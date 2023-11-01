Drops limitados esgotam em segundos. Você tem um bot, tem as tarefas configuradas, e então a Nike bane seu IP na terceira requisição. Essa é a parte que ninguém menciona nos guias de configuração de bots — sem os proxies certos, o bot mais rápido do mundo simplesmente é bloqueado mais rápido.

Como os drops realmente funcionam

Cada grande varejista de sneakers lida com o tráfego de forma diferente, e isso muda quais proxies você precisa.

Proxy para Nike, Adidas, Supreme — esses sites usam sistemas baseados em fila. Quando um lançamento hypado vai ao ar, você é colocado em uma fila virtual. O sistema verifica seu IP, a impressão digital do navegador e seus cookies. Múltiplas entradas do mesmo endereço? Direto para o final da fila — ou simplesmente bloqueado.

Lojas baseadas em Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funcionam de forma diferente — é uma corrida de velocidade. Quem completar o checkout primeiro, ganha. Aqui, a velocidade bruta da conexão importa mais do que o quão «residencial» o seu IP parece.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) ficam em um meio-termo. Eles têm proteção anti-bot, mas não é tão agressiva quanto a da Nike. Ainda assim, IPs de datacenter são sinalizados com frequência nessas plataformas.

A regra de um proxy por task

Cada tarefa do bot precisa do seu próprio endereço IP. Rodar 20 tarefas por 5 proxies significa 4 tarefas por endereço — e o varejista vê 4 tentativas de checkout idênticas vindas de uma mesma localização. Isso é um alerta instantâneo.

Se você está rodando 30 tarefas em um bot AIO, precisa de 30 proxies. Sem atalhos. Os melhores provedores de proxies para sneakers vendem pacotes dimensionados especificamente para isso — 50, 100, 250 IPs — porque sneakerheads compram nesses volumes.

Qual tipo de proxy para qual loja

Para Nike SNKRS e Adidas Confirmed — proxies ISP são a escolha mais forte. Esses sites executam anti-bot avançado que identifica faixas de IP de datacenter imediatamente. Proxies ISP carregam endereços residenciais (o site vê um usuário doméstico comum), mas rodam em infraestrutura de datacenter, então são rápidos o suficiente para a corrida do checkout. O endereço permanece o mesmo durante todo o período de locação — importante para sites que rastreiam a consistência do IP entre sessões.

Para drops no Shopify — proxies datacenter ainda funcionam. A proteção anti-bot do Shopify é menos agressiva com o tipo de IP e mais focada em comportamento e CAPTCHAs. IPs de datacenter são mais rápidos e mais baratos, o que importa quando você está rodando dezenas de tarefas e a velocidade decide quem fica com o par.

Para Supreme — depende da região. Drops nos EUA são um pouco mais tolerantes. Lançamentos na Europa verificam o endereço de cobrança contra a localização do IP, então você precisa de proxies do país correspondente. Proxies ISP da geolocalização correta são a opção mais segura aqui.

O lado do servidor

Os proxies cuidam da sua identidade. Mas o seu bot também precisa estar fisicamente próximo dos servidores do varejista para minimizar a latência. A maioria das configurações sérias roda bots em um VPS na mesma região do varejista — Costa Leste dos EUA para Nike e Footsites, Europa para drops europeus. Seu servidor proxy para sneakers conecta a partir desse VPS, não do seu computador em casa do outro lado do mundo.

As conexões datacenter da FineProxy atingem até 500 Mbps com baixa latência — quando você roda seu bot a partir de um VPS próximo através dos nossos proxies, toda a cadeia permanece rápida.

O que causa banimento

Os varejistas detectam bots por meio de várias camadas:

Blacklists de IP — faixas conhecidas de datacenter e endereços sinalizados anteriormente

Rate limiting — muitas requisições de um único IP em um curto intervalo

Fingerprinting — configurações do navegador, informações do dispositivo, padrões de conexão que parecem automatizados

CAPTCHAs — desafios reCAPTCHA e hCaptcha durante o checkout