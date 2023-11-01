Cập nhật: 28 tháng 9, 2026 In

Chào mừng Quý khách đến với FineProxy! Các Điều khoản dịch vụ này (“+Điều khoản”) điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng FineProxy của Quý khách, cũng như mọi phần mềm, dịch vụ và tài liệu liên quan do chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Quý khách xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, Quý khách không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

1. Đủ điều kiện#

Để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải đủ mười tám (18) tuổi và có năng lực pháp lý để giao kết hợp đồng có hiệu lực với FineProxy. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng mình đáp ứng các yêu cầu về điều kiện này.

2. Quy tắc dịch vụ#

Bạn đồng ý sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:

2.1. sao chép, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào;

2.2. gửi spam, thư chuỗi hoặc các email không được yêu cầu khác;

2.3. cố gắng can thiệp hoặc xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của Dịch vụ, hoặc cố gắng giải mã bất kỳ dữ liệu truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ vận hành Dịch vụ;

2.4. thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra, hoặc có thể gây ra (theo đánh giá của chúng tôi), tải trọng bất hợp lý hoặc quá lớn lên hạ tầng của chúng tôi hoặc của bất kỳ trang web đích nào;

2.5. tải lên dữ liệu không hợp lệ, virus, worm hoặc các phần mềm độc hại khác thông qua Dịch vụ;

2.6. thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ;

2.7. mạo danh bất kỳ ai, xuyên tạc mối liên hệ của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào, thực hiện gian lận, hoặc che giấu hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn;

2.8. can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ;

2.9. truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài những gì được cung cấp hoặc cho phép bởi Dịch vụ;

2.10. vượt qua bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc áp dụng các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó;

2.11. bán lại hoặc phân phối lại Dịch vụ (trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác với FineProxy);

2.12. sử dụng Dịch vụ để cố gắng truy cập trái phép (ví dụ như: truy cập bất kỳ máy chủ, mạng, host hoặc tài khoản nào mà bạn không được phép truy cập);

2.13. sử dụng Dịch vụ để gây gián đoạn hoặc cố gắng gây gián đoạn liên lạc internet (ví dụ: tấn công từ chối dịch vụ (DoS));

2.14. sử dụng Dịch vụ cho bot mua vé, gian lận quảng cáo, hoặc để thu thập dữ liệu không được công khai hoặc được bảo vệ do tính nhạy cảm của nó; hoặc

2.15. sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định hiện hành nào, bất kỳ điều khoản dịch vụ hoặc điều khoản sử dụng nào, hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Bạn đồng ý hoàn tất xác minh danh tính nếu FineProxy có lý do hợp lý nghi ngờ rằng bất kỳ hoạt động bị cấm nào nêu trên đang được thực hiện thông qua tài khoản của bạn. Việc không hoàn tất xác minh danh tính có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

3. Phí xử lý khiếu nại#

Tổng quan.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tuân thủ các luật hiện hành và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Mọi hành vi lạm dụng Dịch vụ hoặc vi phạm quy định đều được xử lý nghiêm túc.

Phí xử lý khiếu nại.

Do khối lượng công việc hành chính và điều tra gia tăng liên quan đến việc xử lý khiếu nại, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, một khoản phí $50 sẽ được tính phí cho việc xử lý từng khiếu nại liên quan đến vi phạm quy định của chúng tôi. Phí này không thay thế cho việc tuân thủ Điều khoản dịch vụ và không miễn trừ trách nhiệm cho người dùng. Phí chỉ được tính để trang trải chi phí xem xét và điều tra khiếu nại.

Quy trình xem xét khiếu nại.

Khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét hoạt động bị báo cáo, tạo phiếu hỗ trợ cho khách hàng và phát hành hóa đơn phí xử lý khiếu nại. Phiếu hỗ trợ sẽ mô tả hành vi vi phạm bị báo cáo và có thể yêu cầu giải trình hoặc cung cấp thêm thông tin. Khách hàng phải ngay lập tức chấm dứt hoạt động được nêu trong phiếu và tuân thủ các quy tắc của Dịch vụ được viện dẫn trong đó. Việc thanh toán phí không cho phép khách hàng tiếp tục hành vi vi phạm.

