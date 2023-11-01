Taobao là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, nhưng việc truy cập từ ngoài Trung Quốc là một cuộc chiến liên tục. Nền tảng này chặn mạnh mẽ các IP nước ngoài, VPN và bất cứ thứ gì không giống người dùng Trung Quốc bình thường. Nếu bạn đã thấy thông báo lỗi "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" — bạn hiểu chính xác điều này có nghĩa là gì.
Tại sao VPN thông thường không hoạt động
Taobao không chỉ kiểm tra địa chỉ IP của bạn. Nền tảng này phân tích các mẫu lưu lượng truy cập, hành vi kết nối và browser fingerprint. Ngay cả khi bạn kết nối qua server Trung Quốc, Taobao vẫn thường phát hiện được rằng bạn đang sử dụng VPN và chặn truy cập.Đây là lý do các dịch vụ VPN thông thường thất bại. Chúng không được xây dựng cho các nền tảng thương mại điện tử có hệ thống phát hiện tinh vi. Bạn cần một proxy cho Taobao cung cấp IP residential Trung Quốc sạch — các địa chỉ IP thuộc về nhà cung cấp internet thực tại Trung Quốc, không phải máy chủ datacenter bị đánh dấu ngay lập tức.
Những gì thực sự hiệu quả
Điều quan trọng là trông giống một người dùng Trung Quốc hợp lệ. Điều này có nghĩa là:
- IP residential Trung Quốc. Kết nối của bạn phải đến từ một địa chỉ IP được cấp bởi nhà cung cấp internet Trung Quốc. IP datacenter sẽ bị chặn trong vài giây. Cấu hình proxy Taobao tốt nhất sử dụng IP residential hoặc mobile từ các thành phố lớn của Trung Quốc.
- Phiên nhất quán. Taobao theo dõi phiên của bạn từ khi duyệt web đến thanh toán. Nếu IP thay đổi giữa lúc mua hàng, bạn rất có thể mất giỏ hàng hoặc kích hoạt kiểm tra bảo mật. Sticky session giữ nguyên cùng một IP trong nhiều giờ (thay vì chỉ vài phút) là điều cần thiết.
- Khớp fingerprint. Múi giờ, cài đặt ngôn ngữ và browser fingerprint kỹ thuật của trình duyệt bạn cần phải khớp với vị trí proxy. Kết nối từ một "IP Trung Quốc" trong khi trình duyệt báo múi giờ Mỹ là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Các trường hợp sử dụng phổ biến
- Mua hàng từ nước ngoài. Nhiều sản phẩm trên Taobao có giá rẻ hơn đáng kể so với các lựa chọn quốc tế, nhưng nền tảng hạn chế truy cập từ IP nước ngoài. Dịch vụ proxy Taobao được cấu hình đúng cách cho phép bạn duyệt và mua hàng như thể bạn đang ở Trung Quốc.
- Dropshipping và mua sỉ. Các reseller tìm nguồn sản phẩm từ Taobao thường cần nhiều tài khoản hoặc mua hàng số lượng lớn. Nền tảng giám sát các mô hình mua hàng bất thường và sẽ đóng băng các tài khoản trông có vẻ tự động hoặc thương mại.
- Theo dõi giá. Doanh nghiệp cần theo dõi giá đối thủ cạnh tranh hoặc tình trạng sản phẩm phải scrape Taobao đều đặn. Nếu không có proxy phù hợp, bạn sẽ nhanh chóng gặp giới hạn tốc độ và bị chặn IP.
Vấn đề bị khóa tài khoản
Taobao áp dụng chính sách "Ba lần vi phạm". Bị phát hiện vi phạm điều khoản ba lần, và bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn. Các hành vi thường bị phát hiện bao gồm:
- Đăng nhập từ các vị trí thay đổi liên tục
- Thực hiện nhiều giao dịch mua trong thời gian ngắn
- Chạy nhiều tài khoản từ cùng một thiết bị hoặc IP
- Sử dụng fingerprint trình duyệt giả rõ ràng
Đối với những người dropship vận hành nhiều tài khoản, mỗi tài khoản cần có IP chuyên dụng và hồ sơ trình duyệt riêng. Chia sẻ IP giữa các tài khoản chính là cách khiến bạn bị phát hiện.