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Toplu Proxy

Birden fazla /24 subnet üzerinde IPv4 toplu proxy'ler — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik, anında teslimat, büyük ölçekli scraping ve reklam doğrulama için tasarlandı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Toplu proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kullanılabilir subnet'lere dağıtılmış 1.000 veri merkezi IP satın alın
  • Toplu proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Toplu proxy listemi ülkeye veya subnet'e göre filtreleyin
  • Toplu proxy paketim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Büyük proxy siparişlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Müthiş hizmet. Proxy’ler ödemeden kısa bir süre sonra kullanıma sunuluyor. Çok sayıda IP’ye sahip olmak işimi daha verimli kılıyor. İyi hızı ve sınırsız trafiği de takdir ediyorum.&nbsp;

Diana DeeFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!

hamzaerkoDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!

MargaretSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Toplu proxy'lerde IP başına fiyat neden daha düşüktür?Sabit maliyetler

Sabit maliyetler. Bant genişliği, donanım, izleme — bir proxy çalıştırmakla on bin proxy çalıştırmak sağlayıcıya neredeyse aynı maliyete gelir. Hacim arttıkça bu genel gider daha fazla adrese bölünür. Üründe bir değişiklik yok; matematik kendini ortaya koyar.

Paketler nasıl oluşturuluyor? Subnet'leri diğer müşterilerle paylaşacak mıyım?Rastgele subnet dağılımı

Bir ülke seçersiniz. FineProxy, IP'leri tek bir bloktan değil mevcut /24 subnet'lere rastgele dağıtır. Toplu paketlerde tam izolasyon garanti edilmez ancak rastgele dağıtım anlamlı bir örtüşmeyi oldukça düşük olasılıklı hale getirir.

Kullanım limiti var mı?Eşzamanlılık sınırları

Her tarife bir eş zamanlı bağlantı limiti içerir. Her oturumdaki istek hacmi tamamen size bağlıdır — değişken aralıklarla insan benzeri bir tempo koruyun. Siteler, ham hacimden çok düzenli kalıpları yakalar.

Havuz büyük olmasına rağmen IP'lerim sürekli engelleniyor. Sorun ne?İstemci sinyallerine bakın

Farklı IP'ler aynı engele takılıyorsa, önce istemci parmak izinizi, başlıklarınızı ve istek zamanlamanızı kontrol edin. 2025–2026 döneminin anti-bot sistemleri yalnızca IP adresine değil; TLS imzalarına, JavaScript çalıştırma davranışına ve kullanıcı davranış sinyallerine de bakar.

Toplu paketlerle özel proxy'ler arasındaki fark nedir?Münhasırlık ve hacim

Özel proxy'ler her IP'ye münhasır erişim sağlar — kiralama süreniz boyunca o IP'yi başka hiç kimse kullanmaz. Toplu paketlerde de FineProxy'nin kendi sahip olduğu adresler kullanılır ancak fiyatlandırma hacim odaklıdır: daha düşük IP başına maliyet, daha yüksek adetler. Her iki durumda da üçüncü taraflardan yeniden satılan adres bulunmaz.

Rotasyon nasıl çalışır — otomatik mi yoksa manuel mi?Rotasyonu siz yönetirsiniz

IP rotasyonunu kendi tarafınızda kontrol ediyorsunuz. API, tam IP listenizi düz metin veya JSON formatında döndürür ve mantığı siz belirlersiniz — istek başına, oturum başına ya da zamanlayıcıyla döndürün. API tarafında zorunlu otomatik rotasyon yoktur, böylece hızı her hedefin toleransına göre ayarlayabilirsiniz.

Tek siparişte farklı ülkeleri karıştırabilir miyim?Evet

Evet. Ödeme sırasında birden fazla ülke seçebilirsiniz. Kullanılabilirlik, her bölgedeki mevcut havuzumuza bağlıdır.

Satın alma sonrası proxy'ler ne kadar sürede kullanıma hazır olur?Ödemenin hemen ardından

Ödemenin hemen ardından. IP listesi kontrol panelinizde görüntülenir. Büyük siparişlerde — birkaç bin adres gibi — liste oluşturma birkaç dakika sürebilir.

