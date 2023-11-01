Rotierender Proxy
Fortschrittliche Proxy-Rotation, die bei jedem Request eine neue IP liefert – ohne IP-Whitelisting, ohne Bandbreitenlimits und mit unbegrenzter Parallelität.
Erstellen Sie Ihren Rotating-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Rotierende Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Hier empfohlenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie einen Rotating-Proxy-Plan
- Zeigen Sie meine verbleibenden Rotating-Proxy-Credits
- Exportieren Sie meine Rotating-Proxy-Zugangsdaten
- Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
- Zeigen Sie die Rechnungsdetails für meinen Rotating-Proxy-Plan
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Produktüberblick
Rotierende Proxys von FineProxy
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
API- und Agent-Zugang
Ein sehr bequemer Service für diejenigen, die Proxys ohne komplizierte Einrichtung benötigen. Alles startet schnell, es stehen verschiedene Länder zur Verfügung und es gibt eine anständige Auswahl an Plänen. Ich habe den Proxy für Analyse- und Automatisierungsarbeiten genutzt und war mit den Ergebnissen vollkommen zufrieden
Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!
Standorte und Bestand
Ich benutze FineProxy schon lange, und es ist super! Der Service ist schnell, zuverlässig und es gibt viele IPs zur Auswahl. Ob für Privatsphäre oder den Zugriff auf Inhalte aus verschiedenen Regionen, FineProxy hat immer geliefert.
FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.
Geschwindigkeit unter Last
Bester Proxy-Dienst, den ich je genutzt habe. Sehr zu empfehlen. Nutze ihn seit über 8 Monaten ohne Probleme.
Ich benutze FineProxy seit mehreren Monaten, und es ist mit Abstand einer der besten Proxy-Dienste, auf die ich gestoßen bin! Die Verbindung ist stabil, schnell und sicher, was das Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte nahtlos macht. FineProxy bietet eine große Auswahl an IPs, und das Wechseln zwischen ihnen ist schnell und unkompliziert. Ihr Kundenservice ist reaktionsschnell und hilfsbereit, immer bereit zu helfen, wenn ich eine Frage habe. Außerdem sind die Preise für das gebotene Serviceniveau unglaublich wettbewerbsfähig. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der zuverlässige und effiziente Proxies benötigt!
Was sind API-Credits und wie schätze ich meinen Verbrauch?Pro Request
API-Credits sind die internen Abrechnungseinheiten, mit denen gemessen wird, wie viel Last Ihre Anfragen erzeugen. Jeder Tarif enthält eine feste Anzahl an Credits, und jede ausgehende Anfrage zieht einen bestimmten Betrag ab – abhängig davon, wie komplex die Zielseite ist.
Eine einfache Anfrage, die nur HTML oder JSON lädt, kostet in der Regel 1 Credit. Anfragen, die mehrere parallele Assets auslösen – wie Skripte, Bilder, CSS-Dateien, Schriftarten, APIs und Tracking-Anfragen – verbrauchen mehr Credits. Jedes Asset zählt als separate nachgelagerte Anfrage.
Diese Werte sind Richtwerte und variieren je nach Website:
- 1 Credit — einfache API-Anfrage, kein Browser, kein JS
- 2–3 Credits — Browser-Anfrage ohne JS (einfaches DOM, kein Rendering)
- ≈10 Credits — vollständiger Headless-Browser mit JS-Rendering, typische Rechenzentrums-Proxy-Last
- 10–15+ Credits — schwere Seiten mit vielen Skripten, Trackern, Werbung, Analytics oder großen Asset-Bundles
Verschiedene Websites haben unterschiedliche DOM-Strukturen, JS-Bundles und Asset-Ketten. Eine Website lädt möglicherweise nur wenige Dateien; eine andere löst über 30 nachgelagerte Anfragen pro Seite aus.
Wie berechnen Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch?
Den Credit-Verbrauch können Sie einfach abschätzen, bevor Sie sich für einen Tarif entscheiden:
- Öffnen Sie die Seite, die Sie scrapen möchten.
