NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy do scrapingu

Statyczne proxy datacenter dostosowane do skalowalnego web scrapingu bez blokad.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy do web scrapingu.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 adresów IP datacenter dla scraperów
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy do scrapingu
  • Eksportuj moją listę proxy crawlera do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.

esta bazaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Tworząc aplikacje, które wymagają różnorodności IP, FINEproxy.ORG był sojusznikiem. Jego API integracja z naszymi systemami była bezproblemowa. Szybkość i niezawodność były generalnie dobre, z okazjonalnymi spadkami, które były szybko rozwiązywane przez ich zespół.

Akihiko TanakaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Bardzo przystępne europejskie proxy. Myślę, że to jedyny dostawca proxy, który pozostaje wierny wolnemu i bezpiecznemu Internetowi. Podczas gdy inni pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci oferują nadal plany z nieograniczoną przepustowością.

NemanjaDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaki typ proxy sprawdza się najlepiej w konfiguracji usługi proxy do web scrapingu?Zwykle datacenter

Datacenter do 80% zadań. Są 5–10 razy tańsze od rezydenckich, szybsze i wystarczają na stronach bez agresywnej ochrony anty-botowej. Rezydenckie wybierz tylko do mediów społecznościowych, Google lub stron, które celowo blokują zakresy datacenter.

Jak podłączyć proxy API do web scrapingu?Użyj endpointu

FineProxy daje Ci endpoint — coś w stylu http://gate.fineproxy.org:port. Skieruj swój scraper na ten adres, dodaj uwierzytelnianie (bindowanie IP lub login/hasło), a wszystkie zapytania przejdą przez proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — wybierz to, czego potrzebuje Twoje narzędzie.

Czy narzędzie do parsowania z proxy wymaga specjalnych ustawień?Nie

Nie. A-Parser, ScrapeOps, własne skrypty Python — wszystkie przyjmują listę proxy lub adres bramy (gateway). Wczytaj swoje adresy IP FineProxy, włącz rotację, jeśli narzędzie ją obsługuje, i uruchom zadanie. Standardowy adres proxy i port — nic więcej nie trzeba.

Jak skonfigurować rotację proxy w Scrapy?Użyj middleware

Przekaż proxy w request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jeśli potrzebujesz rotacji, napisz prosty middleware, który wybiera kolejne proxy z Twojej listy przed każdym zapytaniem. Na GitHub znajdziesz mnóstwo gotowych przykładów — to jakieś 15 linijek kodu. FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5.

Ile proxy potrzebujesz do dużego projektu?100–1 000+

100 000 stron dziennie na zwykłej witrynie: 100–300 IP z rotacją. Google lub Amazon: 500–1 000+. Pula FineProxy obsługuje oba scenariusze — dodaj tyle IP, ile potrzebujesz, i skaluj w dowolnym momencie.

Czy moje IP do scrapingu zostaną zbanowane?Z czasem

W końcu tak — tak to po prostu działa. Chodzi o to, żeby mieć wystarczająco dużo IP do rotacji i wymieniać te spalone. Dzięki dedykowanym proxy od FineProxy adresy IP wytrzymują dłużej, ponieważ korzystasz z nich tylko Ty. Jeśli któryś zostanie oznaczony — wymień go z poziomu panelu.

Jakiego protokołu powinienem użyć?Zwykle HTTP

HTTP/HTTPS dla większości bibliotek; SOCKS5, gdy Twoje narzędzie wymaga proxy na poziomie gniazda (socket). UDP rzadko ma zastosowanie w web scrapingu.

Skrypt działa na mapach witryn, ale nie radzi sobie z HTML. Dlaczego?HTML jest kontrolowany

Mapy witryn (sitemaps) są otwarte dla botów, natomiast ścieżki HTML są kontrolowane. Utrzymuj spójne nagłówki i pliki cookie, pobieraj zasoby oczekiwane przez stronę i zwalniaj tempo w okolicach formularzy oraz endpointów POST.

Whitelist w biurze ciągle przestaje działać, ale w domu wszystko jest OK. Co sprawdzić?Sprawdź wychodzące IP

Biura często korzystają z CGNAT lub zmieniają publiczny adres IP na wyjściu. Dodaj do whitelisty rzeczywisty adres publiczny, przygotuj zapasowe źródło (dom/VPN) i użyj alternatywnych portów, jeśli domyślne są filtrowane.

