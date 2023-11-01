Proxy centrów danych
Stała cena za IP, bez limitów transferu, HTTP/HTTPS/SOCKS5 na każdym adresie — ok. 100 000 IP w zróżnicowanych podsieciach, do 500 Mbps.
Skonfiguruj plan proxy datacenter.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 100 proxy datacenter w Stanach Zjednoczonych
- Dodaj kolejny kraj do mojego planu proxy datacenter
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
- Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Miałem problemy z fałszywymi IP i polecili mi tę stronę. Ma bardzo przyjazny interfejs, a ja zakupiłem pakiet $89 z doskonałym czasem reakcji i opóźnieniem
Transfer bez limitu
Bardzo dobry produkt, podoba mi się. Wszystko działa dobrze - nieograniczony ruch, najwyższa prędkość i najniższa cena na rynku. Zawsze dostępne i szybkie wsparcie techniczne. I będę polecać moim znajomym.
Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.
Dostęp przez API i agenta
Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.
Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.
Czym dokładnie jest proxy datacenter?IPv4 w DC
To serwer proxy hostowany w centrum danych, a nie podłączony przez domowego ISP. Adres IP należy do sieci centrum danych, nie do abonenta sieci domowej. Dzięki temu proxy datacenter są szybkie i tanie, ale łatwiejsze do zidentyfikowania niż proxy rezydenckie. Do zadań, które nie wymagają udawania użytkownika domowego — scraping, monitoring, dostęp do API — to najwydajniejsza dostępna opcja.
Czy proxy datacenter są blokowane na każdej stronie?Nie
Nie. Narracja “proxy datacenter zawsze są blokowane” pochodzi od osób próbujących ich używać na silnie chronionych platformach, takich jak media społecznościowe czy premium sklepy internetowe z zaawansowanymi systemami anty-bot. W rzeczywistości większość internetu — katalogi produktów, serwisy informacyjne, wyszukiwarki, publiczne API, katalogi firm, bazy danych rządowych — działa bez problemu z IP datacenter. Zacznij od proxy datacenter i przejdź na ISP lub rezydenckie dopiero wtedy, gdy potwierdzisz, że dany cel konkretnie je blokuje.
Czym FineProxy’s „nieograniczonyBez ukrytych limitów
Niektórzy dostawcy reklamują nieograniczoną przepustowość, ale jednocześnie stosują politykę „uczciwego użytkowania
Czym jest ban podsieci i dlaczego powinno mnie to obchodzić?Różnorodność puli
Strony internetowe czasem blokują nie tylko pojedynczy adres IP, ale całą podsieć /24 — czyli 256 adresów mających te same trzy pierwsze oktety. Jeśli wszystkie Twoje proxy pochodzą z jednej lub dwóch podsieci, jeden ban może wyeliminować całą pulę. FineProxy rozkłada swoje ~100 000 adresów IP na wiele różnorodnych podsieci, dzięki czemu zablokowanie jednego zakresu nie wpływa kaskadowo na pozostałe adresy.
Ile proxy datacenter potrzebuję do scrapingu?Zależy od wolumenu
To zależy od celu i skali. Przy delikatnym scrapingu niezabezpieczonych stron (kilka tysięcy podstron dziennie) wystarczy 50–100 adresów IP. Przy masowym zbieraniu danych z milionów stron warto mieć kilka tysięcy adresów, aby utrzymać niską gęstość zapytań na IP. Oferujemy zarówno pojedyncze proxy, jak i pakiety hurtowe — im większe zamówienie, tym niższa cena za adres.
Czy proxy datacenter są szybsze od proxy rezydenckich?Tak
Tak, i to znacząco. Infrastruktura datacenter łączy się bezpośrednio z sieciami szkieletowymi przez łącza światłowodowe, zapewniając 3–4 razy niższe opóźnienia w porównaniu z proxy rezydenckimi, które kierują ruch przez łącza domowe. Proxy datacenter od FineProxy osiągają prędkość do 500 Mbps na połączenie.
Czy mogę używać proxy datacenter do mediów społecznościowych?Zależy od zadania
To zależy od zadania. Do scrapowania publicznych danych z platform społecznościowych proxy datacenter mogą się sprawdzić, jeśli odpowiednio kontrolujesz tempo zapytań i prawidłowo rotujesz adresy IP. W przypadku zarządzania kontami i publikowania treści platformy częściej flagują adresy IP z datacenter — w takiej sytuacji warto rozważyć nasze proxy ISP lub dedykowane proxy zamiast tego.
Proxy datacenter:
Szybkość, skala i właściwe zastosowania
Nie każde zadanie wymaga rezydencjalnego IP, które wygląda jak domowe połączenie. Do scrapowania katalogów produktów, monitorowania wyników wyszukiwania, zbierania danych cenowych czy pracy z API — serwery proxy datacenter są szybsze, tańsze i bardziej przewidywalne niż jakikolwiek inny typ proxy. Kluczem jest wiedza, kiedy się sprawdzają, oraz wybór dostawcy, który faktycznie jest właścicielem stojącej za nimi infrastruktury.
Czym różnią się proxy datacenter
Serwer proxy datacenter kieruje Twój ruch przez adres IP hostowany w serwerowni, a nie przypisany gospodarstwu domowemu przez ISP. Adresy te działają na wydajnych serwerach z bezpośrednim połączeniem szkieletowym, dlatego są konsekwentnie 3–4 razy szybsze od proxy rezydencjalnych (potwierdzają to benchmarki Bright Data w wielu scenariuszach testowych).
