Proxy Dedicado
Exclusivamente seu: suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, certificados SSL por IP, largura de banda ilimitada, velocidades de até 500 Mbps — a partir de $0,07 IP/mês.
Monte seu plano de proxy dedicado.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Comprar um proxy dedicado nos Estados Unidos
- Adicionar proxies dedicados em outro país
- Exportar minha lista de proxies dedicados como JSON
- Atualizar a lista de IPs permitidos do meu serviço de proxy
- Mostrar o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Eu trabalhei com Fineproxy por vários meses. Proxies são bons. Eu tenho comprado para redes sociais por um longo tempo. Se há perguntas, a resposta vem muito rapidamente. As condições são muito flexíveis, você sempre pode negociar. Em geral, as impressões são as mais positivas. Altamente recomendar.
Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais
Pedidos mínimos
Bom proxys, checado. Comprei um pacote de IP grande, todos estão vivos, trabalhar sem reclamações. Mais caro do que outro provedor que eu usei antes, mas aqui está melhor qualidade e um número maior de endereços. E também é conveniente que você pode pagar com cripto, para mim este também é um mais. Globalmente estou satisfeito.
Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.
Suporte
Eu tive uma grande experiência usando FineProxy. A velocidade e estabilidade de seus proxys são excelentes, e eles oferecem uma grande variedade de opções para diferentes casos de uso. Configuração foi simples, e seu suporte ao cliente está sempre disponível e eficiente. Eu recomendo altamente FineProxy para qualquer pessoa que precisa de uma solução de proxy confiável!
Eu tenho usado os serviços FineProxy por um tempo agora e estou extremamente satisfeito com a qualidade. As conexões são muito estáveis, endereços IP funcionam sem quaisquer problemas, e a velocidade é consistentemente rápida. O suporte ao cliente também é super responsivo sempre que necessário.
Qual é a diferença real entre proxy "privado" e "dedicado"?Na prática
Na prática — nenhuma. A indústria usa ambos os termos para a mesma coisa: um IP de proxy atribuído exclusivamente a um usuário. Alguns provedores diferenciam entre “privado” (não compartilhado no momento) e “dedicado” (permanentemente atribuído), mas na FineProxy ambos significam o mesmo: seu IP, seu acesso exclusivo, por todo o período de aluguel.
Qual é a diferença entre proxies dedicados e rotativos?Um proxy dedicado
Um proxy dedicado oferece um endereço IP fixo que permanece o mesmo durante todo o período de contratação — você constrói e controla a reputação dele ao longo do tempo. Um proxy rotativo atribui um novo IP a cada requisição (ou em intervalos definidos), o que é útil para scraping em alto volume onde você precisa de diversidade de endereços. A contrapartida: com proxies rotativos, você não tem controle sobre o histórico de cada IP, então pode acabar usando endereços que já estão sinalizados. Proxies dedicados são a melhor escolha quando identidade consistente e reputação limpa importam — gestão de contas, monitoramento de SEO ou qualquer tarefa onde ser reconhecido como o mesmo visitante confiável é uma vantagem.
Como isso é diferente de um proxy compartilhado?Em um proxy
Em um proxy compartilhado, vários usuários enviam tráfego pelo mesmo IP simultaneamente. Se outro usuário fizer com que esse endereço seja colocado em uma blacklist, você também é afetado. A análise da IPinfo de mais de 170 milhões de IPs proxy revelou que a maioria dos endereços IPv4 compartilhados é acessível por múltiplos serviços ao mesmo tempo — o que significa que seu proxy compartilhado “privado” provavelmente não é privado de verdade. Um proxy dedicado elimina esse risco — só você usa o endereço.
Comprei proxies "dedicados" de outro provedor e eles já estavam banidos. Por quê?Isso acontece
Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Muitos provedores reciclam IPs de clientes anteriores sem uma limpeza adequada, ou o rótulo de “dedicado” simplesmente significa que o IP não está sendo compartilhado ativamente — mas já foi compartilhado antes, e o estrago está feito. Alguns provedores sequer controlam os IPs porque revendem de redes upstream. Na FineProxy, nós somos donos da infraestrutura e dos endereços. Seu IP não passou por outros serviços antes de chegar até você.