Instrukcja

Nie potrzebujesz milionów IP, żeby scrapować internet

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Dostawcy proxy uwielbiają chwalić się wielkością puli — 20 milionów, 70 milionów, 100 milionów adresów IP. Brzmi imponująco. Ale dobrze zarządzana pula kilkuset jakościowych adresów IP za każdym razem pokona milion spalonych adresów. Liczy się nie liczba, ale to, czy te IP są czyste, szybkie i nie figurują już na czarnych listach Twoich docelowych stron.

Datacenter vs. rezydenckie — kiedy naprawdę warto zapłacić więcej

Do większości zadań scrapingowych najlepszym wyborem są proxy datacenter. Są szybkie, tanie i bez problemu obsługują setki wątków. Listy produktów ze sklepu internetowego, wyniki wyszukiwania, publiczne dane z katalogów — IP datacenter świetnie sobie z tym radzą. Proxy rezydenckie potrzebujesz wtedy, gdy strona docelowa aktywnie walczy ze scraperami. Media społecznościowe, Google, silnie chronione marketplace'y — sprawdzają, czy Twój adres IP należy do centrum danych. Jeśli tak, zaostrzają weryfikację — więcej CAPTCHA, surowsze limity zapytań, a czasem całkowita blokada. Ale to mniejszość zadań scrapingowych. Większość stron nie stosuje agresywnych systemów anty-botowych. Rotacyjne IP datacenter z odpowiednimi przerwami między zapytaniami radzą sobie z 80% tego, co jest w sieci.

Web Scraping

Ile adresów IP naprawdę potrzebujesz?

Weź liczbę stron, które scrapujesz, podziel przez tempo, w jakim ich potrzebujesz, i uwzględnij tolerancję strony. Serwis informacyjny może pozwolić na 300+ zapytań na godzinę z jednego IP. Sklep internetowy — 100–200. Media społecznościowe — nawet 30–60. Przy 10 000 stron dziennie na stronie średniego poziomu wystarczy 10–50 IP z rotacją. Nie miliony. 100 000 proxy datacenter od FineProxy wystarczy do każdej konfiguracji serwera proxy do scrapingu, nawet tej najbardziej wymagającej.

Praca z frameworkami do scrapingu

Większość narzędzi obsługuje proxy od razu po instalacji. W Scrapy przekaż proxy przez request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jeśli prowadzisz większy projekt, warto skonfigurować pulę rotacji proxy w Scrapy — czyli middleware, który podmienia IP z Twojej listy przed każdym wysłanym zapytaniem. FineProxy działa ze Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright i wszystkim, co obsługuje HTTP lub SOCKS5.A-Parser, popularny w scrapingu SEO, obsługuje masowy import proxy z bindowaniem IP. Załaduj swoją listę, przypisz ją do swojego rzeczywistego IP w panelu FineProxy i pozwól A-Parserowi rotować adresy.

Które podejście do rotacji działa lepiej?

Rotacja przy każdym zapytaniu jest bezpieczniejsza — żaden pojedynczy adres IP nie gromadzi podejrzanej aktywności. Ale jest wolniejsza, ponieważ każde nowe IP oznacza nowe połączenie.Rotacja na timerze (co 50–100 zapytań) lub dopiero po zablokowaniu jest szybsza i marnuje mniej adresów. Zacznij od tego. Przełącz się na rotację przy każdym zapytaniu tylko wtedy, gdy bany zdarzają się zbyt często.W przypadku konfiguracji spider proxy i crawler proxy obejmujących tysiące stron rotacja na każde zapytanie zazwyczaj jest warta kompromisu w szybkości.

Co wyróżnia dobre proxy do scrapingu?

Twoje proxy musi być szybkie — przy tysiącach zapytań różnica między 50 ms a 200 ms opóźnienia sumuje się do godzin. Musi być czyste — nienadużywane przez spamerów, niezapisane na czarnych listach. I najlepiej, żeby było wyłącznie Twoje. Współdzielenie IP z pięćdziesięcioma innymi scraperami, którzy wszyscy atakują ten sam cel, to przepis na zbanowanie wszystkich. FineProxy jest właścicielem swoich 100 000 adresów IP — nie odsprzedanych od innego dostawcy. Otrzymujesz dedykowane proxy, z których nikt inny nie korzysta na Twoich docelowych stronach.