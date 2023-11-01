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Proxy para Gemini

Proxies IPv4 para rotação de chaves da API do Gemini: contorne erros 429, distribua entre projetos Cloud, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para Gemini.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um IP dedicado para um Gemini Cloud projeto
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Acesso por API e agente

Desenvolvendo aplicativos que requerem diversidade IP, o FINEproxy.ORG tem sido um aliado. Sua integração API em nossos sistemas foi perfeita. Velocidade e confiabilidade têm sido geralmente bons, com mergulhos ocasionais que foram rapidamente resolvidos por sua equipe.

Akihiko TanakaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Proxy funciona muito bem, têm estado usando-o por um mês e não encontraram nenhum ponto de checkpoints ou interrupções. Muito confiável!

lananhsoi17Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Olá! Há muito tempo que procurava uma grande quantidade de proxies a um preço acessível. Finalmente, encontrei-os em fineproxy.org. Antes, pagava dez vezes mais. Passado um mês, tudo continua a funcionar. Obrigado pelo vosso serviço!

MaksymTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Para o meu último projeto, um pequeno número de endereços são suficientes. Perfeitamente veio com um pacote de 5 endereços / 30 dias. Talvez esta não seja a versão mais econômica, mas eu simplesmente não preciso mais dele. E a velocidade e tráfego desta empresa, como sempre, o melhor.

Nataliya GalichPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O Google pode me banir por rotacionar chaves?Abusar

Abusar das cotas do plano gratuito pode tecnicamente levar à suspensão da conta. Na prática, o Google não tem sido agressivo quanto a isso, desde que você não esteja fazendo nada prejudicial. Mantenha um volume razoável de requisições por chave e não crie centenas de projetos — de 5 a 10 é uma faixa sensata.

Preciso de IPs separados para cada chave de API?Não é

Não é obrigatório, mas ajuda. Se o Google vir um único IP alternando chaves de 10 projetos diferentes, isso é um sinal de alerta. Um proxy dedicado por projeto parece mais limpo.

O que acontece quando eu atinjo o limite?HTTP 429

Você recebe HTTP 429 — "Muitas Requisições." A API para de aceitar suas chamadas até o limite ser resetado. Limites por minuto são resetados a cada 60 segundos (janela rolante), limites diários resetam à meia-noite no horário do Pacífico. Se seu app não tratar isso, as requisições simplesmente falham silenciosamente.

Como verifico quanta cota já usei?O Google disponibiliza

O Google disponibiliza um painel de limites de taxa no AI Studio. Você também pode chamar a API e verificar os headers de resposta — eles incluem sua cota restante para a janela atual.

Vale a pena usar o plano gratuito em produção?Para prototipagem e

Para prototipagem e uso leve — com certeza. Para qualquer coisa acima de algumas centenas de requisições por dia, o plano gratuito é apertado demais mesmo com rotação. Nesse ponto, um único projeto pago com limites adequados é mais simples do que gerenciar 20 projetos gratuitos.

Como conecto um proxy à API do Gemini?Defina a

Defina a variável de ambiente HTTPS_PROXY (ex.: export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — a maioria dos clientes HTTP em Python, Node.js e Go vai detectá-la automaticamente. Para um teste rápido, execute curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... e confirme que você recebe uma resposta válida. No código, você também pode passar o endereço do proxy diretamente via parâmetro proxy ou httpAgent da sua biblioteca HTTP.