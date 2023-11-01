Apabila anda membeli alamat proksi pukal daripada FineProxy, senarai IP beserta kelayakan masuk terus tersedia di papan pemuka anda sejurus selepas pembayaran. Kami memiliki setiap alamat dalam kumpulan — lebih 100,000 IPv4 merentasi pelbagai ASN — jadi tiada markup orang tengah dan tiada IP kitar semula daripada rangkaian pihak ketiga.

Harga setiap IP menurun mengikut volum, dan trafik adalah tanpa had tanpa mengira saiz pakej. Ini menjadikan perancangan bajet mudah: anda tahu kos dari awal, dan ia tidak meningkat mengikut penggunaan.

Taburan subnet ialah kunci mengekalkan kumpulan proksi anda

Sistem anti-bot menyekat keseluruhan subnet /24 — kesemua 256 alamat dalam satu blok — apabila mereka mengesan aktiviti mencurigakan daripada sebahagian daripadanya. Jika 10,000 IP anda berada dalam 40 subnet, satu sasaran agresif boleh melumpuhkan sebahagian besar kumpulan dalam semalaman.

FineProxy mengagihkan pesanan pukal secara rawak merentasi blok /24 yang tersedia. Sekatan pada satu subnet tidak merebak ke yang lain. Dua pelanggan yang bekerja pada sasaran yang sama berkemungkinan rendah untuk berkongsi subnet. Kebanyakan penyedia pukal tidak pernah menyebut kepelbagaian subnet — tetapi untuk pengikisan berskala besar atau pengesahan iklan, inilah yang membezakan kumpulan yang bertahan berbulan-bulan daripada yang merosot dalam beberapa minggu.

Berapa banyak IP yang anda perlukan sebenarnya

Kajian daripada The Web Scraping Club meletakkan kadar permintaan selamat per IP pada anggaran:

Jenis sasaran: Permintaan per IP sejam

Platform media sosial: 30–60

Laman e-dagang: 100–300

Laman berita dan kandungan: 300+

Jika anda memerlukan 100,000 halaman produk sejam daripada laman yang hanya membenarkan ~200 permintaan/jam per IP, anda perlukan sekurang-kurangnya 500 IP. Gandakan untuk keselamatan. Satu pasukan yang memantau harga merentasi beberapa pasaran di pelbagai negara dengan mudah memerlukan puluhan ribu.

Putaran dan akses API

Sebaik sahaja anda mempunyai ribuan IP, mengitarkannya secara manual bukanlah sesuatu yang praktikal. FineProxy menyediakan endpoint API yang membolehkan anda menarik senarai IP semasa, menapis mengikut negara atau subnet, dan menyuapkan alamat terus ke dalam pengikis atau alat automasi anda. Anda boleh memutar IP di pihak anda — per permintaan, per sesi, atau pada selang tetap — menggunakan senarai yang dikembalikan oleh API dalam format teks biasa atau JSON. Tiada putaran automatik secara paksa: anda mengawal logiknya, dan ini penting apabila sasaran berbeza memerlukan strategi rentak yang berbeza.

Bukan semua sekatan bermaksud IP bermasalah

Walaupun dengan bilangan IP yang betul dan putaran yang sewajarnya, anda masih akan melihat sekatan pada sesetengah alamat. Jika ralat yang sama muncul merentasi IP yang berbeza, masalahnya biasanya bukan pada alamat itu sendiri.

Kajian Proxyway 2025 menunjukkan bahawa tetapan pengikisan terbaik sekalipun hanya mencapai kadar kejayaan 85–93%. Selebihnya bergantung pada cap jari TLS, pengepala yang tidak sepadan, semakan JavaScript, atau pemasaan yang serupa antara permintaan. IP bersih hanyalah satu lapisan — cara pengikis anda berkelakuan ialah lapisan yang satu lagi.