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Proxy cho eBay

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập với proxy cho eBay.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhKhuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua gói xoay vòng 10 triệu credit để thu thập listing eBay
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy eBay
  • Xuất các danh sách proxy eBay dạng JSON
  • Xem dịch vụ proxy eBay nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy eBay
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Fineproxy đã thay đổi cuộc chơi cho các công cụ SEO của tôi. IP sạch và kết nối ổn định giúp công việc của tôi suôn sẻ và không bị gián đoạn.

MudKixSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Họ cung cấp API để người dùng lấy proxy từ trang web. Mặc dù nhân viên dịch vụ khách hàng không nói tiếng Anh tốt lắm, họ đã rất cố gắng hỗ trợ tôi. Họ cũng cho phép đổi IP sau mỗi 7 ngày.

Anonymous UserTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

các proxy tuyệt vời để thu thập dữ liệu – Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm..chúng có IP luân phiên, tốc độ nhanh và hầu như tất cả các proxy đều không bị chặn trên mạng xã hội

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy hoạt động chất lượng, nhanh chóng và ổn định, tôi rất hài lòng, đây chính xác là thứ tôi cần. Ở nước tôi (Ukraine) nhiều trang web và mạng xã hội bị chặn, hiện vấn đề này đã được giải quyết. Giá cả rất hài lòng, đối với số lượng proxy khổng lồ (1000+), tôi chỉ trả 20 dlrs, nó rẻ hơn và nhanh hơn proxy mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu, vì vậy tôi giới thiệu dịch vụ này cho bạn.

Darya MolchanovaNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Những tác vụ nào trên eBay thường cần dùng proxy nhất?Thu thập, account

Proxy được sử dụng để thu thập dữ liệu danh mục và trang sản phẩm, theo dõi giá, thu thập thông tin người bán, đặt giá thầu tự động, quản lý danh sách sản phẩm và vận hành nhiều tài khoản trong cùng một hệ thống.

Loại proxy nào hoạt động tốt nhất cho eBay?Tùy tác vụ

Tùy thuộc vào việc bạn đang làm. Để scraping danh sách sản phẩm, theo dõi giá, hoặc thu thập dữ liệu phân tích — proxy datacenter xử lý tốt. Chúng nhanh, giá rẻ tính theo IP, và bạn có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Với bất kỳ tác vụ nào gắn với tài khoản — quản lý hồ sơ người bán, đặt giá thầu — bạn nên dùng ISP proxy hoặc proxy residential. eBay chú ý kỹ hơn đến hoạt động tài khoản, và IP datacenter có thể bị gắn cờ ở đó.

Tôi có nên dùng proxy riêng cho từng tài khoản eBay không?

Có, luôn như vậy. Một tài khoản trên một IP là quy tắc cơ bản. Nếu eBay phát hiện hai tài khoản đăng nhập từ cùng một địa chỉ, cả hai đều có thể bị gắn cờ. Điều này cũng áp dụng cho các phần khác nhau trong hệ thống của bạn — hãy giữ scraper trên các IP riêng biệt khỏi phần quản lý tài khoản. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều khi cần tìm ra nguyên nhân nếu có sự cố xảy ra.

Tôi có thể dùng chung proxy cho eBay API và browser automation không?

Có thể. Proxy không quan tâm traffic đến từ lệnh gọi API hay headless browser. Chỉ cần đảm bảo bạn không để các IP bị trùng lẫn giữa những tác vụ không nên dùng chung — hãy giữ API scraping và quản lý tài khoản trên các pool IP khác nhau.

Tôi cần lưu ý điều gì khi chọn proxy cho eBay?Ưu tiên ổn

Uptime là ưu tiên hàng đầu. Nếu proxy bị ngắt giữa phiên, eBay có thể gắn cờ khi IP thay đổi đột ngột. Tiếp theo là độ trễ thấp và băng thông đủ để các request không bị timeout. IP sạch cũng rất quan trọng: nếu người dùng trước đã khiến địa chỉ đó bị đưa vào blacklist, bạn sẽ thừa hưởng vấn đề đó. Và bạn cần một nhà cung cấp cho phép bổ sung thêm IP dễ dàng khi cần mở rộng quy mô.

Tôi xử lý thế nào khi cần gửi nhiều request hơn?Thêm IP

Thêm nhiều IP vào pool của bạn. Phân tải đều để không có địa chỉ nào bị quá tải. Nếu bạn đang xoay vòng IP, hãy giữ logic rotation đơn giản — đổi IP sau mỗi request hoặc sau một khoảng thời gian nhất định. Bạn không cần phải viết lại code. Chỉ cần thêm IP, giữ nguyên cấu hình.

Tôi phải làm gì khi eBay bắt đầu chặn các request của mình?Xoay và chậm

Đừng vội chỉnh code trước — thường thì vấn đề nằm ở IP, không phải logic. Hãy thử chuyển sang các IP sạch hơn hoặc thêm nhiều địa chỉ vào vòng xoay. Nếu bạn liên tục tấn công cùng một endpoint quá nhanh từ quá ít IP, eBay sẽ phản ứng lại. Hãy phân tán request ra, giảm tốc độ trên mỗi IP, và đảm bảo pattern request của bạn không giống như một bot đang truy cập cùng một trang 500 lần mỗi phút.

Tôi cần bao nhiêu proxy để thu thập dữ liệu một lượng lớn listing trên eBay?Theo khối lượng

Tất cả phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng yêu cầu của bạn. Quy tắc ước tính chung: nếu bạn gửi một yêu cầu mỗi 3–5 giây trên mỗi IP, một proxy đơn lẻ có thể xử lý khoảng 700–1.200 yêu cầu mỗi giờ. Để thu thập 50.000 listing trong một ngày, bạn sẽ cần khoảng 20–30 proxy datacenter chạy song với độ trễ hợp lý. Với 200.000+ listing, hãy chuẩn bị 80–100 IP trở lên. Luôn bắt đầu với số lượng IP ít hơn rồi mở rộng dần — tăng thêm dung lượng dễ hơn nhiều so với việc phục hồi sau khi bị chặn hàng loạt vì đẩy quá mạnh, quá nhanh.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí cho eBay không?Ý tưởng tồi

Về mặt kỹ thuật là có thể, nhưng trên thực tế đây là ý tưởng tồi. Proxy miễn phí được dùng chung bởi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dùng, đồng nghĩa với việc các IP đó gần như chắc chắn đã bị eBay gắn cờ hoặc đưa vào danh sách đen. Chúng cũng chậm, thiếu ổn định và thường ngắt kết nối mà không báo trước — khiến IP bị thay đổi giữa phiên, điều mà eBay đánh giá là hành vi đáng ngờ. Tệ hơn nữa, các nhà cung cấp proxy miễn phí có thể theo dõi toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn, bao gồm cả thông tin đăng nhập nếu kết nối không được mã hóa đầu cuối. Đối với việc scraping, proxy miễn phí sẽ lãng phí thời gian hơn là tiết kiệm. Còn với bất kỳ thao tác nào liên quan đến tài khoản, chúng là một rủi ro bảo mật thực sự nghiêm trọng.