Steam, resmi bir Market API'si sunmamaktadır. Fiyat verilerine, envanter bilgilerine ihtiyacınız varsa ya da alım satımı otomatikleştirmek istiyorsanız elinizde yalnızca iki seçenek kalır: pahalı üçüncü taraf hizmetleri kullanmak ya da Steam'i kendiniz ayrıştırmak. Ciddi trader ve satıcıların çoğu ikinci yolu tercih etmektedir — ve tam da bu noktada Steam için proxy vazgeçilmez hâle gelmektedir.
Steam proxy'sinin market parsing için önemi
Steam Market; CS2, Dota 2, Rust ve diğer oyunlar genelinde milyonlarca öğe barındırır. Fiyatları büyük ölçekte manuel olarak takip etmek imkânsızdır. Otomatik parsing ile şunları yapabilirsiniz:
- Fiyat dalgalanmalarını gerçek zamanlı olarak izleyin
- Rakiplerden önce düşük fiyatlı öğeleri bulun
- İkinci el satış operasyonları için fiyat veritabanları kurabilirsiniz
- Birden fazla hesap üzerinden envanteri takip edin
Sorun mu? Steam agresif şekilde istek sınırlaması uygular. Tek bir IP'den çok fazla istek gönderdiğinizde, önünüze "429 Too Many Requests" hatası çıkar. IP'niz geçici olarak engellenir ve tüm ayrıştırma işlemleriniz durur. Doğru bir proxy rotasyonuyla isteklerinizi birden fazla IP'ye dağıtır ve Steam'in radarı altında kalırsınız.
Alım satım botları ve çoklu hesap işlemleri
İster ArchiSteamFarm, ister özel çözümler veya ticari platformlar olsun, trading bot'ları çalıştırıyorsanız muhtemelen istek limitleriyle karşılaşmışsınızdır. Steam, hız kısıtlaması devreye girmeden önce her IP başına yaklaşık 10-15 bot hesaba izin verir. Bu sayının üzerine çıktığınızda, her hesap veya hesap grubu için özel proxy'lere ihtiyacınız olacaktır.Tek bir IP üzerinden birden fazla hesap çalıştırmak başka bir risk oluşturur: Steam bir hesabı şüpheli aktivite nedeniyle işaretlerse, IP ilişkilendirmesi diğer hesaplarınızı da etkileyebilir. Ayrı proxy'ler her hesabı izole ederek tüm operasyonunuzu zincirleme yasaklardan korur.
Veri merkezi ve konut proxy karşılaştırması: Steam için hangisi işe yarar
İşte iş amaçlı Steam engelini kaldırmak için proxy sunucusu kullanmanın gerçekliği.Veri merkezi proxy'leri deneyimli kullanıcılar için iyi çalışır. Yüksek hacimli parsing için daha hızlı ve önemli ölçüde daha ucuzdurlar. Kilit nokta, başka kullanıcılar tarafından yanmamış özel IP'lerin kullanılmasıdır. Paylaşımlı veri merkezi IP'leri genellikle anında engellenir çünkü başka biri onları zaten Steam'de kötüye kullanmıştır.Konut ve mobil proxy'ler yeni başlayanlar için daha güvenlidir. Steam bunları normal ev bağlantıları olarak algıladığından daha az denetime tabi tutulurlar. Ancak maliyetleri daha yüksektir ve bant genişliği limitleri vardır — milyonlarca öğeyi ayrıştırıyorsanız bu sorun olabilir.FineProxy, Steam'e özel veri merkezi IP'leri sunmaktadır. Bu adresler hizmetimiz kapsamında yalnızca size aittir — kiraladığınız süre boyunca başka hiçbir FineProxy müşterisi bunları Steam için kullanamaz. Bu, bir başkasının kötü itibarını devralma sorununu ortadan kaldırır. Biz bir bayi değil, gerçek sağlayıcıyız; bu da IP kalitesi üzerinde doğrudan kontrol ve sorun çıktığında daha hızlı değişim anlamına gelir.
Steam parsing için pratik ipuçları
İstek limitlerine saygı gösterin: proxy kullanıyor olsanız bile Steam’in sunucularına yüklenmeyin. Her IP üzerinden istekler arasında 10-15 saniyelik gecikme, sizi eşik değerin altında tutacaktır.Akıllıca rotasyon uygulayın: Her istekte IP değiştirmeyin — bu şüpheli görünür. Aynı IP'nin mantıksal bir istek dizisini tamamladığı sticky session'ları kullanın, ardından rotasyon yapın.429 hatalarını akıllıca yönetin: Rate limit'e takıldığınızda geri çekilin. İstek tekrarlarını agresif bir şekilde zorlamak yalnızca engellenme sürenizi uzatır.Doğru endpoint'leri kullanın: Steam'in /market/priceoverview/ endpoint'i, kimlik doğrulama gerektirmeden güncel fiyatları sunar. /market/pricehistory/ çerez gerektirir ve geçmiş verileri döndürür. Hangisine ihtiyacınız olduğunu belirleyin.IP sağlığını izleyin: Hangi proxy'lerin ne zaman engellendiğini takip edin. Kalıplar ortaya çıkar — günün belirli saatleri veya belirli istek hacimleri daha sık engellemeyi tetikler.
Steam engelini kaldırma ve erişim konusu ne durumda?
Net olalım: Steam'in bölgesel fiyatlandırmasını atlatmak için proxy kullanmak, hizmet koşullarını ihlal etmektedir. Farklı bir bölgenin mağazası üzerinden daha ucuza oyun satın almak, hesap kısıtlamaları riskini beraberinde getirir. Bunu tavsiye etmiyoruz.Ancak engelsiz Steam erişiminin meşru kullanım alanları da vardır: Steam bulunduğunuz ağda (okul, iş yeri, bazı ülkeler) engelleniyorsa, bir proxy ile platforma normal şekilde erişebilirsiniz. Kişisel oyun erişimi için güvenilir herhangi bir proxy yeterlidir — binlerce istek göndermeyeceğiniz için istek limitleri devreye girmez.