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Proxy para Sneaker Bot

Um proxy por tarefa de bot — proxies ISP para Nike SNKRS e Adidas Confirmed, datacenter para drops de Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geo-targeting por país, IPs dedicados que permanecem limpos entre os drops.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte com proxies para footsites.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP estáticos em os Estados Unidos para sneaker bot tarefas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu sneaker bot serviço de proxy
  • Exporte meu sneaker bot lista de proxies como JSON
  • Mostre qual serviço de proxy para bot de tênis teve a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu sneaker bot serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Sempre satisfeito com o bem-sucedido. Eles oferecem o melhor preço e desempenho (e eu verifiquei muito outros), responder ao pedido de apoio muito amigável e rápido e você pode até regenerar seus proxies após um pequeno tempo, de graça.

Viktor SperrlichSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

A Fineproxy oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

mais do que satisfeito é um bom serviço Eu tenho o pacote europeu e estou fazendo bem a velocidade muito obrigado muito muito eu vou dar-lhe 5 estrelas obrigado

Johan GtPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Esta página de proxies é a melhor que já experimentei na vida. Eles não são bloqueados em lado nenhum e são totalmente privados. Adoro-os.

Andres DomfTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eu estava procurando um serviço sem registro complicado e configuração longa. FineProxy foi um ajuste perfeito – eu comprei um plano, tenho acesso, e conectado em apenas alguns minutos. Eu uso-o para redes sociais e análise. Até agora, eu não encontrei quaisquer problemas sérios, a conexão é excelente, e o preço é baixo.

EvgeniyDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Quantos proxies eu preciso para um drop?Um por tarefa

Um por tarefa do bot, no mínimo. Rodando 25 tarefas? Você precisa de 25 proxies. Para lançamentos hypados em que você quer o máximo de chances, botters experientes rodam 50 a 100+ tarefas. A FineProxy vende pacotes datacenter a partir de lotes pequenos — escale conforme a sua configuração de bot exigir.

Proxies datacenter ou ISP para sneakers?ISP para

ISP para Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme e Footsites — eles exigem IPs com aparência residencial. Datacenter para lojas baseadas em Shopify, onde velocidade supera furtividade. Se você vai acessar múltiplos varejistas em um único drop, ter os dois tipos prontos é a aposta mais segura.

Preciso de proxies de um país específico?Sim, geralmente

Sim, geralmente. Drops dos EUA exigem proxies dos EUA. Drops de Supreme na Europa exigem proxies europeus correspondentes ao país de cobrança. Lançamentos japoneses precisam de IPs japoneses. Os varejistas verificam a localização do IP em relação aos endereços de envio e cobrança — uma incompatibilidade pode cancelar seu pedido mesmo após o checkout.

Posso reutilizar proxies entre drops?Se os IPs

Se os IPs estiverem limpos e não tiverem sido banidos no último drop — sim. Essa é a vantagem dos proxies dedicados: ninguém mais usa seus endereços entre os drops, então eles permanecem novos. Pools de proxies compartilhados são mais arriscados porque outra pessoa pode ter queimado o IP no mesmo varejista antes de você.

Qual a diferença entre proxies para bot AIO e proxies comuns?Nada técnico. Um

Nada técnico. Um bot AIO (All-In-One) apenas suporta múltiplos varejistas em uma única ferramenta. Ele usa proxies HTTP/HTTPS ou SOCKS5 padrão — os mesmos que você usaria para qualquer outra finalidade. A diferença está em quantos você precisa (um por tarefa) e em garantir que estejam limpos para o varejista específico que você está mirando.

Devo usar proxies rotativos para drops de sneakers?Em geral

Em geral, não. Proxies rotativos mudam seu IP a cada requisição ou em intervalos definidos, o que é útil para scraping, mas prejudicial durante o checkout. Sites de sneakers rastreiam a consistência do IP ao longo de todo o fluxo de compra — se o seu endereço mudar no meio da sessão, o site trata isso como atividade suspeita e esvazia seu carrinho ou dispara um CAPTCHA. Use proxies dedicados estáticos ou proxies ISP estáticos: um IP fixo por tarefa do bot durante toda a sessão. O único cenário em que proxies rotativos ajudam é no monitoramento de páginas de restock antes de um drop, não no checkout em si.