Quantos proxies eu preciso?Depende da tarefa
Depende da tarefa. Um proxy para uma conta de rede social ou navegação pessoal. Um por conta se gerenciando múltiplos perfis (10 contas = 10 proxies). Para scraping, o número depende da sensibilidade do alvo e do volume de requisições — de 50 a milhares. Vendemos proxies individuais e pacotes em volume.
A largura de banda é realmente ilimitada?Sim
Sim. Os endereços de proxy privado sem limite de tráfego da FineProxy não têm restrições de dados. Download, upload, streaming — sem cobranças por GB e sem redução de velocidade. Isso se aplica a todos os protocolos: HTTP, HTTPS e SOCKS5.
Posso usar o mesmo proxy para HTTP e SOCKS5?Sim
Sim. Todo proxy dedicado suporta os três protocolos no mesmo IP. Alterne entre HTTP, HTTPS e SOCKS5 conforme necessário para sua aplicação. Nenhuma compra separada é necessária.
O que significa "certificado SSL individual por IP" para mim?Significa que
Significa que a conexão do seu dispositivo para o proxy é criptografada com SSL/TLS — não apenas a parte de proxy para site. A maioria dos provedores criptografa apenas a segunda metade, deixando suas credenciais de proxy e headers de requisição expostos no primeiro salto. Nossos certificados SSL por IP fecham essa lacuna completamente.
Como sei se os IPs estão limpos antes de comprar?Você pode verificar
Você pode verificar a reputação do nosso ASN usando ferramentas públicas como IPinfo.io ou IPQS. Além disso, a FineProxy possui seus endereços IP — não revendemos de pools compartilhados que aparecem em múltiplos serviços de proxy. Se um IP chega limpo e apenas você o usa, permanece limpo. Sugerimos testar contra seus sites-alvo reais para verificar.
Vocês garantem uptime? O que acontece se meu proxy cair?Mantemos 99,9%
Mantemos 99,9% de uptime em toda a nossa infraestrutura, com monitoramento 24/7. Todos os canais de rede são redundantes e as cargas dos servidores são balanceadas para minimizar interrupções. Se algum problema ocorrer, você pode abrir um ticket de suporte e substituiremos as sub-redes afetadas prontamente — o serviço é restabelecido normalmente em poucas horas.
Vocês aceitam criptomoedas?Sim
Sim. Bitcoin e outras criptomoedas são aceitas no checkout. O preço do proxy privado pago e o produto são idênticos independentemente do método de pagamento.
Posso obter proxies em um país específico?Sim
Sim. FineProxy oferece proxies dedicados em várias localizações. Você pode escolher o país desejado ao comprar e receber endereços IP dessa região. A localização é garantida durante todo o período de aluguel.
Proxies privados:
Por que um IP dedicado muda tudo
Uma pesquisa da IPinfo.io analisando mais de 170 milhões de endereços IP de proxy descobriu que quase metade dos IPs de proxy compartilhados são acessíveis por múltiplas redes de provedores ao mesmo tempo. Seu proxy “privado” em um plano compartilhado? Há uma chance real de que outra pessoa em outro serviço esteja enviando tráfego pelo mesmo endereço neste momento — e você não tem ideia do que essa pessoa está fazendo com ele. Esse é o problema central que proxies dedicados resolvem. Um IP, um usuário, controle total.
O que “dedicado” realmente significa
Quando você compra um proxy dedicado da FineProxy, esse endereço IPv4 é atribuído exclusivamente a você durante todo o período de aluguel. Ninguém mais em nossa plataforma — ou em qualquer outra plataforma — pode usá-lo. Somos o provedor, não um revendedor: esses IPs existem apenas em nossa rede e não são vendidos através de nenhum outro serviço.
