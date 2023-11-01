NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

广告验证代理

IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买300 数据中心 IP across 我的 目标国家/地区
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 ad 代理服务
  • 导出我的 regional 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

我经常出差，所以用的是这位卖家的产品！质量和相对便宜的价格很适合我！商务需要频繁访问我所在地区网站被封锁的国家！使用这些代理就能解决问题！

Cergei VoloskovFineProxy 内部平台译自英语来源

我主要用FineProxy来绕过地理限制，检查不同地区的广告，它处理得非常顺畅。没有验证码，也没有被列入黑名单的知识产权——至少到目前为止是这样。它已经成为我首选的代理服务，我已经向几个朋友推荐过。

lltr6SaasHub, 今年译自英语来源

负载下速度

我已经用FineProxy有一段时间了，他们的服务非常可靠。连接速度稳定，正常运行时间几乎完美。我强烈推荐给需要稳定代理的人！

RehanNorton Safe Web, 今年译自英语来源

非常惊艳！速度惊人，让我可以无缝浏览和直播。用户界面直观易用，方便切换服务器。如果你需要一个可靠且快速的代理，这就是首选！

Nadeem KhanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

API 和智能代理访问

对于需要代理且不复杂设置的人来说，这是一个非常方便的服务。一切开始得很快，有多个国家可供选择，套餐选择也不错。我用代理做分析和自动化工作，结果非常满意

EvgeniyDieg, 今年译自英语来源

我们公司在SEO研究、社交媒体管理、竞争对手分析和自动化任务方面高度依赖代理。FineProxy是我们团队的救星，它提供种类丰富、快速、安全且高度匿名的代理，帮助我们高效完成任务。控制面板简单易用，可以毫不费力地管理多个代理。与我们过去试过的其他代理服务商不同，FineProxy始终保持稳定的速度和在线率，这对我们的运营至关重要。如果你需要企业级代理解决方案，我强烈建议试试他们的服务！

omkaarSaasHub, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
广告验证需要多少代理？取决于规模

取决于您的规模。如果要检查 10 个国家的广告活动，10-20 个 IP（每个目标地区一到两个）是起步配置。如果要自动化验证数千个广告位，您需要更大的 IP 池——覆盖所有目标地区的数百个 IP。

可以使用数据中心代理，还是必须用住宅代理？通常选数据中心代理

对于大多数广告验证任务，数据中心代理就能胜任。它们速度更快、价格更低。唯一的例外是广告网络会检查连接类型，并向数据中心 IP 投放不同内容的情况。在这种情况下，ISP 代理可以解决问题——它们看起来像家庭宽带连接，但没有流量限制。

通过代理加载 AdSense 具体能看到什么？按地区查看

这意味着通过来自特定国家的代理访问您自己的网站（或任何网站），查看该地区访客看到的 Google AdSense 广告。发布商借此了解不同地区的广告库存情况。流量套利团队则用它来研究哪些 Offer 在哪些市场投放，为发起广告活动做好准备。

广告网络会封锁我的验证 IP 吗？轮换有帮助

有可能，如果您从同一个地址连续发出过多请求的话。通过 IP 池进行轮换可以解决这个问题——无论是在您自己这边实现，还是通过代理服务来完成。使用数据中心代理，您可以将请求均匀分散到数千个 IP 上。

广告验证合法吗？是的

是的。检查您自己的广告在哪里以及如何展示是标准的行业做法。从公开访问的页面监测竞争对手的广告投放同样合法——您查看的是任何普通访客都能看到的内容。

这是否适用于 DoubleVerify、IAS 或 MOAT 等验证平台？可以

可以。这些平台通常支持自定义代理配置，或允许你导入通过自有基础设施收集的数据。你可以通过 FineProxy IP 路由验证脚本，并通过这些平台的 API 将结果——截图、广告标签、版位 URL——推送到 DoubleVerify、IAS 或 MOAT 仪表板。这在你需要超越平台默认覆盖范围的地区特定检查，或需要独立验证层来交叉参考平台自身报告时特别有用。