Rehber

Toplu Proxy: Binlerce IP Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy'den toplu proxy adresi satın aldığınızda, kimlik bilgilerini içeren IP listesi ödemenin hemen ardından kontrol panelinize düşer. Havuzdaki tüm adresler bize aittir — birden fazla ASN üzerinde 100.000'den fazla IPv4 — dolayısıyla aracı komisyonu yoktur, üçüncü taraf ağlardan geri dönüştürülmüş IP'ler söz konusu değildir.

IP başına fiyat hacim arttıkça düşer ve trafik, paket büyüklüğünden bağımsız olarak sınırsızdır. Bu da bütçelemeyi son derece kolay hale getirir: maliyeti en başından bilirsiniz, kullanımla birlikte artmaz.

Subnet dağılımı, proxy havuzunuzu ayakta tutan şeydir

Anti-bot sistemleri, birkaç adreste şüpheli aktivite tespit ettiğinde /24 subnet'in tamamını — yani bir bloktaki 256 adresin hepsini — engeller. 10.000 IP'niz 40 subnet'e dağılmışsa, agresif tek bir hedef bir gecede havuzun büyük bir bölümünü kullanılamaz hale getirebilir.

FineProxy, toplu siparişleri mevcut /24 bloklar arasında rastgele dağıtır. Bir subnet'teki engelleme diğerlerine sıçramaz. Aynı hedef üzerinde çalışan iki müşterinin subnet paylaşma olasılığı düşüktür. Çoğu toplu proxy sağlayıcısı subnet çeşitliliğinden hiç bahsetmez — ancak büyük çaplı scraping veya reklam doğrulama için, bir havuzun haftalarca değil aylarca dayanmasını sağlayan şey budur.

Gerçekte kaç IP'ye ihtiyacınız var

The Web Scraping Club'dan yapılan araştırmalar, IP başına güvenli istek oranlarını yaklaşık olarak şu şekilde belirliyor:

  • Hedef türü: IP başına saatlik istek sayısı
  • Sosyal medya platformları: 30–60
  • E-ticaret siteleri: 100–300
  • Haber ve içerik siteleri: 300+

Saatte ~200 istek/IP tolere eden bir siteden saatte 100.000 ürün sayfası çekmeniz gerekiyorsa en az 500 IP gereklidir. Güvenlik payı için bunu ikiye katlayın. Birden fazla pazaryerinde ve birden fazla ülkede fiyat takibi yapan bir ekip kolayca on binlerce IP'ye ihtiyaç duyar.

Rotasyon ve API erişimi

Elinizde binlerce IP varsa bunları manuel olarak döndürmek gerçekçi değildir. FineProxy, güncel IP listenizi çekmenize, lokasyon veya subnet bazında filtrelemenize ve adresleri doğrudan scraper veya otomasyon aracınıza aktarmanıza olanak tanıyan bir API uç noktası sunar. IP'leri kendi tarafınızda döndürebilirsiniz — istek başına, oturum başına veya sabit bir aralıkla — API'nin düz metin ya da JSON formatında döndürdüğü listeyi kullanarak. API tarafında zorunlu otomatik rotasyon yoktur: mantığı siz kontrol ediyorsunuz ve farklı hedefler farklı hız stratejileri gerektirdiğinde bu büyük önem taşır.

Her engelleme kötü IP anlamına gelmez

Doğru sayıda IP ve düzgün rotasyon kullansanız bile bazı adreslerde engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Aynı hata farklı IP'lerde de ortaya çıkıyorsa sorun genellikle adreslerin kendisinde değildir.

Proxyway'in 2025 araştırması, en iyi scraping kurulumlarının bile yalnızca –93 başarı oranı yakaladığını göstermektedir. Geri kalan kısım TLS parmak izlerine, eşleşmeyen header'lara, JavaScript kontrollerine veya istekler arasındaki özdeş zamanlama örüntülerine bağlıdır. Temiz IP'ler sadece bir katmandır — scraper'ınızın nasıl davrandığı da diğer katmandır.

Hizmeti kendi iş yükünüzde denemek ister misiniz? 48 saatlik proxy’ler yapılandırıp ücretini ödeyin, ardından yukarıdaki karşılaştırmalı testleri kendi görevlerinizde çalıştırın.