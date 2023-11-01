有效日期 2026年9月28日 打印

欢迎使用 FineProxy！本服务条款（

如需访问或使用本服务，您必须年满十八（18）周岁，并具备与 FineProxy 签订具有约束力的协议的法律行为能力。访问或使用本服务即表示您声明并保证您符合上述资格要求。

您同意不参与以下任何禁止活动：

2.1. 以任何媒介复制、分发或披露服务的任何部分；

2.2. 发送垃圾邮件、连锁信件或其他未经请求的电子邮件；

2.3. 试图干扰或破坏服务的完整性或安全性，或试图解密与运行服务的服务器之间的任何传输数据；

2.4. 采取任何对我们的基础设施或任何目标网站的基础设施施加（或可能施加，由我们自行判断）不合理或不成比例的巨大负载的行为；

2.5. 通过本服务上传无效数据、病毒、蠕虫或其他恶意软件；

2.6. 从本服务中收集或采集任何个人身份信息，包括账户名称；

2.7. 冒充他人、虚假陈述您与任何个人或实体的关系、实施欺诈，或隐藏或试图隐藏您的身份；

2.8. 干扰本服务的正常运行；

2.9. 通过本服务提供或授权以外的任何技术或手段访问本服务上的任何内容；

2.10. 绕过我们用于阻止或限制访问本服务的任何措施，包括但不限于防止或限制使用或复制任何内容的功能，或对本服务及其内容的使用施加限制的功能；

2.11. 转售或再分发本服务（除非与 FineProxy 另有明确书面协议）；

2.12. 利用本服务试图进行未经授权的访问（例如，访问您无权访问的任何服务器、网络、主机或账户）；

2.13. 利用本服务干扰或试图干扰互联网通信（例如，发起拒绝服务（DoS）攻击）；

2.14. 利用本服务进行票务抢购机器人操作、广告欺诈，或收集非公开可用或因其敏感性而受到保护的数据；或

2.15. 以违反任何适用法律法规、任何服务条款或使用条款、或任何第三方权利的方式使用本服务。

若 FineProxy 合理怀疑您的账户正在进行上述任何禁止活动，您同意配合完成身份验证。未能完成身份验证可能导致账户被暂停。

概述。

我们致力于在遵守适用法律和服务条款的前提下提供高质量的服务。任何滥用服务或违反规则的行为，我们都将严肃处理。

投诉处理费用。

由于处理投诉所需的行政和调查工作量增加，自2024年1月22日起，每项涉及违反我方规则的投诉将收取 $50 的处理费用。该费用并非对合规义务的替代，也不免除用户应承担的责任。收取此费用仅用于覆盖投诉审查和调查的相关成本。

投诉审查流程。

收到投诉后，我们将审查被举报的活动，为客户创建支持工单，并就投诉处理费开具账单。工单将说明被举报的违规行为，并可能要求客户作出解释或提供补充信息。客户必须立即停止工单中所指明的活动，并遵守工单所援引的服务规则。支付该费用并不表示客户获准继续从事违规活动。

付款条款。

投诉处理费须在账单开具之日起 两（2）个日历日 内支付。如未在期限内付款，与该投诉相关的服务可能会被暂停。仅在账单已付清、禁止活动已停止，且恢复服务符合我方规则、审查结果及适用法律的情况下，方可恢复已暂停的服务。

严重或重复违规。

如被举报的违规行为性质严重、事实明确，或此前已有相关投诉，我们可在创建支持工单时立即暂停服务，而无需等待两日付款期限届满。通常，我们将暂停投诉中所指明的特定服务。如表面所见的违规行为特别严重或可能涉及其他服务，我们可在调查相关情况期间暂停客户的所有活跃服务。对于已提供的服务或已产生的投诉处理费，均不予退款。

费用减免。

在特殊情况下，经我方全权酌情决定，可免除投诉处理费用，尤其是在客户展现出诚信合作态度并采取合理措施防止再次违规的情况下。

每个账户在控制面板中设有一个内部钱包；不会为单个账单或服务分别设立余额。钱包可通过手动充值或可选的自动充值进行充值，服务和附加项均使用钱包资金购买。

钱包充值可能由第三方支付服务商或支付处理机构按照适用的安全标准（包括适用情况下的 PCI-DSS）进行处理。FineProxy 不会直接存储或处理支付卡信息。

账户持有人可通过控制面板管理付款设置，包括自动充值。退款和取消受第 5 条退款政策的约束和管辖。

根据本退款政策，FineProxy 自购买时起提供 24 小时期限，客户可在此期限内申请将款项退回原支付方式。支付服务商手续费及其他适用费用仍受第 5.2 条约束。24 小时退款不适用于按付费 48 小时期限订购的服务。

