NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla Gemini

Proxy IPv4 do rotacji kluczy Gemini API: omiń błędy 429, rozłóż ruch na wiele projektów Cloud, obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Gemini.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP dla jednego projektu Gemini Cloud
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Dostęp przez API i agenta

Tworząc aplikacje, które wymagają różnorodności IP, FINEproxy.ORG był sojusznikiem. Jego API integracja z naszymi systemami była bezproblemowa. Szybkość i niezawodność były generalnie dobre, z okazjonalnymi spadkami, które były szybko rozwiązywane przez ich zespół.

Akihiko TanakaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!

omkaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Proxy działa bardzo dobrze, używam go od miesiąca i nie napotkałem żadnych punktów kontrolnych ani przerw. Bardzo niezawodne!

lananhsoi17Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używam tej usługi od ponad pięciu lat do moich projektów związanych ze zbieraniem danych i była doskonała. Oferują rotujące adresy IP, szybką wydajność, a w przeciwieństwie do wielu innych proxy, nie są blokowane na platformach społecznościowych.

AliceDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Cześć! Przez długi czas szukałem dużej liczby serwerów proxy w przystępnej cenie. W końcu znalazłem je na fineproxy.org. Wcześniej przepłacałem dziesięciokrotnie. Po miesiącu wszystko działa. Dziękuję za waszą usługę!

MaksymTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Do mojego ostatniego projektu wystarcza niewielka liczba adresów. Idealnie wymyśliłem pakiet 5 adresów / 30 dni. Może to nie jest najbardziej ekonomiczna wersja, ale po prostu już jej nie potrzebuję. A szybkość i ruch tej firmy, jak zawsze, są najlepsze.

Nataliya GalichWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy Google może mnie zbanować za rotację kluczy?Możliwe

Nadużywanie limitów darmowego planu może technicznie skutkować zawieszeniem konta. W praktyce Google nie podchodzi do tego agresywnie, o ile nie robisz niczego szkodliwego. Utrzymuj rozsądną liczbę zapytań na klucz i nie twórz setek projektów — 5–10 to sensowny zakres.

Czy potrzebuję osobnych IP dla każdego klucza API?Niewymagane

Nie jest wymagane, ale pomaga. Jeśli Google zobaczy jeden adres IP przełączający się między kluczami z 10 różnych projektów, to sygnał ostrzegawczy. Jedno dedykowane proxy na projekt wygląda znacznie lepiej.

Co się stanie, gdy osiągnę limit?HTTP 429

Otrzymujesz HTTP 429 — “Too Many Requests.” API przestaje przyjmować Twoje wywołania do momentu resetu limitu. Limity minutowe resetują się co 60 sekund (okno kroczące), limity dzienne resetują się o północy czasu pacyficznego. Jeśli Twoja aplikacja tego nie obsługuje, zapytania po prostu kończą się niepowodzeniem bez komunikatu.

Jak sprawdzić, ile limitu już wykorzystałem?Użyj AI Studio

Google udostępnia panel limitów zapytań w AI Studio. Możesz też wywołać API i sprawdzić nagłówki odpowiedzi — zawierają informację o pozostałym limicie w bieżącym oknie czasowym.

Czy darmowy tier nadaje się do produkcji?Przy niewielkim użyciu

Do prototypowania i lekkiego użytkowania — jak najbardziej. Przy czymkolwiek powyżej kilkuset zapytań dziennie darmowy plan jest zbyt ograniczony, nawet z rotacją. Na tym etapie jeden płatny projekt z odpowiednimi limitami jest prostszy niż żonglowanie 20 darmowymi.

Jak podłączyć proxy do Gemini API?Ustaw HTTPS_PROXY

Ustaw zmienną środowiskową HTTPS_PROXY (np. export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — większość klientów HTTP w Python, Node.js i Go pobierze ją automatycznie. Aby szybko przetestować, uruchom curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... i potwierdź, że otrzymujesz prawidłową odpowiedź. W kodzie możesz również przekazać adres proxy bezpośrednio przez parametr proxy lub httpAgent Twojej biblioteki HTTP.