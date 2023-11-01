Sprachanrufe über IP sind vor allem für eines empfindlich: Latenz. Schon 200ms Verzögerung, und das Gespräch wird zu einem unbeholfenen Hin und Her, bei dem beide Seiten ständig gleichzeitig reden. Deshalb ist die Wahl des richtigen Proxys für SIP-Traffic wichtiger als bei fast jedem anderen Anwendungsfall.

Warum ein normaler Proxy nicht funktioniert

SIP-Anrufe bestehen aus zwei getrennten Datenströmen. Die Signalisierung (Gesprächsaufbau, Klingeln, Auflegen) läuft über TCP oder UDP auf Port 5060. Das eigentliche Gespräch – also die Audiodaten – wird als RTP-Pakete über UDP auf dynamisch zugewiesenen Ports übertragen.

Ein HTTP- oder HTTPS-Proxy verarbeitet Web-Traffic. Er versteht kein UDP und kann keine Sprachpakete weiterleiten. Wenn Sie versuchen, ein VoIP-Softphone wie Zoiper oder Linphone über einen HTTP-Proxy zu leiten, funktioniert die Signalisierung möglicherweise teilweise, aber es wird kein Audio übertragen. Der Anruf wird auf dem Papier aufgebaut, bleibt aber stumm.

Für SIP-Anrufe benötigen Sie einen SIP-Proxy-Server, der SOCKS5 mit UDP-Relay unterstützt. Dieses Protokoll tunnelt sowohl die Signalisierung als auch den Sprachstream durch den Proxy und hält den gesamten Anruf intakt.

Was SOCKS5 mit UDP-Relay tatsächlich leistet

Wenn Ihr Softphone oder Ihre PBX – ob Asterisk, FreePBX oder ein Desktop-Client wie Zoiper – über einen SOCKS5-Proxy mit UDP-Unterstützung geleitet wird, übernimmt der Proxy beide Ebenen:

SIP-Signalisierung: INVITE, ACK, BYE – alle Nachrichten, die Gespräche auf- und abbauen

RTP-Medien: die eigentlichen Audiopakete, die in beide Richtungen übertragen werden

Der Proxy löst außerdem NAT-Probleme. SIP wurde für die direkte Peer-to-Peer-Kommunikation entwickelt und bettet private IP-Adressen in Signalisierungsnachrichten ein. Hinter NAT sind diese Adressen von außen nicht erreichbar. Ein SIP-Outbound-Proxy schreibt die Verbindung so um, dass beide Seiten Audio normal austauschen können – ohne STUN-Server, ohne komplizierte Firewall-Regeln.

Wo das eine Rolle spielt

Call-Center, die grenzüberschreitend arbeiten, sind der häufigste Anwendungsfall. Ihre Agenten befinden sich in einem Land, Ihre Telefonnummern und SIP-Trunks in einem anderen. Wenn Anrufe über einen Proxy in der Region der Nummer geleitet werden, bleibt die Latenz niedrig und der Traffic wirkt für den Anbieter lokal.

Unternehmen, die mehrere SIP-Trunks betreiben, benötigen manchmal eine separate IP pro Trunk – Anbieter verfolgen, welche IPs sich mit ihren Systemen verbinden, und das Teilen einer einzelnen Adresse über viele Trunks hinweg kann Betrugsalarme auslösen. Ein dedizierter Proxy pro Trunk hält alles sauber.

VoIP-Sperren sind ein weiterer Fall. Manche Netzwerke und Länder drosseln oder blockieren SIP-Traffic vollständig. Die Weiterleitung über einen Proxy an einem uneingeschränkten Standort umgeht dies – das Netzwerk sieht regulären verschlüsselten Traffic anstelle von SIP-Paketen.

Worauf Sie bei einem Proxy für Telefongespräche achten sollten

Latenz ist alles. Beim Web-Scraping sind 500 ms pro Request kein Problem. Bei einem Telefonat wird alles über 150 ms One-Way spürbar. Rechenzentrums-Proxys haben hier die Nase vorn – sie befinden sich in Rechenzentren mit direkten Routen und minimalen Hops. Residential- oder Mobile-Proxys fügen zusätzliche Relay-Punkte hinzu, die die Verzögerung erhöhen.

Stabilität ist genauso wichtig. Ein Proxy, der während eines Scrapes für eine halbe Sekunde die Verbindung verliert, ist kein großes Problem – das Skript wiederholt den Versuch. Mitten in einem Gespräch bedeutet das jedoch einen abgebrochenen Anruf. Statische IPs auf zuverlässiger Infrastruktur verhindern dies.