Điều khoản thanh toán.

Phí xử lý khiếu nại phải được thanh toán trong vòng hai (2) ngày dương lịch kể từ ngày lập hóa đơn. Nếu không nhận được khoản thanh toán trước thời hạn, Dịch vụ liên quan đến khiếu nại có thể bị tạm ngưng. Dịch vụ bị tạm ngưng chỉ có thể được khôi phục sau khi hóa đơn đã được thanh toán, hoạt động bị cấm đã chấm dứt và việc khôi phục phù hợp với các quy tắc của chúng tôi, kết quả xem xét của chúng tôi và pháp luật hiện hành.

Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.

Nếu hành vi vi phạm bị báo cáo là nghiêm trọng, rõ ràng hoặc xảy ra sau các khiếu nại trước đó, chúng tôi có thể tạm ngưng Dịch vụ ngay khi phiếu hỗ trợ được tạo mà không cần chờ hết thời hạn thanh toán hai ngày. Thông thường, chúng tôi sẽ tạm ngưng Dịch vụ cụ thể được nêu trong khiếu nại. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng hoặc có thể liên quan đến các Dịch vụ khác, chúng tôi có thể tạm ngưng tất cả Dịch vụ đang hoạt động của khách hàng trong khi điều tra các tình tiết. Sẽ không hoàn tiền cho các Dịch vụ đã được cung cấp hoặc các khoản phí xử lý khiếu nại đã phát sinh.

Miễn phí xử lý.

Trong các trường hợp ngoại lệ và theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể miễn phí xử lý khiếu nại, đặc biệt khi khách hàng thể hiện thiện chí hợp tác và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa vi phạm trong tương lai.

4. Gói đăng ký & Xử lý thanh toán#

Mỗi tài khoản có một ví nội bộ duy nhất trên bảng điều khiển; không duy trì số dư riêng cho từng hóa đơn hoặc Dịch vụ. Ví có thể được nạp tiền thủ công hoặc thông qua tính năng nạp tự động tùy chọn, và Dịch vụ cũng như tiện ích bổ sung được mua bằng tiền trong ví.

Các khoản nạp tiền vào ví có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp thanh toán hoặc đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba theo các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành, bao gồm PCI-DSS nếu có áp dụng. FineProxy không trực tiếp lưu trữ hoặc xử lý thông tin thẻ thanh toán.

Chủ tài khoản kiểm soát các cài đặt thanh toán, bao gồm nạp tự động, thông qua bảng điều khiển. Việc hoàn tiền và hủy được điều chỉnh bởi và tuân theo Chính sách hoàn tiền tại Mục 5.

5. Chính sách hoàn tiền#

Theo các điều kiện của Chính sách hoàn tiền này, FineProxy cung cấp khoảng thời gian 24 giờ kể từ thời điểm mua, trong đó khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu. Phí của nhà cung cấp thanh toán và các khoản phí áp dụng khác vẫn tuân theo Mục 5.2. Chính sách hoàn tiền trong 24 giờ không áp dụng cho Dịch vụ được đặt theo thời hạn trả phí 48 giờ.

Để hủy một Dịch vụ đang hoạt động, kể cả trước khi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng phải sử dụng bảng điều khiển bằng cách chọn Dịch vụ đang hoạt động, mở Quản lý và chọn “Hủy dịch vụ này”. Việc hủy sẽ hoàn lại giá trị chưa sử dụng của Dịch vụ vào ví nội bộ của tài khoản. Trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi mua, khách hàng sau đó có thể yêu cầu hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu chỉ thông qua hệ thống ticket hỗ trợ có sẵn trong tài khoản của khách hàng. Các yêu cầu hoàn tiền được gửi qua bất kỳ kênh liên lạc nào khác sẽ không được xem xét.

