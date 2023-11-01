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Proxy cho Taobao

IP Trung Quốc datacenter cho Taobao: hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, giao hàng tự động và lưu lượng không giới hạn đi kèm.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP tĩnh tại Trung Quốc cho tài khoản Taobao
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem các vị trí có sẵn cho proxy ISP
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Tôi đã sử dụng trang này trong một thời gian dài. Rất phù hợp với tôi. Dưới đây là giá rẻ nhất trên Internet cho các địa chỉ proxy. Vì tôi chỉ sử dụng máy chủ proxy của Nga nên tôi thực sự thích trang này. Trang web rất dễ sử dụng, dễ dàng giao tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Mọi thứ đều được thực hiện vì khách hàng. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi trang web của bạn sang trang khác. Tôi cũng muốn nhờ bạn thêm proxy từ Châu Phi, tôi thực sự cần nó.

Anton KovalNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy.org được vài tháng và tôi không thể hài lòng hơn với dịch vụ này. Tốc độ kết nối rất ấn tượng và tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào về thời gian ngừng hoạt động. Việc lựa chọn rộng rãi các vị trí proxy trên toàn thế giới giúp tôi dễ dàng truy cập Internet một cách an toàn và ẩn danh, bất kể tôi ở đâu.

nabeel6294Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Tôi đã thử nó trong nửa giờ, nó thực sự tuyệt vời, tôi rất thích nó. Tôi khuyên mọi người nên thử nó. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả.

eslam karmaTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao Taobao chặn VPN của tôi nhưng không chặn các trang Trung Quốc khác?Phát hiện chặt

Taobao có hệ thống phát hiện nghiêm ngặt hơn hầu hết các nền tảng. Nó không chỉ kiểm tra xem IP của bạn có phải từ Trung Quốc hay không — mà còn phân tích cách bạn kết nối, browser fingerprint và các mẫu hành vi của bạn. Các nền tảng thương mại điện tử có động lực mạnh mẽ để chặn truy cập từ nước ngoài do lo ngại gian lận và chênh lệch giá theo vùng.

Tôi có cần số điện thoại Trung Quốc để sử dụng Taobao với proxy không?Không để duyệt

Để duyệt web cơ bản thì không. Để tạo tài khoản hoặc mua hàng, Taobao thường yêu cầu xác minh số điện thoại Trung Quốc. Một số người dùng xử lý vấn đề này bằng số điện thoại Trung Quốc ảo, nhưng yêu cầu xác minh đã được thắt chặt gần đây.

Proxy residential và proxy datacenter khác nhau như thế nào khi dùng cho Taobao?Proxy dân cư

Proxy datacenter sử dụng IP từ các nhà cung cấp hosting — Taobao duy trì danh sách các IP này và chặn chúng rất quyết liệt. Proxy residential sử dụng IP được cấp cho các hộ dân cư thực tế tại Trung Quốc bởi các nhà mạng địa phương. Các lựa chọn proxy Taobao tốt nhất luôn là residential hoặc mobile, không bao giờ là datacenter.

Tôi có thể scrape dữ liệu sản phẩm Taobao bằng proxy không?

Có thể, nhưng cần xoay proxy và kiểm soát tần suất request cẩn thận. Taobao có các biện pháp chống scraping rất mạnh. Bạn sẽ cần IP residential Trung Quốc có khả năng xoay, khoảng cách giữa các request hợp lý và quản lý phiên đúng cách. Nhiều doanh nghiệp sử dụng các API scraper chuyên dụng để xử lý tự động những phức tạp này.

Hướng dẫn

Tại sao bạn cần proxy cho Taobao

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Taobao là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, nhưng việc truy cập từ ngoài Trung Quốc là một cuộc chiến liên tục. Nền tảng này chặn mạnh mẽ các IP nước ngoài, VPN và bất cứ thứ gì không giống người dùng Trung Quốc bình thường. Nếu bạn đã thấy thông báo lỗi "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" — bạn hiểu chính xác điều này có nghĩa là gì.

