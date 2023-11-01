Proxy xoay
Proxy rotation nâng cao mang đến IP mới cho mỗi request — không cần IP whitelisting, không giới hạn băng thông và đồng thời thực sự không giới hạn.
Thiết lập gói proxy xoay vòng.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Khuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua gói proxy xoay vòng
- Hiện credit proxy xoay vòng còn lại của tôi
- Xuất thông tin đăng nhập proxy xoay vòng
- Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
- Hiện chi tiết hóa đơn gói proxy xoay vòng của tôi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Tổng quan sản phẩm
Proxy xoay vòng từ FineProxy
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Truy cập API và agent
Một dịch vụ rất thuận tiện cho những ai cần proxy mà không cần thiết lập phức tạp. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng, có nhiều quốc gia khác nhau và nhiều lựa chọn kế hoạch hợp lý. Tôi đã sử dụng proxy cho công việc phân tích và tự động hóa và hoàn toàn hài lòng với kết quả
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Vị trí và tồn kho
Tôi đã sử dụng FineProxy trong một thời gian dài và nó thật tuyệt vời! Dịch vụ này nhanh chóng, đáng tin cậy và có nhiều IP để lựa chọn. Cho dù vì quyền riêng tư hay quyền truy cập vào nội dung từ các khu vực đặc biệt, FineProxy luôn mang lại.
Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Dịch vụ proxy tốt nhất từng được sử dụng. Rất khuyến khích. Dùng hơn 8 tháng chưa thấy vấn đề gì.
API credit là gì và làm thế nào để tôi dự tính mức sử dụng?Mỗi request
API credit là đơn vị thanh toán nội bộ dùng để đo mức tải mà các request của bạn tạo ra. Mỗi gói đi kèm một số lượng credit cố định, và mỗi request gửi đi sẽ trừ một lượng credit nhất định dựa trên độ phức tạp của trang web đích.
Một request đơn giản chỉ tải HTML hoặc JSON thường tốn 1 credit. Các request kích hoạt nhiều asset song song — như script, hình, file CSS, font, API và tracking request — tiêu tốn nhiều credit hơn. Mỗi asset được tính là một request downstream riêng biệt.
các con số này là gần đúng và thay đổi tùy theo website:
- 1 tín dụng — yêu cầu dạng API đơn giản, không trình duyệt, không JS
- 2–3 credit — yêu cầu trình duyệt không có JS (DOM cơ bản, không render)
- ≈10 credit — trình duyệt headless đầy đủ với JS rendering, tải proxy DC thông thường
- 10–15+ credit — trang nặng với nhiều script, tracker, quảng cáo, analytics hoặc các bundle asset lớn
Các trang web khác nhau có cấu trúc DOM, JS bundle và chuỗi asset khác nhau. Một trang có thể chỉ tải vài file; trang khác có thể kích hoạt hơn 30 request phụ trên mỗi trang.
Làm thế nào tính toán mức tiêu thụ thực tế của bạn?
Bạn có thể dễ dàng dự tính mức sử dụng credit trước khi chọn gói:
- Mở trang bạn muốn scrape.
- Kiểm tra số lượng request song song mà nó thực hiện bằng một công cụ như RequestMap
- Số lượng asset được tải ≈ số credit trên mỗi lần tải trang.
Điều này giúp bạn dự đoán chính xác số lượng API credit mà quy trình của bạn sẽ tiêu thụ. Mỗi yêu cầu đến hạ tầng của chúng tôi đều tiêu tốn credit — bao gồm cả các phản hồi như 404, 429, 503 hoặc timeout. Dù trang đích trả về lỗi, chúng tôi vẫn đã xử lý và định tuyến yêu cầu đó.
Proxy xoayCấu hình proxy
Tùy chọn trả phí 48 giờ chỉ áp dụng cho các sản phẩm proxy không xoay. Hãy chọn thời hạn tiêu chuẩn cho proxy xoay.
Tại sao proxy xoay lại lý tưởng cho web scraping?IP mới
Proxy xoay cung cấp cho bạn một IP mới trên mỗi request, khiến các trang web khó chặn hoặc rate-limit bạn hơn rất nhiều. Kết hợp với header và user-agent thực tế, chúng giúp bypass WAF và thử thách CAPTCHA trong khi giữ cho phiên scraping của bạn luôn ổn định. Thêm băng thông không giới hạn, concurrency không giới hạn và IP pool toàn cầu — bạn sẽ có một scraping API cấp doanh nghiệp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thị trường.
