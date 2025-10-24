So konfigurieren Sie einen Proxy-Server in Firefox

Mozilla Firefox funktioniert grundsätzlich gut mit Proxys und lässt sich direkt im Browser konfigurieren, ohne auf die Systemeinstellungen angewiesen zu sein. Allerdings ist das integrierte Setup nicht immer die komfortabelste Option, wenn Sie häufig zwischen Proxys wechseln oder mehrere Profile verwalten möchten.

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen zwei Möglichkeiten, einen Proxy in Mozilla Firefox einzurichten: über die integrierten Browser-Einstellungen und über eine Proxy-Erweiterung. Sie können die für Sie praktischere Option wählen – wir empfehlen jedoch ausdrücklich FoxyProxy für das einfachste und zuverlässigste Setup.

Einen Proxy in den Firefox-Einstellungen konfigurieren

Step 1 Firefox-Netzwerkeinstellungen öffnen Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Einstellungen Öffnen Sie den Tab „Allgemein Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy-Details eingeben Wählen Sie Manuelle Proxy-Konfiguration und entscheiden Sie, welchen Proxy-Typ Sie verwenden möchten (nur einen auswählen): Für HTTP-Proxys (dynamische IP): Port 8080 verwenden. Authentifizierung wird unterstützt – geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein. Ihre Dienste finden Sie hier. Für SOCKS5-Proxys (statische IP): Verwenden Sie Port 1085. Bei diesem Setup unterstützen die integrierten Proxy-Einstellungen von Firefox keine SOCKS5-Authentifizierung mit Benutzername und Passwort. Click the image to view it in full size.

Bitte beachten Sie: Konfigurieren Sie in Firefox immer nur einen Proxy-Typ gleichzeitig – entweder HTTP oder SOCKS. Wenn Sie beide gleichzeitig setzen, funktioniert der Proxy möglicherweise nicht wie erwartet.

Firefox unterstützt keine SOCKS5-Proxys die Benutzername/Passwort-Authentifizierung verwenden. In diesem Fall ist die beste Lösung, die FoxyProxy Erweiterung zu installieren. Dieses Add-on ist sehr einfach zu bedienen, unterstützt mehrere Proxy-Profile und ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen ihnen.

Empfohlenes Setup: FoxyProxy-Erweiterung in Firefox

Step 1 FoxyProxy-Erweiterung installieren Öffnen Sie Firefox und navigieren Sie zu Add-ons und Themes (Strg + Umschalt + A). Suchen nach FoxyProxy Standard und klicken Sie auf Zu Firefox hinzufügen. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Installieren Sie unbedingt FoxyProxy Standard, da diese Version Authentifizierung und mehrere Proxy-Profile unterstützt. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy-Optionen öffnen Klicken Sie auf das FoxyProxy-Symbol in der Symbolleiste und wählen Sie Options (oder Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Einen neuen SOCKS5-Proxy hinzufügen Gehen Sie zum “Proxies-Tab” Klicken Sie in den FoxyProxy-Optionen auf “Add New Proxy”. Proxy-Typ festlegen: SOCKS5. Geben Sie die IP-Adresse und den Port Ihres Proxys ein (1080 für SOCKS5). Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Aktivieren Sie die Option Proxy-DNS Click the image to view it in full size.

Aktivieren Sie bei SOCKS5 unbedingt die Option ‘Proxy DNS’ — andernfalls können DNS-Leaks auftreten.

Mit FoxyProxy können Sie mehrere Proxy-Profile erstellen und mühelos zwischen ihnen wechseln. Darüber hinaus bietet es erweiterte Routing-Optionen, mit denen Sie festlegen können, welche Websites den Proxy nutzen und welche sich direkt verbinden sollen:

Step 4 Proxy-Muster hinzufügen (optional) Wechseln Sie zum Tab “Proxies” Klicken Sie auf das Plus-Symbol unter “Proxy by Patterns”. Wählen Sie die Option “Include” oder “Exclude” sowie “Wildcard”. Vergeben Sie einen Titel und geben Sie die Adresse im Format “*.mysite.site/*” ein Click the image to view it in full size.