Cập nhật: 5 tháng 1, 2026 In

Cho mục đích của Chính sách Bảo mật này, «Thông tin cá nhân» có nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận dạng hoặc có thể liên kết một cách hợp lý với một cá nhân có thể nhận dạng được. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, email, thông tin thanh toán, mã nhận dạng tài khoản và trong trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu, một số dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP.

«Thông tin không cá nhân» là thông tin không nhận dạng và không thể liên kết một cách hợp lý với một cá nhân.

Nếu Thông tin cá nhân được kết hợp với Thông tin Không Cá Nhân, dữ liệu kết hợp sẽ được xử lý như Thông tin Cá Nhân. Thông tin đã được ẩn danh không thể đảo ngược được coi là Thông tin Không Cá Nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào#

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn thông qua các cách sau:

khi chúng tôi suy ra các thông tin dựa trên dữ liệu bạn cung cấp, chẳng hạn như sử dụng dữ liệu kỹ thuật để cải thiện chức năng dịch vụ hoặc bản địa hóa trải nghiệm người dùng.

khi bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi (chẳng hạn, khi tạo tài khoản hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ);

khi thông tin được thu thập tự động thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào#

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích phù hợp với Chính sách Bảo mật này, bao gồm:

cung cấp, vận hành và duy trì dịch vụ của chúng tôi;

xử lý giao dịch và quản lý tài khoản người dùng;

cải thiện, giám sát và bảo mật dịch vụ của chúng tôi;

liên lạc với người dùng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ;

tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

Tiết lộ thông tin#

Chúng tôi có thể công bố Thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

Yêu cầu pháp lý.

khi việc tiết lộ được yêu cầu bởi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ cơ quan chính phủ hiện hành.

khi việc tiết lộ được yêu cầu bởi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ cơ quan chính phủ hiện hành. Bảo vệ quyền và sự an toàn.

khi chúng tôi có cơ sở tin tưởng hợp lý rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của FineProxy, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Chúng tôi không bán Thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Lưu Trữ Dữ Liệu và Bảo Mật#

Chúng tôi triển khai các biện pháp quản lý hành chính, kỹ thuật và tổ chức hợp lý nhằm bảo vệ Thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi. Mặc dù không có phương pháp truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào là an toàn tuyệt đối, chúng tôi thực hiện các bước phù hợp để bảo vệ thông tin được giao cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích thu thập, trừ khi pháp luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn.

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Này#

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi kèm theo ngày hiệu lực cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc chấp nhận Chính sách bảo mật đã sửa đổi.

Xử lý thanh toán và bảo mật#

FineProxy không lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu thẻ thanh toán trực tiếp. Tất cả các giao dịch thanh toán được xử lý bởi các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba, những đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý thông tin thanh toán một cách an toàn theo các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành, chẳng hạn như PCI-DSS. Chúng tôi chỉ nhận được thông tin giao dịch hạn chế cần thiết để xác nhận thanh toán và cung cấp Dịch vụ.