- Prüfen Sie, wie viele parallele Requests ausgeführt werden – nutzen Sie dazu ein Tool wie RequestMap
- Die Anzahl der geladenen Assets ≈ Anzahl der Credits pro Seitenaufruf.
So erhalten Sie eine genaue Prognose, wie viele API-Credits Ihr Workflow verbrauchen wird. Jeder Request, der unsere Infrastruktur erreicht, verbraucht Credits – einschließlich Antworten wie 404, 429, 503 oder Timeouts. Auch wenn die Zielseite einen Fehler zurückgibt, haben wir den Request bereits verarbeitet und weitergeleitet.
Rotierende ProxysRotierende Proxys konfigurieren
Die kostenpflichtige 48-Stunden-Option ist nur für nicht rotierende Proxy-Produkte verfügbar. Wählen Sie für rotierende Proxys eine Standardlaufzeit.
Warum sind rotierende Proxys ideal für Web-Scraping?Frische IPs
Rotierende Proxys weisen Ihnen bei jedem Request eine neue IP-Adresse zu, was es Websites deutlich schwerer macht, Sie zu blockieren oder einem Rate-Limiting zu unterziehen. In Kombination mit realistischen Headers und User-Agents helfen sie dabei, WAFs und CAPTCHA-Abfragen zu umgehen und Ihre Scraping-Sessions stabil zu halten. Mit unbegrenzter Bandbreite, unbegrenzter Parallelität und einem weltweiten IP-Pool erhalten Sie eine Scraping-API auf Enterprise-Niveau – zu einem Bruchteil des Marktpreises.
Wie funktioniert die IP-Rotation pro Request technisch?Neue IP automatisch
Sie verbinden sich mit einem einzigen FineProxy-Gateway – einer Domain und einem Port. Wenn Ihre Anwendung einen Request sendet, wählt das Gateway eine IP aus dem Pool mit ~100.000 Adressen und leitet den Request darüber weiter. Der nächste Request erhält automatisch eine andere IP. Sie verwalten keine Proxy-Listen oder Rotationslogik – das Gateway übernimmt alles.
Welche Requests verbrauchen API-Credits?Proxied Requests
Jeder HTTP-Request, der unsere Infrastruktur erreicht, verbraucht Credits – einschließlich Requests, die Fehler wie 404 oder 503 zurückgeben. Ein einzelner Seitenaufruf kann mehrere nachgelagerte Requests auslösen (Skripte, Bilder, Schriftarten), und jeder davon wird einzeln gezählt.
Wie lange ist mein Tarif gültig?30 Tage
Ihr Tarif ist 30 Tage lang gültig oder bis alle API-Credits aufgebraucht sind – je nachdem, was zuerst eintritt. Nicht genutzte Credits werden nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen.
Kann ich detaillierte Nutzungsstatistiken einsehen?Ja
Ja. In Ihrem Dashboard verfügt jeder aktive Tarif über eine eigene Seite, auf der Sie Ihren API-Credit-Verbrauch, den Request-Verlauf und Ihre Nutzungsmuster einsehen können.
Wie kann ich den API-Credit-Verbrauch reduzieren?Unnötige Assets blockieren
Sie können den Verbrauch senken, indem Sie die Anzahl der bei jedem Request geladenen Assets reduzieren. Mögliche Techniken:
- accept-encoding: gzip, deflate, br verwenden, um die Payload-Größe zu reduzieren
- Headless-Browser-Rendering vermeiden, sofern nicht erforderlich
- Bilder, Schriftarten und umfangreiche JS-Ressourcen wo möglich deaktivieren
- einfachere Request-Modi für API-Endpunkte verwenden
Grundsätzlich gilt: weniger parallele Assets = weniger verbrauchte Credits.
Bieten Sie Sticky Sessions an?Nein
Unsere rotierenden Proxys weisen bei jeder Anfrage eine neue IP zu. Eine Sticky-Session-Option gibt es nicht — jede Anfrage läuft über eine andere Adresse. Das funktioniert perfekt für Scraping-Aufgaben, bei denen jeder Seitenaufruf unabhängig ist. Für Workflows, die dieselbe IP über mehrere Schritte hinweg benötigen — z. B. Login auf einer Website oder Abschluss eines Checkouts — empfehlen wir unsere statischen dedizierten Proxys oder ISP-Proxys.
