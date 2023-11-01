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SIP-Proxy-Server

SOCKS5-Proxys mit vollständiger UDP-Unterstützung für SIP-Signalisierung und RTP-Sprachverkehr – dedizierte IPs, Datacenter-Infrastruktur, statisch für den gesamten Mietzeitraum.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren SIP-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte UDP-fähige US-IP für einen SIP-Trunk
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für API-Calls auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Nachdem ich kein Glück mit kostenlosen Proxies hatte, die nicht funktionierten, habe ich diesen Service mit der kostenlosen Testversion ausprobiert. Sie haben mir mehrere Proxies zur Verfügung gestellt und ich hatte keine Probleme. Es funktioniert großartig, ich empfehle es.

juan – darkelleDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Früher habe ich einen anderen Service genutzt. Aber dank der Tipps von Kollegen habe ich diesen Service gefunden. Geschwindigkeit und unbegrenzter Traffic sind beeindruckend (im Vergleich zu anderen Diensten). Ich nutze es seit sechs Monaten, während keine Probleme aufgetreten sind. Der Kundensupport ist immer verfügbar. Sogar das Bedienfeld hat mich erfreut. Ich werde es den übrigen Bekannten empfehlen. Danke!

Ирина КоваленкоInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Kann ich einen HTTP-Proxy für VoIP-Anrufe verwenden?Nein

Nein. HTTP-Proxys verarbeiten ausschließlich Web-Traffic (HTTP/HTTPS). Sprachanrufe verwenden UDP für die Audioübertragung, und HTTP-Proxys unterstützen dieses Protokoll nicht. Sie erhalten eine Verbindung, die zu funktionieren scheint – der Anruf klingelt möglicherweise sogar – aber es wird kein Ton übertragen. Sie benötigen SOCKS5 mit UDP-Relay-Unterstützung.

Wie viel Latenz ist bei Anrufen akzeptabel?Unter 150 ms

Unter 150ms (einfache Richtung) ist die Verbindung komfortabel – Gespräche fühlen sich natürlich an. Zwischen 150 und 300ms beginnt man die Verzögerung zu bemerken. Über 300ms reden sich die Gesprächspartner ständig ins Wort. Rechenzentrums-Proxys fügen je nach Entfernung typischerweise 5–30ms hinzu, was die Verbindung klar in der Komfortzone hält.

Erkennt mein VoIP-Anbieter den Proxy?Proxy-IP sichtbar

Der Anbieter sieht die IP des Proxys, nicht Ihre. Ist die Proxy-IP sauber (nicht wegen Missbrauchs geflaggt), behandelt der Anbieter sie wie jede andere Verbindung. Dedizierte Proxys stellen sicher, dass niemand sonst Ihre Adresse verwendet – kein Risiko, den schlechten Ruf eines anderen zu erben.

Wie viele Proxys benötige ich für ein Call-Center?Eine pro Trunk

Einen pro SIP-Trunk – oder einen pro Agenten-Gruppe, wenn der Anbieter keine Verbindungen pro IP einschränkt. Bei 10 Trunks zu verschiedenen Anbietern benötigen Sie 10 dedizierte Proxys. Bei 50 Agenten, die über einen einzigen Trunk telefonieren, reicht in der Regel ein Proxy mit ausreichend Bandbreite – Voice-Traffic ist mit rund 80–100 Kbps pro gleichzeitigem Anruf sehr leichtgewichtig.

Unterstützt FineProxy UDP für SIP?Ja

Ja. Unsere SOCKS5-Proxys bieten vollständige UDP-Relay-Unterstützung – sowohl SIP-Signalisierung als auch RTP-Sprachverkehr laufen über eine einzige Proxy-Verbindung. Das funktioniert mit gängigen Softphones und PBX-Plattformen wie Zoiper, Asterisk und FreePBX. Genau das benötigen VoIP-Anwendungen – und nicht alle Proxy-Anbieter bieten es an.

Leitfaden

Proxys für VoIP und SIP-Anrufe: Was funktioniert und was nicht

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Sprachanrufe über IP sind vor allem für eines empfindlich: Latenz. Schon 200ms Verzögerung, und das Gespräch wird zu einem unbeholfenen Hin und Her, bei dem beide Seiten ständig gleichzeitig reden. Deshalb ist die Wahl des richtigen Proxys für SIP-Traffic wichtiger als bei fast jedem anderen Anwendungsfall.