Khách hàng chỉ có thể tự hủy Dịch vụ trên bảng điều khiển tối đa một lần mỗi ba (3) ngày. Nếu khách hàng có lý do chính đáng để hủy Dịch vụ trước khi hết thời hạn này, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hệ thống ticket và giải thích lý do cần hủy Dịch vụ. Các yêu cầu như vậy sẽ được xem xét riêng từng trường hợp.

FineProxy theo dõi hoạt động hoàn tiền. Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền quá nhiều — cụ thể là hơn ba (3) yêu cầu hoàn tiền trong một tháng dương lịch — chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối các yêu cầu hoàn tiền tiếp theo.

Sau khi thời hạn hoàn tiền 24 giờ đã hết, kết quả khả dụng của việc hủy là giá trị chưa sử dụng của Dịch vụ được ghi có vào ví nội bộ. Số tiền được ghi có vào ví có thể được sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai.

Nếu khách hàng gặp sự cố kỹ thuật với các proxy đã mua, chúng tôi khuyến khích liên hệ đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi qua hệ thống ticket để xem xét vấn đề trước khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Bằng việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ FineProxy, bạn xác nhận và đồng ý tuân theo Chính sách hoàn tiền này.

Điều khoản bổ sung về vi phạm.

Không áp dụng hoàn tiền trong các trường hợp liên quan đến khiếu nại hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu tài khoản bị phát hiện vi phạm quy định của chúng tôi, dù là vi phạm nghiêm trọng hay nhiều lần, sẽ không hoàn tiền cho các dịch vụ đã được cung cấp hoặc cho bất kỳ phí xử lý khiếu nại nào đã phát sinh.

5.1 Thời hạn xử lý hoàn tiền#

Sau khi chúng tôi nhận được qua hệ thống ticket yêu cầu hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu của bạn, cùng với mọi thông tin chi trả cần thiết, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu hoàn tiền đến nhà cung cấp thanh toán trong vòng 24 giờ.

Quan trọng: Thời hạn hoàn tiền không tính từ thời điểm bạn gửi tin nhắn cho chúng tôi. Thời hạn này được tính từ thời điểm chúng tôi gửi thông tin cần thiết đến nhà cung cấp thanh toán. Bạn sẽ nhận được email thông báo riêng khi thông tin đã được gửi đi.

Thời gian tối đa để chúng tôi gửi thông tin là tối đa 24 giờ (thường từ 2–6 giờ). Sau khi gửi, thời gian hoàn tiền phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp thanh toán và/hoặc ngân hàng của bạn. Thời gian dự kiến như sau:

Thẻ ngân hàng: 1–5 ngày làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, hoàn tiền được xử lý trong ngày. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu số thẻ của bạn để hoàn tất chuyển khoản thủ công (nếu nhà cung cấp thanh toán hỗ trợ).

1–5 ngày làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, hoàn tiền được xử lý trong ngày. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu số thẻ của bạn để hoàn tất chuyển khoản thủ công (nếu nhà cung cấp thanh toán hỗ trợ). Tiền điện tử: Trong vòng 48 giờ sau khi chúng tôi nhận được địa chỉ hoàn tiền hợp lệ từ bạn. Bạn cần cung cấp địa chỉ ví đã dùng để thanh toán và mạng/giao thức tương ứng. Việc hoàn tiền chỉ có thể thực hiện về cùng ví đã thanh toán. Đối với các blockchain không phổ biến, thời gian xử lý có thể lên đến 96 giờ.

Trong vòng 48 giờ sau khi chúng tôi nhận được địa chỉ hoàn tiền hợp lệ từ bạn. Bạn cần cung cấp địa chỉ ví đã dùng để thanh toán và mạng/giao thức tương ứng. Việc hoàn tiền chỉ có thể thực hiện về cùng ví đã thanh toán. Đối với các blockchain không phổ biến, thời gian xử lý có thể lên đến 96 giờ. WebMoney: lên đến 10 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng phí hoàn tiền có thể cao. Đối với phương thức này, quá trình xử lý đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn và việc hoàn tiền có thể được hoàn tất gần với thời hạn cuối cùng.

lên đến 10 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng phí hoàn tiền có thể cao. Đối với phương thức này, quá trình xử lý đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn và việc hoàn tiền có thể được hoàn tất gần với thời hạn cuối cùng. Perfect Money và Alipay: tối đa 10 ngày làm việc.

