Steam, resmi bir Market API'si sunmamaktadır. Fiyat verilerine, envanter bilgilerine ihtiyacınız varsa ya da alım satımı otomatikleştirmek istiyorsanız elinizde yalnızca iki seçenek kalır: pahalı üçüncü taraf hizmetleri kullanmak ya da Steam'i kendiniz ayrıştırmak. Ciddi trader ve satıcıların çoğu ikinci yolu tercih etmektedir — ve tam da bu noktada Steam için proxy vazgeçilmez hâle gelmektedir.

Steam proxy'sinin market parsing için önemi

Alım satım botları ve çoklu hesap işlemleri

İster ArchiSteamFarm, ister özel çözümler veya ticari platformlar olsun, trading bot'ları çalıştırıyorsanız muhtemelen istek limitleriyle karşılaşmışsınızdır. Steam, hız kısıtlaması devreye girmeden önce her IP başına yaklaşık 10-15 bot hesaba izin verir. Bu sayının üzerine çıktığınızda, her hesap veya hesap grubu için özel proxy'lere ihtiyacınız olacaktır.Tek bir IP üzerinden birden fazla hesap çalıştırmak başka bir risk oluşturur: Steam bir hesabı şüpheli aktivite nedeniyle işaretlerse, IP ilişkilendirmesi diğer hesaplarınızı da etkileyebilir. Ayrı proxy'ler her hesabı izole ederek tüm operasyonunuzu zincirleme yasaklardan korur.

Veri merkezi ve konut proxy karşılaştırması: Steam için hangisi işe yarar

İşte iş amaçlı Steam engelini kaldırmak için proxy sunucusu kullanmanın gerçekliği.Veri merkezi proxy'leri deneyimli kullanıcılar için iyi çalışır. Yüksek hacimli parsing için daha hızlı ve önemli ölçüde daha ucuzdurlar. Kilit nokta, başka kullanıcılar tarafından yanmamış özel IP'lerin kullanılmasıdır. Paylaşımlı veri merkezi IP'leri genellikle anında engellenir çünkü başka biri onları zaten Steam'de kötüye kullanmıştır.Konut ve mobil proxy'ler yeni başlayanlar için daha güvenlidir. Steam bunları normal ev bağlantıları olarak algıladığından daha az denetime tabi tutulurlar. Ancak maliyetleri daha yüksektir ve bant genişliği limitleri vardır — milyonlarca öğeyi ayrıştırıyorsanız bu sorun olabilir.FineProxy, Steam'e özel veri merkezi IP'leri sunmaktadır. Bu adresler hizmetimiz kapsamında yalnızca size aittir — kiraladığınız süre boyunca başka hiçbir FineProxy müşterisi bunları Steam için kullanamaz. Bu, bir başkasının kötü itibarını devralma sorununu ortadan kaldırır. Biz bir bayi değil, gerçek sağlayıcıyız; bu da IP kalitesi üzerinde doğrudan kontrol ve sorun çıktığında daha hızlı değişim anlamına gelir.