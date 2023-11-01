NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla eBay

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj proxy dla eBay.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Rotacyjne.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPPolecane tutajRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup plan rotacyjny z 10 milionami kredytów do zbierania ofert eBay
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy eBay
  • Eksportuj moje listy proxy eBay do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi proxy eBay miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy eBay
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Fineproxy całkowicie zmienił moją pracę z narzędziami SEO. Czyste IP i stabilne połączenia sprawiają, że moja praca przebiega płynnie i bez przerw.

MudKixSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.

Anonymous UserTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Jakościowy, szybki i stabilnie działający proxy, jestem bardzo zadowolony, dokładnie tego potrzebowałem. W moim kraju (Ukraina) wiele stron i sieci społecznościowych jest zablokowanych, teraz ten problem został rozwiązany. Ceny są przyjemnie niskie, za ogromną liczbę proxy (1000+) płacę tylko 20 dolarów, jest to tańsze i szybsze niż proxy, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, więc polecam tę usługę.

Darya MolchanovaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Każdy ma prawo do wolności, a teraz ja również ją mam i to za bardzo przystępną cenę. Odkąd wykupiłem subskrypcję, nie wystąpiły żadne problemy z prędkością ani dostępnością, a teraz mogę uczestniczyć we wszystkich aktywnościach społecznościowych moich znajomych za granicą. Oczywiście nie ma też żadnych blokad :) Konfiguracja przebiegła sprawnie i łatwo. Pomoc techniczna FineProxy reaguje szybko i jest bardzo pomocna.

Vadim MikoyanWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jakie zadania na eBay najczęściej wymagają proxy?Scraping i konta

Proxy są wykorzystywane do scrapowania katalogów i stron produktów, monitorowania cen, zbierania danych o sprzedawcach, automatycznego licytowania, zarządzania ofertami oraz obsługi wielu kont w ramach jednego systemu.

Jaki rodzaj proxy sprawdza się najlepiej na eBay?Zależy od zadania

To zależy od tego, co robisz. Do scrapingu ofert, monitorowania cen czy zbierania danych analitycznych — proxy datacenter radzą sobie z tym doskonale. Są szybkie, tanie w przeliczeniu na IP i możesz wykupić tyle, ile potrzebujesz. Przy wszystkim, co wiąże się z kontami — zarządzaniu profilami sprzedawców, składaniu ofert — lepiej sięgnąć po proxy ISP lub proxy rezydenckie. eBay uważniej monitoruje aktywność kont, a adresy IP z centrów danych mogą tam wzbudzać podejrzenia.

Czy powinienem używać osobnego proxy dla każdego konta eBay?Tak

Tak, zawsze. Jedno konto na jeden adres IP to podstawowa zasada. Jeśli eBay zauważy, że dwa konta logują się z tego samego adresu, oba mogą zostać zablokowane. Dotyczy to również różnych elementów Twojej infrastruktury — trzymaj scraper na oddzielnych adresach IP od tych przeznaczonych do zarządzania kontami. Dzięki temu znacznie łatwiej zidentyfikujesz źródło problemu, gdy coś pójdzie nie tak.

Czy mogę używać tych samych proxy do eBay API i automatyzacji przeglądarki?Tak

Tak. Proxy nie rozróżniają, czy ruch pochodzi z wywołania API, czy z headless browsera. Zadbaj jedynie o to, by nie mieszać adresów IP między zadaniami, które nie powinny ich współdzielić — trzymaj scraping przez API i obsługę kont na oddzielnych pulach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze proxy do eBay?Najpierw uptime

Przede wszystkim na stabilność połączenia. Jeśli proxy zerwie sesję w połowie, eBay może oznaczyć zmianę adresu IP jako podejrzaną. Następnie liczy się niskie opóźnienie i wystarczająca przepustowość, by zapytania nie przekraczały limitu czasu. Ważne są też czyste adresy IP — jeśli poprzedni użytkownik danego adresu trafił na czarną listę, dziedziczysz ten problem. Warto też wybrać dostawcę, który umożliwia łatwe dodawanie kolejnych adresów IP bez zbędnych formalności, gdy zajdzie potrzeba skalowania.

Jak postępować, gdy muszę wysyłać więcej zapytań?Dodaj więcej IP

Dodaj więcej adresów IP do swojej puli. Rozłóż obciążenie tak, by żaden pojedynczy adres nie był przeciążony. Jeśli korzystasz z rotacji, trzymaj jej logikę prostą — zmieniaj adres IP przy każdym zapytaniu lub po upływie określonego interwału. Nie musisz niczego przebudowywać w swoim kodzie. Po prostu więcej adresów IP, ta sama konfiguracja.

Co zrobić, gdy eBay zaczyna blokować moje zapytania?Rotuj i zwolnij

Nie zaczynaj od grzebania w kodzie — to zazwyczaj problem z adresami IP, a nie z logiką. Spróbuj przełączyć się na czystsze adresy IP lub dodać więcej adresów do rotacji. Jeśli bombardujesz te same endpointy zbyt szybko ze zbyt małej liczby adresów, eBay zareaguje blokadą. Rozłóż zapytania w czasie, zwolnij nieco tempo na każdy adres IP i upewnij się, że wzorzec Twoich zapytań nie wygląda jak bot odpytujący tę samą stronę 500 razy na minutę.

Ile proxy potrzebuję, aby scrapować dużą liczbę ofert na eBay?Skaluj z wolumenem

Wszystko zależy od szybkości i wolumenu. Orientacyjnie: przy jednym żądaniu co 3–5 sekund na IP, jeden proxy obsługuje około 700–1 200 żądań na godzinę. Aby zebrać 50 000 ogłoszeń w ciągu dnia, potrzebujesz około 20–30 datacenter proxy działających równolegle z rozsądnymi opóźnieniami. Przy 200 000+ ogłoszeń planuj 80–100 IP lub więcej. Zawsze zaczynaj od mniejszej liczby IP i skaluj w górę — łatwiej dodać pojemność, niż odblokować się po masowej blokadzie spowodowanej zbyt agresywnym podejściem.

Czy mogę używać darmowych proxy na eBay?Zły pomysł

Technicznie tak, ale w praktyce to zły pomysł. Darmowe proxy są współdzielone przez setki lub tysiące użytkowników, co oznacza, że ich adresy IP są niemal na pewno już oznaczone lub zablokowane na eBay. Są też wolne, zawodne i często wypadają bez ostrzeżenia — co powoduje zmiany IP w trakcie sesji, które eBay traktuje jako podejrzane. Co gorsza, operatorzy darmowych proxy mogą widzieć cały Twój ruch, łącznie z danymi logowania, jeśli połączenie nie jest szyfrowane end-to-end. Do scrapingu darmowe proxy pochłoną więcej czasu, niż zaoszczędzą. W przypadku działań związanych z kontami stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.