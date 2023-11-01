NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Wielka Brytania

Niezawodne statyczne proxy IPv4 Wielka Brytania — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Wielkiej Brytanii i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego brytyjskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

FineProxy jest bez wątpienia jednym z najlepszych dostawców proxy, jakich kiedykolwiek używałem! Prędkość połączenia jest błyskawiczna, usługa jest niezawodna, a zespół wsparcia klienta niezwykle pomocny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz proxy do przeglądania, pobierania danych czy odblokowywania treści geograficznie ograniczonych, zapewniają bezproblemowe doświadczenie. Korzystałem z wielu innych usług wcześniej, ale żadna nie dorównuje spójności i wydajności FineProxy. Jeśli szukasz wysokiej jakości, bezstresowej usługi proxy, zdecydowanie polecam ich wypróbowanie.

omkarDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Personel był bardzo przyjazny i pomocny. Lokalizacja była doskonała. Polecam!

Asmaul HoqueWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Proxy działa bardzo dobrze, używam go od miesiąca i nie napotkałem żadnych punktów kontrolnych ani przerw. Bardzo niezawodne!

lananhsoi17Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
BBC iPlayer ciągle mnie blokuje. Datacenter czy ISP?iPlayer stosuje

iPlayer stosuje jedną z najtrudniejszych detekcji geolokalizacji w streamingu. Wykorzystuje machine learning do fingerprintingu połączeń — nawet najlepsze VPN-y osiągają skuteczność zaledwie 72–87%, a blokady nasilają się w godzinach wieczornych (19:00–22:00 czasu UK). IP datacenter są szybko wykrywane, bo iPlayer prowadzi blacklisty znanych zakresów. Co działa lepiej: statyczne rezydenckie proxy ISP z UK — IP zarejestrowane u prawdziwego brytyjskiego dostawcy szerokopasmowego, takiego jak BT czy Sky. Dla iPlayera wygląda to jak zwykłe domowe połączenie. Proxy ISP od FineProxy to dokładnie to. IP datacenter nadal sprawdzają się do scrapingu katalogu iPlayera lub sprawdzania dostępności, ale do faktycznego odtwarzania — ISP.

Dlaczego Amazon.co.uk pokazuje inne ceny spoza Wielkiej Brytanii?Ceny zawierają VAT

Ceny w UK zawierają 20% VAT zgodnie z prawem. Wejdź na Amazon.co.uk z IP spoza Wielkiej Brytanii, a możesz zobaczyć ceny netto, stracić opcje dostawy Prime lub zostać przekierowany na inną wersję regionalną. Argos, ASOS, John Lewis robią to samo — wszystkie dostosowują witrynę na podstawie Twojego IP. Jeśli zbierasz dane cenowe z rynku brytyjskiego, IP spoza UK oznacza, że liczby nie odpowiadają temu, co faktycznie płacą kupujący.

Rightmove i Zoopla blokują mój scraper po kilku zapytaniach. Problem z IP?Częściowo

Częściowo. Obie strony stosują zaawansowane mechanizmy anty-botowe — Cloudflare na Rightmove, DataDome na Zoopla. Sprawdzają nie tylko IP: nagłówki, fingerprint TLS, częstotliwość zapytań. Darmowe lub współdzielone proxy na tych stronach spalą się w ciągu kilku godzin. Aby uzyskać najlepsze proxy z Anglii do pozyskiwania danych o nieruchomościach, potrzebne są czyste brytyjskie IP datacenter z realistycznymi nagłówkami przeglądarki i odpowiednim tempem zapytań. To nie są też proste strony HTML — wymagają renderowania JavaScript, więc konfiguracje z headless browser działają lepiej niż surowe zapytania HTTP.

Dostawa do Scottish Highlands kosztuje więcej w moich testach checkoutu. Błąd?Nie

Nie, tak właśnie działa brytyjski e-commerce. Wielu sprzedawców nalicza dodatkowe opłaty za dostawy do Highlands, na wyspy, do Irlandii Północnej i na Wyspy Normandzkie. Royal Mail ma standardowe stawki, ale firmy kurierskie takie jak DPD, Hermes i DHL ustalają własne dopłaty — a te różnią się diametralnie. Testując procesy finalizacji zamówień lub porównując koszty dostawy w różnych regionach UK, używaj odpowiednich kodów pocztowych dla każdego z nich. Londyński kod pocztowy nie pokaże Ci dopłaty za Highland.

Brytyjskie strony z dropami ciągle wrzucają mnie do poczekalni. Proxy pomogą?Zależy od serwisu

Strony takie jak End Clothing, Size?, Footpatrol — a także platformy ticketingowe — używają Queue-it lub podobnych systemów do zarządzania ruchem i filtrowania botów. Sprawdzają IP, fingerprint przeglądarki i spójność sesji. Wiele połączeń z tego samego IP jest depriorytetyzowanych lub blokowanych całkowicie. Pula czystych brytyjskich IP pomaga, ale szczerze mówiąc, zachowanie przeglądarki ma większe znaczenie niż liczba IP. Realistyczne nagłówki, stabilne sesje i niezalewanie kolejki — to właśnie pozwala Ci przejść dalej.

Po Brexicie — czy unijne rozporządzenie o blokowaniu geograficznym nadal obejmuje UK?Nie

Nie. Od wyjścia z UE ten przepis nie dotyczy już konsumentów w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie strony mogą swobodnie ograniczać treści, ceny i dostęp na podstawie lokalizacji — i robią to. W praktyce brytyjskie wersje sklepów są coraz bardziej odrębne: ceny w GBP, metody płatności dostępne tylko w UK, asortyment regionalny. Jeśli porównujesz wersje brytyjskie z europejskimi tego samego sprzedawcy, potrzebujesz osobnych IP dla każdego regionu.

