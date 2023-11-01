FineProxy oferuje nielimitowany transfer w każdym planie proxy — datacenter, ISP i dedykowanym. Bez rozliczania za gigabajt, bez mierników przepustowości, bez automatycznego throttlingu po przekroczeniu jakiegoś niewidocznego pułapu. Wynajmujesz adresy IP w stałej miesięcznej stawce, a dane przepływające przez nie nie są liczone, nie są ograniczane i nie są spowalnianie. Szukając najlepszego planu proxy bez limitu transferu, ta różnica ma większe znaczenie niż słowo “nielimitowane” na stronie ofertowej, ponieważ większość dostawców używa tego słowa inaczej, niż można by oczekiwać.

Pułapka „fair use

Wyszukaj “nielimitowane proxy” — niemal każdy dostawca w czołowych wynikach deklaruje nielimitowaną przepustowość. Przeczytaj ich regulamin, a zobaczysz zupełnie inny obraz.

Jeden z głównych dostawców ogranicza każde proxy do 100 GB miesięcznie — po przekroczeniu tego limitu po cichu przełącza Cię na rozliczanie za nadwyżki. Inny redukuje liczbę jednoczesnych sesji ze 100 do 10, gdy przekroczysz 50 GB transferu w cyklu rozliczeniowym. Trzeci wprowadza progresywne kary w postaci opóźnień: 4 sekundy sztucznego opóźnienia po pierwszych 5 GB powyżej miękkiego limitu, rosnące do 13 sekund po 500 GB. Niektórzy dostawcy obniżają prędkość z 300–400 Mbps do 100 Mbps po osiągnięciu progu, a przy dalszym “intensywnym” użytkowaniu mogą ją zredukować do 5 Mbps.

Takie zasady mają swoje nazwy — polityka uczciwego użytkowania, polityka dopuszczalnego użytkowania, FUP. Schemat jest ten sam: “bez limitu” na stronie z cennikiem, ograniczenia w drobnym druku. Definicja “nadmiernego użycia” różni się w zależności od dostawcy i często jest na tyle nieprecyzyjna, że nawet standardowe obciążenia mogą uruchomić kary. Jeśli scrapujesz katalogi produktów, monitorujesz ceny na tysiącach stron lub uruchamiasz automatyzację generującą setki gigabajtów miesięcznie, trafisz na te limity. Etykieta “bez limitu” traci sens w momencie, gdy aktywuje się klauzula uczciwego użytkowania.

Jak FineProxy podchodzi do tego inaczej

FineProxy nie monitoruje Twojego zużycia transferu. Nie ma licznika śledzącego, ile gigabajtów przechodzi przez Twoje proxy. Nie ma progu, po którym prędkości spadają, sesje zostają ograniczone lub zostajesz po cichu przeniesiony na plan z naliczaniem za transfer. Nielimitowane proxy od FineProxy oznacza dokładnie to — brak limitów danych, brak śledzenia wolumenu, brak kar za intensywne użytkowanie.

FineProxy stosuje dwa parametry infrastrukturalne, jawnie opublikowane w regulaminie, zaprojektowane w celu utrzymania stabilnej wydajności dla wszystkich klientów we współdzielonej sieci:

Przydział przepustowości na usługę. Każdy plan ma maksymalny poziom przepustowości zależny od rozmiaru pakietu IP, opublikowany w regulaminie. Pakiet 300 IP otrzymuje do 100 Mbps łącznej przepustowości. Przy 3 000 IP pułap wzrasta do 500 Mbps. Przy 5 000+ IP to 1,5 Gbps, a pakiety powyżej 25 000 IP otrzymują do 5 Gbps. Są to pułapy przepustowości na usługę, nie na IP — cały Twój pakiet współdzieli przydzieloną przepustowość. Przepustowość rośnie wraz z rozmiarem pakietu, ponieważ większe pakiety działają na proporcjonalnie większej liczbie zasobów serwerowych. To nie jest throttling.

Nie ma żadnego “trybu wolnego” dla prędkości — Twój ruch przepływa z taką szybkością, jaką obsługuje połączenie, do pułapu danego poziomu. Różnica w porównaniu z polityką uczciwego użytkowania: te poziomy są stałe od momentu zakupu planu. Nie zmniejszają się po zużyciu określonej ilości danych. Pierwszego i trzydziestego dnia pułap jest taki sam.

