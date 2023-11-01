Taobao için Proxy

Taobao, Çin'in en büyük e-ticaret platformudur, ancak Çin dışından erişim sürekli bir mücadeledir. Platform, yabancı IP'leri, VPN'leri ve normal bir Çinli kullanıcıya benzemeyen her şeyi agresif bir şekilde engeller. "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" hata mesajını gördüyseniz, bunun ne anlama geldiğini tam olarak biliyorsunuzdur.
Normal VPN'ler neden çalışmıyor
Taobao yalnızca IP adresinizi kontrol etmez. Platform, trafik kalıplarını, bağlantı davranışını ve tarayıcı parmak izlerini analiz eder. Çinli bir sunucu üzerinden bağlansanız bile, Taobao genellikle VPN kullandığınızı tespit edebilir ve erişimi yine de engelleyebilir.Standart VPN hizmetlerinin başarısız olmasının nedeni budur. Bu hizmetler, gelişmiş tespit sistemlerine sahip e-ticaret platformları için tasarlanmamıştır. Taobao için temiz konut Çin IP'leri sağlayan bir proxy'ye ihtiyacınız vardır — anında işaretlenen veri merkezi sunucuları değil, Çin'deki gerçek internet sağlayıcılarına ait adresler.
Gerçekten işe yarayan nedir
Anahtar nokta, meşru bir Çinli kullanıcı gibi görünmektir. Bu şunları gerektirir:
- Çin konut IP'leri. Bağlantınız, bir Çin internet sağlayıcısı tarafından atanmış IP adresinden gelmelidir. Veri merkezi IP'leri saniyeler içinde engellenir. En iyi Taobao proxy kurulumu, büyük Çin şehirlerinden konut veya mobil IP'leri kullanır.
- Tutarlı oturumlar. Taobao, oturumunuzu gezinmeden ödemeye kadar takip eder. Satın alma sırasında IP'niz değişirse, muhtemelen sepetinizi kaybeder veya bir güvenlik kontrolü tetiklersiniz. Saatlerce (dakikalar değil) aynı IP'yi koruyan sticky oturumlar gereklidir.
- Parmak izlerini eşleştirin. Tarayıcınızın saat dilimi, dil ayarları ve teknik parmak izleri, proxy konumunuzla eşleşmelidir. "Çin IP'si" üzerinden bağlanırken tarayıcınız ABD saat dilimini bildiriyorsa, bu açık bir uyarı işaretidir.
yaygın kullanım senaryoları
- Yurt dışından satın alma. Taobao'daki birçok ürün, uluslararası alternatiflere kıyasla çok daha ucuzdur; ancak platform yabancı IP'lerden erişimi kısıtlar. Doğru yapılandırılmış bir Taobao proxy hizmeti, Çin'de gibi göz atmanıza ve alışveriş yapmanıza olanak tanır.
- Dropshipping ve toptan satış. Taobao üzerinden tedarik sağlayan satıcılar genellikle birden fazla hesaba ihtiyaç duyar veya toplu alışveriş yapar. Platform, olağandışı satın alma kalıplarını izler ve otomatik ya da ticari görünen hesapları dondurur.
- Fiyat takibi. Rakip fiyatlarını veya ürün mevcudiyetini takip eden işletmelerin Taobao'yu düzenli olarak taraması gerekir. Uygun proxy'ler olmadan hız sınırlarına ve IP yasaklarına hızla takılırsınız.
Hesap yasaklama sorunu
Taobao bir "Üç İhlal" politikası uygular. Koşullarını üç kez ihlal ederseniz kalıcı olarak yasaklanırsınız. Yaygın tetikleyiciler şunlardır:
- Hızla değişen konumlardan giriş yapma
- Kısa sürede çok sayıda satın alma yapmak
- Aynı cihaz veya IP üzerinden birden fazla hesap çalıştırmak
- Net şekilde sahte tarayıcı parmak izleri kullanmak
Birden fazla hesap yöneten dropshipper'lar için her hesabın kendi özel IP'sine ve tarayıcı profiline sahip olması gerekir. Hesaplar arasında IP paylaşımı, tespit edilmenin en yaygın nedenidir.