指南

广告验证的实际工作原理——代理在其中的作用

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

您每月在展示广告上投入 10,000 美元。后台显示展示量在增长，点击率看起来也很健康。但这些流量中有多少是真实用户在正确位置看到了您的广告？

广告欺诈每年给行业造成约 650 亿美元的损失。点击农场、不可见的广告位、伪装成真人的机器人、伪造身份出售「优质」库存的网站——欺诈手段多种多样且不断演变。验证是了解您的广告活动真实表现的唯一途径。

代理解决的核心问题

广告网络会根据访问者的身份展示不同内容。来自德克萨斯的访客看到一组广告，来自德国的访客看到另一组。而当已知的验证服务进行检查时——欺诈者能识别其 IP，然后展示一个完全干净的页面，而非平时的垃圾内容。

广告验证代理让您能够以任意地区普通用户的身份检查广告投放情况。没有特殊标记，不会被检测——只是来自特定城市或国家的一次正常请求。

您实际在检查什么

地理位置准确性是最大的问题。您为美国、英国和加拿大的展示量付了费，但广告真的在那些地区展示了吗？如果不从那些位置亲自检查，您就只能依赖广告网络自身的报告——这就像让狐狸来判断鸡舍是否安全一样。

除了地理位置之外，还有广告位质量问题。您的品牌横幅出现在不良内容旁边会损害品牌声誉，即使没有人点击。验证能在这演变成公关危机之前发现问题。

然后就是欺诈本身：广告层层堆叠导致只有一个可见、单像素横幅技术上算「已加载」但无人看到、机器人流量虚增展示量。所有这些都在零回报的情况下消耗您的预算。

扩展验证规模

通过浏览器配合代理进行手动抽查——对于小型广告活动来说没问题。但如果您在多个广告网络上跨 15 个国家投放广告，您就需要自动化。脚本通过目标地区的代理加载页面、截取广告位截图，并与预期创意素材进行比对。

数据中心代理非常适合这类大规模批量检查。您需要大规模访问广告投放页面、收集数据——这更接近于数据抓取而非账号管理，因此数据中心 IP 的速度和数量比模拟家庭用户更为重要。数百个分布在不同地区的 IP 让您在一次运行中就能覆盖所有目标市场。

当广告网络主动尝试检测验证流量时——尤其是配备了复杂反欺诈系统的情况下——ISP 代理能增加一层合法性。它们看起来像家庭宽带连接，但运行在数据中心级别的基础设施上。

AdSense 与发布商端验证

如果您是发布商，您需要了解 Google 在不同国家的页面上实际投放了哪些广告。检查 Adsense 广告加载情况的最佳代理是来自目标地区的快速连接——您通过代理加载自己的页面，就能看到访客所看到的内容。这有助于发现低质量广告主、不当内容或影响您收入的地理定位问题。

流量套利团队也采用同样的方法：在向特定地区导流之前，先检查该地区展示的 Offer 和广告内容。

竞争对手广告监控

最佳广告验证代理不仅仅是为了监测您自己的广告活动。观察竞争对手投放了什么广告、测试了哪些创意素材、在哪里投放——所有这些都需要从竞争对手所瞄准的相同地区加载页面，同时不被检测或封锁。一个覆盖关键市场的独享代理池即可满足这一需求。

在实践中，团队将其用于直接影响战略的特定场景。追踪竞争对手在黑五、返校季或假期季如何更换创意素材——每周从目标地区加载发布商页面并截图版位，以建立其信息转变的时间线。通过监控不熟悉品牌出现在关键地区的广告位中来监测新进入者——新广告主在德国和法国的广告位突然激增表明他们在发布新闻稿之前就已经在扩张。你还可以对比竞争对手在不同地区的广告版位组合——也许他们在美国投放视频前贴广告，但在东南亚依赖原生展示广告——这揭示了你可以用来完善自己媒体计划的预算分配和渠道优先级。