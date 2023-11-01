Você está gastando $10.000 por mês em anúncios display. O painel mostra que as impressões estão subindo, o CTR parece saudável. Mas quanto desse tráfego é de pessoas reais vendo seus banners nos lugares certos?

A fraude publicitária custa ao mercado cerca de US$ 65 bilhões por ano. Fazendas de cliques, posicionamentos de anúncios invisíveis, bots fingindo ser humanos, sites falsificando sua identidade para vender inventário "premium" — os esquemas são variados e estão em constante evolução. A verificação é a única forma de saber o que realmente está acontecendo com suas campanhas.

O problema central que os proxies resolvem

Redes de anúncios exibem coisas diferentes dependendo de quem está olhando. Um visitante do Texas vê um conjunto de anúncios, alguém da Alemanha vê outro. E quando um serviço de verificação conhecido faz a checagem — os fraudadores detectam o IP e exibem uma página perfeitamente limpa em vez do lixo habitual.

Um proxy para verificação de anúncios permite que você confira os posicionamentos de anúncios como se fosse um usuário comum de qualquer localização. Sem flags especiais, sem detecção — apenas uma requisição com aparência normal a partir de uma cidade ou país específico.

O que você está realmente verificando

A precisão geográfica é o maior problema. Você pagou por impressões nos EUA, Reino Unido e Canadá. Elas estão realmente aparecendo lá? Sem verificar a partir dessas localizações por conta própria, você está confiando nos relatórios da própria rede de anúncios — o que é como perguntar à raposa se o galinheiro está seguro.

Além da geolocalização, existe a qualidade do posicionamento. O banner da sua marca ao lado de conteúdo questionável prejudica a reputação mesmo que ninguém clique. A verificação detecta isso antes que se torne um problema de imagem.

E depois há a fraude em si: anúncios empilhados uns sobre os outros para que apenas um fique visível, banners de um único pixel que tecnicamente "carregam" mas ninguém vê, tráfego de bots inflando contagens de impressões. Tudo isso consome seu orçamento com retorno zero.

Escalando as verificações

Verificações manuais pontuais em um navegador com proxy — tudo bem para uma campanha pequena. Mas se você está rodando anúncios em 15 países em múltiplas redes, precisa de automação. Scripts que carregam páginas através de proxies das geolocalizações-alvo, capturam screenshots dos posicionamentos de anúncios e comparam com os criativos esperados.

Proxies datacenter funcionam bem para esse tipo de verificação em massa. Você está acessando páginas de veiculação de anúncios em larga escala, coletando dados — isso está mais próximo de scraping do que de gestão de contas, então a velocidade e o volume de IPs datacenter importam mais do que parecer um usuário doméstico. Centenas de IPs em diferentes localizações permitem que você cubra todos os seus mercados-alvo em uma única execução.

Para casos em que a rede de anúncios tenta ativamente detectar tráfego de verificação — especialmente com sistemas antifraude sofisticados — proxies ISP adicionam uma camada de legitimidade. Parecem conexões residenciais, mas rodam em infraestrutura de nível datacenter.

AdSense e verificação do lado do publisher

Se você está no lado do publisher, quer saber quais anúncios o Google realmente está exibindo nas suas páginas em diferentes países. O melhor proxy para verificação de carregamento do AdSense é uma conexão rápida da região-alvo — você carrega sua própria página através de um proxy e vê exatamente o que seus visitantes veem. Isso ajuda a identificar anunciantes de baixa qualidade, conteúdo inadequado ou problemas de segmentação geográfica que afetam sua receita.

Equipes de arbitragem usam a mesma abordagem: verificar quais ofertas e anúncios aparecem em regiões específicas antes de direcionar tráfego para lá.

Monitoramento de anúncios da concorrência

O melhor proxy para verificação de anúncios não se resume apenas às suas próprias campanhas. Observar o que os concorrentes veiculam, quais criativos estão testando, onde posicionam seus anúncios — tudo isso exige carregar páginas a partir das mesmas localizações que seus concorrentes segmentam, sem ser detectado ou bloqueado. Um pool de proxies dedicados nos principais mercados cobre essa necessidade.