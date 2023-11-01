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Proxy Barato

Proxies IPv4 com taxa fixa: HTTP/HTTPS/SOCKS5 inclusos, tráfego ilimitado, compartilhado ou dedicado — a partir de $0,07 por IP/mês, sem cobrança por GB.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy mais barato.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1.000 IPs de datacenter com preço fixo por IP e tráfego ilimitado
  • Exporte meu acessível listas de proxies como JSON
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu cheap serviço de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu acessível serviços de proxy
  • Atualize minha lista de proxies estáticos quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Serviço impressionante. Os proxies estão disponíveis em pouco tempo após o pagamento. Ter um monte de IP `s torna o meu trabalho mais produtivo. Eu aprecio uma boa velocidade e tráfego ilimitado também.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.

IvanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Precisava de uma solução fiável de proxies rotativos para investigação de dados, e esta correspondeu às expectativas. 100 IPs, todos limpos e responsivos. O apoio ao cliente respondeu às minhas perguntas sobre a configuração no espaço de uma hora. Vou renovar sem hesitar.

IgorSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Eu tenho usado FineProxy por vários meses, e é facilmente um dos melhores serviços proxy I .ve encontrar! A conexão é estável, rápida e segura, o que torna a navegação e acesso ao conteúdo geo-restrito sem problemas. FineProxy oferece uma grande variedade de IPs, e a troca entre eles é rápida e sem problemas. Seu suporte ao cliente é responsivo e útil, sempre pronto para ajudar sempre que eu tenho uma pergunta. Além disso, o preço é incrivelmente competitivo para o nível de serviço fornecido. Altamente recomendar FineProxy para qualquer pessoa que precise de proxys confiáveis e eficientes!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por GB ou taxa fixa — qual é realmente mais barato?Taxa fixa

Taxa fixa vence em qualquer carga de trabalho real. Com 100 GB/mês (scraping leve), um provedor que cobra $5/GB sai por $500. O modelo de preço por IP da FineProxy com tráfego ilimitado custa uma fração disso para a mesma tarefa. Cobrança por GB só faz sentido abaixo de 5 GB/mês — e nesse volume você provavelmente nem precisa de proxies.

Proxies baratos são seguros?De provedores confiáveis

De provedores confiáveis — sim. O risco vem de listas gratuitas e serviços desconhecidos que podem interceptar seu tráfego. A FineProxy oferece HTTPS com SSL individual por IP — o tráfego entre você e o proxy é criptografado mesmo que o site-alvo use HTTP puro. Seus dados permanecem privados.

Qual é a opção mais barata para scraping em larga escala?Proxies datacenter compartilhados

Proxies datacenter compartilhados com tráfego ilimitado. Centenas ou milhares de IPs com uma taxa fixa por IP, sem limite de tráfego. Os pacotes em volume da FineProxy reduzem ainda mais o custo por IP em grandes quantidades. Mais IPs × taxa fixa × largura de banda ilimitada = menor custo por requisição em proxies datacenter.

SOCKS5 custa mais que HTTP?Aqui

Aqui não. Todo proxy da FineProxy suporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 pelo mesmo preço. Provedores de proxy SOCKS5 baratos frequentemente cobram um adicional pelo protocolo — nós não cobramos. Mesmo endereço, mesma faixa de portas, escolha seu protocolo.

Proxies gratuitos — vale a pena testar?Para aprender como

Para aprender como proxies funcionam — talvez. Para qualquer coisa envolvendo contas reais, dados reais ou dinheiro real — não. Proxies gratuitos não têm responsabilidade, não têm SLA e frequentemente existem para coletar dados de tráfego. A diferença entre «grátis» e um plano pago de entrada é mínima. A diferença em confiabilidade e segurança é enorme.