5.2 Phí dịch vụ thanh toán và phí blockchain#

Giá hiển thị trên website chưa bao gồm phí dịch vụ của nhà cung cấp thanh toán và/hoặc phí mạng blockchain để xử lý giao dịch. Các khoản phí này do khách hàng thanh toán tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Mọi phí do nhà cung cấp thanh toán thu khi hoàn tiền sẽ do khách hàng chịu và được trừ vào số tiền hoàn. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để giảm thiểu các chi phí này và, nếu có thể, có thể đề xuất các phương thức hoàn tiền có phí thấp hơn.

Đối với hoàn tiền bằng tiền điện tử, tổng phí có thể bao gồm cả phí nhà cung cấp thanh toán và phí mạng blockchain.

Lưu ý về phí thanh toán bằng tiền điện tử: nhà cung cấp thanh toán có thể tính phí cao hơn cho các khoản hoàn tiền qua Bitcoin, Ethereum và USDT TRC20 (ví dụ, USD 3 cho việc hoàn tiền bằng USDT TRC20). Vui lòng cân nhắc các khoản phí này trước khi mua nếu bạn dự kiến sẽ yêu cầu hoàn tiền.

6. Giới hạn#

6.1 Giới hạn tốc độ#

Dịch vụ cung cấp lưu lượng không giới hạn cho tất cả các gói trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các điều khoản áp dụng. Các giới hạn băng thông sau đây được áp dụng dựa trên tổng số địa chỉ IP bao gồm trong một Dịch vụ đang hoạt động cụ thể:

Tối đa 300 IP: tối đa 100 Mbps

301 đến 3.000 IP: tối đa 500 Mbps

3.001 đến 5.000 IP: tối đa 1 Gbps

5.001 đến 15.000 IP: tối đa 1,5 Gbps

15.001 đến 25.000 IP: tối đa 2,5 Gbps

Trên 25.000 IP: tối đa 5 Gbps

6.2 Giới hạn kết nối đồng thời#

Ngoài các giới hạn băng thông, các giới hạn sau đây áp dụng cho số lượng kết nối đồng thời (đây là gì) cho một Dịch vụ đang hoạt động cụ thể, tùy thuộc vào kích thước gói IP:

lên đến 999 IP: tối đa 1.500 kết nối đồng thời

1.000 đến 4.999 IP: tối đa gấp 3 lần số lượng IP có trong Dịch vụ

5.000 đến 14.999 IP: tối đa gấp 2× số lượng IP có trong gói dịch vụ

15.000 IP trở lên: tối đa 1× số lượng IP bao gồm trong Dịch vụ (bằng với số lượng IP)

Nếu vượt quá giới hạn, dịch vụ sẽ tự động chuyển sang chế độ chậm (Slow Mode).

Trong chế độ Slow Mode, mỗi địa chỉ IP chỉ được phép tối đa một connection đồng thời.

Thời gian của chế độ chậm (Slow Mode) phụ thuộc vào số lần vi phạm giới hạn trong vòng 24 giờ:

tối đa 2 vi phạm — 5 phút

3 đến 6 vi phạm — 15 phút

7 đến 10 vi phạm — 30 phút

hơn 10 lần vi phạm — 60 phút

Sau khi hết thời gian hạn chế, dịch vụ sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường. Cơ chế này giúp ngăn chặn tải quá mức từ người dùng cá nhân và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định cho tất cả khách hàng.

Nếu giới hạn kết nối đồng thời hiện tại không đủ, có thể mua thêm kết nối đồng thời cho một Dịch vụ cụ thể khi đặt hàng hoặc sau đó thông qua bảng điều khiển. Giá là $30 cho mỗi 1.000 kết nối đồng thời bổ sung cho trọn thời hạn 30 ngày. Khi bổ sung cho Dịch vụ đang hoạt động, chi phí được tính theo tỷ lệ số ngày còn lại của kỳ Dịch vụ hiện tại. Giới hạn tăng thêm được áp dụng tự động mà không cần gửi ticket hỗ trợ.

