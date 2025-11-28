Guia de integração
Configurações de proxy no Linux
Configure seu proxy de forma rápida e fácil.
Como configurar um proxy no Linux
A aparência da interface do usuário depende da sua distribuição Linux específica, embora a maioria dos desktops GNOME pareçam bastante semelhantes. Aqui está sendo mostrado no Fedora Linux (GNOME/KDE).
Abra as Configurações de Rede
Clique no canto superior direito → Clique no ícone de Configurações (Engrenagem) Vá até a aba Rede → Acesse as configurações de Proxy
Configurar proxy do sistema
Ative o interruptor de Proxy de Rede Escolha a configuração Manual Insira seu endereço IP e porta
As configurações de proxy integradas do GNOME não suportam de forma confiável a autenticação SOCKS5 por nome de usuário e senha, então a abordagem mais segura é rotear o tráfego através de uma camada de proxy local. Uma solução comum é o redsocks, que pode redirecionar de forma transparente as conexões TCP para um proxy SOCKS5 remoto com autenticação adequada.
Configuração avançada com Redsocks
Se você deseja usar um proxy SOCKS5 com autenticação por nome de usuário e senha, pode configurá-lo através do Redsocks como proxy de todo o sistema.
Instalar o Redsocks
Abra o Terminal (geralmente ctrl-alt-t) Digite: sudo dnf install redsocks (senha sudo necessária)
dnf é usado no Fedora, RHEL e CentOS Stream. Para outras distribuições populares: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Configurar Proxy
Abra o arquivo de configuração do redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Pressione Alt + \ para ir ao início do arquivo, depois continue pressionando Ctrl + K até que tudo seja removido Cole a configuração correta (listada abaixo) e preencha com as credenciais do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui Pressione Ctrl + X, depois Y, depois Entrar para economizar Execute no terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Configurar nftables
cole no terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Cole a tabela adequada (listada abaixo) no terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X e Y para salvar Execute no terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Configure o DNS sobre TCP
Abra o arquivo: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Cole: [main] dns=none Abra o arquivo: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Cole: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Execute no terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Configurações de proxy no Linux?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Configurações de proxy no Linux está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Configurações de proxy no Linux não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
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