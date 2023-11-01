Taobao için Proxy

Taobao, Çin'in en büyük e-ticaret platformudur, ancak Çin dışından erişim sürekli bir mücadeledir. Platform, yabancı IP'leri, VPN'leri ve normal bir Çinli kullanıcıya benzemeyen her şeyi agresif bir şekilde engeller. "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" hata mesajını gördüyseniz, bunun ne anlama geldiğini tam olarak biliyorsunuzdur.