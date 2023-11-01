NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy centrów danych

Stała cena za IP, bez limitów transferu, HTTP/HTTPS/SOCKS5 na każdym adresie — ok. 100 000 IP w zróżnicowanych podsieciach, do 500 Mbps.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Ponad 100 000 IPv4Własne podsieci i ASN
Bez limituBez opłat za GB
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy datacenter.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 proxy datacenter w Stanach Zjednoczonych
  • Dodaj kolejny kraj do mojego planu proxy datacenter
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
  • Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Miałem problemy z fałszywymi IP i polecili mi tę stronę. Ma bardzo przyjazny interfejs, a ja zakupiłem pakiet $89 z doskonałym czasem reakcji i opóźnieniem

taingu302SaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Bardzo dobry produkt, podoba mi się. Wszystko działa dobrze - nieograniczony ruch, najwyższa prędkość i najniższa cena na rynku. Zawsze dostępne i szybkie wsparcie techniczne. I będę polecać moim znajomym.

Anna FletcherWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.

Anonymous UserTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czym dokładnie jest proxy datacenter?IPv4 w DC

To serwer proxy hostowany w centrum danych, a nie podłączony przez domowego ISP. Adres IP należy do sieci centrum danych, nie do abonenta sieci domowej. Dzięki temu proxy datacenter są szybkie i tanie, ale łatwiejsze do zidentyfikowania niż proxy rezydenckie. Do zadań, które nie wymagają udawania użytkownika domowego — scraping, monitoring, dostęp do API — to najwydajniejsza dostępna opcja.

Czy proxy datacenter są blokowane na każdej stronie?Nie

Nie. Narracja “proxy datacenter zawsze są blokowane” pochodzi od osób próbujących ich używać na silnie chronionych platformach, takich jak media społecznościowe czy premium sklepy internetowe z zaawansowanymi systemami anty-bot. W rzeczywistości większość internetu — katalogi produktów, serwisy informacyjne, wyszukiwarki, publiczne API, katalogi firm, bazy danych rządowych — działa bez problemu z IP datacenter. Zacznij od proxy datacenter i przejdź na ISP lub rezydenckie dopiero wtedy, gdy potwierdzisz, że dany cel konkretnie je blokuje.

Czym FineProxy’s „nieograniczonyBez ukrytych limitów

Niektórzy dostawcy reklamują nieograniczoną przepustowość, ale jednocześnie stosują politykę „uczciwego użytkowania

Czym jest ban podsieci i dlaczego powinno mnie to obchodzić?Różnorodność puli

Strony internetowe czasem blokują nie tylko pojedynczy adres IP, ale całą podsieć /24 — czyli 256 adresów mających te same trzy pierwsze oktety. Jeśli wszystkie Twoje proxy pochodzą z jednej lub dwóch podsieci, jeden ban może wyeliminować całą pulę. FineProxy rozkłada swoje ~100 000 adresów IP na wiele różnorodnych podsieci, dzięki czemu zablokowanie jednego zakresu nie wpływa kaskadowo na pozostałe adresy.

Ile proxy datacenter potrzebuję do scrapingu?Zależy od wolumenu

To zależy od celu i skali. Przy delikatnym scrapingu niezabezpieczonych stron (kilka tysięcy podstron dziennie) wystarczy 50–100 adresów IP. Przy masowym zbieraniu danych z milionów stron warto mieć kilka tysięcy adresów, aby utrzymać niską gęstość zapytań na IP. Oferujemy zarówno pojedyncze proxy, jak i pakiety hurtowe — im większe zamówienie, tym niższa cena za adres.

Czy proxy datacenter są szybsze od proxy rezydenckich?Tak

Tak, i to znacząco. Infrastruktura datacenter łączy się bezpośrednio z sieciami szkieletowymi przez łącza światłowodowe, zapewniając 3–4 razy niższe opóźnienia w porównaniu z proxy rezydenckimi, które kierują ruch przez łącza domowe. Proxy datacenter od FineProxy osiągają prędkość do 500 Mbps na połączenie.

Czy mogę używać proxy datacenter do mediów społecznościowych?Zależy od zadania

To zależy od zadania. Do scrapowania publicznych danych z platform społecznościowych proxy datacenter mogą się sprawdzić, jeśli odpowiednio kontrolujesz tempo zapytań i prawidłowo rotujesz adresy IP. W przypadku zarządzania kontami i publikowania treści platformy częściej flagują adresy IP z datacenter — w takiej sytuacji warto rozważyć nasze proxy ISP lub dedykowane proxy zamiast tego.

Proxy datacenter:
Szybkość, skala i właściwe zastosowania

Nie każde zadanie wymaga rezydencjalnego IP, które wygląda jak domowe połączenie. Do scrapowania katalogów produktów, monitorowania wyników wyszukiwania, zbierania danych cenowych czy pracy z API — serwery proxy datacenter są szybsze, tańsze i bardziej przewidywalne niż jakikolwiek inny typ proxy. Kluczem jest wiedza, kiedy się sprawdzają, oraz wybór dostawcy, który faktycznie jest właścicielem stojącej za nimi infrastruktury.

01

Czym różnią się proxy datacenter

Serwer proxy datacenter kieruje Twój ruch przez adres IP hostowany w serwerowni, a nie przypisany gospodarstwu domowemu przez ISP. Adresy te działają na wydajnych serwerach z bezpośrednim połączeniem szkieletowym, dlatego są konsekwentnie 3–4 razy szybsze od proxy rezydencjalnych (potwierdzają to benchmarki Bright Data w wielu scenariuszach testowych).

