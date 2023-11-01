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Proxy para verificação de anúncios

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 300 IPs de datacenter across meu países de destino
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu ad serviço de proxy
  • Exporte meu regional listas de proxies como JSON
  • Mostre qual serviço de proxy teve a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Eu viajo muitas vezes, então eu uso este vendedor produtos! Qualidade e preço relativamente barato me combina! Negócios requer visitas frequentes a países onde os sites na minha região são bloqueados! Usando estes proxies resolve o problema!

Cergei VoloskovPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Eu uso principalmente FineProxy para evitar geo-restrições e verificar anúncios em diferentes regiões, e ele lida com tudo impecável. Sem captchas, sem IPs listados em negro — pelo menos até agora. Tornou-se meu serviço de proxy, e eu já recomendei a alguns amigos.

lltr6SaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

As velocidades são incríveis, permitindo-me navegar e transmitir sem problemas. A interface de usuário é intuitiva, tornando-o fácil de trocar servidores. Se você precisar de um proxy confiável e rápido, este é o único para ir!.

Nadeem KhanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados

EvgeniyDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Quantos proxies preciso para verificação de anúncios?Depende da

Depende da sua escala. Para verificar campanhas em 10 países, 10 a 20 IPs (um ou dois por localização-alvo) é um ponto de partida. Para verificação automatizada em milhares de posicionamentos, você vai precisar de pools maiores — centenas de IPs distribuídos em todas as geolocalizações-alvo.

Posso usar proxies datacenter ou preciso de proxies residenciais?Para a

Para a maioria das tarefas de verificação de anúncios, proxies datacenter dão conta do recado. São mais rápidos e mais baratos. A única exceção é quando as redes de anúncios verificam o tipo de conexão e servem conteúdo diferente para IPs datacenter. Nesse caso, proxies ISP resolvem o problema — parecem conexões residenciais, mas sem limites de tráfego.

O que exatamente o AdSense carrega através de um proxy?Significa visitar

Significa visitar seu próprio site (ou qualquer site) por meio de um proxy de um país específico para ver quais anúncios do Google AdSense aparecem para visitantes naquela localização. Editores usam isso para entender seu inventário de anúncios em diferentes regiões. Equipes de arbitragem usam para pesquisar quais ofertas estão ativas em quais mercados antes de lançar campanhas.

As redes de anúncios vão bloquear meus IPs de verificação?Possivelmente, se

Possivelmente, se você estiver fazendo muitas requisições de um mesmo endereço em sequência. Rotacionar entre um pool de IPs resolve isso — seja do seu lado ou através do serviço de proxy. Com proxies datacenter, você pode distribuir as requisições de forma uniforme entre milhares de IPs.

A verificação de anúncios é legal?Sim

Sim. Verificar onde e como seus próprios anúncios aparecem é uma prática padrão do mercado. Monitorar posicionamentos de anúncios de concorrentes em páginas publicamente acessíveis também é legal — você está visualizando o mesmo conteúdo que qualquer visitante comum veria.

Funciona com plataformas de verificação como DoubleVerify, IAS ou MOAT?Sim

Sim. Essas plataformas frequentemente suportam configurações de proxy personalizadas ou permitem que você forneça dados coletados através da sua própria infraestrutura. Você pode rotear seus scripts de verificação através de IPs FineProxy e enviar os resultados — capturas de tela, ad tags, URLs de posicionamento — para dashboards do DoubleVerify, IAS ou MOAT via suas APIs. Isso é especialmente útil quando você precisa de verificações geo-específicas que vão além do que a plataforma cobre por padrão, ou quando você quer uma camada independente de verificação para fazer referência cruzada com os próprios relatórios da plataforma.

Guia

Como a verificação de anúncios realmente funciona — e onde os proxies se encaixam

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Você está gastando $10.000 por mês em anúncios display. O painel mostra que as impressões estão subindo, o CTR parece saudável. Mas quanto desse tráfego é de pessoas reais vendo seus banners nos lugares certos?

A fraude publicitária custa ao mercado cerca de US$ 65 bilhões por ano. Fazendas de cliques, posicionamentos de anúncios invisíveis, bots fingindo ser humanos, sites falsificando sua identidade para vender inventário "premium" — os esquemas são variados e estão em constante evolução. A verificação é a única forma de saber o que realmente está acontecendo com suas campanhas.