Tại sao VPN thông thường không hoạt động

Taobao không chỉ kiểm tra địa chỉ IP của bạn. Nền tảng này phân tích các mẫu lưu lượng truy cập, hành vi kết nối và browser fingerprint. Ngay cả khi bạn kết nối qua server Trung Quốc, Taobao vẫn thường phát hiện được rằng bạn đang sử dụng VPN và chặn truy cập.Đây là lý do các dịch vụ VPN thông thường thất bại. Chúng không được xây dựng cho các nền tảng thương mại điện tử có hệ thống phát hiện tinh vi. Bạn cần một proxy cho Taobao cung cấp IP residential Trung Quốc sạch — các địa chỉ IP thuộc về nhà cung cấp internet thực tại Trung Quốc, không phải máy chủ datacenter bị đánh dấu ngay lập tức.

Những gì thực sự hiệu quả

Điều quan trọng là trông giống một người dùng Trung Quốc hợp lệ. Điều này có nghĩa là:

  • IP residential Trung Quốc. Kết nối của bạn phải đến từ một địa chỉ IP được cấp bởi nhà cung cấp internet Trung Quốc. IP datacenter sẽ bị chặn trong vài giây. Cấu hình proxy Taobao tốt nhất sử dụng IP residential hoặc mobile từ các thành phố lớn của Trung Quốc.
  • Phiên nhất quán. Taobao theo dõi phiên của bạn từ khi duyệt web đến thanh toán. Nếu IP thay đổi giữa lúc mua hàng, bạn rất có thể mất giỏ hàng hoặc kích hoạt kiểm tra bảo mật. Sticky session giữ nguyên cùng một IP trong nhiều giờ (thay vì chỉ vài phút) là điều cần thiết.
  • Khớp fingerprint. Múi giờ, cài đặt ngôn ngữ và browser fingerprint kỹ thuật của trình duyệt bạn cần phải khớp với vị trí proxy. Kết nối từ một "IP Trung Quốc" trong khi trình duyệt báo múi giờ Mỹ là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

  • Mua hàng từ nước ngoài. Nhiều sản phẩm trên Taobao có giá rẻ hơn đáng kể so với các lựa chọn quốc tế, nhưng nền tảng hạn chế truy cập từ IP nước ngoài. Dịch vụ proxy Taobao được cấu hình đúng cách cho phép bạn duyệt và mua hàng như thể bạn đang ở Trung Quốc.
  • Dropshipping và mua sỉ. Các reseller tìm nguồn sản phẩm từ Taobao thường cần nhiều tài khoản hoặc mua hàng số lượng lớn. Nền tảng giám sát các mô hình mua hàng bất thường và sẽ đóng băng các tài khoản trông có vẻ tự động hoặc thương mại.
  • Theo dõi giá. Doanh nghiệp cần theo dõi giá đối thủ cạnh tranh hoặc tình trạng sản phẩm phải scrape Taobao đều đặn. Nếu không có proxy phù hợp, bạn sẽ nhanh chóng gặp giới hạn tốc độ và bị chặn IP.

Vấn đề bị khóa tài khoản

Taobao áp dụng chính sách "Ba lần vi phạm". Bị phát hiện vi phạm điều khoản ba lần, và bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn. Các hành vi thường bị phát hiện bao gồm:

  • Đăng nhập từ các vị trí thay đổi liên tục
  • Thực hiện nhiều giao dịch mua trong thời gian ngắn
  • Chạy nhiều tài khoản từ cùng một thiết bị hoặc IP
  • Sử dụng fingerprint trình duyệt giả rõ ràng

Đối với những người dropship vận hành nhiều tài khoản, mỗi tài khoản cần có IP chuyên dụng và hồ sơ trình duyệt riêng. Chia sẻ IP giữa các tài khoản chính là cách khiến bạn bị phát hiện.