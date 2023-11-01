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Taobao için Proxy

Taobao için Veri Merkezi Çin IP'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, otomatik teslimat ve sınırsız trafik dahildir.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Taobao hesapları için Çin'de 100 statik ISP IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • ISP proxy'leri için kullanılabilir konumları görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası

esta bazaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu hizmeti veri kazıma projelerimde beş yıldan uzun süredir kullanıyorum ve mükemmel bir deneyim oldu. Dönen IP’ler ve hızlı performans sunuyorlar; ayrıca diğer birçok proxy’nin aksine sosyal medya platformlarında engellenmiyorlar.

AliceDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Siteyi uzun zamandır kullanıyorum. Bana çok uygun. Proxy adresleri için internetteki en ucuz fiyatlar burada. Yalnızca bir Rus proxy sunucusu kullandığım için siteyi gerçekten seviyorum. Sitenin kullanımı kolay, müşteri desteğiyle kolayca iletişim kuruluyor. Her şey müşteri için yapılmış. Sitenizi asla başka bir siteyle değiştirmeyeceğim. Ayrıca Afrika’dan bir proxy eklemenizi rica ediyorum, buna gerçekten ihtiyacım var.

Anton KovalFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’u birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetten daha fazla memnun olamazdım. Bağlantı hızı etkileyici ve hiçbir kesinti sorunu yaşamadım. Dünya genelindeki geniş proxy konumu seçenekleri, nerede olursam olayım internete güvenli ve anonim biçimde erişmemi kolaylaştırıyor.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Yarım saat denedim, gerçekten harika, çok beğendim. Herkese denemesini tavsiye ederim. Sonuçlarda büyük bir fark yaratacak.

eslam karmaTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Taobao neden VPN'mi engelliyor da diğer Çin sitelerini engellemiyor?Daha sıkı tespit

Taobao, çoğu platformdan daha sıkı bir tespit sistemine sahiptir. Platform yalnızca IP'nizin Çin'e ait olup olmadığını kontrol etmez; nasıl bağlandığınızı, tarayıcı parmak izinizi ve davranış kalıplarınızı da analiz eder. E-ticaret platformları, dolandırıcılık endişeleri ve bölgesel fiyatlandırma farklılıkları nedeniyle yabancı erişimi engellemek için güçlü teşviklere sahiptir.

Taobao'yu proxy ile kullanmak için bir Çin telefon numarasına ihtiyacım var mı?Tarama için değil

Normal tarama için hayır. Ancak hesap açmak veya alışveriş yapmak için genellikle bir Çin telefon numarasıyla doğrulama gerekir. Bazı kullanıcılar sanal Çin numaralarıyla bu sorunu aşsa da doğrulama gereksinimleri son dönemde ciddi şekilde sıkılaştırılmıştır.

Taobao için konut ve veri merkezi proxy'leri arasındaki fark nedir?Konut proxy kullanın

Veri merkezi proxy'leri, barındırma sağlayıcılarının IP'lerini kullanır — Taobao bu IP'lerin listelerini tutar ve bunları agresif bir şekilde engeller. Konut proxy'leri, yerel internet sağlayıcıları tarafından gerçek Çinli hanelere atanmış IP'leri kullanır. En iyi Taobao proxy seçenekleri her zaman konut veya mobil proxy'lerdir, asla veri merkezi değil.

Proxy'lerle Taobao ürün verilerini kazıyabilir miyim?Evet

Evet, ancak rotasyon ve dikkatli hız sınırlama gerektirir. Taobao güçlü scraping önleme tedbirlerine sahiptir. Dönen konut Çin IP'lerine, gerçekçi istek aralıklarına ve düzgün oturum yönetimine ihtiyacınız olacaktır. Birçok işletme, bu karmaşıklığı otomatik olarak yöneten özel scraper API'leri kullanır.