如需取消有效服务（包括在申请退款之前取消），客户必须通过控制面板操作：选择该有效服务，打开“管理”，然后选择“取消此服务”。取消后，服务的未使用金额将退回账户的内部钱包。在购买后的首 24 小时内，客户随后可申请将款项退回原支付方式，但仅限通过客户账户中提供的支持 工单系统 提交。通过其他任何沟通渠道提交的退款请求将不予受理。

客户在控制面板中自行取消服务的操作每三 (3) 天最多只能进行一次。如果客户有正当理由需要在该期限届满前取消服务，可以通过 工单系统 联系我们并说明需要取消该服务的原因。此类请求将逐案审核。

FineProxy 会监控退款活动。如存在过度退款行为——即在同一自然月内提交超过三（3）次退款申请——我们保留自行决定拒绝后续退款申请的权利。

24 小时退款期届满后，取消服务时可采用的处理方式为将服务的未使用金额存入内部钱包。存入钱包的金额可用于后续购买。

如果客户在使用已购代理时遇到技术问题，我们强烈建议通过 工单系统 联系技术支持团队审核问题后，再提交退款申请。

购买 FineProxy 的任何产品或服务，即表示您已知悉并同意受本退款政策的约束。

关于违规行为的附加条款。

涉及投诉或违反我们服务条款的情况不适用退款。如果账户被发现违反我们的规定，无论是严重违规还是多次违规，已提供的服务费用及任何投诉处理费用均不予退还。

在我们通过工单系统收到您将款项退回原支付方式的申请以及任何所需的收款信息后，我们将在 24 小时内向支付服务商提交退款请求。

重要提示： 退款时间并非从您向我们发送消息那一刻开始计算，而是从我们向支付服务商提交所需信息那一刻起算。信息提交后，您将收到单独的电子邮件通知。

我方提交退款信息的最长时间为 24 小时（通常为 2–6 小时）。提交后，退款到账时间完全取决于支付服务商和/或您的银行。各渠道的大致时间如下：

银行卡： 1–5 个工作日。大多数情况下，退款会在当天处理完成。在某些情况下，我们可能会请求您提供卡号以完成手动转账（需支付服务商支持）。

1–5 个工作日。大多数情况下，退款会在当天处理完成。在某些情况下，我们可能会请求您提供卡号以完成手动转账（需支付服务商支持）。 加密货币： 在我们收到有效退款地址后 48 小时内处理。您需提供用于付款的钱包地址及网络/协议信息。退款只能退回到原付款钱包地址。对于非主流区块链网络，处理时间可能长达 96 小时。

在我们收到有效退款地址后 48 小时内处理。您需提供用于付款的钱包地址及网络/协议信息。退款只能退回到原付款钱包地址。对于非主流区块链网络，处理时间可能长达 96 小时。 WebMoney： 最多 10 个工作日。请注意，退款手续费可能较高。该方式的处理时间有时会更长，退款可能接近截止期限才完成。

最多 10 个工作日。请注意，退款手续费可能较高。该方式的处理时间有时会更长，退款可能接近截止期限才完成。 Perfect Money 和 Alipay： 最多 10 个工作日。

网站上显示的价格不包含支付服务商手续费和/或区块链网络手续费。此类费用由客户在付款时自行承担。

退款过程中产生的任何支付服务商手续费均由客户承担，并从退款金额中扣除。我们会尽合理努力降低相关费用，并在可能的情况下为您推荐手续费更低的退款方式。

加密货币退款的总手续费可能包含支付服务商手续费和区块链网络手续费两部分。

加密货币手续费提示： 支付服务商对通过 Bitcoin、Ethereum 和 USDT TRC20 进行的退款可能收取较高手续费（例如， USD 3 用于 USDT TRC20 退款）。如果您预计可能会申请退款，请在购买前充分考虑这些手续费。

