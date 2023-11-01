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Proxy pro Reddit

IPv4 proxy vytvořené pro Reddit: kompatibilní s PRAW, podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5 a škálování napříč více OAuth aplikacemi s 60 req/min na každou. Automatické doručení po platbě, neomezený provoz a API přístup.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou americkou IP pro aplikaci Reddit OAuth
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Pracoval jsem s touto službou více než rok, a všechno je v pořádku, bez blokády nebo nedorozumění! Jednoduchý v používání, žádné zbytečné funkce, vše, co potřebujete. Dělám to ve sprše! Našel jsem v tom proxy žádný nedostatek.

Anton SmirnovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Velmi pohodlná služba pro ty, kteří potřebují proxy bez komplikovaných konfigurací. Všechno se vyvíjí rychle, jsou k dispozici různé země a slušný výběr plánů. Použil jsem proxy pro analýzu a automatizaci práce a byl jsem naprosto spokojený s výsledkem.

EvgeniyDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!

Felix KernerTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Neřekl bych, že ceny jsou nejnižší, ale neomezený datový provoz a maximální rychlost jsou nepopiratelné výhody. Technická podpora mě nikdy nezklamala – je vždy k dispozici, věcná, vstřícná a pracuje bez zbytečných průtahů. Už druhým rokem používám 30denní balíček s evropskými adresami. Po zaplacení se vše aktivuje okamžitě. Jiné možnosti jsem nezkoušel, protože tato mi stačí.

Юрий ЮрийInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu scrapovat bez placení za přístup k API?Ano

Ano, ale bezplatná úroveň API (bez OAuth) vám umožní pouze 10 požadavků za minutu sledovaných podle IP. S OAuth (nastavení zdarma) získáte 60 za minutu na aplikaci. Po změnách cen API v roce 2023 Reddit zachoval bezplatnou OAuth úroveň pro osobní a nekomerční použití, takže individuální vývojáři a malé projekty nejsou dotčeni. Každá další OAuth aplikace na vlastní proxy přidá dalších 60 požadavků za minutu k vaší celkové kapacitě. Pro většinu sběru dat bezplatné autentizované API plus několik Dedikované proxy to pokryje — není třeba platit za rozšířený přístup.

Jak Reddit detekuje propojené účty?Více signálů

Především prostřednictvím IP adresy a otisku prohlížeče. Pokud dva účty sdílejí stejnou IP, cookies, časovou zónu nebo rozlišení obrazovky — jsou propojeny. Záleží i na vzorcích chování: podobné časy příspěvků, stejné subreddity, vzájemné hlasování o obsahu. Samostatná proxy plus samostatný profil prohlížeče pro každý účet eliminuje většinu těchto signálů.

Dostanu za datacenter proxy ban účtu?Záleží na aktivitě

Pro prohlížení a čtení — ne. Pro aktivní publikování a komentování — zvyšuje to riziko. Spamové filtry Redditu věnují datacenter rozsahům větší pozornost, když jsou účty aktivně zapojené. ISP proxy jsou bezpečnější pro vše, co je spojeno s účtem. Datacenter proxy jsou v pořádku pro API scraping a jednoduchý přístup.

Jak nastavím proxy pro PRAW?Nastavte HTTPS_PROXY

Nastavte proměnnou prostředí HTTPS_PROXY před spuštěním vašeho skriptu: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW komunikuje s Redditem výhradně přes HTTPS, takže tato jediná proměnná pokrývá všechny požadavky. Pokud vaše proxy vyžaduje autentizaci, přidejte přihlašovací údaje do URL: http://user:pass@address:port. HTTPS proxy od FineProxy jsou dodávány s dedikovaným SSL certifikátem pro každou IP, takže každé spojení je správně šifrované hned od začátku.

Je bezpečné používat bezplatné webové proxy pro přístup?Ne pro přihlášení

Pro rychlý, jednorázový přístup — obvykle žádný problém. Pro pravidelné používání nebo cokoli, co vyžaduje přihlášení k účtu — ne. Bezplatné proxy mohou zaznamenávat váš provoz, vkládat reklamy nebo prozradit vaši skutečnou IP. Pro spolehlivý přístup je levná dedikovaná proxy spolehlivější a bezpečnější.

Mohu proxy používat s mobilní aplikací Reddit?Nastavte operační systém

Oficiální aplikace Reddit nemá vestavěné nastavení proxy. Chcete-li směrovat její provoz přes proxy, nakonfigurujte proxy na úrovni operačního systému: na Androidu otevřete nastavení Wi-Fi sítě a zadejte adresu a port proxy; na iOS přejděte do Nastavení → Wi-Fi → vaše síť → Konfigurovat proxy. Pro SOCKS5 proxy budete potřebovat aplikaci třetí strany (například Drony na Androidu nebo Shadowrocket na iOS), která tuneluje veškerý provoz zařízení. Jakmile je systémová proxy aktivní, aplikace Reddit — spolu se všemi ostatními aplikacemi — ji bude používat automaticky. Podrobné pokyny k nastavení na obou platformách najdete v našem Integration hub.