Serwis streamingowy jest niedostępny w kilku krajach ze względu na ograniczenia licencyjne i regionalne regulacje. Jeśli przebywasz w regionie bez oficjalnego dostępu, proxy do Spotify przywraca łączność, kierując ruch przez serwer w obsługiwanym kraju, takim jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy.
Obejście ograniczeń sieciowych
Szkoły, uczelnie i sieci korporacyjne często blokują usługi streamingowe, aby oszczędzać przepustowość lub ograniczać rozpraszanie uwagi. Jeśli aplikacja nie może się połączyć lub widzisz błąd „Zapora sieciowa może blokować połączenie
Rozwiązywanie błędów o kodzie 17 i kodzie 30
Oto najczęstsze problemy, z którymi spotykają się użytkownicy:
- Błąd 17: Zwykle oznacza, że kraj Twojego IP nie zgadza się z krajem ustawionym w profilu. Platforma sprawdza to podczas logowania.
- Błąd 30: Często spowodowany nieprawidłowymi danymi uwierzytelniającymi proxy lub ingerencją firewalla.
Oba błędy znikają, gdy połączysz się przez najlepszy serwer proxy dla Spotify zlokalizowany w tym samym regionie co ustawienia Twojego konta. Jeśli Twój profil wskazuje „Stany Zjednoczone,
Dostęp do regionalnych bibliotek
Katalogi muzyczne różnią się w zależności od kraju ze względu na umowy licencyjne. Utwór dostępny w USA może nie pojawiać się w europejskich bibliotekach. Łącząc się przez proxy w docelowym regionie, uzyskujesz dostęp do pełnego katalogu danego kraju — przydatne przy odkrywaniu ekskluzywnych regionalnych premier lub testowaniu, jak treści wyglądają na różnych rynkach.
Jaki typ proxy wybrać
Do codziennego słuchania statyczne proxy datacenter sprawdzają się doskonale — są szybkie, stabilne i ekonomiczne. Usługa nie blokuje agresywnie adresów IP datacenter w taki sposób, jak robią to platformy społecznościowe.
Jeśli chcesz zarejestrować nowe konto, proxy ISP (rezydenckie) zmniejszają ryzyko monitów weryfikacyjnych — wyglądają jak zwykłe domowe połączenia internetowe.
Proxy mobilne to przerost formy nad treścią w przypadku streamingu, ale mogą pomóc, jeśli korzystasz z automatyzacji lub zarządzasz wieloma kontami. Na iOS i Androidzie aplikacja nie oferuje wbudowanych ustawień proxy — skonfiguruj proxy na poziomie systemowym w ustawieniach Wi-Fi urządzenia lub użyj aplikacji kompatybilnej z SOCKS5, aby tunelować cały ruch przez proxy.
Dopasowanie kraju konta do lokalizacji proxy
To kluczowa kwestia. Platforma porównuje lokalizację Twojego IP z krajem ustawionym w profilu. Jeśli się nie zgadzają, zobaczysz błąd 17 lub zostaniesz wylogowany po 14 dniach. Zawsze używaj proxy z kraju ustawionego na Twoim koncie lub zaktualizuj profil, aby odpowiadał lokalizacji Twojego proxy.
FineProxy oferuje statyczne pakiety datacenter i ISP do korzystania z usług streamingowych. Wszystkie obsługują HTTP, HTTPS i SOCKS5 z uwierzytelnianiem przez login/hasło lub białą listę IP. Informacje o konfiguracji na konkretnych urządzeniach znajdziesz w naszym Integration Hub — lub wybierz plan poniżej i zacznij streamować w kilka minut.