除非适用条款中另有明确说明，本服务为所有套餐计划提供无限流量。以下带宽限制根据特定活跃服务中包含的 IP 地址总数而定：

最多 300 IP：最高 100 Mbps

301 至 3,000 IP：最高 500 Mbps

3,001 至 5,000 IP：最高 1 Gbps

5,001 至 15,000 IP：最高 1.5 Gbps

15,001 至 25,000 IP：最高 2.5 Gbps

超过 25,000 个 IP：最高 5 Gbps

除带宽限制外，以下限制适用于并发连接数（了解详情）针对特定已激活服务，根据 IP 套餐规模：

最多 999 个 IP：最高 1500 个并发连接

1,000 至 4,999 个 IP：最多为服务所含 IP 数量的 3 倍

5,000 至 14,999 IP：最多为服务所含 IP 数量的 2 倍

15,000 IP 及以上：最多为服务所含 IP 数量的 1 倍（即等于 IP 数量）

一旦超出限制，服务将自动切换至慢速模式。

在慢速模式下，每个 IP 地址仅允许 1 个并发连接。

慢速模式的持续时间取决于 24 小时内的违规次数：

不超过 2 次违规 — 5 分钟

3 至 6 次违规 — 15 分钟

7 至 10 次违规 — 30 分钟

超过 10 次违规 — 60 分钟

限制期结束后，服务将自动恢复正常运行。此机制有助于防止单个用户造成过大负载，确保所有客户享有稳定的服务质量。

如果当前的并发连接数上限不足，可在下单时或之后通过控制面板为特定服务购买额外的并发连接数。价格为完整 30 天期限每 1,000 个额外并发连接 $30。为有效服务添加时，费用将按当前服务期的剩余天数折算。提高后的上限将自动生效，无需提交支持工单。

设置上述限制的唯一目的是维护服务的稳定性、可靠性，并确保所有客户的公平使用。

第 6.1 条和第 6.2 条中所述的所有限制均适用于整个服务（即特定的活跃套餐/订单），而非单个 IP 地址。如客户拥有多个活跃服务，限制将分别适用于每项服务，而非整个账户。

如果一项服务绑定了多个已列入允许名单的源 IP，客户可在添加或编辑绑定时，为每个绑定分配特定的并发连接配额。所有绑定获分配的配额总和不得超过该服务的并发连接上限。

客户可在控制面板中的活跃服务页面，通过负载图表查看当前使用量及适用限制。FineProxy 不会仅因超出限制而发送支持工单。如超限情况严重和/或反复发生，并对服务或其他客户的稳定性构成威胁，公司保留立即暂停受影响服务的权利，且无需事先通知。

7. IP 地址更换政策#

请注意以下有关 IP 地址更换的重要规则。

如果 IP 地址因客户在使用服务期间的操作（包括但不限于过度请求、违反目标网站政策或滥用行为）而被封锁，FineProxy 没有义务立即更换该 IP 地址。

客户可在首次购买或上一次代理列表更新后，每八（8）天免费使用一次计划内的自助更换。

对于符合条件的非轮换服务，可进行计划外的全部或部分 IP 地址更换，一次性收费 每次操作 $10，费用从控制面板钱包中扣除。轮换服务的 IP 地址会自动轮换，因此不在此列。

如需在控制面板中发起更换，请选择有效服务，打开“更多操作”，然后选择“刷新 IP”。客户可以刷新整个列表、选定的 IP 地址或按国家/地区刷新 IP 地址，并可在适用套餐及可用库存允许的情况下增加或减少某一国家/地区的占比。

我们强烈建议您提前了解代理将要使用的网站或服务的相关政策和使用限制，因为过度或不当使用可能会导致 IP 被立即封锁。

如果我们检测到与某客户活动相关的特定网站上频繁出现 FineProxy IP 地址被封锁的情况，我们可能会相应通知该客户。如果封锁持续发生，FineProxy 保留临时冻结受影响服务的权利，以便客户进行必要的调整并防止进一步的 IP 封锁。在冻结期间，服务期限将暂停计算，不会被缩减。

服务的某些功能可能要求您注册账户。您有责任妥善保管账户凭证的机密性，并对通过您的账户进行的所有活动负责。因您未能保护账户信息而导致的任何损失或损害，FineProxy 概不承担责任。

API 密钥和 Webhook 密钥机密属于敏感凭证。密钥机密仅在创建时显示一次，您必须复制并妥善保管，限制其使用范围；如其已经或可能泄露，须及时轮换或撤销。请为各项集成分别使用遵循最小权限原则的密钥。对于通过有效账户凭证、API 密钥或 Webhook 密钥机密进行的活动，您须承担责任。

您同意仅将服务用于合法目的，并遵守所有适用的法律、法规及第三方权利。您不得将服务用于任何非法、违法或未经授权的目的，包括但不限于欺诈、骚扰，或传播恶意软件或其他有害代码。

