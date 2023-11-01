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Twitch-Proxy

Exklusive IPv4-Proxys für Twitch-Viewer-Dienste — SOCKS5, saubere IPs, die nie zwischen Kunden geteilt werden, osteuropäische Standorte für werbefreie Streams.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Twitch-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 5.000 Europa-Mix-Datacenter-IPs für gleichzeitige Twitch-Viewer-Sessions
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für Proxy-Dienste
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ein hervorragender Proxy. Ich benutze diesen Service jetzt etwa einen Monat. Habe das Abonnement nicht bereut. Relativ schnell, keine Verzögerungen, es ist bequem zu verwenden, der Berater antwortet schnell, sehr nützlich für die Arbeit und einfach zum normalen Surfen im Internet. Für mich ist der Preis etwas überteuert, aber zumindest ist die Qualität ausgezeichnet. Ich gebe dem Projekt 9 von 10 Proxies

KembyInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr schneller Proxy und gute Erfahrung. Außerdem schnell reagierender Kundenservice, der sofort hilft.

Omar ElhaqTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy seit mehreren Monaten, und es ist mit Abstand einer der besten Proxy-Dienste, auf die ich gestoßen bin! Die Verbindung ist stabil, schnell und sicher, was das Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte nahtlos macht. FineProxy bietet eine große Auswahl an IPs, und das Wechseln zwischen ihnen ist schnell und unkompliziert. Ihr Kundenservice ist reaktionsschnell und hilfsbereit, immer bereit zu helfen, wenn ich eine Frage habe. Außerdem sind die Preise für das gebotene Serviceniveau unglaublich wettbewerbsfähig. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der zuverlässige und effiziente Proxies benötigt!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Ich habe diesen Proxy-Dienst ein paar Mal ausprobiert und festgestellt, dass er wirklich gut ist, würde ihn empfehlen.

nasSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie viele Proxys brauche ich für einen Viewer-Service?Eine pro Viewer

Mindestens eine IP pro gleichzeitiger Viewer-Sitzung. Für 500 gleichzeitige Viewer benötigen Sie 500 IPs. Größere Pools geben Ihnen Spielraum, zwischen Streams zu rotieren, ohne Adressen zu schnell wiederzuverwenden. Die Rechenzentrums-Pakete von FineProxy skalieren auf Tausende von IPs — und jede Adresse gehört für den Mietzeitraum exklusiv Ihnen auf Twitch.

Rechenzentrums- oder ISP-Proxys für Viewer?Beides kann funktionieren

Beides kann funktionieren, aber auf unterschiedliche Weise. ISP-Proxys bestehen die Residential-IP-Prüfung automatisch — sicherer, aber teurer pro IP. Saubere Rechenzentrums-IPs, die noch nie auf der Plattform verwendet wurden, funktionieren ebenfalls, insbesondere in großen Mengen, wo der Kostenvorteil ins Gewicht fällt. Die IPs von FineProxy sind einzigartig in unserem Netzwerk (wir sind der Anbieter, kein Reseller), daher wurden sie nicht durch Kunden anderer Proxy-Dienste verbrannt.

Warum werden Rechenzentrums-Proxys bei anderen Anbietern so schnell gesperrt?Shared-Pools

Weil diese Anbieter geteilte Pools weiterverkaufen. Dieselbe IP wird von mehreren Kunden auf derselben Plattform genutzt. Bis sie bei Ihnen ankommt, ist die Adresse bereits markiert. Unsere IPs sind exklusiv — wenn Sie sie für Twitch mieten, kann niemand anders in unserem Service sie dort verwenden.

Macht SOCKS5 wirklich einen Unterschied?Ja

Ja. Das HLS-Streaming-Protokoll von Twitch sendet Video in kleinen Segmenten. HTTP-Proxys stören diese Übertragung und verursachen Buffering oder lösen Erkennung aus. SOCKS5 bewältigt das problemlos. Für jede Twitch-bezogene Arbeit — Viewing, Boosting, Monitoring — verwenden Sie immer SOCKS5.

Kann ein Proxy für entsperrte Twitch-Inhalte die Werbung reduzieren?Standortabhängig

Werbung ist direkt in den Stream eingebettet, daher lässt sie sich nicht blockieren. Aber die Menge hängt vom Standort Ihrer Verbindung ab. Über osteuropäische Proxys (Polen, Rumänien, Serbien) sehen Nutzer durchgehend weniger oder gar keine Werbung. Das ist keine Garantie, aber der Unterschied ist so deutlich, dass viele gezielt diese Standorte für lange Viewing-Sessions wählen.

Leitfaden

Twitch-Proxys: Viewer-Services, Stream-Zugang und Account-Management

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Twitch-Viewership-Services basieren auf einer einzigen Sache: saubere IPs, die die Plattform noch nie gesehen hat. Nach dem Erkennungs-Update im August 2025 fielen die Zuschauerzahlen plattformweit über Nacht um 5–22 % — die meisten Dienste mit recycelten Rechenzentrums-IPs wurden in einer einzigen Welle ausgelöscht. Überlebt haben diejenigen mit frischen Adressen.

Warum IP-Qualität alles entscheidet

Die Plattform prüft mittlerweile weit mehr als nur Ihre Adresse. TLS-Fingerprints (JA3), Sitzungsdauer-Muster, Verbindungs-Timing, Verhaltenssignale — all das wird analysiert. Aber der allererste Filter ist nach wie vor die IP-Reputation. Wenn die Adresse bereits von jemand anderem für Boosting verwendet wurde, ist sie markiert, bevor Ihre erste Verbindung überhaupt abgeschlossen ist.