100.000 IPs — ist das nicht wenig im Vergleich zu Anbietern, die Millionen bewerben?Pool-Qualität zählt
Wenn Anbieter von “10 Millionen IPs” sprechen, zählen sie in der Regel jede IP, die jemals durch ihr Netzwerk gelaufen ist — nicht das, was gerade aktiv ist. Unsere 100.000 Adressen sind ausnahmslos Rechenzentrums-IPv4, alle aktiv, alle unter unserer direkten Kontrolle. Noch wichtiger: Sie sind exklusiv für unseren Dienst reserviert. Niemand sonst nutzt sie, daher bleiben sie sauber. Ein fokussierter Pool frischer, nicht geteilter IPs schlägt einen riesigen Pool recycelter, geflaggter Adressen jedes Mal.
Gibt es ein Bandbreitenlimit?Kein Bandbreiten-Cap
Nein. FineProxys rotierende Proxys kommen mit unbegrenztem Traffic. Es fallen keine Kosten pro Gigabyte an, und es gibt kein Throttling bei hohen Volumina. Für Betriebe, die monatlich Terabytes an Traffic erzeugen, ist das eine grundlegend andere Kostenstruktur als bei Residential-Proxys, die pro GB abrechnen.
Kann ich das für Google, Amazon oder andere stark geschützte Websites verwenden?Zielabhängig
Rechenzentrums-IPs unterliegen auf Websites mit Enterprise-Anti-Bot-Lösungen strengeren Prüfungen. Für diese Fälle erzielen Residential- oder ISP-Proxys in der Regel bessere Ergebnisse. Unser rotierender Rechenzentrums-Pool funktioniert gut für die breite Mitte des Webs – also die Mehrheit der Websites, die nicht in erstklassige Bot-Erkennung investieren. Für die härtesten Ziele kombinieren Sie unseren rotierenden Pool mit intelligentem Rate-Limiting und korrekten Headers, oder wechseln Sie für kritische Seiten zu ISP-Proxys.
Wie integriere ich es in meinen Scraper?Einen Endpoint nutzen
Richten Sie Ihren HTTP-Client auf den FineProxy-Gateway-Endpunkt (Domain:Port) aus. In Python Requests – ein proxies-Parameter. In Scrapy – eine Middleware-Einstellung. Jede Sprache und jedes Tool, das HTTP-Proxys unterstützt, funktioniert genauso. Kein SDK erforderlich, keine Proxy-Listen-Dateien, kein Rotationscode auf Ihrer Seite.
Ist Scraping mit rotierenden Proxys legal?Meist, mit Limits
Das Erfassen öffentlich zugänglicher Daten ist in den meisten Rechtsbereichen legal. Das US-Berufungsgerichtsurteil von 2022 in hiQ Labs v. LinkedIn bestätigte, dass das Scraping öffentlicher Daten nicht gegen den Computer Fraud and Abuse Act verstößt. Dennoch ist es gute Praxis, robots.txt und Rate-Limits zu respektieren – und es reduziert auch Blockierungen, was in Ihrem eigenen Interesse liegt. Der Proxy selbst ist ein standardmäßiges Netzwerk-Tool; die Legalität hängt davon ab, was Sie damit tun.
Rotating-Proxys:
Wie IP-Rotation funktioniert und warum Pool-Qualität die Größe schlägt
Im Jahr 2024 übertraf automatisierter Traffic offiziell die menschliche Aktivität im Internet – 51 % aller Web-Requests stammen mittlerweile von Bots (Imperva Bad Bot Report 2025). Das Wettrüsten zwischen Scrapern und Anti-Bot-Systemen war noch nie intensiver: 65,8 % der Scraping-Profis berichten, dass sie ihre Proxy-Ausgaben von Jahr zu Jahr steigern, nur um mit immer strikteren Abwehrmechanismen Schritt zu halten. Im Mittelpunkt steht die IP-Rotation. Eine einzige IP, die Tausende von Requests sendet, wird blockiert. Hunderte von IPs, jede mit einer Handvoll Requests – das sieht aus wie normaler Traffic.