Kompromisem jest widoczność. Strony internetowe mogą identyfikować zakresy IP datacenter poprzez zapytania ASN i reverse DNS. Na intensywnie chronionych platformach z zaawansowanymi systemami anty-bot adresy IP datacenter mają wyższy współczynnik wykrywalności. Ale zdecydowana większość internetu nie korzysta z Cloudflare Enterprise ani DataDome. Serwisy informacyjne, katalogi produktów, publiczne bazy danych, wyszukiwarki, API, bazy rządowe — proxy datacenter obsługują to wszystko bez problemów i za ułamek kosztu proxy rezydencjalnych.

02

Ekonomia w dużej skali

Tutaj matematyka robi się ciekawa. Większość dostawców proxy rozlicza za gigabajt: 0,50–2 $/GB za ruch datacenter, 5–15 $/GB za ruch rezydencjalny. Przy małych wolumenach różnica wydaje się do ogarnięcia. W dużej skali staje się absurdalna.

Operacja scrapingu pobierająca 500 GB miesięcznie kosztuje około 4000 $ przy typowych stawkach za GB (analiza Scrapfly). I jest jeden szczegół, który większość osób zauważa dopiero po otrzymaniu rachunku: badania pokazują, że 50–90% ruchu podczas web scrapingu to strata — obrazy, fonty, CSS i piksele śledzące, których scraper w ogóle nie potrzebuje. Przy rozliczeniu za GB płacisz za cały ten zbędny ruch.

Nielimitowana pula proxy datacenter od FineProxy całkowicie eliminuje ten problem. Płaska stawka, brak licznika ruchu, brak niespodziewanych opłat na koniec miesiąca. Scrapuj agresywnie, nie martw się optymalizacją każdego zapytania w celu oszczędzenia kilobajtów — transfer jest wliczony w cenę.

Warto wiedzieć: niektórzy konkurenci reklamują „nielimitowany

03

Różnorodność podsieci: szczegół, który większość kupujących pomija

Kiedy strona blokuje proxy datacenter, często nie blokuje jednego adresu IP. Blokuje całą podsieć /24 — wszystkie 256 adresów współdzielących te same trzy pierwsze oktety. Jeśli dostawca przydzielił Ci 500 adresów IP w dwóch podsieciach, pojedyncze zdarzenie blokady może wyeliminować całą Twoją pulę w kilka sekund.

FineProxy dysponuje około 100 000 adresów IPv4 rozłożonych na zróżnicowany zakres podsieci. To nie jest pojedynczy blok sekwencyjnych adresów IP — to rozproszona infrastruktura, która przetrwa blokady na poziomie podsieci. Gdy jeden zakres zostanie zablokowany przez docelową stronę, pozostałe adresy nadal działają, ponieważ znajdują się w zupełnie innych „sąsiedztwach

04

Własna infrastruktura, nie odsprzedana

Większość dostawców proxy datacenter nie posiada własnych adresów IP. Dzierżawią bloki od nadrzędnych sieci i odsprzedają je dalej — często jednocześnie pod kilkoma markami. Ta sama pula IP pojawia się pod różnymi nazwami, a gdy klienci jednej marki zaczynają działać zbyt agresywnie, cierpi cała pula.

FineProxy posiada własne bloki IP i zarządza serwerami, na których działają. Nie odsprzedajemy adresów Hetzner czy OVH z nakładką w postaci panelu. Oznacza to, że bezpośrednio kontrolujemy reputację ASN — monitorujemy listy Spamhaus i natychmiast usuwamy każdy oflagowany adres z aktywnej puli. Twoje proxy korzystają z higieny infrastruktury, której resellerzy po prostu nie są w stanie zagwarantować.

05

Kto kupuje proxy datacenter hurtowo

Zespoły scrapingowe zbierające miliony stron dziennie. Agencje SEO śledzące pozycje słów kluczowych w setkach lokalizacji. Serwisy monitoringu cen, które muszą co godzinę sprawdzać tysiące stron produktowych. Firmy zajmujące się weryfikacją reklam, potwierdzające rozmieszczenie kreacji w różnych regionach. Operatorzy pipeline'ów danych zasilający systemy analityczne lub zestawy treningowe AI świeżymi danymi z sieci.

Wspólny mianownik: duży wolumen zapytań, gdzie liczy się szybkość i koszt, a nie udawanie użytkownika domowego. Jeśli Twój cel nie blokuje aktywnie ruchu z centrów danych, płacenie 10 razy więcej za IP residentialne to po prostu wyrzucanie pieniędzy.

06

Protokoły i bezpieczeństwo

Każde proxy DC od FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 na tym samym IP. Nasza implementacja HTTPS obejmuje indywidualny certyfikat SSL dla każdego adresu — szyfrując połączenie od Twojego urządzenia do proxy, a nie tylko od proxy docelowej strony. Większość dostawców pozostawia ten pierwszy odcinek bez ochrony. My tego nie robimy.

SOCKS5 obejmuje pełną obsługę UDP dla zastosowań wykraczających poza ruch webowy.

07

Jak zacząć

FineProxy sprzedaje proxy z centrów danych pojedynczo oraz w pakietach zbiorczych — im większy wolumen, tym niższy koszt za IP. Proces uruchomienia jest natychmiastowy: po dokonaniu płatności lista proxy z adresami IP, portami i danymi uwierzytelniającymi jest generowana automatycznie i dostarczana do Twojego panelu w ciągu jednej do dwóch minut — bez ręcznej weryfikacji, bez czekania na godziny pracy biura. Każde proxy obejmuje nieograniczoną przepustowość, obsługę HTTP/HTTPS/SOCKS5, uwierzytelnianie przez przypisanie IP (z opcjonalnym loginem/hasłem i elastycznością podsieci /21) oraz prędkości do 500 Mbps.

Instrukcje konfiguracji dla przeglądarek, systemów operacyjnych i popularnych narzędzi znajdziesz w naszej Centrum integracji.