我们尊重您的隐私。有关我们如何收集、使用和披露个人数据的信息，请参阅我们的 隐私政策，该政策构成本条款不可分割的一部分。

服务及其所有相关知识产权的一切权利、所有权和权益均为 FineProxy 及其许可方的专有财产，并将继续归其所有。本条款中的任何内容均不授予您使用 FineProxy 商标、品牌或知识产权的权利，除非经明确许可。

我们可能会不时修改本条款。更新版本将在我们的网站上发布，并附有修订后的

我们保留自行决定暂停或终止您访问服务（全部或部分，包括阻止后续访问）的权利，前提是我们有合理理由认为您违反了本条款或适用法律。在法律允许的范围内，终止可能在事先通知或不通知的情况下发生。

本条款以及由此产生或与之相关的任何争议或索赔，均受爱沙尼亚法律管辖并依其解释，且不适用法律冲突原则。

服务按 此处.

FineProxy 在基础设施层面执行一系列访问限制。这些限制适用于所有客户和所有套餐。如果某个资源在屏蔽列表中，则无法通过我们的代理访问，且不提供解封服务。

我们完全屏蔽电子邮件服务及邮件协议（SMTP、IMAP、POP3）——无论使用目的为何。

具体含义：

该限制在我们的整个基础设施中对所有用户生效；

用途无关紧要：无论是邮箱验证、登录邮箱，还是使用邮件相关 API；

解封电子邮件服务不可行——所有套餐均受此访问限制。

16.2. 完全屏蔽 .gov 域名区域#

所有 .gov 域名区域的网站在我们的代理上均被封禁。政府资源通常会限制来自匿名 IP 段的访问，这也符合我们旨在防止服务滥用的内部政策。此限制适用于所有国家和所有套餐。

以下资源无法通过我们的代理访问。如果某个网站在此列表中，则无法解锁。

政府网站

所有 .gov 域名

金融服务

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

政府及企业资源

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

科技与游戏平台

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

搜索引擎

Google 搜索（仅搜索结果页面被屏蔽，其他 Google 服务仍可正常使用）

流媒体与娱乐

filmax-tv.ru, fandango.com

反垃圾邮件服务

spamhaus.org

远程管理与安全服务

my-android.avast.com

航空公司与在线预订

singaporeair.com, ticketswap

媒体与新闻

rappler.com

商业与企业网站

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

商店与商品目录（potpourrigroup.com 及相关站点）

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

其他资源

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

如果某个资源在此列表中，则无法通过我们的代理进行访问。

16.4 Twitch 访问政策#

默认情况下，所有共享（套餐）代理服务均禁止访问 Twitch。此限制仅适用于 Twitch，不影响对其他网站或平台的访问。所有套餐代理在一般使用中仍可正常运行。

此限制源于 Twitch 严格的内容审核和流量控制策略。当多个客户使用同一代理 IP 访问 Twitch 时，该 IP 地址会被迅速限制或封禁，从而对共享该 IP 的所有用户产生负面影响。

为提供稳定的访问体验，我们提供专属套餐代理方案，包含独享 Twitch 访问权限，详情请见： https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

使用此类方案，代理 IP 地址可正常访问所有网站，同时 Twitch 访问权限仅授予该 IP 上的单一客户独享使用。其他客户不得在相同代理地址上使用 Twitch。由于此独享访问权限，专属套餐代理方案的价格比标准套餐代理高出 50%。

Twitch 访问权限需手动激活。如需开通，客户须通过以下渠道提交申请： 工单系统 在个人账户中操作。不支持自动激活。

17. UDP 协议支持#

UDP 协议支持仅适用于符合条件的非轮换服务，轮换服务除外。启用 UDP 支持后，服务费用将在标准服务价格基础上增加 50%。

客户可在下单时添加 UDP 支持，也可之后在控制面板的有效服务中添加。如之后添加，额外费用将按当前服务期的剩余天数折算。开通为自助操作，无需提交支持工单、人工开通或等待。

在服务中更改或更新 IP 地址不会停用 UDP 协议支持。IP 列表更新后，UDP 功能仍然可用。

因启用 UDP 协议支持而增加的服务费用适用于整个有效服务期间（包括续费），只要 UDP 支持保持启用状态即持续生效。

如果您对本条款有任何疑问或需要技术协助，请通过以下任一渠道联系 FineProxy 支持团队：