NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Firma

O FineProxy

Infrastruktura proxy klasy operatorskiej oparta na własnych zakresach IP, serwerach i sieciach — bez odsprzedawanych adresów IP.

Działamy od2011
InfrastrukturaWłasna i zarządzana bezpośrednio

Zbudowane na własna infrastruktura proxy — własne zakresy IP, serwery i sieci. Nigdy nie odsprzedajemy cudzych adresów IP.

FineProxy dostarcza usługi proxy od 2011 roku. Działamy na własnej infrastrukturze — obejmującej zakresy IPv4, serwery i sieci — i współpracujemy bezpośrednio z centrami danych. Nie jesteśmy resellerem ani warstwą nad cudzymi adresami IP. W kilku krajach działamy jako oficjalny dostawca, zapewniając izolowaną infrastrukturę z dedykowanymi zakresami IP dla zespołów i firm.

Infrastruktura przede wszystkim

Co nas wyróżnia

Własne IPv4 & ASN

01

Pula adresów klasy providerskiej z naszych własnych zakresów — żadnych odsprzedanych IP.

Bezpośrednie umowy z centrami danych

02

Serwery i sieci zarządzane na podstawie bezpośrednich umów.

Oficjalny dostawca

03

Status licencjonowanego dostawcy w kilku krajach.

Izolowana infrastruktura

04

Dedykowane zakresy IP dla zespołów i firm.

2011 — dziś

Nasza droga

  1. 2011

    Początki

    Absolwent politechniki wybrał proxy zamiast hostingu — mniejsza konkurencja, niższy próg wejścia i biznes, który można prowadzić samodzielnie. Na początku jedna osoba zajmowała się wszystkim: administracją serwerów, wsparciem technicznym i sprzedażą.

  2. Rozwój

    Od kilkudziesięciu do kilkuset

    Dołączył partner odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów — baza użytkowników szybko rosła. Strategia była prosta, ale skuteczna: dawać więcej wartości niż konkurencja — setki adresów IP tam, gdzie inni oferowali plany z zaledwie 5–10.

  3. Skala

    Budowa własnej infrastruktury

    Podpisaliśmy bezpośrednie umowy serwerowe w wielu krajach i ostatecznie uruchomiliśmy własne centrum danych. To stworzyło fundament dzisiejszego FineProxy: własne zakresy IPv4, serwery i sieci dzięki bezpośrednim partnerstwom z centrami danych — bez pośredników zarządzających cudzymi adresami IP.

  4. Dziś

    Pełnowymiarowy zespół

    FineProxy obejmuje dziś wsparcie techniczne, rozwój oprogramowania i kontrolę jakości — zespół działa głównie z Europy i Azji. Sieć partnerska generuje nawet 30% naszych przychodów, dostarczając od 7 do 10,5 miliona proxy miesięcznie. Działamy w wielu krajach — w kilku z nich jako oficjalny dostawca, z izolowaną infrastrukturą i dedykowanymi zakresami IP.

Sieć w skrócie

FineProxy — tablica wydajności

Klienci

>22 000w ponad 69 krajach

Stabilne pule, przewidywalna wydajność

Zweryfikowane opinie

>1 900na zaufanych platformach

Niezmiennie wysoka satysfakcja

Miesięczny transfer

>1500 TBłączny transfer

Łącza szkieletowe 10–40 Gbit/s na host

Wyłączne IPv4

>100 000 IPwłasne zakresy / ASN

Bez pośredników. Pula klasy operatorskiej

Serwery

>500Centra danych Tier-III/IV

Globalna dystrybucja, redundantna architektura

Łącza sieciowe

≤40 Gbit/sna host

Poziomy 10–40 Gbit/s, z możliwością rozbudowy

Skontaktuj się z naszym zespołem

Kontakt

Skontaktuj się z FineProxy telefonicznie lub e-mailem albo sprawdź dane rejestrowe i adresy firmy.

TelefonUSA + 1 646 328-50-65TelefonKanada + 1 647 84-651-50E-mailsupport@fineproxy.orgE-mailadmin@fineproxy.org
Dane rejestrowe i adresy firmyInformacje finansowe