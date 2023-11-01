Os servidores proxy baratos da FineProxy custam uma taxa fixa por IP por mês — tráfego ilimitado, sem taxas por GB, sem limites de largura de banda. Cada endereço suporta HTTP, HTTPS com seu próprio certificado SSL e SOCKS5 pelo mesmo preço. Esse é o valor que você realmente paga. A maioria dos provedores que anunciam proxies «baratos» tem um valor diferente esperando quando você começa a usar.

A armadilha do preço por GB

O modelo de preço mais comum cobra por gigabyte de tráfego. A $5-10/GB, um teste pequeno parece acessível. Passe 50 GB — $400. Escale para 500 GB — $4.000. Chegue a um terabyte e você estará pagando mais por mês do que uma fazenda de servidores dedicados.

Proxies datacenter não deveriam funcionar assim. O custo de largura de banda para provedores é irrisório. Cobrança por GB é uma jogada de margem, não um reflexo dos custos reais de infraestrutura. Quando você compra um serviço de proxy barato com cobrança por GB, o “barato” desaparece no momento em que seu projeto cresce.

A FineProxy cobra por IP, por mês. O tráfego é ilimitado em todos os planos. Seja 10 GB ou 10 TB passando por um proxy, a conta não muda. Para qualquer uso com volume sério — scraping, monitoramento, verificação de anúncios — essa é a diferença entre um orçamento previsível e uma fatura surpresa.

O que realmente torna um proxy barato

Quem é o dono dos IPs. Revendedores compram endereços de provedores upstream e aplicam uma margem de 2 a 5x. Um provedor direto define sua própria precificação. A FineProxy possui mais de 100.000 endereços IPv4 em múltiplos ASNs. Sem intermediários, sem margem sobre o hardware de terceiros.

Como o tráfego é cobrado. Por GB vs ilimitado. Em qualquer carga de trabalho real, o ilimitado sai de 10 a 50x mais vantajoso. Ao comparar preços dos provedores de proxy mais baratos, sempre calcule o custo com base no SEU volume de tráfego esperado, não no preço de entrada da página de vendas.

O que está incluído no preço. Alguns provedores cobram a mais por SOCKS5, por HTTPS ou pelo acesso à API. A FineProxy inclui HTTP, HTTPS (com certificado SSL individual por IP) e SOCKS5 em cada proxy. Você pode comprar acesso a proxy SOCKS5 barato sem pagar a mais em relação ao HTTP — mesmo endereço, mesmo preço, basta trocar o protocolo.

O "barato" que sai mais caro

Listas de proxies gratuitos e provedores ultrabaratos ($1-2/mês por «ilimitado» em tudo) quase sempre significam: IPs revendidos já queimados nas principais plataformas, zero controle de qualidade e possível interceptação de dados. Faça login em contas através de um proxy gratuito e alguém pode estar gravando suas credenciais do outro lado.

O melhor serviço de proxy barato não é aquele com o número mais baixo na página — é aquele em que o custo por IP permanece baixo E os IPs realmente funcionam no seu alvo. Endereços limpos, boa diversidade de sub-redes, 99,9% de uptime garantido por SLA e protocolos compatíveis com suas ferramentas.

Compartilhado, dedicado ou ambos

A FineProxy oferece os dois. Os proxies compartilhados são a opção de baixo custo — cada IP dividido entre no máximo 3 a 5 usuários, ainda com tráfego ilimitado. Eles lidam perfeitamente com tarefas públicas: scraping de listagens de produtos, monitoramento de resultados de busca e coleta de dados publicamente disponíveis sem necessidade de login. A opção de proxy privado mais barata é o dedicado — um único usuário por IP, histórico limpo e endereço exclusivo durante o período de locação. Escolha o dedicado quando seu fluxo de trabalho envolver autenticação de contas, ações sensíveis a sessões ou plataformas que bloqueiam IPs compartilhados entre vários usuários. Ambos os tipos suportam os mesmos protocolos e a mesma política de tráfego ilimitado.