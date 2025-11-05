Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Chrome

Google Chrome mặc định sử dụng cài đặt proxy hệ thống của máy tính. Trên thực tế, các cài đặt này khá hạn chế, và proxy SOCKS5 với xác thực username/password thường hoạt động không nhất quán. Nếu muốn proxy hoạt động đúng cách trong Chrome, bạn nên sử dụng một extension proxy chuyên dụng để quản lý profile proxy và chuyển đổi trực tiếp trong trình duyệt.

Plugin phổDroxy SwitcherOmega 3 (hiện được duy trì với tên ZeroOmega), FoxyProxy và ProxelperChrome

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thiết lập Proxy Switcher, vì theo kinh nghiệm của chúng tôi đây là một trong những extension ổn định và dễ sử dụng nhất cho Chrome hàng ngày.

Cài đặt proxy cổ điển trong Google Chrome

Step 1 MChrome Network Settings Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Cài đặt (Settings) Click the image to view it in full size.

Step 2 Đi đến cài đặt hệ thống chọn tab System và nhấn Open your computer’s proxy settings Click the image to view it in full size.

Chrome sử dụng cài đặt proxy của hệ điều hành, vì vậy thao tác này sẽ mở cửa sổ cấu hình proxy hệ thống của Windows hoặc macOS. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi cho Windows đây, trên macOS, tham khảo hướng dẫn đây.

Cách đúng: Sử dụng tiện ích mở rộng Proxy Switcher trong Google Chrome

Step 1 Cài đặt Extension ProxySwitcher Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của extension đó. Click Add to Chrome. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Click the image to view it in full size.

Step 2 Cấu hình proxy Chuyển sang tab Manual → bật Manual proxy Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật tùy chọn Use this proxy server for all protocols Chọn HTTP làm loại proxy Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây. Click the image to view it in full size.

Step 3 Kiểm tra kết quả Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không. Click the image to view it in full size.

ghi chú và khắc phục sự cố

Nếu bạn cấu hình proxy thông qua hệ điều hành (Windows/macOS), nó có thể cũng tác động đến các ứng dụng khác sử dụng cài đặt proxy hệ thống — không chỉ mình Chrome. Nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web, sử dụng extension trình duyệt thường là lựa chọn gọn gàng hơn.