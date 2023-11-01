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Steam Proxy

Steam Market ayrıştırma ve alım satım botları için özel IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky session, her IP başına 10–15 hesap için çeşitli alt ağ karışımı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Steam proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Steam Market ayrıştırması için farklı ülkelerden 10.000 veri merkezi IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

Bunu bir Twitch botunda kullandım ve kusursuz çalıştı. Özellikle ihtiyaç duyduğum şeye yönelik çok iyi bir sistem sunduğu için FineProxy’ye teşekkür ederim.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Veri kazıma için harika proxy’ler — 5+ yıldır kullanıyorum.. dönen IP’leri var, hızlılar ve proxy’lerin neredeyse hiçbiri sosyal ağlarda engellenmiyor

AliceDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Bu mütevazı incelemenin saygıdeğer okurları, sizleri selamlıyorum. Biraz proxy sunucularından söz edeyim. Bana göre proxy sunucuları farklı durumlarda ve çeşitli amaçlarla çok faydalı olabilir. Fineproxy’nin, özellikle çalışma hızı açısından iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kullanımı da rahat. Fineproxy’yi iki aydır kullanıyorum ve ondan içtenlikle memnunum.

Mike MillerFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Daha önce birkaç proxy sağlayıcısını denedim ancak FineProxy.org tutarlı çalışma süresi ve sağlam bağlantı kalitesiyle öne çıkıyor. Hızlar yayın izlemek ve veri kazımak için yeterince iyi, ayrıca şimdiye kadar büyük bir sorunla karşılaşmadım. Web sitesinde her şeyin açıkça anlatılması da güzel; böylece doğru seçeneği belirlemek kolaylaşıyor.

HotBad2393Norton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Ucuz fiyat. Bozuk proxy oranı <10%. Çok sayıda coğrafi konum ve alt ağ. Kararlı bağlantı, statik IP’ler ve her hafta ücretsiz havuz değişimi.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Steam Market parsing için neden proxy'ye ihtiyacım var?Hız limitlerinden kaçının

Steam, otomatik scraping'i önlemek için isteklere rate limit uygular. Proxy olmadan, IP'nizin engellenmesine yol açan "429 Too Many Requests" hataları almadan önce yalnızca sınırlı sayıda istek gönderebilirsiniz. Proxy'ler istekleri birden fazla IP'ye dağıtarak fiyat verilerine ve envanter bilgilerine kesintisiz erişim sağlamanıza olanak tanır. Ciddi trading operasyonları için bu isteğe bağlı değildir — büyük ölçekte parsing yapmanın tek yoludur.

Steam için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?Önerilmez

Teknik olarak mümkün, ancak sorun yaşamanız kaçınılmaz. Ücretsiz proxy'ler yavaştır, güvenilmezdir ve binlerce kullanıcıyla paylaşılır. Steam, ücretsiz proxy IP'lerinin büyük çoğunluğunu muhtemelen çoktan engellemiştir. Trading bot işlemleri veya Market ayrıştırması için ücretsiz proxy'ler çözdüğünden fazla sorun çıkaracaktır. Veri toplamak yerine zamanınızın çoğunu engellerle uğraşarak geçirirsiniz.

Bir IP üzerinde kaç Steam hesabı çalıştırabilirsiniz?Yaklaşık 10–15

Steam'in istek sınırlaması sorun yaratmaya başlamadan önce yaklaşık 10-15 hesap. Bu, trading bot'ları ve otomatik işlemler için geçerlidir. ArchiSteamFarm veya benzeri araçları daha fazla hesapla çalıştırıyorsanız birden fazla proxy'ye ihtiyacınız vardır. Her proxy başına 10-15 hesap makul bir başlangıç noktasıdır; ancak yoğun işlemlerde her IP başına daha az hesap gerekebilir.

Steam'de veri merkezi proxy'leri engellenir mi?Kalite önemli

Bu tamamen proxy kalitesine bağlıdır. Paylaşımlı veri merkezi IP'leri, önceki kullanıcıların kötüye kullanımı nedeniyle sıklıkla engellenir. Yalnızca sizin kontrolünüzde olan özel IP'lerin başarı oranı çok daha yüksektir. FineProxy'nin Steam'e özel veri merkezi proxy'leri işe yarıyor çünkü yalnızca size atanmıştır — siz kullanırken hiç kimse bu IP'leri Steam üzerinde yakamaz.