Wie ein rotierender Proxy tatsächlich funktioniert
Ein Backconnect-Rotating-Proxy gibt Ihnen einen einzigen Verbindungspunkt – eine Domain und einen Port. Sie senden Ihren Request an diesen Einstiegspunkt, und das Proxy-Gateway wählt eine IP aus seinem Pool und leitet Ihren Request darüber weiter. Der nächste Request läuft über eine andere IP. Die Ziel-Website sieht Tausende einzigartiger Besucher statt eines einzigen Scrapers.
Genau so funktionieren FineProxy’s rotierende Proxy-Server mit IP-Rotation bei jeder Anfrage. Sie erhalten einen Einstiegspunkt (Domain + Port), und bei jeder Anfrage weist das System eine neue IPv4-Adresse aus unserem Pool zu. Keine Sticky Sessions — jede Anfrage bekommt eine neue IP. Wenn Sie dieselbe Website tausende Male aufrufen müssen, ohne wie ein einzelner Nutzer auszusehen, ist das genau das Setup, das es möglich macht.
Warum 100.000 exklusive IPs die Rechnung verändern
Proxy-Anbieter werben gerne mit Pool-Größen — “10 Millionen IPs,” “72 Millionen IPs.” Doch die Forschung des Web Scraping Club macht einen wichtigen Punkt deutlich: Ein gut gepflegter Pool mit qualitativ hochwertigen IPs übertrifft tausende verbrauchte Adressen konsequent. Es kommt nicht darauf an, wie viele IPs Sie haben — sondern wie sauber sie sind und ob jemand anderes sie beim gleichen Ziel einsetzt.
Das ist FineProxys Ansatz: Unser Scraping-Proxy-Pool umfasst rund 100.000 einzigartige IPv4-Adressen. Alles Rechenzentrums-IPs, alle unter unserer direkten Verwaltung — wir sind der Anbieter, kein Reseller. Diese IPs existieren ausschließlich in unserem Netzwerk. Sie werden sie bei keinem anderen Proxy-Dienst finden.
Wenn Sie einen rotierenden Proxy-Dienst von FineProxy kaufen, werden die Adressen in diesem Pool nicht mit Kunden anderer Plattformen geteilt. Niemand sonst verbraucht sie bei denselben Zielen, die Sie ansteuern. Das ist der Unterschied zwischen 100.000 sauberen, exklusiven IPs und 10 Millionen recycelten Adressen, um die sich jeder Scraping-Dienst auf dem Markt streitet.
Die Wirtschaftlichkeit rotierender Rechenzentrums-Proxys
Rotierende Residential-Proxys kosten 1–15 $ pro GB. Im großen Maßstab summiert sich das drastisch — eine ernsthafte Scraping-Operation kann monatlich Terabytes verschlingen. Bei 3 $/GB kostet ein Terabyte 3.000 $.
Ein rotierender Rechenzentrums-Proxy mit unbegrenzter Bandbreite verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend. FineProxys rotierende Proxys berechnen nichts pro Gigabyte. Sie zahlen für den Zugang zum Pool, und der Traffic ist unbegrenzt. Für Teams, die täglich Millionen von Anfragen senden, ist das der Unterschied zwischen einem rentablen Betrieb und dem finanziellen Ruin.
Der Kompromiss: Rechenzentrums-IPs lassen sich von Anti-Bot-Systemen leichter identifizieren als Residential-IPs. Doch genau hier spielt die Exklusivität des Pools eine entscheidende Rolle. Frische, saubere Rechenzentrums-Adressen, die nicht durch andere Dienste gereicht wurden, stoßen auf weit weniger Widerstand als recycelte. Und für einen großen Teil des Webs — alles, was nicht hinter Enterprise-Anti-Bot-Lösungen wie Cloudflare Enterprise oder Akamai Bot Manager steckt — funktionieren Rechenzentrums-Proxys problemlos zu einem Bruchteil der Kosten.
