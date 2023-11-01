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Nielimitowane proxy

Proxy datacenter i ISP bez limitów transferu: stałe progi przepustowości do 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, bez kar za „fair use“.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj pod nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 proxy datacenter z nielimitowanym transferem w Europie
  • Eksportuj moją listę proxy HTTP do formatu JSON
  • Zaktualizuj dozwolone IP dla mojej usługi proxy
  • Sprawdź moją usługę pod kątem nieaktywnych lub błędnie działających IP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe mojego planu proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Transfer bez limitu

Wspaniała obsługa. Proxies są dostępne w krótkim czasie po dokonaniu płatności. Posiadanie wielu IP sprawia, że moja praca jest bardziej produktywna. Doceniam dobrą prędkość i nieograniczony ruch.

Diana DeeWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Niezawodny i szybki dostawca proxy z doskonałą dostępnością, silnym bezpieczeństwem i szeroką gamą adresów IP. Świetna obsługa klienta i łatwa konfiguracja sprawiają, że jest idealny do scrapowania, zachowania anonimowości.

AspasSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.

synk.pitNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracowałem z Fineproxy przez kilka miesięcy. Proxy są dobre. Od dawna kupuję je do sieci społecznościowych. Jeśli są pytania, odpowiedź przychodzi bardzo szybko. Warunki są bardzo elastyczne, zawsze można negocjować. Ogólnie wrażenia są najbardziej pozytywne. Gorąco polecam.

Oleg BarWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy FineProxy śledzi, ile transferu zużywam?Nie

Nie. FineProxy nie monitoruje zużycia transferu w ramach poszczególnych usług. Nie ma miernika przepustowości, miesięcznego limitu gigabajtów ani mechanizmu, który obniża prędkość lub liczbę sesji w zależności od wykorzystanego wolumenu danych. Transfer jest naprawdę nielimitowany. FineProxy publikuje natomiast poziomy przepustowości zależne od wielkości usługi oraz limity równoczesnych połączeń — są to parametry infrastrukturalne, a nie kary uzależnione od użycia.

Co się stanie, jeśli osiągnę limit jednoczesnych połączeń?Tymczasowe ograniczenie szybkości

Usługa tymczasowo przechodzi w tryb wolny — jedno połączenie na IP — na okres od 5 do 60 minut, w zależności od tego, jak często limit był przekraczany w ciągu ostatnich 24 godzin. Po zakończeniu tego okresu normalne działanie zostaje wznowione automatycznie. Jeśli Twój workflow wymaga stale większej liczby połączeń, możesz dokupić dodatkową przepustowość jednoczesnych połączeń do swojego pakietu.

Czym to się różni od polityki fair use?Stałe limity infrastruktury

Polityki uczciwego użytkowania u innych dostawców nakładają kary w zależności od ilości zużytych danych — obniżoną prędkość, zmniejszoną liczbę sesji lub opłaty za nadwyżki po przekroczeniu progu. Poziomy przepustowości i limity połączeń FineProxy są stałe od dnia zakupu planu i nie zmieniają się w zależności od wolumenu transferu. Nie istnieje stan “przekroczono limit uczciwego użytkowania”. Przesyłaj 10 TB w ciągu miesiąca, a Twój poziom przepustowości pozostanie taki sam, jak gdy przesyłałeś 10 GB.

Jaki typ proxy jest najlepszy do nielimitowanego użycia?Proxy datacenter

Proxy datacenter zapewniają najwyższe poziomy przepustowości i najbardziej stabilne nielimitowane działanie, ponieważ pracują na dedykowanym sprzęcie serwerowym z łączami klasy enterprise. Proxy ISP od FineProxy również oferują nielimitowany transfer na tej samej infrastrukturze. Proxy rezydenckie od innych dostawców to typ najczęściej objęty ukrytymi ograniczeniami uczciwego użytkowania — bazują na łączach konsumenckich, które nie są w stanie utrzymać nieograniczonej przepustowości na dużą skalę.

Czy mogę podnieść próg przepustowości bez dokupowania dodatkowych IP?Skaluj liczbę IP

Poziom przepustowości jest powiązany z rozmiarem Twojego pakietu IP — większe pakiety otrzymują wyższe pułapy przepustowości. Aby przejść na wyższy poziom, zwiększ liczbę adresów IP. Jeśli chodzi konkretnie o jednoczesne połączenia, możesz dokupić dodatkowe połączenia bez zmiany liczby adresów IP.