Open Banking i „Pay by Bank" na brytyjskim checkoucie — czy ma to związek z adresem IP?Tak

Tak. Opcje Open Banking wyświetlają się użytkownikom z UK, ponieważ są powiązane z brytyjską infrastrukturą bankową regulowaną przez FCA. Z adresu IP spoza UK kasa zwykle ogranicza się wyłącznie do kart. Warto wiedzieć: płatności Open Banking nie są objęte ochroną Section 75 — brytyjskim przepisem, który nakłada na wydawcę karty kredytowej odpowiedzialność zakupy powyżej 100 £. Jeśli testujesz procesy płatności lub analizujesz, jak brytyjski e-commerce obsługuje finalizację zamówienia, stabilne IP z UK to jedyny sposób, aby zobaczyć pełną wersję strony.

Jakie brytyjskie proxy oferuje FineProxy?IPv4 datacenter —

Datacenter IPv4 — szybkie prywatne proxy z Wielkiej Brytanii o przepustowości do 500 Mbps, idealne do monitoringu, API i scrapingu celów, które nie filtrują po typie IP. ISP IPv4 — zarejestrowane u brytyjskich dostawców szerokopasmowych, wygląda jak domowe połączenie, do streamingu i stron blokujących zakresy datacenter. Rotacyjne z UK w puli — świeże IP przy każdym zapytaniu, do masowego zbierania danych. Targetowanie na poziomie kraju (GB), bez wyboru miasta. Statyczne rozliczane za IP z nielimitowanym transferem, rotacyjne za kredyty API. Każde proxy to w pełni anonimowe proxy klasy elite — brak nagłówków przekierowania, indywidualny certyfikat SSL.

Działające proxy
Wielka Brytania · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Wielka Brytania, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
418 online·Potrzebujesz więcej? →
185.238.228.71:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
4.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.66 Mbps
99.8%
1 godz. temu
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.70 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 godz. temu
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
99.8%
1 godz. temu
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
99.9%
1 godz. temu
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 godz. temu
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
99.9%
1 godz. temu
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
98.3%
1 godz. temu
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
981 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 godz. temu
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
993 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
953 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
936 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
988 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.05 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
904 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
954 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
919 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
997 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
905 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 418

Instrukcja

Dlaczego brytyjskie IP pokazują inne dane — i co oferuje Ci FineProxy

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Po Brexicie Wielka Brytania stosuje własne przepisy o ochronie danych — UK GDPR egzekwowane przez ICO, a nie wersję unijną. Brytyjski e-commerce pokazuje ceny w GBP z wliczonym 20% VAT, ale tylko odwiedzającym z UK. Wejdź na Amazon.co.uk spoza Wielkiej Brytanii, a możesz zobaczyć ceny w USD, stracić opcje dostawy Prime lub trafić na zupełnie inną wersję sklepu. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — to samo. Jeśli monitorujesz brytyjski handel detaliczny bez lokalnego IP, zbierane dane nie odpowiadają temu, co widzą prawdziwi kupujący.

FineProxy dysponuje 15 000 adresów IPv4 w UK — datacenter i ISP. Kupując dostęp do brytyjskiego serwera proxy, otrzymujesz statyczne IP (Twoje na cały okres wynajmu) lub rotacyjne IP, które zmieniają się przy każdym zapytaniu. HTTP/HTTPS i SOCKS5 w zestawie, nielimitowany transfer, stała stawka za IP. Brak X-Forwarded-For, brak nagłówków Via, indywidualny certyfikat SSL na każdy adres.

Brytyjskie IP działają z londyńskich centrów danych — niskie opóźnienie do celów w UK. Serwery AMD Threadripper, połączenia do 500 Mbps. Przy streamingu, scrapingu czy monitoringu fizyczna bliskość serwerów docelowych robi realną różnicę, gdy potrzebujesz szybkiego adresu IP z Wielkiej Brytanii.

BBC iPlayer to jedna z najtrudniejszych weryfikacji geolokalizacji w streamingu. Wykorzystuje detekcję opartą na ML, która wyłapuje większość IP datacenter i VPN — nawet czołowe VPN-y raportują skuteczność na poziomie 72–87%. IP datacenter są szybko flagowane. Proxy ISP — adresy IP zarejestrowane u prawdziwych dostawców internetu — przechodzą, bo wyglądają jak normalne połączenia domowe. To główny powód, dla którego do streamingu w UK ludzie wybierają proxy ISP zamiast datacenter.

Brytyjskie platformy nieruchomości to częsty cel scrapingu. Rightmove, Zoopla, AutoTrader — wszystkie stosują zaawansowane systemy anty-bot: Cloudflare, DataDome. Tanie proxy na tych stronach przepalają się w ciągu kilku godzin. Czyste IP, realistyczne nagłówki i odpowiednie odstępy między zapytaniami robią różnicę. Strony te opierają się też na renderowaniu JavaScript, więc proste zapytania HTTP niewiele dadzą.

Od czasu Brexitu brytyjskie przepisy coraz bardziej odbiegają od unijnych. Rozporządzenie o blokowaniu geograficznym już nie obowiązuje — brytyjskie strony mogą swobodnie ograniczać treści według lokalizacji. Płatności mają swoje osobliwości: Open Banking jest widoczny tylko dla odwiedzających z UK, ochrona konsumenta Section 75 dotyczy wyłącznie płatności kartą, a platformy zakładów pod nadzorem UKGC stosują agresywne kontrole geolokalizacji, które wykraczają daleko poza samo IP.

Tanie plany proxy Wielkiej Brytanii w FineProxy zaczynają się od $12/miesiąc za 100 IP — bez opłat za GB. Skaluj do 3 000 IP lub korzystaj z proxy rotacyjnych do zbierania danych na dużą skalę.