Warum ein normaler Proxy nicht funktioniert

SIP-Anrufe bestehen aus zwei getrennten Datenströmen. Die Signalisierung (Gesprächsaufbau, Klingeln, Auflegen) läuft über TCP oder UDP auf Port 5060. Das eigentliche Gespräch – also die Audiodaten – wird als RTP-Pakete über UDP auf dynamisch zugewiesenen Ports übertragen.

Ein HTTP- oder HTTPS-Proxy verarbeitet Web-Traffic. Er versteht kein UDP und kann keine Sprachpakete weiterleiten. Wenn Sie versuchen, ein VoIP-Softphone wie Zoiper oder Linphone über einen HTTP-Proxy zu leiten, funktioniert die Signalisierung möglicherweise teilweise, aber es wird kein Audio übertragen. Der Anruf wird auf dem Papier aufgebaut, bleibt aber stumm.

Für SIP-Anrufe benötigen Sie einen SIP-Proxy-Server, der SOCKS5 mit UDP-Relay unterstützt. Dieses Protokoll tunnelt sowohl die Signalisierung als auch den Sprachstream durch den Proxy und hält den gesamten Anruf intakt.

Was SOCKS5 mit UDP-Relay tatsächlich leistet

Wenn Ihr Softphone oder Ihre PBX – ob Asterisk, FreePBX oder ein Desktop-Client wie Zoiper – über einen SOCKS5-Proxy mit UDP-Unterstützung geleitet wird, übernimmt der Proxy beide Ebenen:

  • SIP-Signalisierung: INVITE, ACK, BYE – alle Nachrichten, die Gespräche auf- und abbauen
  • RTP-Medien: die eigentlichen Audiopakete, die in beide Richtungen übertragen werden

Der Proxy löst außerdem NAT-Probleme. SIP wurde für die direkte Peer-to-Peer-Kommunikation entwickelt und bettet private IP-Adressen in Signalisierungsnachrichten ein. Hinter NAT sind diese Adressen von außen nicht erreichbar. Ein SIP-Outbound-Proxy schreibt die Verbindung so um, dass beide Seiten Audio normal austauschen können – ohne STUN-Server, ohne komplizierte Firewall-Regeln.

Wo das eine Rolle spielt

Call-Center, die grenzüberschreitend arbeiten, sind der häufigste Anwendungsfall. Ihre Agenten befinden sich in einem Land, Ihre Telefonnummern und SIP-Trunks in einem anderen. Wenn Anrufe über einen Proxy in der Region der Nummer geleitet werden, bleibt die Latenz niedrig und der Traffic wirkt für den Anbieter lokal.

Unternehmen, die mehrere SIP-Trunks betreiben, benötigen manchmal eine separate IP pro Trunk – Anbieter verfolgen, welche IPs sich mit ihren Systemen verbinden, und das Teilen einer einzelnen Adresse über viele Trunks hinweg kann Betrugsalarme auslösen. Ein dedizierter Proxy pro Trunk hält alles sauber.

VoIP-Sperren sind ein weiterer Fall. Manche Netzwerke und Länder drosseln oder blockieren SIP-Traffic vollständig. Die Weiterleitung über einen Proxy an einem uneingeschränkten Standort umgeht dies – das Netzwerk sieht regulären verschlüsselten Traffic anstelle von SIP-Paketen.

Worauf Sie bei einem Proxy für Telefongespräche achten sollten

Latenz ist alles. Beim Web-Scraping sind 500 ms pro Request kein Problem. Bei einem Telefonat wird alles über 150 ms One-Way spürbar. Rechenzentrums-Proxys haben hier die Nase vorn – sie befinden sich in Rechenzentren mit direkten Routen und minimalen Hops. Residential- oder Mobile-Proxys fügen zusätzliche Relay-Punkte hinzu, die die Verzögerung erhöhen.

Stabilität ist genauso wichtig. Ein Proxy, der während eines Scrapes für eine halbe Sekunde die Verbindung verliert, ist kein großes Problem – das Skript wiederholt den Versuch. Mitten in einem Gespräch bedeutet das jedoch einen abgebrochenen Anruf. Statische IPs auf zuverlässiger Infrastruktur verhindern dies.

FineProxy bietet vollwertiges SOCKS5 mit UDP-Relay – sowohl Signalisierung als auch Sprache laufen über eine einzige Verbindung. Die Datacenter-Infrastruktur sorgt für niedrige Latenz, und die statische IP bleibt über den gesamten Mietzeitraum gleich. Für Setups, die eine Verschlüsselung auf der Signalisierungsebene benötigen, stehen unsere HTTPS-Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten pro IP zur Verfügung.