Guia

Por que o preço anunciado não é o preço que você paga

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Os servidores proxy baratos da FineProxy custam uma taxa fixa por IP por mês — tráfego ilimitado, sem taxas por GB, sem limites de largura de banda. Cada endereço suporta HTTP, HTTPS com seu próprio certificado SSL e SOCKS5 pelo mesmo preço. Esse é o valor que você realmente paga. A maioria dos provedores que anunciam proxies «baratos» tem um valor diferente esperando quando você começa a usar.

A armadilha do preço por GB

O modelo de preço mais comum cobra por gigabyte de tráfego. A $5-10/GB, um teste pequeno parece acessível. Passe 50 GB — $400. Escale para 500 GB — $4.000. Chegue a um terabyte e você estará pagando mais por mês do que uma fazenda de servidores dedicados.

Proxies datacenter não deveriam funcionar assim. O custo de largura de banda para provedores é irrisório. Cobrança por GB é uma jogada de margem, não um reflexo dos custos reais de infraestrutura. Quando você compra um serviço de proxy barato com cobrança por GB, o “barato” desaparece no momento em que seu projeto cresce.

A FineProxy cobra por IP, por mês. O tráfego é ilimitado em todos os planos. Seja 10 GB ou 10 TB passando por um proxy, a conta não muda. Para qualquer uso com volume sério — scraping, monitoramento, verificação de anúncios — essa é a diferença entre um orçamento previsível e uma fatura surpresa.

O que realmente torna um proxy barato

Quem é o dono dos IPs. Revendedores compram endereços de provedores upstream e aplicam uma margem de 2 a 5x. Um provedor direto define sua própria precificação. A FineProxy possui mais de 100.000 endereços IPv4 em múltiplos ASNs. Sem intermediários, sem margem sobre o hardware de terceiros.

Como o tráfego é cobrado. Por GB vs ilimitado. Em qualquer carga de trabalho real, o ilimitado sai de 10 a 50x mais vantajoso. Ao comparar preços dos provedores de proxy mais baratos, sempre calcule o custo com base no SEU volume de tráfego esperado, não no preço de entrada da página de vendas.

O que está incluído no preço. Alguns provedores cobram a mais por SOCKS5, por HTTPS ou pelo acesso à API. A FineProxy inclui HTTP, HTTPS (com certificado SSL individual por IP) e SOCKS5 em cada proxy. Você pode comprar acesso a proxy SOCKS5 barato sem pagar a mais em relação ao HTTP — mesmo endereço, mesmo preço, basta trocar o protocolo.

O "barato" que sai mais caro

Listas de proxies gratuitos e provedores ultrabaratos ($1-2/mês por «ilimitado» em tudo) quase sempre significam: IPs revendidos já queimados nas principais plataformas, zero controle de qualidade e possível interceptação de dados. Faça login em contas através de um proxy gratuito e alguém pode estar gravando suas credenciais do outro lado.

O melhor serviço de proxy barato não é aquele com o número mais baixo na página — é aquele em que o custo por IP permanece baixo E os IPs realmente funcionam no seu alvo. Endereços limpos, boa diversidade de sub-redes, 99,9% de uptime garantido por SLA e protocolos compatíveis com suas ferramentas.

Compartilhado, dedicado ou ambos

A FineProxy oferece os dois. Os proxies compartilhados são a opção de baixo custo — cada IP dividido entre no máximo 3 a 5 usuários, ainda com tráfego ilimitado. Eles lidam perfeitamente com tarefas públicas: scraping de listagens de produtos, monitoramento de resultados de busca e coleta de dados publicamente disponíveis sem necessidade de login. A opção de proxy privado mais barata é o dedicado — um único usuário por IP, histórico limpo e endereço exclusivo durante o período de locação. Escolha o dedicado quando seu fluxo de trabalho envolver autenticação de contas, ações sensíveis a sessões ou plataformas que bloqueiam IPs compartilhados entre vários usuários. Ambos os tipos suportam os mesmos protocolos e a mesma política de tráfego ilimitado.

Quer testar o serviço com sua própria carga de trabalho? Configure e pague por Proxies por 48 horas e depois execute os testes acima em suas próprias tarefas.