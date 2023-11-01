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Proxy dla Spotify

Statyczne proxy datacenter i ISP dla Spotify: napraw błąd 17 i błąd 30, uzyskaj dostęp do regionalnych katalogów i skonfiguruj połączenie bezpośrednio w aplikacji desktopowej przez Ustawienia → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Spotify.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla amerykańskiego profilu Spotify
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy Spotify
  • Eksportuj moją listę proxy Spotify do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla dedykowanych proxy Spotify
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy Spotify
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Co najbardziej lubisz w FineProxy.org? Odkryłem FineProxy.org dzięki rekomendacjom znajomych, a jakość usług jest naprawdę doskonała. Koszt jest dość niski, co pozwala naszej firmie znacząco zaoszczędzić na wydatkach. Bardzo doceniam entuzjastyczne wsparcie zespołu wsparcia FineProxy.org. Są bardzo zaangażowani i odpowiadają natychmiast. FineProxy.org pomaga mi szybciej uzyskać dostęp do danych i poprawia bezpieczeństwo. Cenię również jakość usług oraz politykę zwrotów, gdy usługa nie spełnia potrzeb użytkownika. Recenzja zebrana i opublikowana na G2.com. Co ci się nie podoba w FineProxy.org? Chciałbym zobaczyć duży pakiet promocyjny dla użytkowników o dużych wolumenach oraz dodatkową politykę promocyjną.

long l.G2, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Warta uwagi usługa dla tych, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Używam jej od 10 dni i jestem całkowicie zadowolony z jej szybkości. A najprzyjemniejsze jest to, że nie ma limitów transferu przy tak niskiej cenie.

Alex D.Wewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetne produkty i obsługa proxy! Mają różne typy proxy, w tym obrotowe, przystępne ceny oraz opcję targetowania geograficznego. Różne opcje płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak naprawić błąd o kodzie 17?Dopasuj kraje

Ten błąd pojawia się, gdy kraj Twojego IP nie zgadza się z krajem w profilu. Zmień kraj konta na odpowiadający Twojej aktualnej lokalizacji lub połącz się przez proxy z kraju wskazanego w Twoim profilu.

Czy Premium działa przez proxy?Tak

Tak, ale potrzebujesz metody płatności z kraju, w którym zarejestrowane jest konto. Jeśli łączysz się z regionu bez oficjalnej obsługi serwisu, musisz utrzymywać zarówno aktywną subskrypcję, jak i proxy z pasującej lokalizacji.

HTTP czy SOCKS5 — którego użyć?Oba działają

Oba działają. Aplikacja desktopowa obsługuje HTTP i SOCKS5 bezpośrednio w Ustawienia → Proxy. SOCKS5 ma nieco mniejszy narzut; HTTP jest łatwiejszy do skonfigurowania w przeglądarkach. Dla większości użytkowników różnica jest pomijalna.

Czy proxy wpłynie na jakość dźwięku?Minimalny wpływ

Minimalny wpływ. Serwis streamuje z prędkością do 320 kbps, co bez problemu obsłuży każde przyzwoite proxy. Wybierz serwer blisko swojej lokalizacji, aby zminimalizować opóźnienia podczas przewijania utworów i ładowania playlist.

Czy mogę używać jednego proxy na wielu urządzeniach?Tak

Tak. Skonfiguruj to samo proxy na komputerze, urządzeniu mobilnym i w przeglądarce. Usługa nie ogranicza jednoczesnych połączeń na jeden adres IP, choć plan Premium pozwala na streaming tylko na jednym urządzeniu naraz.

Jak naprawić błąd o kodzie 30?Sprawdź konfigurację

Sprawdź, czy dane uwierzytelniające proxy (IP, port, nazwa użytkownika, hasło) są prawidłowe. Upewnij się również, że firewall lub antywirus nie blokuje aplikacji. Dodanie wyjątku dla aplikacji w Windows Defender lub zaporze macOS zwykle rozwiązuje ten problem.

Instrukcja

Dlaczego warto używać proxy do Spotify?

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Serwis streamingowy jest niedostępny w kilku krajach ze względu na ograniczenia licencyjne i regionalne regulacje. Jeśli przebywasz w regionie bez oficjalnego dostępu, proxy do Spotify przywraca łączność, kierując ruch przez serwer w obsługiwanym kraju, takim jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy.

Obejście ograniczeń sieciowych

Szkoły, uczelnie i sieci korporacyjne często blokują usługi streamingowe, aby oszczędzać przepustowość lub ograniczać rozpraszanie uwagi. Jeśli aplikacja nie może się połączyć lub widzisz błąd „Zapora sieciowa może blokować połączenie

Rozwiązywanie błędów o kodzie 17 i kodzie 30

Oto najczęstsze problemy, z którymi spotykają się użytkownicy:

  • Błąd 17: Zwykle oznacza, że kraj Twojego IP nie zgadza się z krajem ustawionym w profilu. Platforma sprawdza to podczas logowania.
  • Błąd 30: Często spowodowany nieprawidłowymi danymi uwierzytelniającymi proxy lub ingerencją firewalla.

Oba błędy znikają, gdy połączysz się przez najlepszy serwer proxy dla Spotify zlokalizowany w tym samym regionie co ustawienia Twojego konta. Jeśli Twój profil wskazuje „Stany Zjednoczone,

Dostęp do regionalnych bibliotek

Katalogi muzyczne różnią się w zależności od kraju ze względu na umowy licencyjne. Utwór dostępny w USA może nie pojawiać się w europejskich bibliotekach. Łącząc się przez proxy w docelowym regionie, uzyskujesz dostęp do pełnego katalogu danego kraju — przydatne przy odkrywaniu ekskluzywnych regionalnych premier lub testowaniu, jak treści wyglądają na różnych rynkach.

Jaki typ proxy wybrać

Do codziennego słuchania statyczne proxy datacenter sprawdzają się doskonale — są szybkie, stabilne i ekonomiczne. Usługa nie blokuje agresywnie adresów IP datacenter w taki sposób, jak robią to platformy społecznościowe.

Jeśli chcesz zarejestrować nowe konto, proxy ISP (rezydenckie) zmniejszają ryzyko monitów weryfikacyjnych — wyglądają jak zwykłe domowe połączenia internetowe.

Proxy mobilne to przerost formy nad treścią w przypadku streamingu, ale mogą pomóc, jeśli korzystasz z automatyzacji lub zarządzasz wieloma kontami. Na iOS i Androidzie aplikacja nie oferuje wbudowanych ustawień proxy — skonfiguruj proxy na poziomie systemowym w ustawieniach Wi-Fi urządzenia lub użyj aplikacji kompatybilnej z SOCKS5, aby tunelować cały ruch przez proxy.

Dopasowanie kraju konta do lokalizacji proxy

To kluczowa kwestia. Platforma porównuje lokalizację Twojego IP z krajem ustawionym w profilu. Jeśli się nie zgadzają, zobaczysz błąd 17 lub zostaniesz wylogowany po 14 dniach. Zawsze używaj proxy z kraju ustawionego na Twoim koncie lub zaktualizuj profil, aby odpowiadał lokalizacji Twojego proxy.

FineProxy oferuje statyczne pakiety datacenter i ISP do korzystania z usług streamingowych. Wszystkie obsługują HTTP, HTTPS i SOCKS5 z uwierzytelnianiem przez login/hasło lub białą listę IP. Informacje o konfiguracji na konkretnych urządzeniach znajdziesz w naszym Integration Hub — lub wybierz plan poniżej i zacznij streamować w kilka minut.