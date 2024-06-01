O FineProxy

Własne IPv4 & ASN01
Pula adresów klasy providerskiej z naszych własnych zakresów — żadnych odsprzedanych IP.
Firma
Infrastruktura proxy klasy operatorskiej oparta na własnych zakresach IP, serwerach i sieciach — bez odsprzedawanych adresów IP.
Zbudowane na własna infrastruktura proxy — własne zakresy IP, serwery i sieci. Nigdy nie odsprzedajemy cudzych adresów IP.
FineProxy dostarcza usługi proxy od 2011 roku. Działamy na własnej infrastrukturze — obejmującej zakresy IPv4, serwery i sieci — i współpracujemy bezpośrednio z centrami danych. Nie jesteśmy resellerem ani warstwą nad cudzymi adresami IP. W kilku krajach działamy jako oficjalny dostawca, zapewniając izolowaną infrastrukturę z dedykowanymi zakresami IP dla zespołów i firm.
Pula adresów klasy providerskiej z naszych własnych zakresów — żadnych odsprzedanych IP.
Serwery i sieci zarządzane na podstawie bezpośrednich umów.
Status licencjonowanego dostawcy w kilku krajach.
Dedykowane zakresy IP dla zespołów i firm.
Absolwent politechniki wybrał proxy zamiast hostingu — mniejsza konkurencja, niższy próg wejścia i biznes, który można prowadzić samodzielnie. Na początku jedna osoba zajmowała się wszystkim: administracją serwerów, wsparciem technicznym i sprzedażą.
Dołączył partner odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów — baza użytkowników szybko rosła. Strategia była prosta, ale skuteczna: dawać więcej wartości niż konkurencja — setki adresów IP tam, gdzie inni oferowali plany z zaledwie 5–10.
Podpisaliśmy bezpośrednie umowy serwerowe w wielu krajach i ostatecznie uruchomiliśmy własne centrum danych. To stworzyło fundament dzisiejszego FineProxy: własne zakresy IPv4, serwery i sieci dzięki bezpośrednim partnerstwom z centrami danych — bez pośredników zarządzających cudzymi adresami IP.
FineProxy obejmuje dziś wsparcie techniczne, rozwój oprogramowania i kontrolę jakości — zespół działa głównie z Europy i Azji. Sieć partnerska generuje nawet 30% naszych przychodów, dostarczając od 7 do 10,5 miliona proxy miesięcznie. Działamy w wielu krajach — w kilku z nich jako oficjalny dostawca, z izolowaną infrastrukturą i dedykowanymi zakresami IP.
Stabilne pule, przewidywalna wydajność
Niezmiennie wysoka satysfakcja
Łącza szkieletowe 10–40 Gbit/s na host
Bez pośredników. Pula klasy operatorskiej
Globalna dystrybucja, redundantna architektura
Poziomy 10–40 Gbit/s, z możliwością rozbudowy
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