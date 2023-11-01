eBay için Proxy
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
eBay için proxy'lerinizi oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Dönen.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|Burada önerilirDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- eBay ilan toplama için 10 milyon kredilik dönen plan satın alın
- eBay proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- eBay proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip eBay proxy hizmetlerini görüntüleyin
- eBay proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
FineProxy, SEO araçlarım için oyunun kurallarını değiştirdi. Temiz IP’ler ve kararlı bağlantılar, işlerimin sorunsuz ve kesintisiz ilerlemesini sağlıyor.
Teknoloji uzmanı olmayan biri için bile Fineproxy’yi kullanmaya başlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Arayüzleri sezgisel ve proxy’leri entegre etmek inanılmaz derecede kolay. Performans kusursuzdu ve çevrim içi işlerimi çok daha sorunsuz hâle getirdi. Kesinlikle harika bir seçim!
API ve ajan erişimi
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.
Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.
Hesap çalıştırma
Veri kazıma için harika proxy’ler — 5+ yıldır kullanıyorum.. dönen IP’leri var, hızlılar ve proxy’lerin neredeyse hiçbiri sosyal ağlarda engellenmiyor
Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.
eBay'de proxy gerektiren görevler hangileridir?Kazıma ve hesaplar
Proxy'ler; katalog ve ürün sayfası kazıma, fiyat izleme, satıcı verisi toplama, otomatik teklif verme, ilan yönetimi ve tek bir sistem üzerinden birden fazla hesap işletme gibi işlemler için kullanılır.
eBay için en uygun proxy türü hangisidir?Göreve bağlı
Ne yaptığınıza bağlı. Liste scraping, fiyat takibi veya analitik verisi çekme gibi işlemler için — veri merkezi proxy'leri bu işleri rahatlıkla halleder. IP başına maliyetleri düşüktür, hızlıdırlar ve ihtiyacınız kadar temin edebilirsiniz. Hesap yönetimi — satıcı profili yönetimi, teklif verme gibi hesaba bağlı işlemler içinse ISP veya konut proxy'leri tercih etmelisiniz. Bu tür işlemlerde datacenter IP'leri şüphe yaratabilir.
Her eBay hesabı için ayrı bir proxy kullanmalı mıyım?Evet
Evet, her zaman. Temel kural: bir IP, bir hesap. eBay aynı adresten iki hesabın giriş yaptığını görürse her ikisini de işaretleyebilir. Kurulumunuzun farklı bölümleri için de aynı kural geçerlidir — kazıyıcınızı hesap yönetiminden ayrı IP'lerde tutun. Bir şeyler ters gittiğinde sorunun kaynağını bulmak çok daha kolay olur.
eBay API ve tarayıcı otomasyonu için aynı proxy'leri kullanabilir miyim?Evet
Evet. Proxy'leriniz trafiğin bir API çağrısından mı yoksa başsız bir tarayıcıdan mı geldiğiyle ilgilenmez. Sadece paylaşmaması gereken görevler arasında IP karışmasını önleyin — API kazıma ve hesap işlemlerini farklı havuzlarda tutun.
eBay için proxy seçerken nelere dikkat etmeliyim?Önce çalışma süresi
Önce uptime. Bir proxy oturum ortasında düşerse eBay, IP değişikliğini işaretleyebilir. Bunun ardından düşük gecikme ve isteklerin zaman aşımına uğramaması için yeterli bant genişliği önemlidir. Temiz IP'ler de kritiktir: önceki kullanıcı o adresi kara listeye aldırdıysa sorunu miras alırsınız. Ayrıca ölçeklendirmeniz gerektiğinde zahmetli süreçlerle uğraşmadan IP eklemenize olanak tanıyan bir sağlayıcı tercih edin.
Daha fazla istek göndermem gerektiğinde ne yapmalıyım?Daha fazla IP
Havuzunuza daha fazla IP ekleyin. Yükü dağıtarak hiçbir adresin aşırı yüklenmesini önleyin. Rotasyon kullanıyorsanız mantığı basit tutun — her istekte ya da belirli aralıklarla IP değiştirin. Kodunuzda herhangi bir şeyi yeniden oluşturmanıza gerek yok. Sadece daha fazla IP, aynı kurulum.
eBay isteklerimi engellemeye başladığında ne yapmalıyım?Döndürün ve yavaşlatın
Önce kodunuza dokunmayın — genellikle sorun mantıkta değil, IP'dedir. Daha temiz IP'lere geçmeyi veya rotasyona daha fazla adres eklemeyi deneyin. Az sayıda IP'den aynı uç noktalara çok hızlı saldırıyorsanız eBay buna karşı koyacaktır. İstekleri dağıtın, IP başına biraz yavaşlayın ve istek kalıplarınızın bir botun dakikada 500 kez aynı sayfaya girdiği gibi görünmediğinden emin olun.
Çok sayıda eBay ilanını toplamak için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Hacimle ölçekleyin
Hızınıza ve hacminize bağlıdır. Kabaca bir kılavuz: IP başına her 3–5 saniyede bir istek gönderiyorsanız, tek bir proxy saatte yaklaşık 700–1.200 istek işleyebilir. Bir günde 50.000 ilanı toplamak için, rahat aralıklarla paralel çalışan yaklaşık 20–30 datacenter proxy'ye ihtiyacınız olur. 200.000+ ilan için 80–100 veya daha fazla IP planlayın. Her zaman daha az IP ile başlayıp ölçeği artırın — kapasite eklemek, çok hızlı ve agresif davranıp toplu engellenmenin ardından toparlanmaya çalışmaktan çok daha kolaydır.
eBay için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?Kötü fikir
Teknik olarak kullanabilirsiniz, ancak pratikte bu pek iyi bir fikir değildir. Ücretsiz proxy'ler yüzlerce, hatta binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldığından, bu IP'lerin eBay'de neredeyse kesinlikle zaten işaretlenmiş veya kara listeye alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca yavaş, güvenilmez ve çoğu zaman uyarı vermeksizin çevrimdışı olurlar; bu da eBay'in şüpheli olarak değerlendirdiği oturum ortası IP değişikliklerine yol açar. Daha da kötüsü, ücretsiz proxy operatörleri bağlantı uçtan uca şifrelenmemişse giriş bilgileri dahil tüm trafiğinizi görebilir. Veri çekme işlemleri için ücretsiz proxy'ler, kazandırdığından daha fazla zaman kaybettirir. Hesap içeren işlemler için ise gerçek bir güvenlik riski oluştururlar.