Dostawcy proxy uwielbiają chwalić się wielkością puli — 20 milionów, 70 milionów, 100 milionów adresów IP. Brzmi imponująco. Ale dobrze zarządzana pula kilkuset jakościowych adresów IP za każdym razem pokona milion spalonych adresów. Liczy się nie liczba, ale to, czy te IP są czyste, szybkie i nie figurują już na czarnych listach Twoich docelowych stron.
Datacenter vs. rezydenckie — kiedy naprawdę warto zapłacić więcej
Do większości zadań scrapingowych najlepszym wyborem są proxy datacenter. Są szybkie, tanie i bez problemu obsługują setki wątków. Listy produktów ze sklepu internetowego, wyniki wyszukiwania, publiczne dane z katalogów — IP datacenter świetnie sobie z tym radzą. Proxy rezydenckie potrzebujesz wtedy, gdy strona docelowa aktywnie walczy ze scraperami. Media społecznościowe, Google, silnie chronione marketplace'y — sprawdzają, czy Twój adres IP należy do centrum danych. Jeśli tak, zaostrzają weryfikację — więcej CAPTCHA, surowsze limity zapytań, a czasem całkowita blokada. Ale to mniejszość zadań scrapingowych. Większość stron nie stosuje agresywnych systemów anty-botowych. Rotacyjne IP datacenter z odpowiednimi przerwami między zapytaniami radzą sobie z 80% tego, co jest w sieci.
Ile adresów IP naprawdę potrzebujesz?
Weź liczbę stron, które scrapujesz, podziel przez tempo, w jakim ich potrzebujesz, i uwzględnij tolerancję strony. Serwis informacyjny może pozwolić na 300+ zapytań na godzinę z jednego IP. Sklep internetowy — 100–200. Media społecznościowe — nawet 30–60. Przy 10 000 stron dziennie na stronie średniego poziomu wystarczy 10–50 IP z rotacją. Nie miliony. 100 000 proxy datacenter od FineProxy wystarczy do każdej konfiguracji serwera proxy do scrapingu, nawet tej najbardziej wymagającej.
Praca z frameworkami do scrapingu
Większość narzędzi obsługuje proxy od razu po instalacji. W Scrapy przekaż proxy przez request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jeśli prowadzisz większy projekt, warto skonfigurować pulę rotacji proxy w Scrapy — czyli middleware, który podmienia IP z Twojej listy przed każdym wysłanym zapytaniem. FineProxy działa ze Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright i wszystkim, co obsługuje HTTP lub SOCKS5.A-Parser, popularny w scrapingu SEO, obsługuje masowy import proxy z bindowaniem IP. Załaduj swoją listę, przypisz ją do swojego rzeczywistego IP w panelu FineProxy i pozwól A-Parserowi rotować adresy.
Które podejście do rotacji działa lepiej?
Rotacja przy każdym zapytaniu jest bezpieczniejsza — żaden pojedynczy adres IP nie gromadzi podejrzanej aktywności. Ale jest wolniejsza, ponieważ każde nowe IP oznacza nowe połączenie.Rotacja na timerze (co 50–100 zapytań) lub dopiero po zablokowaniu jest szybsza i marnuje mniej adresów. Zacznij od tego. Przełącz się na rotację przy każdym zapytaniu tylko wtedy, gdy bany zdarzają się zbyt często.W przypadku konfiguracji spider proxy i crawler proxy obejmujących tysiące stron rotacja na każde zapytanie zazwyczaj jest warta kompromisu w szybkości.
Co wyróżnia dobre proxy do scrapingu?
Twoje proxy musi być szybkie — przy tysiącach zapytań różnica między 50 ms a 200 ms opóźnienia sumuje się do godzin. Musi być czyste — nienadużywane przez spamerów, niezapisane na czarnych listach. I najlepiej, żeby było wyłącznie Twoje. Współdzielenie IP z pięćdziesięcioma innymi scraperami, którzy wszyscy atakują ten sam cel, to przepis na zbanowanie wszystkich. FineProxy jest właścicielem swoich 100 000 adresów IP — nie odsprzedanych od innego dostawcy. Otrzymujesz dedykowane proxy, z których nikt inny nie korzysta na Twoich docelowych stronach.