Guia

Proxies para sneakers: o que realmente te leva até o checkout

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Drops limitados esgotam em segundos. Você tem um bot, tem as tarefas configuradas, e então a Nike bane seu IP na terceira requisição. Essa é a parte que ninguém menciona nos guias de configuração de bots — sem os proxies certos, o bot mais rápido do mundo simplesmente é bloqueado mais rápido.

Como os drops realmente funcionam

Cada grande varejista de sneakers lida com o tráfego de forma diferente, e isso muda quais proxies você precisa.

Proxy para Nike, Adidas, Supreme — esses sites usam sistemas baseados em fila. Quando um lançamento hypado vai ao ar, você é colocado em uma fila virtual. O sistema verifica seu IP, a impressão digital do navegador e seus cookies. Múltiplas entradas do mesmo endereço? Direto para o final da fila — ou simplesmente bloqueado.

Lojas baseadas em Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funcionam de forma diferente — é uma corrida de velocidade. Quem completar o checkout primeiro, ganha. Aqui, a velocidade bruta da conexão importa mais do que o quão «residencial» o seu IP parece.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) ficam em um meio-termo. Eles têm proteção anti-bot, mas não é tão agressiva quanto a da Nike. Ainda assim, IPs de datacenter são sinalizados com frequência nessas plataformas.

A regra de um proxy por task

Cada tarefa do bot precisa do seu próprio endereço IP. Rodar 20 tarefas por 5 proxies significa 4 tarefas por endereço — e o varejista vê 4 tentativas de checkout idênticas vindas de uma mesma localização. Isso é um alerta instantâneo.

Se você está rodando 30 tarefas em um bot AIO, precisa de 30 proxies. Sem atalhos. Os melhores provedores de proxies para sneakers vendem pacotes dimensionados especificamente para isso — 50, 100, 250 IPs — porque sneakerheads compram nesses volumes.

Qual tipo de proxy para qual loja

Para Nike SNKRS e Adidas Confirmed — proxies ISP são a escolha mais forte. Esses sites executam anti-bot avançado que identifica faixas de IP de datacenter imediatamente. Proxies ISP carregam endereços residenciais (o site vê um usuário doméstico comum), mas rodam em infraestrutura de datacenter, então são rápidos o suficiente para a corrida do checkout. O endereço permanece o mesmo durante todo o período de locação — importante para sites que rastreiam a consistência do IP entre sessões.

Para drops no Shopify — proxies datacenter ainda funcionam. A proteção anti-bot do Shopify é menos agressiva com o tipo de IP e mais focada em comportamento e CAPTCHAs. IPs de datacenter são mais rápidos e mais baratos, o que importa quando você está rodando dezenas de tarefas e a velocidade decide quem fica com o par.

Para Supreme — depende da região. Drops nos EUA são um pouco mais tolerantes. Lançamentos na Europa verificam o endereço de cobrança contra a localização do IP, então você precisa de proxies do país correspondente. Proxies ISP da geolocalização correta são a opção mais segura aqui.

O lado do servidor

Os proxies cuidam da sua identidade. Mas o seu bot também precisa estar fisicamente próximo dos servidores do varejista para minimizar a latência. A maioria das configurações sérias roda bots em um VPS na mesma região do varejista — Costa Leste dos EUA para Nike e Footsites, Europa para drops europeus. Seu servidor proxy para sneakers conecta a partir desse VPS, não do seu computador em casa do outro lado do mundo.

As conexões datacenter da FineProxy atingem até 500 Mbps com baixa latência — quando você roda seu bot a partir de um VPS próximo através dos nossos proxies, toda a cadeia permanece rápida.

O que causa banimento

Os varejistas detectam bots por meio de várias camadas:

  • Blacklists de IP — faixas conhecidas de datacenter e endereços sinalizados anteriormente
  • Rate limiting — muitas requisições de um único IP em um curto intervalo
  • Fingerprinting — configurações do navegador, informações do dispositivo, padrões de conexão que parecem automatizados
  • CAPTCHAs — desafios reCAPTCHA e hCaptcha durante o checkout

IPs limpos e nunca usados resolvem o primeiro problema. Proxies dedicados garantem que ninguém queimou seu endereço no mesmo varejista. Uma tarefa por proxy resolve o problema de taxa. Um navegador anti-detect ou uma configuração adequada de bot cuida da parte de fingerprint.