O problema central que os proxies resolvem

Redes de anúncios exibem coisas diferentes dependendo de quem está olhando. Um visitante do Texas vê um conjunto de anúncios, alguém da Alemanha vê outro. E quando um serviço de verificação conhecido faz a checagem — os fraudadores detectam o IP e exibem uma página perfeitamente limpa em vez do lixo habitual.

Um proxy para verificação de anúncios permite que você confira os posicionamentos de anúncios como se fosse um usuário comum de qualquer localização. Sem flags especiais, sem detecção — apenas uma requisição com aparência normal a partir de uma cidade ou país específico.

O que você está realmente verificando

A precisão geográfica é o maior problema. Você pagou por impressões nos EUA, Reino Unido e Canadá. Elas estão realmente aparecendo lá? Sem verificar a partir dessas localizações por conta própria, você está confiando nos relatórios da própria rede de anúncios — o que é como perguntar à raposa se o galinheiro está seguro.

Além da geolocalização, existe a qualidade do posicionamento. O banner da sua marca ao lado de conteúdo questionável prejudica a reputação mesmo que ninguém clique. A verificação detecta isso antes que se torne um problema de imagem.

E depois há a fraude em si: anúncios empilhados uns sobre os outros para que apenas um fique visível, banners de um único pixel que tecnicamente "carregam" mas ninguém vê, tráfego de bots inflando contagens de impressões. Tudo isso consome seu orçamento com retorno zero.

Escalando as verificações

Verificações manuais pontuais em um navegador com proxy — tudo bem para uma campanha pequena. Mas se você está rodando anúncios em 15 países em múltiplas redes, precisa de automação. Scripts que carregam páginas através de proxies das geolocalizações-alvo, capturam screenshots dos posicionamentos de anúncios e comparam com os criativos esperados.

Proxies datacenter funcionam bem para esse tipo de verificação em massa. Você está acessando páginas de veiculação de anúncios em larga escala, coletando dados — isso está mais próximo de scraping do que de gestão de contas, então a velocidade e o volume de IPs datacenter importam mais do que parecer um usuário doméstico. Centenas de IPs em diferentes localizações permitem que você cubra todos os seus mercados-alvo em uma única execução.

Para casos em que a rede de anúncios tenta ativamente detectar tráfego de verificação — especialmente com sistemas antifraude sofisticados — proxies ISP adicionam uma camada de legitimidade. Parecem conexões residenciais, mas rodam em infraestrutura de nível datacenter.

AdSense e verificação do lado do publisher

Se você está no lado do publisher, quer saber quais anúncios o Google realmente está exibindo nas suas páginas em diferentes países. O melhor proxy para verificação de carregamento do AdSense é uma conexão rápida da região-alvo — você carrega sua própria página através de um proxy e vê exatamente o que seus visitantes veem. Isso ajuda a identificar anunciantes de baixa qualidade, conteúdo inadequado ou problemas de segmentação geográfica que afetam sua receita.

Equipes de arbitragem usam a mesma abordagem: verificar quais ofertas e anúncios aparecem em regiões específicas antes de direcionar tráfego para lá.

Monitoramento de anúncios da concorrência

O melhor proxy para verificação de anúncios não se resume apenas às suas próprias campanhas. Observar o que os concorrentes veiculam, quais criativos estão testando, onde posicionam seus anúncios — tudo isso exige carregar páginas a partir das mesmas localizações que seus concorrentes segmentam, sem ser detectado ou bloqueado. Um pool de proxies dedicados nos principais mercados cobre essa necessidade.

Na prática, equipes usam isso para cenários específicos que afetam diretamente a estratégia. Acompanhe como um concorrente alterna criativos na Black Friday, volta às aulas ou épocas de festas — carregue páginas de editores das geos-alvo semanalmente e capture prints das placements para construir um cronograma das mudanças de mensagem deles. Monitore quando um novo player entra no seu mercado observando marcas desconhecidas aparecendo em slots de anúncios nas suas regiões-chave; um pico repentino na presença de um novo anunciante na Alemanha e França diz que estão se expandindo antes de qualquer press release. Você também pode comparar o mix de placement de anúncios de um concorrente entre geos — talvez eles rodem pre-rolls de vídeo nos EUA mas dependam de display nativo no Sudeste Asiático — o que revela alocação de orçamento e prioridades de canal que você pode usar para refinar seu próprio plano de mídia.