IP rotation theo từng request hoạt động như thế nào về mặt kỹ thuật?IP tự xoay
Bạn kết nối đến một gateway duy nhất của FineProxy — một tên miền và một cổng. Khi ứng dụng của bạn gửi yêu cầu, gateway sẽ chọn một IP từ pool khoảng ~100.000 địa chỉ và chuyển tiếp yêu cầu qua đó. Yêu cầu tiếp theo sẽ tự động nhận một IP khác. Bạn không cần quản lý danh sách proxy hay logic xoay — gateway xử lý mọi thứ.
Những request nào tiêu tốn API credit?Request qua proxy
Mọi request HTTP đến hạ tầng của chúng tôi đều tiêu tốn credit — bao gồm cả các request trả về lỗi như 404 hoặc 503. Một lần tải trang có thể tạo ra nhiều request downstream (script, hình, font), và mỗi request đó được tính riêng biệt.
Gói của tôi có hiệu lực trong bao lâu?30 ngày
Gói của bạn có hiệu lực trong 30 ngày hoặc cho đến khi bạn dùng hết API credit — tùy điều kiện nào đến trước. Credit chưa sử dụng không được chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo.
Tôi có thể xem thống kê sử dụng chi tiết không?Có
Có. Trong dashboard của bạn, mỗi gói đang hoạt động đều có một trang riêng hiển thị mức sử dụng API credit, lịch sử request và mô hình tiêu thụ của bạn.
Làm cách nào để giảm tiêu hao credit API?Chặn tài nguyên
Bạn có thể giảm mức sử dụng bằng cách giảm số lượng tài nguyên được tải trong mỗi yêu cầu. Các kỹ thuật bao gồm:
- sử dụng accept-encoding: gzip, deflate, br để giảm kích thước payload
- tránh render headless browser trừ khi thực sự cần thiết
- tắt hình, font và JS nặng khi có thể
- sử dụng các chế độ yêu cầu đơn giản hơn cho API endpoint
Nhìn chung, càng ít asset song song = càng ít credit bị tiêu thụ.
Bạn có sticky session không?Không
Hiện tại, proxy xoay vòng của chúng tôi gán một IP mới cho mỗi request. Không có tùy chọn sticky session — mỗi request đi qua một địa chỉ khác nhau. Điều này hoạt động hoàn hảo cho các tác vụ scraping mà mỗi lần tải trang là độc lập. Đối với các quy trình cần giữ cùng một IP qua nhiều bước — đăng nhập vào trang web, hoàn tất thanh toán — chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng proxy chuyên dụng hoặc proxy ISP của chúng tôi.
100.000 IP — có phải quá ít so với các nhà cung cấp quảng cáo hàng triệu IP không?Chất lượng pool
Khi các nhà cung cấp tuyên bố “10 triệu IP,” con số đó thường tính tất cả IP từng đi qua mạng của họ — không phải số lượng đang hoạt động tại thời điểm hiện tại. 100K địa chỉ của chúng tôi đều là datacenter IPv4, đều đang hoạt động, đều do chúng tôi trực tiếp quản lý. Quan trọng hơn, chúng dành riêng cho dịch vụ của chúng tôi. Không ai khác sử dụng chúng, nên chúng luôn sạch. Một pool IP tập trung, mới mẻ và không chia sẻ luôn vượt trội hơn một pool khổng lồ chứa các địa chỉ đã bị tái chế và đánh dấu.
Giới hạn băng thông là bao nhiêu?Không giới hạn
Không có giới hạn nào cả. Proxy xoay của FineProxy đi kèm lưu lượng không giới hạn. Bạn không bị tính phí theo gigabyte và không bị giảm tốc độ ở lưu lượng cao. Đối với các hoạt động tạo ra hàng terabyte lưu lượng mỗi tháng, đây là cấu trúc chi phí hoàn toàn khác biệt so với proxy residential tính phí theo GB.
Tôi có thể sử dụng proxy này cho Google, Amazon hoặc các trang web được bảo vệ nghiêm ngặt khác không?Tùy mục tiêu
IP datacenter phải đối mặt với các kiểm tra nghiêm ngặt hơn trên những trang web sử dụng giải pháp chống bot cấp doanh nghiệp. Đối với những trang đó, proxy residential hoặc ISP thường hoạt động hiệu quả hơn. Pool datacenter xoay vòng của chúng tôi hoạt động tốt cho phần lớn các trang web trên internet — đa số các trang không đầu tư vào hệ thống phát hiện bot hàng đầu. Đối với những mục tiêu khó nhất, hãy kết hợp pool xoay vòng của chúng tôi với giới hạn tốc độ thông minh và header phù hợp, hoặc chuyển sang proxy ISP cho những trang quan trọng.
