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Proxy América do Norte

Proxies IPv4 estáticos confiáveis da América do Norte — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em América do Norte e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu North American tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Este aplicativo fez meu negócio na internet executar suave nenhum rastreamento e hacking foi visto meus locais foram feitos privados.

Ay LinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tudo, desde o ensaio inicial até o reforço do equilíbrio é sem fricção. O preço para estes ISP de alta qualidade Europa proxys é muito competitivo. É difícil encontrar IPs tão limpo com faturamento transparente hoje em dia.

yuan zhangDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Melhor serviço proxy já usado. Altamente recomendado. Usando mais de 8 meses sem quaisquer problemas.

matTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.

Nemanja DuricSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Serviço de qualidade! Eles têm diferentes tipos de proxy, incluindo rotações sem limite de tráfego, preços acessíveis e opção de geo-targeting. Vários métodos de pagamento: cripto, PayPal ou cartões

Vladimir AkimkinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que são proxies da América do Norte?Proxies da América

Proxies da América do Norte são endpoints de proxy localizados nos Estados Unidos ou no Canadá. Eles fornecem à sua aplicação um IP local em nível de país, para que você possa testar vitrines regionais, preços, lógica de frete e experiências de mídia com sessões estáveis e desempenho previsível — sempre em conformidade com os termos dos sites e a legislação local.

Como funcionam os proxies da América do Norte?Um proxy fica

Um proxy fica entre o seu cliente e o site destino, encaminhando requisições e respostas por meio de um IP dos EUA ou do Canadá. Seu IP real permanece oculto enquanto o HTTPS mantém a criptografia ponta a ponta entre seu cliente e o site. A FineProxy oferece três linhas de produtos que incluem localizações na América do Norte: IPv4 datacenter estático — rápido e econômico para leituras repetíveis e APIs. IPv4 ISP Estático (residencial estático) — IPs anunciados por ISPs de consumo para fluxos semelhantes a usuários reais (login/carrinho/checkout). Datacenter rotativo — rotação por requisição para coleta em larga escala, somente leitura. Todos os planos incluem largura de banda ilimitada, ativação instantânea, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP sob demanda) e uma única REST API.

Quais países estão incluídos nos pacotes da América do Norte?Estados Unidos e

Estados Unidos e Canadá.

Como os proxies da América do Norte melhoram a segurança e a privacidade?Operamos nosso próprio

Operamos nosso próprio hardware e faixas IPv4 próprias (não revendidas), miramos 99,9% de uptime, oferecemos suporte a allowlisting de IP e/ou autenticação por usuário/senha e não registramos o conteúdo do tráfego. Também bloqueamos portas de e-mail e acesso a domínios governamentais para manter a rede limpa e em conformidade.

Os proxies da América do Norte afetam a velocidade de internet?Qualquer proxy adiciona

Qualquer proxy adiciona um salto de roteamento, mas nossa infraestrutura é construída sobre servidores AMD Threadripper de última geração com uplinks de 10–40 Gbit/s; endpoints individuais sustentam até ~500 Mbit/s quando os sites destino permitem. Na prática, os clientes percebem overhead mínimo com ritmo e concorrência adequados.

Proxies ativos de América do Norte
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de América do Norte, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
172 online·Precisa de mais? →
98.182.147.97:4145
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h atrás
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h atrás
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h atrás
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h atrás
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h atrás
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h atrás
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h atrás
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h atrás
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h atrás
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h atrás
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h atrás
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h atrás
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h atrás
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h atrás
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h atrás
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h atrás
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h atrás
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h atrás
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h atrás
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