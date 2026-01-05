Aktuell vom 5. Januar 2026 Drucken

Dienste werden „wie besehen

Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Nutzung der Dienste ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. FineProxy übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Dienste Ihren Anforderungen entsprechen oder dass der Betrieb der Dienste sicher oder unterbrechungsfrei verläuft. Sie tragen die volle Verantwortung für Verluste oder Schäden, die aus Ihrer Nutzung der Dienste resultieren – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden an Ihrer Hardware, Software, Ihren Daten oder unbefugten Zugriff auf Ihre Informationen.

In einigen Rechtsgebieten ist der Ausschluss bestimmter Gewährleistungen nicht zulässig. Soweit solche Ausschlüsse nicht gestattet sind, gelten die vorstehenden Haftungsausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Im maximal gesetzlich zulässigen Umfang haftet FineProxy sowie die entschädigten Parteien in keinem Fall für mittelbare, zufällige, besondere, Folge- oder exemplarische Schäden – einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Datenverlust, Verlust des Firmenwerts, Betriebsunterbrechungen oder Computerfehlfunktionen –, die aus diesen Nutzungsbedingungen oder der Nutzung bzw. Nichtnutzbarkeit der Dienste entstehen oder damit zusammenhängen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übersteigt die gesamte Gesamthaftung von FineProxy und den entschädigten Parteien aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen oder den Diensten nicht USD 500 (fünfhundert US-Dollar).

In einigen Rechtsordnungen ist die Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig. Soweit solche Beschränkungen nicht erlaubt sind, gilt diese Haftungsbeschränkung möglicherweise nicht für Sie.

Sie verpflichten sich, FineProxy, seine verbundenen Unternehmen, Auftragnehmer, Lizenzgeber, Partner sowie deren jeweilige Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Vertreter (zusammenfassend „entschädigte Parteien