Isso importa mais do que pode parecer. Pessoas regularmente descobrem que proxies “dedicados” de outros provedores acabam sendo endereços reciclados de um pool compartilhado com um rótulo de marketing por cima. O provedor reatribui o mesmo IP a um novo cliente sem limpeza, e o comprador descobre que já está em listas negras antes mesmo de enviar sua primeira solicitação. Na FineProxy, o IP que você recebe não foi passado entre serviços — vem de nossa própria infraestrutura e permanece exclusivamente seu.
O problema do pool estagnado
Outra frustração frequente: provedores que vendem pacotes de proxy “vitalício” ou “sem expiração”. Parece atraente, mas a economia não funciona a favor do cliente. Sem receita recorrente, esses provedores não têm nenhum incentivo para manter ou renovar seus pools de IP. Com o tempo, os endereços acumulam abuso de centenas de usuários anteriores, as taxas de sucesso caem abaixo de 80%, e o proxy “vitalício” se torna efetivamente inútil.
FineProxy funciona diferente. Gerenciamos nosso próprio pool de aproximadamente 100.000 endereços IPv4 de datacenter. Como controlamos a infraestrutura diretamente, monitoramos a saúde dos IPs e removemos imediatamente qualquer endereço que apareça em um banco de dados de spam como Spamhaus. O que você recebe realmente funciona no primeiro dia.
Por que a reputação do proxy compartilhado é seu problema
Em um proxy compartilhado, o comportamento de outras pessoas vira seu problema. Se outro usuário bombardeou um site de e-commerce daquele IP ontem, o site se lembra. Seu pedido limpo e legítimo chega hoje — e é bloqueado imediatamente porque o endereço já está sinalizado.
Segundo a IPQS, bancos de dados de detecção adicionam mais de 10.000 proxies às listas negras a cada segundo. Em infraestrutura compartilhada, as chances de obter um endereço limpo diminuem a cada dia. Pesquisas mostram que uma taxa de bloqueio de 30% em proxies compartilhados transforma seu custo nominal de $3/GB em $4,29/GB quando você contabiliza requisições desperdiçadas e novas tentativas.
E há um problema ainda mais profundo que muitas pessoas ignoram: reputação de ASN. Sites não apenas verificam IPs individuais — avaliam todo o bloco de rede (ASN) ao qual o IP pertence. Se o intervalo de endereços de um provedor é conhecido por tráfego de bot, cada IP naquele intervalo recebe escrutínio extra, independentemente de seu endereço específico ter sido usado de forma abusiva. Como a FineProxy possui seus blocos de IP e controla o que acontece neles, nosso ASN mantém um histórico limpo — seu IP dedicado se beneficia dessa reputação coletiva.
Com um proxy pessoal (individual) da FineProxy, você controla a reputação desde o primeiro dia. O IP estava limpo quando você o recebeu, e continua limpo porque ninguém mais está tocando nele.
Provedor versus revendedor: por que importa
A maioria dos “provedores” no mercado de proxies são, na verdade, revendedores. Eles compram acesso em massa de algumas poucas redes upstream e reembalam tudo. O resultado? Os mesmos pools de IP aparecem sob marcas diferentes, e um bloqueio em um serviço pode significar que seu proxy “dedicado” de outro serviço já está comprometido.
A FineProxy é proprietária de sua infraestrutura de datacenter. Não estamos revendendo endereços de terceiros. Quando dizemos que seu IP é exclusivo, ele literalmente não existe em nenhum catálogo de outro serviço de proxy. É uma afirmação que a maioria dos provedores não pode fazer — e é o fator mais importante para manter seus proxies funcionando a longo prazo.
Autenticação: como você se conecta
FineProxy requer vinculação de IP para todas as conexões — você registra seu endereço IP real conosco, e qualquer conexão daquele endereço é automaticamente autorizada. Sem credenciais para transmitir, nada para vazar. Melhor para servidores e estações de trabalho com um IP público estável.