Rehber

Taobao için Neden Proxy'ye İhtiyacınız Var

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Taobao, Çin'in en büyük e-ticaret platformudur, ancak Çin dışından erişim sürekli bir mücadeledir. Platform, yabancı IP'leri, VPN'leri ve normal bir Çinli kullanıcıya benzemeyen her şeyi agresif bir şekilde engeller. "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" hata mesajını gördüyseniz, bunun ne anlama geldiğini tam olarak biliyorsunuzdur.

Normal VPN'ler neden çalışmıyor

Taobao yalnızca IP adresinizi kontrol etmez. Platform, trafik kalıplarını, bağlantı davranışını ve tarayıcı parmak izlerini analiz eder. Çinli bir sunucu üzerinden bağlansanız bile, Taobao genellikle VPN kullandığınızı tespit edebilir ve erişimi yine de engelleyebilir.Standart VPN hizmetlerinin başarısız olmasının nedeni budur. Bu hizmetler, gelişmiş tespit sistemlerine sahip e-ticaret platformları için tasarlanmamıştır. Taobao için temiz konut Çin IP'leri sağlayan bir proxy'ye ihtiyacınız vardır — anında işaretlenen veri merkezi sunucuları değil, Çin'deki gerçek internet sağlayıcılarına ait adresler.

Gerçekten işe yarayan nedir

Anahtar nokta, meşru bir Çinli kullanıcı gibi görünmektir. Bu şunları gerektirir:

  • Çin konut IP'leri. Bağlantınız, bir Çin internet sağlayıcısı tarafından atanmış IP adresinden gelmelidir. Veri merkezi IP'leri saniyeler içinde engellenir. En iyi Taobao proxy kurulumu, büyük Çin şehirlerinden konut veya mobil IP'leri kullanır.
  • Tutarlı oturumlar. Taobao, oturumunuzu gezinmeden ödemeye kadar takip eder. Satın alma sırasında IP'niz değişirse, muhtemelen sepetinizi kaybeder veya bir güvenlik kontrolü tetiklersiniz. Saatlerce (dakikalar değil) aynı IP'yi koruyan sticky oturumlar gereklidir.
  • Parmak izlerini eşleştirin. Tarayıcınızın saat dilimi, dil ayarları ve teknik parmak izleri, proxy konumunuzla eşleşmelidir. "Çin IP'si" üzerinden bağlanırken tarayıcınız ABD saat dilimini bildiriyorsa, bu açık bir uyarı işaretidir.

yaygın kullanım senaryoları

  • Yurt dışından satın alma. Taobao'daki birçok ürün, uluslararası alternatiflere kıyasla çok daha ucuzdur; ancak platform yabancı IP'lerden erişimi kısıtlar. Doğru yapılandırılmış bir Taobao proxy hizmeti, Çin'de gibi göz atmanıza ve alışveriş yapmanıza olanak tanır.
  • Dropshipping ve toptan satış. Taobao üzerinden tedarik sağlayan satıcılar genellikle birden fazla hesaba ihtiyaç duyar veya toplu alışveriş yapar. Platform, olağandışı satın alma kalıplarını izler ve otomatik ya da ticari görünen hesapları dondurur.
  • Fiyat takibi. Rakip fiyatlarını veya ürün mevcudiyetini takip eden işletmelerin Taobao'yu düzenli olarak taraması gerekir. Uygun proxy'ler olmadan hız sınırlarına ve IP yasaklarına hızla takılırsınız.

Hesap yasaklama sorunu

Taobao bir "Üç İhlal" politikası uygular. Koşullarını üç kez ihlal ederseniz kalıcı olarak yasaklanırsınız. Yaygın tetikleyiciler şunlardır:

  • Hızla değişen konumlardan giriş yapma
  • Kısa sürede çok sayıda satın alma yapmak
  • Aynı cihaz veya IP üzerinden birden fazla hesap çalıştırmak
  • Net şekilde sahte tarayıcı parmak izleri kullanmak

Birden fazla hesap yöneten dropshipper'lar için her hesabın kendi özel IP'sine ve tarayıcı profiline sahip olması gerekir. Hesaplar arasında IP paylaşımı, tespit edilmenin en yaygın nedenidir.