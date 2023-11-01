02

Tutaj matematyka robi się ciekawa. Większość dostawców proxy rozlicza za gigabajt: 0,50–2 $/GB za ruch datacenter, 5–15 $/GB za ruch rezydencjalny. Przy małych wolumenach różnica wydaje się do ogarnięcia. W dużej skali staje się absurdalna.

Operacja scrapingu pobierająca 500 GB miesięcznie kosztuje około 4000 $ przy typowych stawkach za GB (analiza Scrapfly). I jest jeden szczegół, który większość osób zauważa dopiero po otrzymaniu rachunku: badania pokazują, że 50–90% ruchu podczas web scrapingu to strata — obrazy, fonty, CSS i piksele śledzące, których scraper w ogóle nie potrzebuje. Przy rozliczeniu za GB płacisz za cały ten zbędny ruch.

Nielimitowana pula proxy datacenter od FineProxy całkowicie eliminuje ten problem. Płaska stawka, brak licznika ruchu, brak niespodziewanych opłat na koniec miesiąca. Scrapuj agresywnie, nie martw się optymalizacją każdego zapytania w celu oszczędzenia kilobajtów — transfer jest wliczony w cenę.

Warto wiedzieć: niektórzy konkurenci reklamują „nielimitowany