Limity jednoczesnych połączeń na usługę. Każdy pakiet ma również maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń, opublikowaną w regulaminie. Pakiet 999 IP pozwala na do 1 500 jednoczesnych połączeń. Przy 1 000–4 999 IP limit wynosi 3× liczbę adresów IP. Przy 5 000–14 999 IP — 2×, a powyżej 15 000 IP — 1×. Jeśli tymczasowo przekroczysz limit, usługa przechodzi w krótki tryb spowolniony (jedno połączenie na IP) na 5–60 minut w zależności od częstotliwości, a następnie automatycznie wraca do normy. Zapobiega to sytuacji, w której pojedynczy klient obciąża zasoby serwera kosztem pozostałych użytkowników. Jeśli Twój workflow faktycznie wymaga większej liczby połączeń, możesz dokupić dodatkową pojemność — to konfigurowalny parametr infrastruktury, a nie kara.

Zwróć uwagę na to, czego nie ma na żadnej z tych list: jakiejkolwiek wzmianki o zużytych gigabajtach. Limity FineProxy dotyczą szybkości przepustowości i liczby połączeń — wydajności infrastruktury, a nie wolumenu danych. Przesyłaj 100 GB lub 100 TB przez swoje proxy w ciągu miesiąca — warunki się nie zmieniają. Nie ma opłat za nadwyżki, nie ma stopniowego spowalniania, nie ma e-maila z informacją “zostałeś oznaczony za nadmierne użycie”.

Dlaczego stała stawka za IP sprawia, że nielimitowany transfer jest rzeczywisty

Rozliczanie za gigabajt tworzy strukturalny konflikt interesów. Im więcej transferu generujesz, tym więcej dostawca zarabia — ale tym więcej przepustowości musi dostarczyć. W pewnym momencie marża znika, więc stosuje throttling. Cały mechanizm polityki uczciwego użytkowania istnieje po to, by chronić ekonomikę dostawcy, a nie doświadczenie klienta.

FineProxy nalicza opłaty za IP, nie za gigabajt. Model ekonomiczny jest zupełnie inny: gdy IP zostanie uruchomione na serwerze, krańcowy koszt dodatkowego ruchu jest minimalny. Przepustowość w centrach danych na skalę, na jakiej działa FineProxy (ponad 100 000 własnych IP, serwery AMD EPYC, łączna przepustowość 80 Gbps), kosztuje ułamek tego, co pobierają dostawcy rozliczający per GB. Nie ma żadnego powodu finansowego, by ograniczać Twoją prędkość.

To także powód, dla którego proxy datacenter i ISP najlepiej nadają się do naprawdę nielimitowanych planów. Proxy rezydenckie kierują ruch przez urządzenia konsumenckie o ograniczonej przepustowości — dostawcy fizycznie nie są w stanie zapewnić nieograniczonego transferu na dużą skalę, dlatego każdy “nielimitowany” plan proxy rezydenckich wiąże się z polityką uczciwego użytkowania. Proxy datacenter i ISP działają na dedykowanym sprzęcie serwerowym z łączami klasy enterprise. Zasoby są dostępne. Pytanie brzmi, czy dostawca je Ci udostępnia, czy ukrywa za FUP.

Jakie zadania korzystają naprawdę nielimitowanym transferze

Scraping na dużą skalę. Katalogi produktów, wyniki wyszukiwania, ogłoszenia nieruchomości — zadania generujące setki gigabajtów miesięcznie. W planie rozliczanym za GB koszty rosną nieprzewidywalnie. W planie FineProxy z ryczałtem cena pozostaje taka sama, niezależnie czy pobierasz 100 GB, czy 10 TB.

Ciągłe monitorowanie. Śledzenie cen, weryfikacja reklam, monitoring pozycji SEO — operacje 24/7, które nieustannie generują ruch. Rozliczenie za GB sprawia, że ciągłe monitorowanie staje się problemem budżetowym. Ryczałt sprawia, że koszty są przewidywalne.

Media i pobieranie plików. Testy streamingu, pobieranie dużych plików, weryfikacja dostarczania treści. Te zadania z natury wymagają dużej przepustowości. Proxy, które spowalnia po 50 GB, jest dla nich bezużyteczne.