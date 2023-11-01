eBay için Proxy

Teknik olarak kullanabilirsiniz, ancak pratikte bu pek iyi bir fikir değildir. Ücretsiz proxy'ler yüzlerce, hatta binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldığından, bu IP'lerin eBay'de neredeyse kesinlikle zaten işaretlenmiş veya kara listeye alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca yavaş, güvenilmez ve çoğu zaman uyarı vermeksizin çevrimdışı olurlar; bu da eBay'in şüpheli olarak değerlendirdiği oturum ortası IP değişikliklerine yol açar. Daha da kötüsü, ücretsiz proxy operatörleri bağlantı uçtan uca şifrelenmemişse giriş bilgileri dahil tüm trafiğinizi görebilir. Veri çekme işlemleri için ücretsiz proxy'ler, kazandırdığından daha fazla zaman kaybettirir. Hesap içeren işlemler için ise gerçek bir güvenlik riski oluştururlar.