Instrukcja

Co tak naprawdę oznacza „Unlimited

6 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

FineProxy oferuje nielimitowany transfer w każdym planie proxy — datacenter, ISP i dedykowanym. Bez rozliczania za gigabajt, bez mierników przepustowości, bez automatycznego throttlingu po przekroczeniu jakiegoś niewidocznego pułapu. Wynajmujesz adresy IP w stałej miesięcznej stawce, a dane przepływające przez nie nie są liczone, nie są ograniczane i nie są spowalnianie. Szukając najlepszego planu proxy bez limitu transferu, ta różnica ma większe znaczenie niż słowo “nielimitowane” na stronie ofertowej, ponieważ większość dostawców używa tego słowa inaczej, niż można by oczekiwać.

Pułapka „fair use

Wyszukaj “nielimitowane proxy” — niemal każdy dostawca w czołowych wynikach deklaruje nielimitowaną przepustowość. Przeczytaj ich regulamin, a zobaczysz zupełnie inny obraz.

Jeden z głównych dostawców ogranicza każde proxy do 100 GB miesięcznie — po przekroczeniu tego limitu po cichu przełącza Cię na rozliczanie za nadwyżki. Inny redukuje liczbę jednoczesnych sesji ze 100 do 10, gdy przekroczysz 50 GB transferu w cyklu rozliczeniowym. Trzeci wprowadza progresywne kary w postaci opóźnień: 4 sekundy sztucznego opóźnienia po pierwszych 5 GB powyżej miękkiego limitu, rosnące do 13 sekund po 500 GB. Niektórzy dostawcy obniżają prędkość z 300–400 Mbps do 100 Mbps po osiągnięciu progu, a przy dalszym “intensywnym” użytkowaniu mogą ją zredukować do 5 Mbps.

Takie zasady mają swoje nazwy — polityka uczciwego użytkowania, polityka dopuszczalnego użytkowania, FUP. Schemat jest ten sam: “bez limitu” na stronie z cennikiem, ograniczenia w drobnym druku. Definicja “nadmiernego użycia” różni się w zależności od dostawcy i często jest na tyle nieprecyzyjna, że nawet standardowe obciążenia mogą uruchomić kary. Jeśli scrapujesz katalogi produktów, monitorujesz ceny na tysiącach stron lub uruchamiasz automatyzację generującą setki gigabajtów miesięcznie, trafisz na te limity. Etykieta “bez limitu” traci sens w momencie, gdy aktywuje się klauzula uczciwego użytkowania.

Jak FineProxy podchodzi do tego inaczej

FineProxy nie monitoruje Twojego zużycia transferu. Nie ma licznika śledzącego, ile gigabajtów przechodzi przez Twoje proxy. Nie ma progu, po którym prędkości spadają, sesje zostają ograniczone lub zostajesz po cichu przeniesiony na plan z naliczaniem za transfer. Nielimitowane proxy od FineProxy oznacza dokładnie to — brak limitów danych, brak śledzenia wolumenu, brak kar za intensywne użytkowanie.

FineProxy stosuje dwa parametry infrastrukturalne, jawnie opublikowane w regulaminie, zaprojektowane w celu utrzymania stabilnej wydajności dla wszystkich klientów we współdzielonej sieci:

Przydział przepustowości na usługę. Każdy plan ma maksymalny poziom przepustowości zależny od rozmiaru pakietu IP, opublikowany w regulaminie. Pakiet 300 IP otrzymuje do 100 Mbps łącznej przepustowości. Przy 3 000 IP pułap wzrasta do 500 Mbps. Przy 5 000+ IP to 1,5 Gbps, a pakiety powyżej 25 000 IP otrzymują do 5 Gbps. Są to pułapy przepustowości na usługę, nie na IP — cały Twój pakiet współdzieli przydzieloną przepustowość. Przepustowość rośnie wraz z rozmiarem pakietu, ponieważ większe pakiety działają na proporcjonalnie większej liczbie zasobów serwerowych. To nie jest throttling.

Nie ma żadnego “trybu wolnego” dla prędkości — Twój ruch przepływa z taką szybkością, jaką obsługuje połączenie, do pułapu danego poziomu. Różnica w porównaniu z polityką uczciwego użytkowania: te poziomy są stałe od momentu zakupu planu. Nie zmniejszają się po zużyciu określonej ilości danych. Pierwszego i trzydziestego dnia pułap jest taki sam.

