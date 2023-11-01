Proxy Dedicado

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Em um proxy compartilhado, o comportamento de outras pessoas vira seu problema. Se outro usuário bombardeou um site de e-commerce daquele IP ontem, o site se lembra. Seu pedido limpo e legítimo chega hoje — e é bloqueado imediatamente porque o endereço já está sinalizado.

Segundo a IPQS, bancos de dados de detecção adicionam mais de 10.000 proxies às listas negras a cada segundo. Em infraestrutura compartilhada, as chances de obter um endereço limpo diminuem a cada dia. Pesquisas mostram que uma taxa de bloqueio de 30% em proxies compartilhados transforma seu custo nominal de $3/GB em $4,29/GB quando você contabiliza requisições desperdiçadas e novas tentativas.

E há um problema ainda mais profundo que muitas pessoas ignoram: reputação de ASN. Sites não apenas verificam IPs individuais — avaliam todo o bloco de rede (ASN) ao qual o IP pertence. Se o intervalo de endereços de um provedor é conhecido por tráfego de bot, cada IP naquele intervalo recebe escrutínio extra, independentemente de seu endereço específico ter sido usado de forma abusiva. Como a FineProxy possui seus blocos de IP e controla o que acontece neles, nosso ASN mantém um histórico limpo — seu IP dedicado se beneficia dessa reputação coletiva.

Com um proxy pessoal (individual) da FineProxy, você controla a reputação desde o primeiro dia. O IP estava limpo quando você o recebeu, e continua limpo porque ninguém mais está tocando nele.