Steam'de proxy kullanmak hizmet şartlarına aykırı mı?Sorumlu kullanın

Steam'in bölgesel fiyatlandırma kısıtlamalarını atlatmak için proxy kullanmak, Steam'in kullanım koşullarını ihlal etmekte ve hesap yaptırımlarına yol açabilmektedir. Ne var ki, Market verilerini ayrıştırma, trading bot'larını çalıştırma veya kısıtlı bir ağ üzerinden Steam'e erişim gibi senaryolarda proxy kullanımı gri bir alanda kalmaktadır. Steam, Market verileri için resmi bir API sunmamaktadır; bu yüzden ciddi trader'lar için otomatik erişim tek seçenek olarak kalmaktadır. İşin anahtarı sorumlu kullanımdır — sistemi istismar etmeyin, istek limitlerine saygı gösterin ve fiyat manipülasyonu gibi yasaklı faaliyetler için proxy kullanmayın.

Steam ayrıştırma ve bot'ları için proxy coğrafi konumu önemli mi?Subnet'ler daha önemli

Çoğu Steam Market parsing ve trading bot operasyonu için coğrafi konum pek önemli değildir — Steam, bölge fark etmeksizin aynı Market verilerini sunar. Asıl önemli olan subnet çeşitliliğidir. Farklı subnet'lere yayılmış IP'lere sahip Mix paketler en iyi performansı gösterir; çünkü Steam'in anti-bot sistemleri aynı subnet aralığından gelen istek kümelerini tespit etmektedir. FineProxy'nin Mix paketleri maksimum subnet çeşitliliği sunar ve bu, tek bir AB veya ABD lokasyonuna yoğunlaşmaktan çok daha etkilidir.

ArchiSteamFarm'a veya tarayıcıya Steam için proxy'yi nasıl bağlarım?WebProxy'yi yapılandırın

ArchiSteamFarm (ASF) için ASF.json yapılandırma dosyanızı açın ve proxy ayarlarını "WebProxy" alanını kullanarak ekleyin — örneğin: "WebProxy": "http://ip:port". Proxy'niz kimlik doğrulama gerektiriyorsa, "WebProxyUsername" ve "WebProxyPassword" alanlarını ekleyin. Kaydettikten sonra ASF'yi yeniden başlatın. Tarayıcı tabanlı erişim için proxy'yi sisteminizin ağ ayarlarından veya FoxyProxy ya da SwitchyOmega gibi bir tarayıcı uzantısı ile yapılandırabilirsiniz — proxy IP'sini, port'u ve kimlik bilgilerini girin, ardından proxy türünüze bağlı olarak HTTP/HTTPS veya SOCKS5'i seçin. Kimlik doğrulamalı Steam Market parsing script'leri için proxy'nizin sticky session desteği sunduğundan emin olun; böylece çerezler ve oturum verileri aynı IP üzerindeki ardışık istekler boyunca tutarlı kalır.

Rehber

Steam için proxy: parsing, trade botları ve çoklu hesap yönetimi

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Steam, resmi bir Market API'si sunmamaktadır. Fiyat verilerine, envanter bilgilerine ihtiyacınız varsa ya da alım satımı otomatikleştirmek istiyorsanız elinizde yalnızca iki seçenek kalır: pahalı üçüncü taraf hizmetleri kullanmak ya da Steam'i kendiniz ayrıştırmak. Ciddi trader ve satıcıların çoğu ikinci yolu tercih etmektedir — ve tam da bu noktada Steam için proxy vazgeçilmez hâle gelmektedir.

Steam proxy'sinin market parsing için önemi

Steam Market; CS2, Dota 2, Rust ve diğer oyunlar genelinde milyonlarca öğe barındırır. Fiyatları büyük ölçekte manuel olarak takip etmek imkânsızdır. Otomatik parsing ile şunları yapabilirsiniz:

  • Fiyat dalgalanmalarını gerçek zamanlı olarak izleyin
  • Rakiplerden önce düşük fiyatlı öğeleri bulun
  • İkinci el satış operasyonları için fiyat veritabanları kurabilirsiniz
  • Birden fazla hesap üzerinden envanteri takip edin

Sorun mu? Steam agresif şekilde istek sınırlaması uygular. Tek bir IP'den çok fazla istek gönderdiğinizde, önünüze "429 Too Many Requests" hatası çıkar. IP'niz geçici olarak engellenir ve tüm ayrıştırma işlemleriniz durur. Doğru bir proxy rotasyonuyla isteklerinizi birden fazla IP'ye dağıtır ve Steam'in radarı altında kalırsınız.