Làm thế nào để tích hợp với công cụ scraping của tôi?Dùng một endpoint
Trỏ HTTP client của bạn đến endpoint gateway FineProxy (domain:port). Trong Python Requests — chỉ cần một tham số proxies. Trong Scrapy — chỉ cần một cài đặt middleware. Bất kỳ ngôn ngữ hay công cụ nào hỗ trợ HTTP proxy đều hoạt động tương tự. Không cần SDK, không cần file danh sách proxy, không cần viết code xoay vòng ở phía bạn.
Scraping bằng proxy xoay vòng có hợp pháp không?Thường có hạn
Thu thập dữ liệu công khai là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia. Phán quyết của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ năm 2022 trong vụ hiQ Labs v. LinkedIn đã khẳng định rằng scraping dữ liệu công khai không vi phạm Đạo luật Gian lận và Lạm dụng Máy tính. Tuy nhiên, việc tuân thủ robots.txt và giới hạn tốc độ là thực hành tốt — và nó cũng giúp giảm bị chặn, điều này có lợi cho chính bạn. Bản thân proxy chỉ là một công cụ mạng tiêu chuẩn; tính hợp pháp phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó.
Proxy xoay vòng:
Cách xoay IP và chất lượng pool
Năm 2024, lưu lượng tự động chính thức vượt qua hoạt động của con người trên internet — 51% tổng số request web hiện tại đến từ bot (Báo cáo Bad Bot của Imperva 2025). Cuộc chạy đua vũ trang giữa scraper và hệ thống anti-bot chưa bao giờ căng thẳng đến thế: 65,8% chuyên gia scraping cho biết họ tăng chi tiêu proxy hàng năm chỉ để theo kịp hàng rào phòng thủ ngày càng siết chặt. Cốt lõi ở đây là xoay vòng IP. Một IP gửi hàng nghìn request sẽ bị chặn. Hàng trăm IP, mỗi IP chỉ gửi một vài request — trông giống như lưu lượng truy cập bình thường.
Cách proxy xoay thực sự hoạt động
Proxy xoay vòng backconnect cung cấp cho bạn một điểm kết nối duy nhất — một domain và port. Bạn gửi request đến điểm truy cập đó, và gateway proxy sẽ chọn một IP từ pool rồi chuyển tiếp request của bạn qua đó. Request tiếp theo sẽ đi qua một IP khác. Trang web đích nhìn thấy hàng nghìn người truy cập riêng biệt thay vì một scraper duy nhất.
Máy chủ proxy xoay vòng của FineProxy với tính năng xoay IP mỗi request hoạt động chính xác theo cách này. Bạn nhận được một điểm truy cập (domain + port), và ở mỗi request, hệ thống gán một địa chỉ IPv4 mới từ pool của chúng tôi. Không có sticky session — mỗi request nhận một IP mới. Nếu bạn cần truy cập cùng một trang web hàng nghìn lần mà không bị phát hiện là một người dùng duy nhất, đây chính là thiết lập giúp bạn thực hiện điều đó.
Tại sao 100.000 IP độc quyền thay đổi cuộc chơi
Các nhà cung cấp proxy thích quảng cáo kích thước pool — «10 triệu IP», «72 triệu IP». Nhưng nghiên cứu của The Web Scraping Club đưa ra một điểm quan trọng: một pool IP chất lượng được bảo trì tốt luôn vượt trội hơn hàng nghìn địa chỉ đã bị cháy. Vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu IP — mà là chúng sạch đến đâu và liệu có ai khác đang sử dụng chúng trên cùng một mục tiêu hay không.
Đây là cách tiếp cận của FineProxy: pool proxy scraping của chúng tôi chứa khoảng 100.000 địa chỉ IPv4 duy nhất. Tất cả là datacenter, tất cả do chúng tôi trực tiếp quản lý — chúng tôi là nhà cung cấp, không phải đại lý bán lại. Các IP này chỉ tồn tại trong mạng của chúng tôi. Bạn sẽ không tìm thấy chúng trong bất kỳ dịch vụ proxy nào khác.
Khi bạn mua dịch vụ proxy xoay vòng từ FineProxy, các địa chỉ trong pool đó không được chia sẻ với khách hàng của các nền tảng khác. Không ai khác đang «đốt» chúng trên cùng mục tiêu mà bạn đang truy cập. Đó là sự khác biệt giữa 100K IP sạch, độc quyền và 10 triệu IP tái chế mà mọi dịch vụ scraping trên thị trường đều tranh giành.
Chi phí thực tế của proxy datacenter xoay vòng
Proxy residential xoay vòng tính phí $1-15 mỗi GB. Con số này tăng chóng mặt khi mở rộng quy mô — một hoạt động scraping nghiêm túc có thể tiêu tốn hàng terabyte mỗi tháng. Với $3/GB, một terabyte tốn $3.000.