Wo rotierende Proxys passen — und wo nicht
Geeignet für:
Web-Scraping in großem Umfang ist der zentrale Anwendungsfall. Jede Anfrage von einer anderen IP, keine Muster, die das Ziel erkennen könnte. Ein rotierender Proxy fürs Web-Scraping verwandelt Ihren einzelnen Scraper in das, was wie eine Vielzahl unabhängiger Besucher wirkt. Die meisten E-Commerce-Plattformen tolerieren rund 100–300 Anfragen pro Stunde von einer einzelnen Adresse, bevor sie misstrauisch werden — die Last auf einen großen rotierenden Pool zu verteilen hält Sie deutlich unter jedem individuellen Schwellenwert.
Preisüberwachung funktioniert nach demselben Prinzip — Ihre Abfragen werden so verteilt, dass keine Adresse immer wieder beim selben Shop auftaucht. Auch das SEO-Rank-Tracking profitiert davon, da Suchmaschinen wiederholte Anfragen von einer einzigen IP rate-limitieren. Und Traffic-Arbitrage-Teams nutzen HTTP-Rotating-Proxy-Setups, um Angebote zu prüfen und die Kampagnenperformance über einen breiten Pool hinweg zu verifizieren, ohne dass Plattformen die Aktivitäten miteinander verknüpfen.
Weniger geeignet für:
Die Verwaltung von Social-Media-Accounts erfordert eine konsistente IP. Ein rotierender Proxy wechselt bei jeder Anfrage Ihre Adresse, was beim Login und beim Posten verdächtig wirkt. Für Accounts empfehlen wir stattdessen statische ISP-Proxys oder dedizierte Proxys.
Mehrstufige Workflows, die auf Session-Persistenz angewiesen sind – Checkout-Prozesse, Paginierung mit Nutzeridentifikation, Login-Sequenzen – funktionieren mit Rotation pro Request ebenfalls nicht. Die Website sieht jeden Schritt als neuen Nutzer und bricht den Vorgang ab.
Integration: ein Endpunkt, null Komplexität
Der rotierende Proxy von FineProxy läuft über ein einziges Gateway – eine Domain, ein Port. Richten Sie Ihren Scraper oder Ihr Monitoring-Tool auf diesen Endpunkt aus. Jeder Request erhält automatisch eine neue IP aus dem Pool mit 100.000 Adressen.
Für Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer oder jedes andere Tool mit HTTP-Proxy-Unterstützung genügt eine einzige Konfigurationszeile. Keine Rotationslogik im Code, keine Proxy-Listenverwaltung, keine Health-Checks. Das Gateway übernimmt das alles.
Wenn Ihr Setup programmatische Steuerung erfordert, ermöglicht der rotierende Proxy mit API-Anbindung die direkte Integration des Proxy-Managements in Ihre Pipeline.
Das 25-40-%-Problem
Zytes Analyse über Hunderte von Entwicklungsteams ergab, dass 25–40 % der Entwicklerzeit bei Scraping-Projekten darauf verwendet wird, Bans und Anti-Bot-Systeme zu bekämpfen. Das ist kein Coding, keine Datenverarbeitung, keine Analyse – es ist reines Scraper-am-Leben-halten.
Ein ordentliches Setup mit rotierenden Proxys beseitigt den Großteil davon. Wenn jeder Request von einer sauberen, einzigartigen IP kommt und der Pool groß genug ist, dass keine Adresse zu häufig wiederverwendet wird, verbringt der Scraper seine Zeit mit Scrapen – nicht damit, Bans auszusitzen.
Mit den rotierenden anonymen Proxy-Servern von FineProxy übernimmt der Pool die Arbeit. 100.000 Adressen, exklusiv in unserem Netzwerk, rotieren bei jedem Request. Ihre Entwicklerzeit fließt wieder in den Produktaufbau – nicht in die Betreuung der Infrastruktur.