6.3. Quy tắc chung, Thông báo và Nâng cấp#

Các giới hạn này được áp dụng chỉ nhằm duy trì sự ổn định, độ tin cậy và việc sử dụng Dịch vụ một cách hợp lý cho tất cả khách hàng.

Tất cả giới hạn được mô tả trong các Mục 6.1 và 6.2 áp dụng cho Dịch vụ nói chung (tức là cho gói/đơn hàng đang hoạt động cụ thể), không phải cho từng địa chỉ IP riêng lẻ. Nếu khách hàng có nhiều Dịch vụ đang hoạt động, các giới hạn được áp dụng riêng biệt cho từng Dịch vụ, chứ không phải cho toàn bộ tài khoản.

Khi một Dịch vụ có nhiều liên kết địa chỉ IP nguồn nằm trong danh sách cho phép, khách hàng có thể phân bổ hạn ngạch kết nối đồng thời cụ thể cho từng liên kết khi thêm hoặc chỉnh sửa liên kết đó. Tổng hạn ngạch được phân bổ cho tất cả các liên kết không được vượt quá giới hạn kết nối đồng thời của Dịch vụ đó.

Khách hàng có thể theo dõi mức sử dụng hiện tại và các giới hạn áp dụng trong biểu đồ tải trên trang Dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển. FineProxy không gửi phiếu hỗ trợ chỉ vì một giới hạn bị vượt quá. Nếu việc vượt giới hạn là đáng kể và/hoặc lặp lại và gây đe dọa đến sự ổn định của Dịch vụ hoặc các khách hàng khác, Công ty có quyền tạm ngưng ngay lập tức Dịch vụ bị ảnh hưởng mà không cần thông báo trước.

7. Chính sách thay thế địa chỉ IP#

Vui lòng lưu ý các quy định quan trọng sau đây về việc thay thế địa chỉ IP.

Nếu một địa chỉ IP bị chặn do các thao tác do khách hàng thực hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn: gửi yêu cầu quá nhiều, vi phạm chính sách của trang web đích, hoặc hành vi lạm dụng), FineProxy không có nghĩa vụ phải thay thế ngay lập tức địa chỉ IP đó.

Khách hàng có thể sử dụng miễn phí việc tự thay thế theo lịch một lần mỗi tám (8) ngày kể từ lần mua ban đầu hoặc lần cập nhật danh sách proxy trước đó.

Đối với Dịch vụ không xoay vòng đủ điều kiện, có thể thay thế địa chỉ IP ngoài lịch toàn bộ hoặc một phần với phí một lần là $10 cho mỗi lần thực hiện, được trừ từ ví trên bảng điều khiển. Dịch vụ xoay vòng không thuộc phạm vi này vì địa chỉ IP của chúng tự động xoay vòng.

Để bắt đầu thay thế trên bảng điều khiển, hãy chọn Dịch vụ đang hoạt động, mở Thao tác khác và chọn Làm mới IP. Khách hàng có thể làm mới toàn bộ danh sách, các địa chỉ IP đã chọn hoặc địa chỉ IP theo quốc gia, và có thể tăng hoặc giảm tỷ trọng của một quốc gia nếu gói áp dụng và lượng IP hiện có cho phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem xét trước các chính sách và giới hạn sử dụng của trang web hoặc dịch vụ mà proxy sẽ được sử dụng, vì việc sử dụng quá mức hoặc không đúng cách có thể dẫn đến việc IP bị chặn ngay lập tức.

Khi chúng tôi phát hiện việc chặn thường xuyên các địa chỉ IP của FineProxy trên những trang web cụ thể liên quan đến hoạt động của khách hàng, chúng tôi có thể thông báo cho khách hàng. Nếu tình trạng chặn vẫn tiếp diễn, FineProxy bảo lưu quyền tạm đóng băng dịch vụ bị ảnh hưởng để khách hàng thực hiện các điều chỉnh cần thiết và ngăn chặn việc IP bị chặn thêm. Trong thời gian đóng băng, thời hạn dịch vụ sẽ được tạm dừng và sẽ không bị giảm.

