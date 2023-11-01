FineProxy’s günstige Proxy-Server kosten einen Festpreis pro IP pro Monat – unbegrenzter Traffic, keine GB-Gebühren, keine Bandbreitenbeschränkungen. Jede Adresse unterstützt HTTP, HTTPS mit eigenem SSL-Zertifikat und SOCKS5 – alles zum gleichen Preis. Das ist die Zahl, die Sie tatsächlich zahlen. Die meisten Anbieter, die „günstige

Die GB-Falle

Das gängigste Preismodell berechnet Kosten pro Gigabyte Traffic. Bei 5–10 $/GB wirkt ein kleiner Test erschwinglich. Schicken Sie 50 GB durch — 400 $. Skalieren auf 500 GB — 4.000 $. Bei einem Terabyte zahlen Sie pro Monat mehr als für eine ganze dedizierte Serverfarm.

Rechenzentrums-Proxys sollten nicht so funktionieren. Bandbreite kostet Anbieter kaum etwas. Die GB-basierte Abrechnung ist ein Margenspiel – kein Abbild tatsächlicher Infrastrukturkosten. Wenn Sie einen günstigen Proxy-Service mit GB-Abrechnung kaufen, verschwindet das „Günstig

FineProxy berechnet pro IP, pro Monat. Traffic ist in jedem Tarif unbegrenzt. Ob Sie 10 GB oder 10 TB durch einen Proxy leiten — die Rechnung ändert sich nicht. Für alles mit ernsthaftem Volumen — Scraping, Monitoring, Ad-Verification — bedeutet das den Unterschied zwischen einem planbaren Budget und einer überraschenden Rechnung.

Was einen Proxy wirklich günstig macht

Wer die IPs besitzt. Reseller kaufen Adressen bei vorgelagerten Anbietern und schlagen 2–5x auf. Ein Direktanbieter legt seine Preise selbst fest. FineProxy besitzt über 100.000 IPv4-Adressen über mehrere ASNs hinweg. Kein Mittelsmann, kein Aufschlag auf fremde Hardware.

Wie Traffic abgerechnet wird. Pro GB vs. unbegrenzt. Bei jeder realen Arbeitslast gewinnt Unlimited um den Faktor 10–50x. Wenn Sie die Preise der günstigsten Proxy-Service-Anbieter vergleichen, berechnen Sie die Kosten immer anhand Ihres erwarteten Traffic-Volumens – nicht anhand des Einstiegspreises auf der Landingpage.

Was im Preis enthalten ist. Manche Anbieter berechnen SOCKS5, HTTPS oder API-Zugang extra. FineProxy bündelt HTTP, HTTPS (mit individuellem SSL-Zertifikat pro IP) und SOCKS5 auf jedem Proxy. Sie können günstigen SOCKS5-Proxy-Zugang kaufen, ohne einen Aufpreis gegenüber HTTP zu zahlen – gleiche Adresse, gleicher Preis, Protokoll einfach wechseln.

Das „Günstig

Kostenlose Proxy-Listen und Billigst-Anbieter ($1–2/Monat für „unbegrenztes“ Alles) bedeuten fast immer: weiterverkaufte IPs, die auf großen Plattformen bereits verbrannt sind, keinerlei Qualitätskontrolle und potenzielle Datenabfangung. Melden Sie sich über einen kostenlosen Proxy bei Ihren Konten an, und am anderen Ende zeichnet möglicherweise jemand Ihre Zugangsdaten auf.

Der beste günstige Proxy-Service ist nicht der mit der niedrigsten Zahl auf der Seite – sondern der, bei dem die Kosten pro IP niedrig bleiben UND die IPs auf Ihrem Ziel tatsächlich funktionieren. Saubere Adressen, ordentliche Subnetz-Diversität, 99.9 % Uptime mit SLA-Garantie, Protokolle, die zu Ihren Tools passen.

Shared, dediziert – oder beides

FineProxy bietet beides. Shared-Proxys sind die kostengünstige Proxy-Option – jede IP wird auf maximal 3–5 Nutzer aufgeteilt, dennoch mit unbegrenztem Traffic. Sie eignen sich perfekt für öffentlich zugängliche Aufgaben: Scraping von Produktlisten, Monitoring von Suchergebnissen, Erfassung öffentlich verfügbarer Daten, bei denen kein Login erforderlich ist. Die günstigste Private-Proxy-Option ist dediziert – ein Nutzer pro IP, saubere Historie, Ihre Adresse exklusiv für den Mietzeitraum. Wählen Sie dediziert, wenn Ihr Workflow Account-Autorisierung, sitzungsabhängige Aktionen oder Plattformen umfasst, die IPs flaggen, die von mehreren Nutzern geteilt werden. Beide Typen unterstützen dieselben Protokolle und dieselbe Unlimited-Traffic-Richtlinie.