Genau hier scheitern die meisten Proxy-Anbieter. Sie verkaufen Shared-Pools — dieselben IPs werden bei Dutzenden von Kunden rotiert, die alle dieselbe Plattform ansprechen. Bis die Adresse bei Ihnen ankommt, hat sie schon jemand anderes verbrannt.

FineProxy funktioniert anders. Wir sind der Anbieter, kein Reseller. Unsere IPs existieren ausschließlich in unserem eigenen Netzwerk — Sie werden sie bei keinem anderen Proxy-Dienst finden. Wenn Sie ein Paket für Twitch kaufen, sind diese Adressen für die gesamte Mietdauer exklusiv für Sie reserviert. Niemand sonst auf unserer Plattform kann sie auf Twitch nutzen, solange Sie sie mieten. Das ist kein Marketing-Versprechen — so ist das System aufgebaut.

Was das Update vom August 2025 tatsächlich verändert hat

Twitch hat Ende August 2025 eine neue Bot-Erkennung eingeführt. Die unmittelbare Auswirkung: Zuschauerzahlen fielen plattformweit. Bis zum 25. August erholten sich die Zahlen wieder — das bedeutet, dass Dienste mit solider Infrastruktur sich schnell angepasst haben.

Was die Plattform jetzt prüft:

  • IP-Reputation und -Typ (Rechenzentrums-Bereiche werden sofort markiert)
  • TLS-Fingerprints — der “Handshake” Ihrer Verbindung hat eine einzigartige Signatur
  • Session-Verhalten — wie lange Zuschauer bleiben, wann sie beitreten und wieder gehen, ob das Muster organisch wirkt
  • Chat-Aktivitäts-Korrelation — Zuschauer, die nie interagieren, sehen anders aus als echte

Rechenzentrums-IPs allein reichen für Viewer-Dienste nicht mehr aus. ISP-Proxys verfügen über Residential-Adressen, die die IP-Typ-Prüfung bestehen, kosten aber mehr pro Einheit. Rechenzentrums-Proxys funktionieren weiterhin, wenn die IPs wirklich sauber und auf der Plattform bisher ungenutzt sind — genau das bietet die exklusive Zuweisung von FineProxy.

Skalierung von Viewer-Diensten

Für Dienste, die Hunderte oder Tausende gleichzeitige “Zuschauer” betreiben, ist die Rechnung einfach: Mehr einzigartige IPs bedeuten eine glaubwürdigere Traffic-Verteilung. Eine IP pro Viewer-Session ist das Minimum. Adressen innerhalb desselben Streams über mehrere Sessions hinweg wiederzuverwenden ist riskant — die Plattform verfolgt das.

Wir empfehlen:

  • IPs zwischen Streams rotieren, nicht innerhalb eines einzelnen Streams
  • Sitzungslängen variieren — nicht jeder “Zuschauer” sollte exakt gleich lange verbunden sein
  • Beitrittszeiten staffeln — 500 Zuschauer, die in derselben Sekunde erscheinen, sind ein offensichtliches Muster
  • Einige Sitzungen mit Chat-Aktivität einstreuen, sofern Ihr Setup dies unterstützt

Wenn Sie ein großes Paket (500–1000+ IPs) bei FineProxy kaufen, erhalten Sie einen Proxy-Pool, der groß genug ist, um Traffic natürlich zu verteilen. Da jede Adresse auf Twitch exklusiv Ihrem Konto zugewiesen ist, kontrollieren Sie die Reputation — niemand sonst kann Ihre IPs auf der Plattform kompromittieren.

SOCKS5 über HTTP — immer

Twitch-Streams nutzen das HLS-Protokoll. HTTP-Proxys stören häufig die Übertragung der Video-Chunks und werden erkannt. SOCKS5 arbeitet auf einer niedrigeren Ebene und leitet alle Traffic-Typen sauber weiter. Für Viewer-Dienste bedeutet das stabile Verbindungen, die nicht mitten im Stream abbrechen.

Werbung reduzieren durch Proxy-Standortwahl

Seit Ende 2023 setzt Twitch auf Server-Side Ad Injection (SSAI) — Werbung wird direkt in den Videostream eingebettet. Adblocker können sie nicht erfassen. Doch die Werbehäufigkeit variiert je nach Region: Verbindungen über Polen, Serbien, die Ukraine und Rumänien erhalten durchgehend weniger oder gar keine Mid-Roll-Werbung. Ein Proxy für Twitch aus der richtigen Region löst das Werbeproblem besser als jede Browser-Erweiterung.

Stream-Zugang aus gesperrten Regionen

Wenn Sie Twitch aus einem eingeschränkten Netzwerk oder Land schauen möchten, ist die Einrichtung einfach — aber die Details sind entscheidend. Manche Netzwerke blockieren die Plattform auf DNS-Ebene, andere nutzen Deep Packet Inspection, und bestimmte Länder schränken den Zugang vollständig ein. Ein einzelner dedizierter Proxy an einem unterstützten Standort deckt alle drei Szenarien ab: Konfigurieren Sie ihn in Ihrem Browser oder auf Systemebene, und Streams laden so, als würden Sie sich lokal verbinden. SOCKS5 ist auch hier die bessere Wahl, da es den gesamten Traffic einschließlich HLS-Chunks ohne Beeinträchtigung tunnelt. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung in verschiedenen Browsern, Betriebssystemen und Streaming-Geräten finden Sie in unserem Integration Hub — sie deckt alles ab, von Windows und macOS bis hin zu Android und der Konfiguration auf Router-Ebene.