8. Tài khoản người dùng#

Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn đăng ký tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. FineProxy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không bảo vệ được thông tin tài khoản.

Khóa API và mã bí mật webhook là thông tin xác thực nhạy cảm. Mã bí mật chỉ hiển thị một lần khi được tạo; bạn phải sao chép và lưu trữ an toàn, hạn chế việc sử dụng và kịp thời thay mới hoặc thu hồi mã nếu mã đã hoặc có thể bị lộ. Sử dụng các khóa riêng biệt với quyền tối thiểu cần thiết cho từng tích hợp. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện thông qua thông tin đăng nhập tài khoản, khóa API hoặc mã bí mật webhook hợp lệ.

9. Sử dụng hợp lý#

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và quyền của bên thứ ba. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái phép hoặc không được ủy quyền nào, bao gồm nhưng không giới hạn: gian lận, quấy rối, hoặc phân phối mã độc hay mã có hại khác.

10. Quyền riêng tư#

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân được mô tả trong Chính sách bảo mật, là một phần không thể tách rời của các điều khoản này.

11. Quyền sở hữu trí tuệ#

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích liên quan đến Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc về và sẽ tiếp tục thuộc về FineProxy và các bên cấp phép của FineProxy. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này trao cho bạn bất kỳ quyền nào trong việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ của FineProxy trừ khi được cho phép rõ ràng.

12. Thay đổi điều khoản#

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên website của chúng tôi kèm ngày «Cập nhật lần cuối» mới. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản đã sửa đổi.

13. Chấm dứt#

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm chặn truy cập trong tương lai, nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý cho rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc luật pháp áp dụng. Việc chấm dứt có thể xảy ra có hoặc không có thông báo trước, trong phạm vi được pháp luật cho phép.

14. Luật áp dụng#

Các Điều khoản này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Estonia, không xét đến các nguyên tắc xung đột pháp luật.

15. Tuyên bố miễn trừ và Giới hạn trách nhiệm#

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, FineProxy từ chối mọi bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý như được mô tả trong phần Tuyên bố miễn trừ và Giới hạn trách nhiệm có tại đây.

16. Hạn chế truy cập và tài nguyên bị chặn#

FineProxy áp dụng một tập hợp các hạn chế được thực thi ở cấp độ hạ tầng. Những hạn chế này áp dụng cho tất cả khách hàng và tất cả các gói dịch vụ. Nếu một tài nguyên nằm trong danh sách chặn, tài nguyên đó không thể truy cập được qua proxy của chúng tôi và việc bỏ chặn không khả dụng.

16.1. Chặn hoàn toàn các dịch vụ email và giao thức thư điện tử#

Chúng tôi chặn hoàn toàn các dịch vụ email và giao thức mail (SMTP, IMAP, POP3) — bất kể mục đích sử dụng.

Điều này có nghĩa là:

hạn chế được áp dụng trên toàn bộ hạ tầng của chúng tôi cho tất cả người dùng;

mục đích không quan trọng: xác thực email, đăng nhập vào hộp thư, hoặc sử dụng các API liên quan đến email;

không thể bỏ chặn các dịch vụ email — quyền truy cập bị hạn chế đối với tất cả các gói.

16.2. Chặn toàn bộ vùng tên miền .gov#

Tất cả các website thuộc tên miền .gov đều bị chặn trên proxy của chúng tôi. Các nguồn tài nguyên chính phủ thường hạn chế truy cập từ các dải IP ẩn danh, và điều này cũng phù hợp với chính sách nội bộ của chúng tôi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ. Hạn chế này áp dụng cho tất cả các quốc gia và tất cả các gói.

16.3. Các trang web và dịch vụ bị chặn bổ sung#

Các tài nguyên sau đây không thể truy cập được qua proxy của chúng tôi. Nếu một trang web nằm trong danh sách này, việc bỏ chặn không khả dụng.

