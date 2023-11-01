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Proksi Pukal

Proksi IPv4 pukal merentasi pelbagai subnet /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, penghantaran serta-merta, dibina untuk pengikisan berskala besar dan pengesahan iklan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi pukal anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 IP pusat data diagihkan merentasi subnet tersedia
  • Eksport saya bulk senarai proksi sebagai JSON
  • Tapis senarai proksi pukal saya mengikut negara atau subnet
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk pakej proksi pukal
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk pesanan proksi besar
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Trafik tanpa had

Kerja yang menakjubkan. Proxy terdapat dalam waktu singkat selepas pembayar. Kerana saya mempunyai banyak pekerjaan IP, saya lebih berkesan. Saya juga menghargai kecepatan dan layar yang tidak terbatas. & nbsp;

Diana DeePlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!

MargaretSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa proksi pukal lebih murah per IP?Kos tetap

Kos tetap. Lebar jalur, perkakasan, pemantauan — mengendalikan satu proksi dan sepuluh ribu menelan kos yang hampir sama bagi penyedia. Pada volum tinggi, overhed tersebut dibahagikan merentasi lebih banyak alamat. Produknya tidak berubah; matematiknya yang membuatkan ia berbaloi.

Bagaimana pakej disusun? Adakah saya berkongsi subnet dengan pelanggan lain?Anda memilih negara

Anda memilih negara. FineProxy memperuntukkan IP secara rawak merentasi subnet /24 yang tersedia, bukan daripada satu blok tunggal. Pengasingan sepenuhnya tidak dijamin dalam pakej pukal, tetapi pengagihan rawak menjadikan pertindihan bermakna jarang berlaku.

Adakah terdapat had penggunaan?Setiap tarif

Setiap tarif termasuk had sambungan serentak. Jumlah permintaan dalam setiap sesi terpulang kepada anda — pastikan anda mengikut rentak seperti manusia dengan selang masa yang pelbagai. Laman web mengesan corak lebih pantas daripada volum mentah.

IP saya terus disekat walaupun kumpulannya besar. Apa masalahnya?Jika IP berbeza

Jika IP berbeza terkena sekatan yang sama, semak cap jari klien, pengepala (header), dan masa permintaan anda terlebih dahulu. Sistem anti-bot pada 2025–2026 menganalisis tandatangan TLS, pelaksanaan JavaScript dan isyarat tingkah laku — bukan sekadar alamat IP.

Apakah perbezaan antara pakej pukal dan proksi berdedikasi?Proksi berdedikasi menjamin

Proksi berdedikasi menjamin akses eksklusif kepada setiap IP — tiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh sewaan anda. Pakej pukal juga menggunakan alamat milik FineProxy, tetapi harga direka untuk volum: kos per-IP lebih rendah, kuantiti lebih besar. Dalam kedua-dua kes, tiada apa yang dijual semula daripada pihak ketiga.

Bagaimana putaran berfungsi — adakah ia automatik atau manual?Anda mengawal putaran

Anda mengawal putaran di pihak anda. API mengembalikan senarai IP penuh anda dalam format teks biasa atau JSON, dan anda yang menentukan logiknya — putar per permintaan, per sesi, atau mengikut pemasa. Tiada putaran automatik secara paksa, jadi anda boleh menyesuaikan rentak mengikut toleransi setiap sasaran.

Bolehkah saya mencampurkan negara dalam satu pesanan?Ya

Ya. Pilih beberapa negara semasa pembayaran. Ketersediaan bergantung pada kumpulan semasa kami di setiap wilayah.

Berapa pantas proksi tersedia selepas pembelian?Sejurus selepas pembayaran

Sejurus selepas pembayaran. Senarai IP akan muncul di papan pemuka anda. Untuk pesanan besar — beberapa ribu alamat — penjanaan senarai mengambil masa beberapa minit.

Panduan

Proksi Pukal: Perkara Penting Apabila Anda Membeli Ribuan IP

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Apabila anda membeli alamat proksi pukal daripada FineProxy, senarai IP beserta kelayakan masuk terus tersedia di papan pemuka anda sejurus selepas pembayaran. Kami memiliki setiap alamat dalam kumpulan — lebih 100,000 IPv4 merentasi pelbagai ASN — jadi tiada markup orang tengah dan tiada IP kitar semula daripada rangkaian pihak ketiga.

Harga setiap IP menurun mengikut volum, dan trafik adalah tanpa had tanpa mengira saiz pakej. Ini menjadikan perancangan bajet mudah: anda tahu kos dari awal, dan ia tidak meningkat mengikut penggunaan.

Taburan subnet ialah kunci mengekalkan kumpulan proksi anda

Sistem anti-bot menyekat keseluruhan subnet /24 — kesemua 256 alamat dalam satu blok — apabila mereka mengesan aktiviti mencurigakan daripada sebahagian daripadanya. Jika 10,000 IP anda berada dalam 40 subnet, satu sasaran agresif boleh melumpuhkan sebahagian besar kumpulan dalam semalaman.

FineProxy mengagihkan pesanan pukal secara rawak merentasi blok /24 yang tersedia. Sekatan pada satu subnet tidak merebak ke yang lain. Dua pelanggan yang bekerja pada sasaran yang sama berkemungkinan rendah untuk berkongsi subnet. Kebanyakan penyedia pukal tidak pernah menyebut kepelbagaian subnet — tetapi untuk pengikisan berskala besar atau pengesahan iklan, inilah yang membezakan kumpulan yang bertahan berbulan-bulan daripada yang merosot dalam beberapa minggu.

Berapa banyak IP yang anda perlukan sebenarnya

Kajian daripada The Web Scraping Club meletakkan kadar permintaan selamat per IP pada anggaran:

  • Jenis sasaran: Permintaan per IP sejam
  • Platform media sosial: 30–60
  • Laman e-dagang: 100–300
  • Laman berita dan kandungan: 300+

Jika anda memerlukan 100,000 halaman produk sejam daripada laman yang hanya membenarkan ~200 permintaan/jam per IP, anda perlukan sekurang-kurangnya 500 IP. Gandakan untuk keselamatan. Satu pasukan yang memantau harga merentasi beberapa pasaran di pelbagai negara dengan mudah memerlukan puluhan ribu.

Putaran dan akses API

Sebaik sahaja anda mempunyai ribuan IP, mengitarkannya secara manual bukanlah sesuatu yang praktikal. FineProxy menyediakan endpoint API yang membolehkan anda menarik senarai IP semasa, menapis mengikut negara atau subnet, dan menyuapkan alamat terus ke dalam pengikis atau alat automasi anda. Anda boleh memutar IP di pihak anda — per permintaan, per sesi, atau pada selang tetap — menggunakan senarai yang dikembalikan oleh API dalam format teks biasa atau JSON. Tiada putaran automatik secara paksa: anda mengawal logiknya, dan ini penting apabila sasaran berbeza memerlukan strategi rentak yang berbeza.

Bukan semua sekatan bermaksud IP bermasalah

Walaupun dengan bilangan IP yang betul dan putaran yang sewajarnya, anda masih akan melihat sekatan pada sesetengah alamat. Jika ralat yang sama muncul merentasi IP yang berbeza, masalahnya biasanya bukan pada alamat itu sendiri.

Kajian Proxyway 2025 menunjukkan bahawa tetapan pengikisan terbaik sekalipun hanya mencapai kadar kejayaan 85–93%. Selebihnya bergantung pada cap jari TLS, pengepala yang tidak sepadan, semakan JavaScript, atau pemasaan yang serupa antara permintaan. IP bersih hanyalah satu lapisan — cara pengikis anda berkelakuan ialah lapisan yang satu lagi.

Ingin mencuba perkhidmatan dengan beban kerja anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, kemudian jalankan penanda aras di atas pada tugasan anda sendiri.