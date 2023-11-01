Proxy para Gemini
Proxies IPv4 para rotação de chaves da API do Gemini: contorne erros 429, distribua entre projetos Cloud, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Monte seu plano de proxy para Gemini.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
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Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um IP dedicado para um Gemini Cloud projeto
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Acesso por API e agente
Desenvolvendo aplicativos que requerem diversidade IP, o FINEproxy.ORG tem sido um aliado. Sua integração API em nossos sistemas foi perfeita. Velocidade e confiabilidade têm sido geralmente bons, com mergulhos ocasionais que foram rapidamente resolvidos por sua equipe.
A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!
Contas em operação
Proxy funciona muito bem, têm estado usando-o por um mês e não encontraram nenhum ponto de checkpoints ou interrupções. Muito confiável!
Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.
Pedidos mínimos
Olá! Há muito tempo que procurava uma grande quantidade de proxies a um preço acessível. Finalmente, encontrei-os em fineproxy.org. Antes, pagava dez vezes mais. Passado um mês, tudo continua a funcionar. Obrigado pelo vosso serviço!
Para o meu último projeto, um pequeno número de endereços são suficientes. Perfeitamente veio com um pacote de 5 endereços / 30 dias. Talvez esta não seja a versão mais econômica, mas eu simplesmente não preciso mais dele. E a velocidade e tráfego desta empresa, como sempre, o melhor.
O Google pode me banir por rotacionar chaves?Abusar
Abusar das cotas do plano gratuito pode tecnicamente levar à suspensão da conta. Na prática, o Google não tem sido agressivo quanto a isso, desde que você não esteja fazendo nada prejudicial. Mantenha um volume razoável de requisições por chave e não crie centenas de projetos — de 5 a 10 é uma faixa sensata.
Preciso de IPs separados para cada chave de API?Não é
Não é obrigatório, mas ajuda. Se o Google vir um único IP alternando chaves de 10 projetos diferentes, isso é um sinal de alerta. Um proxy dedicado por projeto parece mais limpo.
O que acontece quando eu atinjo o limite?HTTP 429
Você recebe HTTP 429 — "Muitas Requisições." A API para de aceitar suas chamadas até o limite ser resetado. Limites por minuto são resetados a cada 60 segundos (janela rolante), limites diários resetam à meia-noite no horário do Pacífico. Se seu app não tratar isso, as requisições simplesmente falham silenciosamente.
Como verifico quanta cota já usei?O Google disponibiliza
O Google disponibiliza um painel de limites de taxa no AI Studio. Você também pode chamar a API e verificar os headers de resposta — eles incluem sua cota restante para a janela atual.
Vale a pena usar o plano gratuito em produção?Para prototipagem e
Para prototipagem e uso leve — com certeza. Para qualquer coisa acima de algumas centenas de requisições por dia, o plano gratuito é apertado demais mesmo com rotação. Nesse ponto, um único projeto pago com limites adequados é mais simples do que gerenciar 20 projetos gratuitos.
Como conecto um proxy à API do Gemini?Defina a
Defina a variável de ambiente HTTPS_PROXY (ex.: export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — a maioria dos clientes HTTP em Python, Node.js e Go vai detectá-la automaticamente. Para um teste rápido, execute curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... e confirme que você recebe uma resposta válida. No código, você também pode passar o endereço do proxy diretamente via parâmetro proxy ou httpAgent da sua biblioteca HTTP.