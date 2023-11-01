NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro ověřování reklam

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 300 datacentrových IP ve vybraných cílových zemích
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou reklamní proxy službu
  • Exportujte mé regionální seznamy proxy jako JSON
  • Zobrazte, které proxy služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Cestuji často, takže používám produkty tohoto prodejce! Kvalita a poměrně nízká cena mi vyhovují! Obchod vyžaduje časté návštěvy v zemích, kde jsou webové stránky v mém regionu zablokovány! Použití těchto proxy serverů vyřeší problém!

Cergei VoloskovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy především k překročení geografických omezení a prohlížení reklam v různých regionech a vše funguje bez obvinění. Žádný captcha, žádná IP blokovaná, alespoň zatím. Stalo se to mým hlavním proxy servisem a už jsem ho doporučil několika známým.

lltr6SaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Už nějakou dobu používám FineProxy a jejich služba je neuvěřitelně spolehlivá. Rychlost připojení je konstantně rychlá a funkční doba je prakticky ideální. Ráda bych to doporučila každému, kdo potřebuje stabilní proxy!

RehanNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Absolutně skvělé! Rychlost je neuvěřitelná, což mi umožňuje plynulé prohlížení a streamování. Uživatelský rozhraní je intuitivní, což usnadňuje přepravu serverů. Pokud potřebujete spolehlivou a rychlou proxy, je to právě ona!

Nadeem KhanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Velmi pohodlná služba pro ty, kteří potřebují proxy bez komplikovaných konfigurací. Všechno se vyvíjí rychle, jsou k dispozici různé země a slušný výběr plánů. Použil jsem proxy pro analýzu a automatizaci práce a byl jsem naprosto spokojený s výsledkem.

EvgeniyDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!

omkaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Kolik proxy potřebuji pro ověřování reklam?Záleží na rozsahu

Záleží na rozsahu. Pro kontrolu kampaní v 10 zemích je výchozím bodem 10–20 IP adres (jedna nebo dvě na cílovou lokalitu). Pro automatizovanou verifikaci napříč tisíci umístěními budete potřebovat větší pooly – stovky IP adres pokrývajících všechny cílové geografické lokace.

Mohu použít datacentrové proxy, nebo potřebuji rezidenční?Obvykle datacentrové

Pro většinu úloh spojených s ověřováním reklam datacentrové proxy plně postačují. Jsou rychlejší a levnější. Jedinou výjimkou je situace, kdy reklamní sítě kontrolují typ připojení a zobrazují odlišný obsah pro datacentrové IP adresy. V takovém případě ISP proxy problém vyřeší – vypadají jako domácí připojení, ale bez omezení objemu provozu.

Co přesně znamená načítání AdSense přes proxy?Zobrazení podle země

Znamená to návštěvu vlastního webu (nebo jakéhokoli webu) přes proxy z konkrétní země, abyste viděli, jaké reklamy Google AdSense se zobrazují návštěvníkům v dané lokalitě. Publisheři tímto způsobem zjišťují svůj reklamní inventář napříč geografickými oblastmi. Arbitrážní týmy to využívají k průzkumu toho, jaké nabídky jsou aktivní na jakých trzích, než spustí kampaně.

Zablokují reklamní sítě moje verifikační IP adresy?Rotace pomáhá

Může se to stát, pokud z jedné adresy posíláte příliš mnoho požadavků za sebou. Rotace přes pool IP adres to vyřeší — ať už na vaší straně, nebo prostřednictvím proxy služby. S datacenter proxy můžete požadavky rovnoměrně rozložit napříč tisíci IP adresami.

Je ověřování reklam legální?Ano

Ano. Kontrola toho, kde a jak se zobrazují vaše vlastní reklamy, je běžnou praxí v oboru. Sledování umístění reklam konkurence na veřejně dostupných stránkách je rovněž legální — vidíte stejný obsah jako jakýkoli běžný návštěvník.

Funguje to s verifikačními platformami jako DoubleVerify, IAS nebo MOAT?Ano

Ano. Tyto platformy často podporují vlastní konfigurace proxy nebo umožňují načítat data shromážděná prostřednictvím vaší vlastní infrastruktury. Verifikační skripty můžete směrovat přes IP adresy FineProxy a výsledky — snímky obrazovky, reklamní tagy, URL umístění — odesílat do dashboardů DoubleVerify, IAS nebo MOAT prostřednictvím jejich API. To je obzvláště užitečné, když potřebujete geo-specifické kontroly nad rámec toho, co platforma standardně pokrývá, nebo když chcete nezávislou vrstvu ověření ke křížové kontrole s vlastními reporty platformy.

Průvodce

Jak ověřování reklam skutečně funguje — a jakou roli hrají proxy

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Utrácíte 10 000 $ měsíčně za display reklamy. Dashboard hlásí rostoucí imprese, CTR vypadá zdravě. Ale kolik z toho provozu tvoří skuteční lidé, kteří vidí vaše bannery na správných místech?

