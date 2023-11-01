Proxy cho eBay
Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.
Thiết lập với proxy cho eBay.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Khuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua gói xoay vòng 10 triệu credit để thu thập listing eBay
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy eBay
- Xuất các danh sách proxy eBay dạng JSON
- Xem dịch vụ proxy eBay nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy eBay
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Fineproxy đã thay đổi cuộc chơi cho các công cụ SEO của tôi. IP sạch và kết nối ổn định giúp công việc của tôi suôn sẻ và không bị gián đoạn.
Truy cập API và agent
Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.
Họ cung cấp API để người dùng lấy proxy từ trang web. Mặc dù nhân viên dịch vụ khách hàng không nói tiếng Anh tốt lắm, họ đã rất cố gắng hỗ trợ tôi. Họ cũng cho phép đổi IP sau mỗi 7 ngày.
Chạy tài khoản
các proxy tuyệt vời để thu thập dữ liệu – Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm..chúng có IP luân phiên, tốc độ nhanh và hầu như tất cả các proxy đều không bị chặn trên mạng xã hội
Proxy hoạt động chất lượng, nhanh chóng và ổn định, tôi rất hài lòng, đây chính xác là thứ tôi cần. Ở nước tôi (Ukraine) nhiều trang web và mạng xã hội bị chặn, hiện vấn đề này đã được giải quyết. Giá cả rất hài lòng, đối với số lượng proxy khổng lồ (1000+), tôi chỉ trả 20 dlrs, nó rẻ hơn và nhanh hơn proxy mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu, vì vậy tôi giới thiệu dịch vụ này cho bạn.
Những tác vụ nào trên eBay thường cần dùng proxy nhất?Thu thập, account
Proxy được sử dụng để thu thập dữ liệu danh mục và trang sản phẩm, theo dõi giá, thu thập thông tin người bán, đặt giá thầu tự động, quản lý danh sách sản phẩm và vận hành nhiều tài khoản trong cùng một hệ thống.
Loại proxy nào hoạt động tốt nhất cho eBay?Tùy tác vụ
Tùy thuộc vào việc bạn đang làm. Để scraping danh sách sản phẩm, theo dõi giá, hoặc thu thập dữ liệu phân tích — proxy datacenter xử lý tốt. Chúng nhanh, giá rẻ tính theo IP, và bạn có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Với bất kỳ tác vụ nào gắn với tài khoản — quản lý hồ sơ người bán, đặt giá thầu — bạn nên dùng ISP proxy hoặc proxy residential. eBay chú ý kỹ hơn đến hoạt động tài khoản, và IP datacenter có thể bị gắn cờ ở đó.
Tôi có nên dùng proxy riêng cho từng tài khoản eBay không?Có
Có, luôn như vậy. Một tài khoản trên một IP là quy tắc cơ bản. Nếu eBay phát hiện hai tài khoản đăng nhập từ cùng một địa chỉ, cả hai đều có thể bị gắn cờ. Điều này cũng áp dụng cho các phần khác nhau trong hệ thống của bạn — hãy giữ scraper trên các IP riêng biệt khỏi phần quản lý tài khoản. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều khi cần tìm ra nguyên nhân nếu có sự cố xảy ra.
Tôi có thể dùng chung proxy cho eBay API và browser automation không?Có
Có thể. Proxy không quan tâm traffic đến từ lệnh gọi API hay headless browser. Chỉ cần đảm bảo bạn không để các IP bị trùng lẫn giữa những tác vụ không nên dùng chung — hãy giữ API scraping và quản lý tài khoản trên các pool IP khác nhau.
Tôi cần lưu ý điều gì khi chọn proxy cho eBay?Ưu tiên ổn
Uptime là ưu tiên hàng đầu. Nếu proxy bị ngắt giữa phiên, eBay có thể gắn cờ khi IP thay đổi đột ngột. Tiếp theo là độ trễ thấp và băng thông đủ để các request không bị timeout. IP sạch cũng rất quan trọng: nếu người dùng trước đã khiến địa chỉ đó bị đưa vào blacklist, bạn sẽ thừa hưởng vấn đề đó. Và bạn cần một nhà cung cấp cho phép bổ sung thêm IP dễ dàng khi cần mở rộng quy mô.
Tôi xử lý thế nào khi cần gửi nhiều request hơn?Thêm IP
Thêm nhiều IP vào pool của bạn. Phân tải đều để không có địa chỉ nào bị quá tải. Nếu bạn đang xoay vòng IP, hãy giữ logic rotation đơn giản — đổi IP sau mỗi request hoặc sau một khoảng thời gian nhất định. Bạn không cần phải viết lại code. Chỉ cần thêm IP, giữ nguyên cấu hình.
Tôi phải làm gì khi eBay bắt đầu chặn các request của mình?Xoay và chậm
Đừng vội chỉnh code trước — thường thì vấn đề nằm ở IP, không phải logic. Hãy thử chuyển sang các IP sạch hơn hoặc thêm nhiều địa chỉ vào vòng xoay. Nếu bạn liên tục tấn công cùng một endpoint quá nhanh từ quá ít IP, eBay sẽ phản ứng lại. Hãy phân tán request ra, giảm tốc độ trên mỗi IP, và đảm bảo pattern request của bạn không giống như một bot đang truy cập cùng một trang 500 lần mỗi phút.
Tôi cần bao nhiêu proxy để thu thập dữ liệu một lượng lớn listing trên eBay?Theo khối lượng
Tất cả phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng yêu cầu của bạn. Quy tắc ước tính chung: nếu bạn gửi một yêu cầu mỗi 3–5 giây trên mỗi IP, một proxy đơn lẻ có thể xử lý khoảng 700–1.200 yêu cầu mỗi giờ. Để thu thập 50.000 listing trong một ngày, bạn sẽ cần khoảng 20–30 proxy datacenter chạy song với độ trễ hợp lý. Với 200.000+ listing, hãy chuẩn bị 80–100 IP trở lên. Luôn bắt đầu với số lượng IP ít hơn rồi mở rộng dần — tăng thêm dung lượng dễ hơn nhiều so với việc phục hồi sau khi bị chặn hàng loạt vì đẩy quá mạnh, quá nhanh.
Tôi có thể dùng proxy miễn phí cho eBay không?Ý tưởng tồi
Về mặt kỹ thuật là có thể, nhưng trên thực tế đây là ý tưởng tồi. Proxy miễn phí được dùng chung bởi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dùng, đồng nghĩa với việc các IP đó gần như chắc chắn đã bị eBay gắn cờ hoặc đưa vào danh sách đen. Chúng cũng chậm, thiếu ổn định và thường ngắt kết nối mà không báo trước — khiến IP bị thay đổi giữa phiên, điều mà eBay đánh giá là hành vi đáng ngờ. Tệ hơn nữa, các nhà cung cấp proxy miễn phí có thể theo dõi toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn, bao gồm cả thông tin đăng nhập nếu kết nối không được mã hóa đầu cuối. Đối với việc scraping, proxy miễn phí sẽ lãng phí thời gian hơn là tiết kiệm. Còn với bất kỳ thao tác nào liên quan đến tài khoản, chúng là một rủi ro bảo mật thực sự nghiêm trọng.