Se seu IP público mudar (laptops, conexões residenciais com endereços dinâmicos), oferecemos autenticação por nome de usuário e senha além da vinculação. Neste modo, sua vinculação funciona dentro de uma máscara de sub-rede /21, então mesmo que seu ISP mude seu endereço dentro daquele intervalo, o acesso não é interrompido. Ambos os métodos funcionam em HTTP, HTTPS e SOCKS5.
Muitos de nossos clientes usam ambos: vinculação rigorosa de IP para seus servidores de produção e credenciais de login com flexibilidade /21 para ambientes de desenvolvimento e testes.
Protocolos: HTTP, HTTPS com SSL e SOCKS5
Todo proxy dedicado FineProxy suporta três protocolos:
HTTP — tráfego web padrão. Rápido, simples, compatível com tudo.
HTTPS — conexão criptografada do seu dispositivo até o proxy. Cada IP da FineProxy possui seu próprio certificado SSL individual, então o primeiro salto (do seu dispositivo ao proxy) é criptografado, não apenas o trecho proxy-para-site. A maioria dos provedores criptografa apenas a segunda metade, deixando suas credenciais expostas no primeiro salto. Nós criptografamos toda a cadeia. Conexões de proxy privado via SSL/HTTPS pela FineProxy são genuinamente seguras de ponta a ponta.
SOCKS5 — lida com qualquer tipo de tráfego, não apenas web. VoIP, jogos, protocolos personalizados — o SOCKS5 tunela tudo. Nossos proxies SOCKS5 incluem suporte completo a UDP associado, o que faz diferença para aplicações em tempo real como chamadas de voz e streaming.
Comprando por quantidade: de um a milhares
Precisa apenas de um proxy para um projeto pessoal? Você pode comprar 1 proxy privado para redes sociais — um IP estático que é só seu, perfeito para uma única conta que precisa de identidade consistente.
Gerenciando uma agência com dezenas de contas em diferentes plataformas? Cada conta recebe seu próprio proxy dedicado com IP exclusivo para ranking em SEO, gerenciamento de redes sociais ou qualquer outra tarefa. Os IPs não se sobrepõem, as sessões não se misturam.
Escalando para centenas ou milhares para scraping ou monitoramento? FineProxy vende pacotes de serviço de proxy datacenter dedicado barato em volume. O preço por IP diminui conforme o volume aumenta, e cada endereço ainda vem com largura de banda ilimitada, SSL individual e suporte completo de protocolos.
Para equipes que precisam de um serviço de proxy privado rápido e escalável, nossa infraestrutura de datacenter entrega velocidades de até 500 Mbps por conexão. Para comparação, provedores com preço reduzido frequentemente entregam 1,5-3 segundos por requisição com taxas de sucesso de 75-85%. Nossa infraestrutura é construída pensando em velocidade em primeiro lugar — o proxy nunca deve ser o que está te deixando lento.
Como verificar a qualidade do proxy antes de comprar
Uma preocupação razoável para quem já foi prejudicado antes: como você sabe se os IPs realmente estão limpos antes de pagar?
Pergunte se o provedor é proprietário dos IPs ou os revende. Se não conseguir responder claramente — isso é um sinal de alerta. Verifique se o ASN do provedor tem um histórico limpo (ferramentas como IPinfo.io ou IPQS permitem verificar isso). Confirme também se há uma garantia de reembolso de 24 horas para que você possa verificar o proxy nos seus sites-alvo reais. E evite ofertas "vitalícias" — se o preço parece bom demais, o pool provavelmente está estagnado.
A FineProxy usa IPs próprios, mantém um ASN publicamente auditável e oferece garantia de reembolso de 24 horas para você verificar o proxy nos seus sites-alvo reais. Faça seus testes e compare os resultados com o que usa atualmente — essa é uma base mais confiável para decidir do que qualquer promessa em uma landing page.