Các trang web của chính phủ

tất cả tên miền .gov

Dịch vụ tài chính

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Tài nguyên chính phủ và doanh nghiệp

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Nền tảng công nghệ và trò chơi

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Công cụ tìm kiếm

Google Search (chỉ chặn trang kết quả tìm kiếm; các dịch vụ Google khác vẫn khả dụng)

Streaming và giải trí

filmax-tv.ru, fandango.com

Dịch vụ chống spam

spamhaus.org

Dịch vụ quản lý từ xa và bảo mật

my-android.avast.com

Hãng hàng không và đặt vé trực tuyến

singaporeair.com, ticketswap

Truyền thông và tin tức

rappler.com

Website thương mại và doanh nghiệp

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Cửa hàng và danh mục (potpourrigroup.com và các trang liên quan)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Tài nguyên khác

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Nếu tài nguyên nằm trong danh sách này, nó sẽ không hoạt động thông qua proxy của chúng tôi.

16.4 Chính sách truy cập Twitch#

Theo mặc định, quyền truy cập vào Twitch bị chặn trên tất cả các dịch vụ proxy chia sẻ (gói). Hạn chế này chỉ áp dụng cho Twitch và không ảnh hưởng đến quyền truy cập các trang web hoặc nền tảng khác. Tất cả proxy gói vẫn hoạt động đầy đủ cho mục đích sử dụng chung.

Hạn chế này là do chính sách kiểm duyệt nghiêm ngặt và kiểm soát lưu lượng truy cập của Twitch. Khi nhiều khách hàng sử dụng cùng một IP proxy để truy cập Twitch, các địa chỉ IP đó sẽ nhanh chóng bị hạn chế hoặc chặn, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả người dùng chia sẻ IP đó.

Để cung cấp quyền truy cập ổn định, chúng tôi cung cấp các gói proxy chuyên dụng với quyền truy cập riêng vào Twitch, có sẵn tại: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Với các gói này, địa chỉ IP proxy vẫn sử dụng được cho tất cả các website, trong khi quyền truy cập Twitch được kích hoạt độc quyền cho một khách hàng duy nhất trên các IP đó. Không khách hàng nào khác được phép sử dụng Twitch trên cùng địa chỉ proxy. Do quyền truy cập độc quyền này, các gói proxy dạng package có giá cao hơn 50% so với proxy package tiêu chuẩn.

Việc kích hoạt quyền truy cập Twitch được thực hiện thủ công. Để kích hoạt, khách hàng cần gửi yêu cầu qua hệ thống ticket trong tài khoản cá nhân. Kích hoạt tự động không khả dụng.

17. Hỗ trợ giao thức UDP#

Hỗ trợ giao thức UDP chỉ khả dụng cho các Dịch vụ không xoay vòng đủ điều kiện; các Dịch vụ xoay vòng không được áp dụng. Khi bật hỗ trợ UDP, chi phí của Dịch vụ sẽ tăng thêm 50% giá tiêu chuẩn của Dịch vụ.

Khách hàng có thể thêm hỗ trợ UDP khi đặt hàng hoặc sau đó từ Dịch vụ đang hoạt động trên bảng điều khiển. Nếu thêm sau, khoản phí bổ sung được tính theo tỷ lệ số ngày còn lại của kỳ Dịch vụ hiện tại. Việc kích hoạt do khách hàng tự thực hiện và không cần ticket hỗ trợ, kích hoạt thủ công hay thời gian chờ.

Việc thay đổi hoặc cập nhật địa chỉ IP trong Dịch vụ không làm tắt hỗ trợ giao thức UDP. Chức năng UDP vẫn khả dụng sau khi cập nhật danh sách IP.

Mức giá dịch vụ tăng thêm liên quan đến việc hỗ trợ giao thức UDP được áp dụng trong suốt thời gian dịch vụ đang hoạt động, bao gồm cả các lần gia hạn, miễn là tính năng hỗ trợ UDP vẫn được bật.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ FineProxy qua bất kỳ kênh nào sau đây: