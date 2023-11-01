NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Günstiger Proxy

IPv4-Proxys zum Flatrate-Preis: HTTP/HTTPS/SOCKS5 inklusive, unbegrenzter Traffic, Shared oder Dediziert — ab $0,07 IP/Monat, keine Abrechnung pro GB.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren günstigsten Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs mit flacher Pro-IP-Preisgestaltung und unbegrenztem Traffic
  • Exportieren Sie meine günstigen Proxy-Listen als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meine günstigen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine günstigen Proxy-Dienste
  • Aktualisieren Sie meine statische Proxy-Liste, sobald der nächste kostenlose Tausch verfügbar ist
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Fantastischer Service. Die Proxys sind kurz nach der Zahlung verfügbar. Viele IPs machen meine Arbeit produktiver. Ich schätze gute Geschwindigkeit und unbegrenzten Verkehr ebenfalls.

Diana DeeInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mindestbestellungen

Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.

IvanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich brauchte eine zuverlässige Rotating-Proxy-Lösung für Datenrecherchen, und diese hat überzeugt. 100 IPs, alle sauber und reaktionsschnell. Der Kundensupport beantwortete meine Fragen zur Einrichtung innerhalb einer Stunde. Ich werde ohne zu zögern verlängern.

IgorSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Ich benutze FineProxy seit mehreren Monaten, und es ist mit Abstand einer der besten Proxy-Dienste, auf die ich gestoßen bin! Die Verbindung ist stabil, schnell und sicher, was das Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte nahtlos macht. FineProxy bietet eine große Auswahl an IPs, und das Wechseln zwischen ihnen ist schnell und unkompliziert. Ihr Kundenservice ist reaktionsschnell und hilfsbereit, immer bereit zu helfen, wenn ich eine Frage habe. Außerdem sind die Preise für das gebotene Serviceniveau unglaublich wettbewerbsfähig. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der zuverlässige und effiziente Proxies benötigt!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
GB-Preis oder Flatrate – was ist wirklich günstiger?Pauschale

Die Flatrate gewinnt bei jeder realen Arbeitslast. Bei 100 GB/Monat (leichtes Scraping) berechnet ein Anbieter mit $5/GB stolze $500. FineProxys IP-basierte Preisgestaltung mit unbegrenztem Traffic kostet für dieselbe Aufgabe nur einen Bruchteil davon. GB-basierte Preise lohnen sich nur unter 5 GB/Monat – und bei diesem Volumen brauchen Sie wahrscheinlich gar keine Proxys.

Sind günstige Proxys sicher?Von seriösen Anbietern

Von seriösen Anbietern — ja. Das Risiko geht von kostenlosen Listen und unbekannten Diensten aus, die Ihren Traffic abfangen können. FineProxy bietet HTTPS mit individuellem SSL pro IP — der Traffic zwischen Ihnen und dem Proxy ist verschlüsselt, selbst wenn die Zielseite nur einfaches HTTP verwendet. Ihre Daten bleiben privat.

Was ist die günstigste Option für groß angelegtes Scraping?Shared-Datacenter-Proxys

Geteilte Rechenzentrums-Proxys mit unbegrenztem Traffic. Hunderte oder tausende IPs zu einem festen Pro-IP-Preis, ohne Traffic-Beschränkungen. FineProxys Paketangebote senken die Kosten pro IP bei größeren Mengen weiter. Mehr IPs × Festpreis × unbegrenzte Bandbreite = niedrigste Kosten pro Anfrage bei Rechenzentrums-Proxys.

Kostet SOCKS5 mehr als HTTP?Nein

Nicht bei uns. Jeder FineProxy-Proxy unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5 zum selben Preis. Günstige SOCKS5-Proxy-Anbieter verlangen für das Protokoll oft einen Aufpreis — wir nicht. Dieselbe Adresse, derselbe Port-Bereich, Sie wählen Ihr Protokoll.

Kostenlose Proxys — einen Versuch wert?Nur zum Lernen

Um zu verstehen, wie Proxys funktionieren — vielleicht. Für alles mit echten Konten, echten Daten oder echtem Geld — nein. Kostenlose Proxys bieten keine Verantwortlichkeit, kein SLA und existieren oft, um Traffic-Daten abzugreifen. Der Abstand zwischen „kostenlos” und einem Einstiegstarif ist minimal. Der Unterschied in Zuverlässigkeit und Sicherheit ist enorm.

Leitfaden

Warum der Aufkleberpreis nicht das ist, was Sie wirklich zahlen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

FineProxy’s günstige Proxy-Server kosten einen Festpreis pro IP pro Monat – unbegrenzter Traffic, keine GB-Gebühren, keine Bandbreitenbeschränkungen. Jede Adresse unterstützt HTTP, HTTPS mit eigenem SSL-Zertifikat und SOCKS5 – alles zum gleichen Preis. Das ist die Zahl, die Sie tatsächlich zahlen. Die meisten Anbieter, die „günstige

Die GB-Falle

Das gängigste Preismodell berechnet Kosten pro Gigabyte Traffic. Bei 5–10 $/GB wirkt ein kleiner Test erschwinglich. Schicken Sie 50 GB durch — 400 $. Skalieren auf 500 GB — 4.000 $. Bei einem Terabyte zahlen Sie pro Monat mehr als für eine ganze dedizierte Serverfarm.

Rechenzentrums-Proxys sollten nicht so funktionieren. Bandbreite kostet Anbieter kaum etwas. Die GB-basierte Abrechnung ist ein Margenspiel – kein Abbild tatsächlicher Infrastrukturkosten. Wenn Sie einen günstigen Proxy-Service mit GB-Abrechnung kaufen, verschwindet das „Günstig

FineProxy berechnet pro IP, pro Monat. Traffic ist in jedem Tarif unbegrenzt. Ob Sie 10 GB oder 10 TB durch einen Proxy leiten — die Rechnung ändert sich nicht. Für alles mit ernsthaftem Volumen — Scraping, Monitoring, Ad-Verification — bedeutet das den Unterschied zwischen einem planbaren Budget und einer überraschenden Rechnung.

Was einen Proxy wirklich günstig macht

Wer die IPs besitzt. Reseller kaufen Adressen bei vorgelagerten Anbietern und schlagen 2–5x auf. Ein Direktanbieter legt seine Preise selbst fest. FineProxy besitzt über 100.000 IPv4-Adressen über mehrere ASNs hinweg. Kein Mittelsmann, kein Aufschlag auf fremde Hardware.

Wie Traffic abgerechnet wird. Pro GB vs. unbegrenzt. Bei jeder realen Arbeitslast gewinnt Unlimited um den Faktor 10–50x. Wenn Sie die Preise der günstigsten Proxy-Service-Anbieter vergleichen, berechnen Sie die Kosten immer anhand Ihres erwarteten Traffic-Volumens – nicht anhand des Einstiegspreises auf der Landingpage.

Was im Preis enthalten ist. Manche Anbieter berechnen SOCKS5, HTTPS oder API-Zugang extra. FineProxy bündelt HTTP, HTTPS (mit individuellem SSL-Zertifikat pro IP) und SOCKS5 auf jedem Proxy. Sie können günstigen SOCKS5-Proxy-Zugang kaufen, ohne einen Aufpreis gegenüber HTTP zu zahlen – gleiche Adresse, gleicher Preis, Protokoll einfach wechseln.

Das „Günstig

Kostenlose Proxy-Listen und Billigst-Anbieter ($1–2/Monat für „unbegrenztes“ Alles) bedeuten fast immer: weiterverkaufte IPs, die auf großen Plattformen bereits verbrannt sind, keinerlei Qualitätskontrolle und potenzielle Datenabfangung. Melden Sie sich über einen kostenlosen Proxy bei Ihren Konten an, und am anderen Ende zeichnet möglicherweise jemand Ihre Zugangsdaten auf.

Der beste günstige Proxy-Service ist nicht der mit der niedrigsten Zahl auf der Seite – sondern der, bei dem die Kosten pro IP niedrig bleiben UND die IPs auf Ihrem Ziel tatsächlich funktionieren. Saubere Adressen, ordentliche Subnetz-Diversität, 99.9 % Uptime mit SLA-Garantie, Protokolle, die zu Ihren Tools passen.

Shared, dediziert – oder beides

FineProxy bietet beides. Shared-Proxys sind die kostengünstige Proxy-Option – jede IP wird auf maximal 3–5 Nutzer aufgeteilt, dennoch mit unbegrenztem Traffic. Sie eignen sich perfekt für öffentlich zugängliche Aufgaben: Scraping von Produktlisten, Monitoring von Suchergebnissen, Erfassung öffentlich verfügbarer Daten, bei denen kein Login erforderlich ist. Die günstigste Private-Proxy-Option ist dediziert – ein Nutzer pro IP, saubere Historie, Ihre Adresse exklusiv für den Mietzeitraum. Wählen Sie dediziert, wenn Ihr Workflow Account-Autorisierung, sitzungsabhängige Aktionen oder Plattformen umfasst, die IPs flaggen, die von mehreren Nutzern geteilt werden. Beide Typen unterstützen dieselben Protokolle und dieselbe Unlimited-Traffic-Richtlinie.

Möchten Sie den Dienst mit Ihrer eigenen Arbeitslast ausprobieren? Konfigurieren und bezahlen Sie Proxys für 48 Stunden und führen Sie anschließend die oben beschriebenen Benchmarks mit Ihren eigenen Aufgaben durch.