Limity jednoczesnych połączeń na usługę. Każdy pakiet ma również maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń, opublikowaną w regulaminie. Pakiet 999 IP pozwala na do 1 500 jednoczesnych połączeń. Przy 1 000–4 999 IP limit wynosi 3× liczbę adresów IP. Przy 5 000–14 999 IP — 2×, a powyżej 15 000 IP — 1×. Jeśli tymczasowo przekroczysz limit, usługa przechodzi w krótki tryb spowolniony (jedno połączenie na IP) na 5–60 minut w zależności od częstotliwości, a następnie automatycznie wraca do normy. Zapobiega to sytuacji, w której pojedynczy klient obciąża zasoby serwera kosztem pozostałych użytkowników. Jeśli Twój workflow faktycznie wymaga większej liczby połączeń, możesz dokupić dodatkową pojemność — to konfigurowalny parametr infrastruktury, a nie kara.

Zwróć uwagę na to, czego nie ma na żadnej z tych list: jakiejkolwiek wzmianki o zużytych gigabajtach. Limity FineProxy dotyczą szybkości przepustowości i liczby połączeń — wydajności infrastruktury, a nie wolumenu danych. Przesyłaj 100 GB lub 100 TB przez swoje proxy w ciągu miesiąca — warunki się nie zmieniają. Nie ma opłat za nadwyżki, nie ma stopniowego spowalniania, nie ma e-maila z informacją “zostałeś oznaczony za nadmierne użycie”.

Dlaczego stała stawka za IP sprawia, że nielimitowany transfer jest rzeczywisty

Rozliczanie za gigabajt tworzy strukturalny konflikt interesów. Im więcej transferu generujesz, tym więcej dostawca zarabia — ale tym więcej przepustowości musi dostarczyć. W pewnym momencie marża znika, więc stosuje throttling. Cały mechanizm polityki uczciwego użytkowania istnieje po to, by chronić ekonomikę dostawcy, a nie doświadczenie klienta.

FineProxy nalicza opłaty za IP, nie za gigabajt. Model ekonomiczny jest zupełnie inny: gdy IP zostanie uruchomione na serwerze, krańcowy koszt dodatkowego ruchu jest minimalny. Przepustowość w centrach danych na skalę, na jakiej działa FineProxy (ponad 100 000 własnych IP, serwery AMD EPYC, łączna przepustowość 80 Gbps), kosztuje ułamek tego, co pobierają dostawcy rozliczający per GB. Nie ma żadnego powodu finansowego, by ograniczać Twoją prędkość.

To także powód, dla którego proxy datacenter i ISP najlepiej nadają się do naprawdę nielimitowanych planów. Proxy rezydenckie kierują ruch przez urządzenia konsumenckie o ograniczonej przepustowości — dostawcy fizycznie nie są w stanie zapewnić nieograniczonego transferu na dużą skalę, dlatego każdy “nielimitowany” plan proxy rezydenckich wiąże się z polityką uczciwego użytkowania. Proxy datacenter i ISP działają na dedykowanym sprzęcie serwerowym z łączami klasy enterprise. Zasoby są dostępne. Pytanie brzmi, czy dostawca je Ci udostępnia, czy ukrywa za FUP.

Jakie zadania korzystają naprawdę nielimitowanym transferze

Scraping na dużą skalę. Katalogi produktów, wyniki wyszukiwania, ogłoszenia nieruchomości — zadania generujące setki gigabajtów miesięcznie. W planie rozliczanym za GB koszty rosną nieprzewidywalnie. W planie FineProxy z ryczałtem cena pozostaje taka sama, niezależnie czy pobierasz 100 GB, czy 10 TB.

Ciągłe monitorowanie. Śledzenie cen, weryfikacja reklam, monitoring pozycji SEO — operacje 24/7, które nieustannie generują ruch. Rozliczenie za GB sprawia, że ciągłe monitorowanie staje się problemem budżetowym. Ryczałt sprawia, że koszty są przewidywalne.

Media i pobieranie plików. Testy streamingu, pobieranie dużych plików, weryfikacja dostarczania treści. Te zadania z natury wymagają dużej przepustowości. Proxy, które spowalnia po 50 GB, jest dla nich bezużyteczne.

Zarządzanie wieloma kontami. Każde konto wymaga własnego IP, a każde IP nieustannie generuje ruch. Pomnóż to przez setki lub tysiące kont, a koszty za GB stają się zaporowe. Rozliczenie za IP z nielimitowanym transferem skaluje się liniowo z liczbą kont, a nie z ilością przesłanych danych.