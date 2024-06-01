O FineProxy

2011 Początki Absolwent politechniki wybrał proxy zamiast hostingu — mniejsza konkurencja, niższy próg wejścia i biznes, który można prowadzić samodzielnie. Na początku jedna osoba zajmowała się wszystkim: administracją serwerów, wsparciem technicznym i sprzedażą.

Rozwój Od kilkudziesięciu do kilkuset Dołączył partner odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów — baza użytkowników szybko rosła. Strategia była prosta, ale skuteczna: dawać więcej wartości niż konkurencja — setki adresów IP tam, gdzie inni oferowali plany z zaledwie 5–10.

Skala Budowa własnej infrastruktury Podpisaliśmy bezpośrednie umowy serwerowe w wielu krajach i ostatecznie uruchomiliśmy własne centrum danych. To stworzyło fundament dzisiejszego FineProxy: własne zakresy IPv4, serwery i sieci dzięki bezpośrednim partnerstwom z centrami danych — bez pośredników zarządzających cudzymi adresami IP.