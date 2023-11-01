Proxy dla eBay
Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.
Skonfiguruj proxy dla eBay.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Rotacyjne.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|Polecane tutajRotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup plan rotacyjny z 10 milionami kredytów do zbierania ofert eBay
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy eBay
- Eksportuj moje listy proxy eBay do formatu JSON
- Pokaż, które usługi proxy eBay miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy eBay
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Fineproxy całkowicie zmienił moją pracę z narzędziami SEO. Czyste IP i stabilne połączenia sprawiają, że moja praca przebiega płynnie i bez przerw.
Dostęp przez API i agenta
Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.
Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.
Aktywne konta
Jakościowy, szybki i stabilnie działający proxy, jestem bardzo zadowolony, dokładnie tego potrzebowałem. W moim kraju (Ukraina) wiele stron i sieci społecznościowych jest zablokowanych, teraz ten problem został rozwiązany. Ceny są przyjemnie niskie, za ogromną liczbę proxy (1000+) płacę tylko 20 dolarów, jest to tańsze i szybsze niż proxy, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, więc polecam tę usługę.
Każdy ma prawo do wolności, a teraz ja również ją mam i to za bardzo przystępną cenę. Odkąd wykupiłem subskrypcję, nie wystąpiły żadne problemy z prędkością ani dostępnością, a teraz mogę uczestniczyć we wszystkich aktywnościach społecznościowych moich znajomych za granicą. Oczywiście nie ma też żadnych blokad :) Konfiguracja przebiegła sprawnie i łatwo. Pomoc techniczna FineProxy reaguje szybko i jest bardzo pomocna.
Jakie zadania na eBay najczęściej wymagają proxy?Scraping i konta
Proxy są wykorzystywane do scrapowania katalogów i stron produktów, monitorowania cen, zbierania danych o sprzedawcach, automatycznego licytowania, zarządzania ofertami oraz obsługi wielu kont w ramach jednego systemu.
Jaki rodzaj proxy sprawdza się najlepiej na eBay?Zależy od zadania
To zależy od tego, co robisz. Do scrapingu ofert, monitorowania cen czy zbierania danych analitycznych — proxy datacenter radzą sobie z tym doskonale. Są szybkie, tanie w przeliczeniu na IP i możesz wykupić tyle, ile potrzebujesz. Przy wszystkim, co wiąże się z kontami — zarządzaniu profilami sprzedawców, składaniu ofert — lepiej sięgnąć po proxy ISP lub proxy rezydenckie. eBay uważniej monitoruje aktywność kont, a adresy IP z centrów danych mogą tam wzbudzać podejrzenia.
Czy powinienem używać osobnego proxy dla każdego konta eBay?Tak
Tak, zawsze. Jedno konto na jeden adres IP to podstawowa zasada. Jeśli eBay zauważy, że dwa konta logują się z tego samego adresu, oba mogą zostać zablokowane. Dotyczy to również różnych elementów Twojej infrastruktury — trzymaj scraper na oddzielnych adresach IP od tych przeznaczonych do zarządzania kontami. Dzięki temu znacznie łatwiej zidentyfikujesz źródło problemu, gdy coś pójdzie nie tak.
Czy mogę używać tych samych proxy do eBay API i automatyzacji przeglądarki?Tak
Tak. Proxy nie rozróżniają, czy ruch pochodzi z wywołania API, czy z headless browsera. Zadbaj jedynie o to, by nie mieszać adresów IP między zadaniami, które nie powinny ich współdzielić — trzymaj scraping przez API i obsługę kont na oddzielnych pulach.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze proxy do eBay?Najpierw uptime
Przede wszystkim na stabilność połączenia. Jeśli proxy zerwie sesję w połowie, eBay może oznaczyć zmianę adresu IP jako podejrzaną. Następnie liczy się niskie opóźnienie i wystarczająca przepustowość, by zapytania nie przekraczały limitu czasu. Ważne są też czyste adresy IP — jeśli poprzedni użytkownik danego adresu trafił na czarną listę, dziedziczysz ten problem. Warto też wybrać dostawcę, który umożliwia łatwe dodawanie kolejnych adresów IP bez zbędnych formalności, gdy zajdzie potrzeba skalowania.
Jak postępować, gdy muszę wysyłać więcej zapytań?Dodaj więcej IP
Dodaj więcej adresów IP do swojej puli. Rozłóż obciążenie tak, by żaden pojedynczy adres nie był przeciążony. Jeśli korzystasz z rotacji, trzymaj jej logikę prostą — zmieniaj adres IP przy każdym zapytaniu lub po upływie określonego interwału. Nie musisz niczego przebudowywać w swoim kodzie. Po prostu więcej adresów IP, ta sama konfiguracja.
Co zrobić, gdy eBay zaczyna blokować moje zapytania?Rotuj i zwolnij
Nie zaczynaj od grzebania w kodzie — to zazwyczaj problem z adresami IP, a nie z logiką. Spróbuj przełączyć się na czystsze adresy IP lub dodać więcej adresów do rotacji. Jeśli bombardujesz te same endpointy zbyt szybko ze zbyt małej liczby adresów, eBay zareaguje blokadą. Rozłóż zapytania w czasie, zwolnij nieco tempo na każdy adres IP i upewnij się, że wzorzec Twoich zapytań nie wygląda jak bot odpytujący tę samą stronę 500 razy na minutę.
Ile proxy potrzebuję, aby scrapować dużą liczbę ofert na eBay?Skaluj z wolumenem
Wszystko zależy od szybkości i wolumenu. Orientacyjnie: przy jednym żądaniu co 3–5 sekund na IP, jeden proxy obsługuje około 700–1 200 żądań na godzinę. Aby zebrać 50 000 ogłoszeń w ciągu dnia, potrzebujesz około 20–30 datacenter proxy działających równolegle z rozsądnymi opóźnieniami. Przy 200 000+ ogłoszeń planuj 80–100 IP lub więcej. Zawsze zaczynaj od mniejszej liczby IP i skaluj w górę — łatwiej dodać pojemność, niż odblokować się po masowej blokadzie spowodowanej zbyt agresywnym podejściem.
Czy mogę używać darmowych proxy na eBay?Zły pomysł
Technicznie tak, ale w praktyce to zły pomysł. Darmowe proxy są współdzielone przez setki lub tysiące użytkowników, co oznacza, że ich adresy IP są niemal na pewno już oznaczone lub zablokowane na eBay. Są też wolne, zawodne i często wypadają bez ostrzeżenia — co powoduje zmiany IP w trakcie sesji, które eBay traktuje jako podejrzane. Co gorsza, operatorzy darmowych proxy mogą widzieć cały Twój ruch, łącznie z danymi logowania, jeśli połączenie nie jest szyfrowane end-to-end. Do scrapingu darmowe proxy pochłoną więcej czasu, niż zaoszczędzą. W przypadku działań związanych z kontami stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.