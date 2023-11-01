FineProxy'den toplu proxy adresi satın aldığınızda, kimlik bilgilerini içeren IP listesi ödemenin hemen ardından kontrol panelinize düşer. Havuzdaki tüm adresler bize aittir — birden fazla ASN üzerinde 100.000'den fazla IPv4 — dolayısıyla aracı komisyonu yoktur, üçüncü taraf ağlardan geri dönüştürülmüş IP'ler söz konusu değildir.
IP başına fiyat hacim arttıkça düşer ve trafik, paket büyüklüğünden bağımsız olarak sınırsızdır. Bu da bütçelemeyi son derece kolay hale getirir: maliyeti en başından bilirsiniz, kullanımla birlikte artmaz.
Subnet dağılımı, proxy havuzunuzu ayakta tutan şeydir
Anti-bot sistemleri, birkaç adreste şüpheli aktivite tespit ettiğinde /24 subnet'in tamamını — yani bir bloktaki 256 adresin hepsini — engeller. 10.000 IP'niz 40 subnet'e dağılmışsa, agresif tek bir hedef bir gecede havuzun büyük bir bölümünü kullanılamaz hale getirebilir.
FineProxy, toplu siparişleri mevcut /24 bloklar arasında rastgele dağıtır. Bir subnet'teki engelleme diğerlerine sıçramaz. Aynı hedef üzerinde çalışan iki müşterinin subnet paylaşma olasılığı düşüktür. Çoğu toplu proxy sağlayıcısı subnet çeşitliliğinden hiç bahsetmez — ancak büyük çaplı scraping veya reklam doğrulama için, bir havuzun haftalarca değil aylarca dayanmasını sağlayan şey budur.
Gerçekte kaç IP'ye ihtiyacınız var
The Web Scraping Club'dan yapılan araştırmalar, IP başına güvenli istek oranlarını yaklaşık olarak şu şekilde belirliyor:
- Hedef türü: IP başına saatlik istek sayısı
- Sosyal medya platformları: 30–60
- E-ticaret siteleri: 100–300
- Haber ve içerik siteleri: 300+
Saatte ~200 istek/IP tolere eden bir siteden saatte 100.000 ürün sayfası çekmeniz gerekiyorsa en az 500 IP gereklidir. Güvenlik payı için bunu ikiye katlayın. Birden fazla pazaryerinde ve birden fazla ülkede fiyat takibi yapan bir ekip kolayca on binlerce IP'ye ihtiyaç duyar.
Rotasyon ve API erişimi
Elinizde binlerce IP varsa bunları manuel olarak döndürmek gerçekçi değildir. FineProxy, güncel IP listenizi çekmenize, lokasyon veya subnet bazında filtrelemenize ve adresleri doğrudan scraper veya otomasyon aracınıza aktarmanıza olanak tanıyan bir API uç noktası sunar. IP'leri kendi tarafınızda döndürebilirsiniz — istek başına, oturum başına veya sabit bir aralıkla — API'nin düz metin ya da JSON formatında döndürdüğü listeyi kullanarak. API tarafında zorunlu otomatik rotasyon yoktur: mantığı siz kontrol ediyorsunuz ve farklı hedefler farklı hız stratejileri gerektirdiğinde bu büyük önem taşır.
Her engelleme kötü IP anlamına gelmez
Doğru sayıda IP ve düzgün rotasyon kullansanız bile bazı adreslerde engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Aynı hata farklı IP'lerde de ortaya çıkıyorsa sorun genellikle adreslerin kendisinde değildir.
Proxyway'in 2025 araştırması, en iyi scraping kurulumlarının bile yalnızca –93 başarı oranı yakaladığını göstermektedir. Geri kalan kısım TLS parmak izlerine, eşleşmeyen header'lara, JavaScript kontrollerine veya istekler arasındaki özdeş zamanlama örüntülerine bağlıdır. Temiz IP'ler sadece bir katmandır — scraper'ınızın nasıl davrandığı da diğer katmandır.
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