Alım satım botları ve çoklu hesap işlemleri

İster ArchiSteamFarm, ister özel çözümler veya ticari platformlar olsun, trading bot'ları çalıştırıyorsanız muhtemelen istek limitleriyle karşılaşmışsınızdır. Steam, hız kısıtlaması devreye girmeden önce her IP başına yaklaşık 10-15 bot hesaba izin verir. Bu sayının üzerine çıktığınızda, her hesap veya hesap grubu için özel proxy'lere ihtiyacınız olacaktır.Tek bir IP üzerinden birden fazla hesap çalıştırmak başka bir risk oluşturur: Steam bir hesabı şüpheli aktivite nedeniyle işaretlerse, IP ilişkilendirmesi diğer hesaplarınızı da etkileyebilir. Ayrı proxy'ler her hesabı izole ederek tüm operasyonunuzu zincirleme yasaklardan korur.

Veri merkezi ve konut proxy karşılaştırması: Steam için hangisi işe yarar

İşte iş amaçlı Steam engelini kaldırmak için proxy sunucusu kullanmanın gerçekliği.Veri merkezi proxy'leri deneyimli kullanıcılar için iyi çalışır. Yüksek hacimli parsing için daha hızlı ve önemli ölçüde daha ucuzdurlar. Kilit nokta, başka kullanıcılar tarafından yanmamış özel IP'lerin kullanılmasıdır. Paylaşımlı veri merkezi IP'leri genellikle anında engellenir çünkü başka biri onları zaten Steam'de kötüye kullanmıştır.Konut ve mobil proxy'ler yeni başlayanlar için daha güvenlidir. Steam bunları normal ev bağlantıları olarak algıladığından daha az denetime tabi tutulurlar. Ancak maliyetleri daha yüksektir ve bant genişliği limitleri vardır — milyonlarca öğeyi ayrıştırıyorsanız bu sorun olabilir.FineProxy, Steam'e özel veri merkezi IP'leri sunmaktadır. Bu adresler hizmetimiz kapsamında yalnızca size aittir — kiraladığınız süre boyunca başka hiçbir FineProxy müşterisi bunları Steam için kullanamaz. Bu, bir başkasının kötü itibarını devralma sorununu ortadan kaldırır. Biz bir bayi değil, gerçek sağlayıcıyız; bu da IP kalitesi üzerinde doğrudan kontrol ve sorun çıktığında daha hızlı değişim anlamına gelir.

Steam parsing için pratik ipuçları

İstek limitlerine saygı gösterin: proxy kullanıyor olsanız bile Steam’in sunucularına yüklenmeyin. Her IP üzerinden istekler arasında 10-15 saniyelik gecikme, sizi eşik değerin altında tutacaktır.Akıllıca rotasyon uygulayın: Her istekte IP değiştirmeyin — bu şüpheli görünür. Aynı IP'nin mantıksal bir istek dizisini tamamladığı sticky session'ları kullanın, ardından rotasyon yapın.429 hatalarını akıllıca yönetin: Rate limit'e takıldığınızda geri çekilin. İstek tekrarlarını agresif bir şekilde zorlamak yalnızca engellenme sürenizi uzatır.Doğru endpoint'leri kullanın: Steam'in /market/priceoverview/ endpoint'i, kimlik doğrulama gerektirmeden güncel fiyatları sunar. /market/pricehistory/ çerez gerektirir ve geçmiş verileri döndürür. Hangisine ihtiyacınız olduğunu belirleyin.IP sağlığını izleyin: Hangi proxy'lerin ne zaman engellendiğini takip edin. Kalıplar ortaya çıkar — günün belirli saatleri veya belirli istek hacimleri daha sık engellemeyi tetikler.

Steam engelini kaldırma ve erişim konusu ne durumda?

Net olalım: Steam'in bölgesel fiyatlandırmasını atlatmak için proxy kullanmak, hizmet koşullarını ihlal etmektedir. Farklı bir bölgenin mağazası üzerinden daha ucuza oyun satın almak, hesap kısıtlamaları riskini beraberinde getirir. Bunu tavsiye etmiyoruz.Ancak engelsiz Steam erişiminin meşru kullanım alanları da vardır: Steam bulunduğunuz ağda (okul, iş yeri, bazı ülkeler) engelleniyorsa, bir proxy ile platforma normal şekilde erişebilirsiniz. Kişisel oyun erişimi için güvenilir herhangi bir proxy yeterlidir — binlerce istek göndermeyeceğiniz için istek limitleri devreye girmez.