Kompromisem jest widoczność. Strony internetowe mogą identyfikować zakresy IP datacenter poprzez zapytania ASN i reverse DNS. Na intensywnie chronionych platformach z zaawansowanymi systemami anty-bot adresy IP datacenter mają wyższy współczynnik wykrywalności. Ale zdecydowana większość internetu nie korzysta z Cloudflare Enterprise ani DataDome. Serwisy informacyjne, katalogi produktów, publiczne bazy danych, wyszukiwarki, API, bazy rządowe — proxy datacenter obsługują to wszystko bez problemów i za ułamek kosztu proxy rezydencjalnych.
Ekonomia w dużej skali
Tutaj matematyka robi się ciekawa. Większość dostawców proxy rozlicza za gigabajt: 0,50–2 $/GB za ruch datacenter, 5–15 $/GB za ruch rezydencjalny. Przy małych wolumenach różnica wydaje się do ogarnięcia. W dużej skali staje się absurdalna.
Operacja scrapingu pobierająca 500 GB miesięcznie kosztuje około 4000 $ przy typowych stawkach za GB (analiza Scrapfly). I jest jeden szczegół, który większość osób zauważa dopiero po otrzymaniu rachunku: badania pokazują, że 50–90% ruchu podczas web scrapingu to strata — obrazy, fonty, CSS i piksele śledzące, których scraper w ogóle nie potrzebuje. Przy rozliczeniu za GB płacisz za cały ten zbędny ruch.
Nielimitowana pula proxy datacenter od FineProxy całkowicie eliminuje ten problem. Płaska stawka, brak licznika ruchu, brak niespodziewanych opłat na koniec miesiąca. Scrapuj agresywnie, nie martw się optymalizacją każdego zapytania w celu oszczędzenia kilobajtów — transfer jest wliczony w cenę.
Warto wiedzieć: niektórzy konkurenci reklamują „nielimitowany
Różnorodność podsieci: szczegół, który większość kupujących pomija
Kiedy strona blokuje proxy datacenter, często nie blokuje jednego adresu IP. Blokuje całą podsieć /24 — wszystkie 256 adresów współdzielących te same trzy pierwsze oktety. Jeśli dostawca przydzielił Ci 500 adresów IP w dwóch podsieciach, pojedyncze zdarzenie blokady może wyeliminować całą Twoją pulę w kilka sekund.
FineProxy dysponuje około 100 000 adresów IPv4 rozłożonych na zróżnicowany zakres podsieci. To nie jest pojedynczy blok sekwencyjnych adresów IP — to rozproszona infrastruktura, która przetrwa blokady na poziomie podsieci. Gdy jeden zakres zostanie zablokowany przez docelową stronę, pozostałe adresy nadal działają, ponieważ znajdują się w zupełnie innych „sąsiedztwach
Własna infrastruktura, nie odsprzedana
Większość dostawców proxy datacenter nie posiada własnych adresów IP. Dzierżawią bloki od nadrzędnych sieci i odsprzedają je dalej — często jednocześnie pod kilkoma markami. Ta sama pula IP pojawia się pod różnymi nazwami, a gdy klienci jednej marki zaczynają działać zbyt agresywnie, cierpi cała pula.
FineProxy posiada własne bloki IP i zarządza serwerami, na których działają. Nie odsprzedajemy adresów Hetzner czy OVH z nakładką w postaci panelu. Oznacza to, że bezpośrednio kontrolujemy reputację ASN — monitorujemy listy Spamhaus i natychmiast usuwamy każdy oflagowany adres z aktywnej puli. Twoje proxy korzystają z higieny infrastruktury, której resellerzy po prostu nie są w stanie zagwarantować.
Kto kupuje proxy datacenter hurtowo
Zespoły scrapingowe zbierające miliony stron dziennie. Agencje SEO śledzące pozycje słów kluczowych w setkach lokalizacji. Serwisy monitoringu cen, które muszą co godzinę sprawdzać tysiące stron produktowych. Firmy zajmujące się weryfikacją reklam, potwierdzające rozmieszczenie kreacji w różnych regionach. Operatorzy pipeline'ów danych zasilający systemy analityczne lub zestawy treningowe AI świeżymi danymi z sieci.
Wspólny mianownik: duży wolumen zapytań, gdzie liczy się szybkość i koszt, a nie udawanie użytkownika domowego. Jeśli Twój cel nie blokuje aktywnie ruchu z centrów danych, płacenie 10 razy więcej za IP residentialne to po prostu wyrzucanie pieniędzy.
Protokoły i bezpieczeństwo
Każde proxy DC od FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 na tym samym IP. Nasza implementacja HTTPS obejmuje indywidualny certyfikat SSL dla każdego adresu — szyfrując połączenie od Twojego urządzenia do proxy, a nie tylko od proxy docelowej strony. Większość dostawców pozostawia ten pierwszy odcinek bez ochrony. My tego nie robimy.
SOCKS5 obejmuje pełną obsługę UDP dla zastosowań wykraczających poza ruch webowy.
Jak zacząć
FineProxy sprzedaje proxy z centrów danych pojedynczo oraz w pakietach zbiorczych — im większy wolumen, tym niższy koszt za IP. Proces uruchomienia jest natychmiastowy: po dokonaniu płatności lista proxy z adresami IP, portami i danymi uwierzytelniającymi jest generowana automatycznie i dostarczana do Twojego panelu w ciągu jednej do dwóch minut — bez ręcznej weryfikacji, bez czekania na godziny pracy biura. Każde proxy obejmuje nieograniczoną przepustowość, obsługę HTTP/HTTPS/SOCKS5, uwierzytelnianie przez przypisanie IP (z opcjonalnym loginem/hasłem i elastycznością podsieci /21) oraz prędkości do 500 Mbps.
Instrukcje konfiguracji dla przeglądarek, systemów operacyjnych i popularnych narzędzi znajdziesz w naszej Centrum integracji.