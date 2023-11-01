Toplu Proxy

Özel proxy'ler her IP'ye münhasır erişim sağlar — kiralama süreniz boyunca o IP'yi başka hiç kimse kullanmaz. Toplu paketlerde de FineProxy'nin kendi sahip olduğu adresler kullanılır ancak fiyatlandırma hacim odaklıdır: daha düşük IP başına maliyet, daha yüksek adetler. Her iki durumda da üçüncü taraflardan yeniden satılan adres bulunmaz.