Proxy datacenter xoay vòng với băng thông không giới hạn thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí. Proxy xoay vòng của FineProxy không tính phí theo gigabyte. Bạn trả tiền để truy cập pool, và lưu lượng là không giới hạn. Đối với các đội ngũ chạy hàng triệu request mỗi ngày, đây là sự khác biệt giữa một hoạt động khả thi và một hoạt động phá sản.
Đánh đổi là: IP datacenter dễ dàng bị hệ thống anti-bot nhận diện hơn so với IP residential. Nhưng đó chính là lúc tính độc quyền của pool IP phát huy tác dụng. Những địa chỉ datacenter mới, sạch, chưa từng được luân chuyển qua các dịch vụ khác sẽ gặp ít rào cản hơn nhiều so với những IP đã bị tái sử dụng. Và đối với phần lớn các trang web — bất cứ thứ gì không nằm sau hệ thống anti-bot cấp doanh nghiệp như Cloudflare Enterprise hay Akamai Bot Manager — proxy datacenter hoạt động hoàn hảo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với residential.
proxy xoay phù hợp khi nào — và khi nào thì không
Hoạt động tốt:
Web scraping quy mô lớn là use case cốt lõi. Mỗi request từ một IP khác nhau, không có pattern nào để trang đích phát hiện. Một proxy xoay cho web scraping biến scraper đơn lẻ của bạn thành thứ trông như một đám đông khách truy cập độc lập. Hầu hết các nền tảng e-commerce chấp nhận khoảng 100-300 request mỗi giờ từ một địa chỉ duy nhất trước khi nghi ngờ, vì vậy phân tán tải trên một pool proxy xoay lớn sẽ giữ bạn nằm dưới mọi ngưỡng riêng lẻ.
Theo dõi giá hoạt động trên cùng nguyên tắc — các lượt kiểm tra của bạn được phân tán để không có địa chỉ nào liên tục quay lại cùng một cửa hàng. Theo dõi thứ hạng SEO cũng được hưởng lợi, vì các công cụ tìm kiếm giới hạn tần suất truy vấn lặp lại từ một IP. Và các đội traffic arbitrage sử dụng thiết lập HTTP proxy xoay để xác minh offer và kiểm tra hiệu suất chiến dịch trên một pool rộng mà không bị các nền tảng liên kết các hoạt động với nhau.
Không hoạt động tốt:
Quản lý tài khoản trên mạng xã hội cần một IP cố định. Proxy xoay thay đổi địa chỉ của bạn theo mỗi request, điều này trông rất đáng ngờ trong quá trình đăng nhập và đăng bài. Đối với quản lý tài khoản, hãy sử dụng proxy ISP tĩnh hoặc dedicated proxy thay thế.
Các workflow nhiều bước phụ thuộc vào session persistence — checkout flow, phân trang có theo dõi danh tính, chuỗi đăng nhập — cũng sẽ hỏng với rotation theo từng request. Trang web thấy mỗi bước đến từ một người dùng khác nhau và hủy bỏ quy trình.
Integration: một endpoint, không phức tạp
Proxy xoay của FineProxy hoạt động qua một gateway duy nhất — một domain, một port. Chỉ cần trỏ scraper hoặc công cụ giám sát vào endpoint đó. Mỗi request sẽ tự động nhận một IP mới từ pool 100K.
Với Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer hoặc bất kỳ công cụ nào hỗ trợ HTTP proxy — cấu hình chỉ một dòng. Không cần logic rotation trong code, không quản lý danh sách proxy, không health check. Gateway xử lý tất cả.
Nếu setup của bạn yêu cầu điều khiển tự động (programmatic), phương pháp proxy xoay kết hợp API cho phép bạn tích hợp quản lý proxy trực tiếp vào pipeline của mình.
Vấn đề 25-40%
Nghiên cứu của Zyte trên hàng trăm đội kỹ thuật cho thấy 25-40% thời gian của lập trình viên trong các dự án scraping dành cho việc chống ban và hệ thống anti-bot. Đó không phải là viết code, không phải xử lý dữ liệu, không phải phân tích — mà chỉ là giữ cho scraper sống sót.
Setup proxy xoay đúng cách sẽ loại bỏ phần lớn vấn đề đó. Khi mỗi request đến từ một IP sạch, duy nhất và pool đủ lớn để không địa chỉ nào bị tái sử dụng quá thường xuyên, scraper sẽ dành thời gian để cào dữ liệu — thay vì ngồi chờ hết ban.
Với máy chủ proxy xoay ẩn danh của FineProxy, pool IP sẽ làm mọi việc cho bạn. 100.000 địa chỉ IP, độc quyền trên mạng lưới của chúng tôi, xoay vòng theo mỗi request. Thời gian phát triển của bạn được dành lại cho việc xây dựng sản phẩm, thay vì trông coi hạ tầng.