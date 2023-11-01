您每月在展示广告上投入 10,000 美元。后台显示展示量在增长，点击率看起来也很健康。但这些流量中有多少是真实用户在正确位置看到了您的广告？

广告欺诈每年给行业造成约 650 亿美元的损失。点击农场、不可见的广告位、伪装成真人的机器人、伪造身份出售「优质」库存的网站——欺诈手段多种多样且不断演变。验证是了解您的广告活动真实表现的唯一途径。

代理解决的核心问题

广告网络会根据访问者的身份展示不同内容。来自德克萨斯的访客看到一组广告，来自德国的访客看到另一组。而当已知的验证服务进行检查时——欺诈者能识别其 IP，然后展示一个完全干净的页面，而非平时的垃圾内容。

您实际在检查什么

地理位置准确性是最大的问题。您为美国、英国和加拿大的展示量付了费，但广告真的在那些地区展示了吗？如果不从那些位置亲自检查，您就只能依赖广告网络自身的报告——这就像让狐狸来判断鸡舍是否安全一样。

扩展验证规模

通过浏览器配合代理进行手动抽查——对于小型广告活动来说没问题。但如果您在多个广告网络上跨 15 个国家投放广告，您就需要自动化。脚本通过目标地区的代理加载页面、截取广告位截图，并与预期创意素材进行比对。

数据中心代理 非常适合这类大规模批量检查。您需要大规模访问广告投放页面、收集数据——这更接近于数据抓取而非账号管理，因此数据中心 IP 的速度和数量比模拟家庭用户更为重要。数百个分布在不同地区的 IP 让您在一次运行中就能覆盖所有目标市场。

AdSense 与发布商端验证

如果您是发布商，您需要了解 Google 在不同国家的页面上实际投放了哪些广告。检查 Adsense 广告加载情况的最佳代理是来自目标地区的快速连接——您通过代理加载自己的页面，就能看到访客所看到的内容。这有助于发现低质量广告主、不当内容或影响您收入的地理定位问题。

竞争对手广告监控

在实践中，团队将其用于直接影响战略的特定场景。追踪竞争对手在黑五、返校季或假期季如何更换创意素材——每周从目标地区加载发布商页面并截图版位，以建立其信息转变的时间线。通过监控不熟悉品牌出现在关键地区的广告位中来监测新进入者——新广告主在德国和法国的广告位突然激增表明他们在发布新闻稿之前就已经在扩张。你还可以对比竞争对手在不同地区的广告版位组合——也许他们在美国投放视频前贴广告，但在东南亚依赖原生展示广告——这揭示了你可以用来完善自己媒体计划的预算分配和渠道优先级。