Podvody s reklamou stojí odvětví přibližně 65 miliard dolarů ročně. Click farmy, neviditelná umístění reklam, boty předstírající skutečné uživatele, weby falšující svou identitu za účelem prodeje “prémiového” inventáře — schémata jsou rozmanitá a neustále se vyvíjejí. Verifikace jediný způsob, jak zjistit, co se s vašimi kampaněmi skutečně děje.

Klíčový problém, který proxy řeší

Reklamní sítě zobrazují různý obsah v závislosti na tom, kdo se dívá. Návštěvník z Texasu vidí jednu sadu reklam, někdo z Německa zase jinou. A když kontrolu provádí známá verifikační služba — podvodníci dokážou rozpoznat IP adresu a místo obvyklého balastu zobrazit dokonale čistou stránku.

Proxy pro ověřování reklam vám umožňuje kontrolovat umístění reklam, jako byste byli běžným uživatelem z libovolné lokality. Žádné speciální příznaky, žádná detekce — jen normálně vypadající požadavek z konkrétního města nebo země.

Co vlastně kontrolujete

Geografická přesnost je největší problém. Zaplatili jste za imprese v USA, Velké Británii a Kanadě. Zobrazují se tam skutečně? Bez vlastní kontroly z těchto lokalit spoléháte na reporting samotné reklamní sítě — což je jako ptát se lišky, jestli je kurník v bezpečí.

Kromě geolokace je tu kvalita umístění. Banner vaší značky vedle pochybného obsahu poškozuje reputaci, i když na něj nikdo neklikne. Verifikace to zachytí dříve, než se z toho stane PR problém.

A pak je tu samotný podvod: reklamy naskládané přes sebe, takže je vidět jen jedna, jednopixelové bannery, které se technicky “načtou”, ale nikdo je nevidí, botový provoz uměle nafukující počty impresí. To vše požírá váš rozpočet s nulovým výnosem.

Škálování kontrol

Ruční namátkové kontroly z prohlížeče přes proxy — to je v pořádku pro malou kampaň. Ale pokud provozujete reklamy v 15 zemích na více sítích, potřebujete automatizaci. Skripty, které načítají stránky přes proxy z cílových geolokací, pořídí screenshot umístění reklam a porovnají je s očekávanými kreativami.

Datacentrové proxy fungují skvěle pro tento typ hromadné kontroly. Načítáte reklamní stránky velkém měřítku a sbíráte data — to se blíží spíše scrapingu než správě účtů, takže rychlost a objem datacenter IP adres jsou důležitější než to, zda vypadáte jako domácí uživatel. Stovky IP adres z různých lokalit vám umožní pokrýt všechny cílové trhy v jednom běhu.

V případech, kdy reklamní síť aktivně detekuje verifikační provoz — zejména pomocí sofistikovaných anti-fraud systémů — ISP proxy dodávají vrstvu legitimity. Vypadají jako domácí připojení, ale běží na infrastruktuře datacenter úrovně.

Verifikace AdSense a reklam na straně publishera

Pokud jste na straně publishera, chcete vědět, jaké reklamy Google skutečně zobrazuje na vašich stránkách v různých zemích. Nejlepší proxy pro kontrolu načítání AdSense je rychlé připojení z cílového regionu — načtete vlastní stránku přes proxy a vidíte přesně to, co vidí vaši návštěvníci. Díky tomu odhalíte nekvalitní inzerenty, nevhodný obsah nebo problémy s geo-targetingem, které ovlivňují vaše příjmy.

Arbitrážní týmy používají stejný přístup: kontrolují, jaké nabídky a reklamy se zobrazují v konkrétních geo lokalitách, než tam začnou směřovat provoz.

Monitoring reklam konkurence

Nejlepší proxy pro verifikaci reklam se netýká pouze vašich vlastních kampaní. Sledování toho, co konkurence spouští, jaké kreativy testuje a kde umísťuje reklamy — to vše vyžaduje načítání stránek ze stejných lokalit, na které cílí vaše konkurence, aniž byste byli odhaleni nebo zablokováni. Pool dedikovaných proxy na klíčových trzích to pokryje.

V praxi to týmy využívají pro konkrétní scénáře, které přímo ovlivňují strategii. Sledujte, jak konkurence mění kreativy kolem Black Friday, začátku školního roku nebo sváteční sezóny — načítejte stránky vydavatelů z cílových geolokalit jednou týdně a pořizujte snímky umístění, abyste vytvořili časovou osu změn jejich sdělení. Monitorujte, kdy na váš trh vstoupí nový hráč, sledováním neznámých značek objevujících se v reklamních pozicích ve vašich klíčových regionech; náhlý nárůst přítomnosti nového inzerenta v Německu a Francii vám prozradí, že expandují dříve, než o tom vyjde jakákoliv tisková zpráva. Můžete také porovnat mix reklamních umístění konkurence napříč geolokalitami — možná používají video pre-rolly v USA, ale spoléhají nativní display v jihovýchodní Asii — což odhaluje alokaci rozpočtu a priority kanálů, které můžete využít k vylepšení vlastního mediálního plánu.