Rotierender Proxy

API-Credits sind die internen Abrechnungseinheiten, mit denen gemessen wird, wie viel Last Ihre Anfragen erzeugen. Jeder Tarif enthält eine feste Anzahl an Credits, und jede ausgehende Anfrage zieht einen bestimmten Betrag ab – abhängig davon, wie komplex die Zielseite ist.

Eine einfache Anfrage, die nur HTML oder JSON lädt, kostet in der Regel 1 Credit. Anfragen, die mehrere parallele Assets auslösen – wie Skripte, Bilder, CSS-Dateien, Schriftarten, APIs und Tracking-Anfragen – verbrauchen mehr Credits. Jedes Asset zählt als separate nachgelagerte Anfrage.

Diese Werte sind Richtwerte und variieren je nach Website:

1 Credit — einfache API-Anfrage, kein Browser, kein JS

— einfache API-Anfrage, kein Browser, kein JS 2–3 Credits — Browser-Anfrage ohne JS (einfaches DOM, kein Rendering)

— Browser-Anfrage ohne JS (einfaches DOM, kein Rendering) ≈10 Credits — vollständiger Headless-Browser mit JS-Rendering, typische Rechenzentrums-Proxy-Last

— vollständiger Headless-Browser mit JS-Rendering, typische Rechenzentrums-Proxy-Last 10–15+ Credits — schwere Seiten mit vielen Skripten, Trackern, Werbung, Analytics oder großen Asset-Bundles

Verschiedene Websites haben unterschiedliche DOM-Strukturen, JS-Bundles und Asset-Ketten. Eine Website lädt möglicherweise nur wenige Dateien; eine andere löst über 30 nachgelagerte Anfragen pro Seite aus.

Wie berechnen Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch?

Den Credit-Verbrauch können Sie einfach abschätzen, bevor Sie sich für einen Tarif entscheiden:

Öffnen Sie die Seite, die Sie scrapen möchten.

Prüfen Sie, wie viele parallele Requests ausgeführt werden – nutzen Sie dazu ein Tool wie RequestMap

Die Anzahl der geladenen Assets ≈ Anzahl der Credits pro Seitenaufruf.

So erhalten Sie eine genaue Prognose, wie viele API-Credits Ihr Workflow verbrauchen wird. Jeder Request, der unsere Infrastruktur erreicht, verbraucht Credits – einschließlich Antworten wie 404, 429, 503 oder Timeouts. Auch wenn die Zielseite einen Fehler zurückgibt, haben wir den Request bereits verarbeitet und weitergeleitet.