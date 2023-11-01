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Türkei-Proxy

Zuverlässige statische Türkei-IPv4-Proxys – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in der Türkei und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen türkischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Großartig zum Spielen! Keine Geo-Einschränkungen mehr und die Geschwindigkeit ist unglaublich. 5/5

Gamer_GalInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist einer der besten Proxy-Dienstanbieter, den ich genutzt habe, er bietet einen günstigen und zuverlässigen Service. Er bietet globale Abdeckung. Beste Erfahrung überhaupt.

Ahmed ArshadDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Was gefällt Ihnen am meisten an FineProxy.org? Ich habe FineProxy.org durch Empfehlungen von Freunden entdeckt, und die Servicequalität ist wirklich ausgezeichnet. Die Kosten sind ziemlich niedrig, was unserem Unternehmen hilft, erheblich bei den Ausgaben zu sparen. Ich schätze die begeisterte Unterstützung vom FineProxy.org-Support-Team sehr. Sie sind sehr engagiert und reagieren sofort. FineProxy.org hilft mir, schneller auf Daten zuzugreifen und verbessert die Sicherheit. Ich schätze auch die Servicequalität und die Rückerstattungsrichtlinie, wenn der Service die Bedürfnisse der Nutzer nicht erfüllt. Bewertung gesammelt von und gehostet auf G2.com. Was gefällt Ihnen nicht an FineProxy.org? Ich würde gerne ein großes Werbepaket für Vielnutzer sehen und eine ergänzende Werberichtlinie.

long l.G2, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich nutze diesen Service seit ein paar Monaten und habe nie darüber nachgedacht, zu einem anderen Service zu wechseln, die beste Option für Preis-Leistung

BenjaminSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
BTK sperrt 311.000 URLs pro Jahr – wie wirkt sich das auf Proxy-Nutzer aus?BTK hat blockiert

Die türkische BTK hat 2024 rekordverdächtige 311.000+ Webadressen gesperrt – 82 % davon ohne Gerichtsbeschluss (Gesetz 5651). Reddit ist gesperrt. Instagram war im August 2024 für 9 Tage nicht erreichbar. 16 VPN-Dienste (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) wurden Ende 2023 blockiert. Während der Proteste im März 2025 wurde Social Media für 42 Stunden gedrosselt. Freedom House: 31/100. Wenn Sie sich in der Türkei befinden und gesperrte Seiten benötigen – brauchen Sie eine IP von außerhalb, keine türkische. Türkische IPs für regionale Preisgestaltung oder Scraping funktionieren normal – BTK-Sperren betreffen ausgehenden Proxy-Traffic nicht.

Sahibinden.com blockiert mich ständig – was funktioniert?Sahibinden prüft Requests

Sahibinden prüft Request-Rate, Browser-Fingerprint und IP-Reputation. Sie benötigen zufällige Verzögerungen zwischen Anfragen (keine festen Intervalle), rotierende User-Agents passend zu echten Chrome/Firefox-Builds sowie türkische Proxys, die nicht verbrannt sind. Ein TR-ISP-Proxy besteht die Prüfung besser als ein Rechenzentrums-Proxy – Sahibinden flaggt Rechenzentrums-Adressbereiche aggressiver. Rotieren Sie IPs alle 20–30 Anfragen bei Katalogseiten, seltener bei Einzelanzeigen.

Kann ich Netflix noch günstiger mit einem türkischen Abo bekommen?Ja

Ja. Netflix Türkei: $3,75/Monat Basic, $5,54 Standard, $7,19 Premium. Richten Sie bei der Registrierung einen türkischen Proxy-Server in Ihrem Browser ein und bezahlen Sie mit einer türkischen Geschenkkarte. Sobald das Abo aktiv ist, benötigen Sie den Proxy zum Streamen nicht mehr – Netflix prüft die Region bei der Abrechnung, nicht bei der Wiedergabe. YouTube Premium ($2,15/Monat), Google One (unter $1/Monat), Disney+ (ca. $20/Jahr) funktionieren genauso. Steam ist die Ausnahme – der Dienst hat im November 2023 auf USD-Preise umgestellt.

Wo erhalte ich eine Türkei-Proxy-Server-Liste?FineProxy erzeugt eine

Proxys für 48 Stunden. Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Live-Türkei-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Türkei-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
7 online·Mehr benötigt? →
107.181.155.86:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 Std. her
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 Std. her
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 Std. her
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
277 Kbps
39.8%
2 Std. her
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
279 Kbps
18.0%
2 Std. her
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
442 Kbps
10.5%
2 Std. her
Anzeige 7 von 7

Leitfaden

Kostenlose Proxy-Liste für die Türkei

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Warum eine türkische IP bares Geld spart

Die Türkei gehört zu den Ländern mit den weltweit günstigsten Abopreisen. Die Lira hat seit 2017 über 90 % ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren – und die meisten internationalen Dienste setzen nach wie vor auf regionale Preisgestaltung. Netflix kostet mit einer türkischen IP nur 3,75 $/Monat – statt 15,49 $ in den USA. YouTube Premium: 2,15 $ statt 13,99 $. Google One ist aus der Türkei weltweit am günstigsten – unter 1 $/Monat. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro – alle folgen demselben regionalen Preismodell.

Die Methode: Verbinden Sie sich über eine türkische IP bei der Kontoerstellung oder Zahlung. Kaufen Sie eine türkische App Store- oder Google Play-Geschenkkarte (G2A, Turgame), lösen Sie diese ein und abonnieren Sie. Die meisten Dienste prüfen Ihren Standort nach dem ersten Kauf nicht erneut. Steam hat die Preisgestaltung in türkischer Lira im November 2023 eingestellt (Umstieg auf USD – Spielepreise stiegen von ~4 $ auf 28,97 $), diese Lücke ist also geschlossen. Streaming, Cloud-Speicher und die meisten App-Abonnements setzen jedoch weiterhin auf regionale Preise.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden – Scraping im türkischen E-Commerce

Hepsiburada ist das „Amazon der Türkei“ — über 163 Millionen Produkte, 40 Millionen monatliche Besucher. Trendyol ist noch größer und expandiert mittlerweile nach Europa. Beide haben Apify-basierte Scraper ($5–20/Monat + Nutzungskosten), und beide liefern lokalisierte Daten je nach IP. Preis-Monitoring von außerhalb der Türkei zeigt die internationale Version — eingeschränktes Sortiment, keine Verkäuferdetails.

Sahibinden.com (Kleinanzeigen: Immobilien, Autos, Jobs) ist durch Bot-Schutz gesichert. Open-Source-Scraper für diese Plattform setzen auf Request-Delays mit zufälligen Multiplikatoren, User-Agent-Rotation und rotierende türkische Proxys. Fehlt auch nur einer dieser drei Faktoren, werden Sie innerhalb von Minuten blockiert.

Für den Kauf von Turkey-Proxy-Zugängen bietet FineProxy Rechenzentrums-IPv4-Proxys aus der Türkei an. Rechenzentrums-Proxys im eigenen ASN, Flatrate pro IP, unbegrenzter Traffic. Ein schneller Turkey-Proxy ist entscheidend, wenn Sie Kataloge mit 163 Millionen Hepsiburada-Einträgen abrufen — FineProxy liefert bis zu 500 Mbps pro IP. Mitbewerber berechnen türkische IPs zu $0,30–8/GB. Bei FineProxy kostet ein Monat intensives Scraping so viel wie eine einzige Preisabfrage.