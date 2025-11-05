Hướng dẫn tích hợp
cài đặt proxy trên Google Chrome
Cấu hình proxy trong Chrome dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản
Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Chrome
Google Chrome mặc định sử dụng cài đặt proxy hệ thống của máy tính. Trên thực tế, các cài đặt này khá hạn chế, và proxy SOCKS5 với xác thực username/password thường hoạt động không nhất quán. Nếu muốn proxy hoạt động đúng cách trong Chrome, bạn nên sử dụng một extension proxy chuyên dụng để quản lý profile proxy và chuyển đổi trực tiếp trong trình duyệt.
Plugin phổDroxy SwitcherOmega 3 (hiện được duy trì với tên ZeroOmega), FoxyProxy và ProxelperChrome
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thiết lập Proxy Switcher, vì theo kinh nghiệm của chúng tôi đây là một trong những extension ổn định và dễ sử dụng nhất cho Chrome hàng ngày.
Cài đặt proxy cổ điển trong Google Chrome
MChrome Network Settings
Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Cài đặt (Settings)
Đi đến cài đặt hệ thống
chọn tab System và nhấn Open your computer’s proxy settings
Chrome sử dụng cài đặt proxy của hệ điều hành, vì vậy thao tác này sẽ mở cửa sổ cấu hình proxy hệ thống của Windows hoặc macOS. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi cho Windows đây, trên macOS, tham khảo hướng dẫn đây.
Cách đúng: Sử dụng tiện ích mở rộng Proxy Switcher trong Google Chrome
Cài đặt Extension ProxySwitcher
Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của extension đó. Click Add to Chrome. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Cấu hình proxy
Chuyển sang tab Manual → bật Manual proxy Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật tùy chọn Use this proxy server for all protocols Chọn HTTP làm loại proxy Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không.
ghi chú và khắc phục sự cố
Nếu bạn cấu hình proxy thông qua hệ điều hành (Windows/macOS), nó có thể cũng tác động đến các ứng dụng khác sử dụng cài đặt proxy hệ thống — không chỉ mình Chrome. Nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web, sử dụng extension trình duyệt thường là lựa chọn gọn gàng hơn.
Nếu bạn nhận thấy kết nối không ổn định hoặc một số trang web không tải như mong đợi khi sử dụng proxy, hãy thử tắt HTTP/3 (QUIC) trong Chrome và kiểm tra lại. Bạn có thể thực hiện qua chrome://flags (tìm kiếm "QUIC"), sau đó khởi động lại trình duyệt.
Cách tắt proxy trong Chrome?
Để tắt proxy trong Chrome, bạn cần thay đổi cài đặt proxy hệ thống, vì Chrome sử dụng cấu hình của hệ điều hành. Cách tìm cài đặt máy chủ proxy trong Windows, MacOS, và Linux. Mở Chrome và đi đến Settings. Cuộn xuống và nhấn System. Chọn Open your computer's proxy settings. Trong cửa sổ mở ra, hãy tắt tất cả các tùy chọn proxy đang hoạt động. Thao tác này sẽ tắt máy chủ proxy trong Chrome và khôi phục kết nối trực tiếp.
Cách đặt lại cài đặt proxy trong Chrome?
Chrome không có cấu hình proxy riêng. Để đặt lại cài đặt proxy, hãy mở Chrome → Settings → System → Open your computer's proxy settings và xóa tất cả các mục proxy đã cấu hình. Khởi động lại Chrome sau khi thay đổi để đảm bảo các thay đổi được áp dụng. Cách tìm cài đặt máy chủ proxy trong Windows, MacOS, và Linux.
Cách kiểm tra cài đặt proxy trong Chrome?
nếu bạn cần kiểm tra proxy và tường lửa, hãy mở Chrome → Settings → System → Open your computer's proxy settings. Điều này sẽ cho biết proxy có được bật ở cấp hệ thống hay không. Để khắc phục sự cố cơ bản, thường chỉ cần kiểm tra trạng thái proxy tại đây là đủ.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.