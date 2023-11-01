Proxy pro Reddit
IPv4 proxy vytvořené pro Reddit: kompatibilní s PRAW, podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5 a škálování napříč více OAuth aplikacemi s 60 req/min na každou. Automatické doručení po platbě, neomezený provoz a API přístup.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou americkou IP pro aplikaci Reddit OAuth
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Správa účtů
Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.
Pracoval jsem s touto službou více než rok, a všechno je v pořádku, bez blokády nebo nedorozumění! Jednoduchý v používání, žádné zbytečné funkce, vše, co potřebujete. Dělám to ve sprše! Našel jsem v tom proxy žádný nedostatek.
Přístup přes API a agenty
Velmi pohodlná služba pro ty, kteří potřebují proxy bez komplikovaných konfigurací. Všechno se vyvíjí rychle, jsou k dispozici různé země a slušný výběr plánů. Použil jsem proxy pro analýzu a automatizaci práce a byl jsem naprosto spokojený s výsledkem.
Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!
Provoz se neměří
Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.
Neřekl bych, že ceny jsou nejnižší, ale neomezený datový provoz a maximální rychlost jsou nepopiratelné výhody. Technická podpora mě nikdy nezklamala – je vždy k dispozici, věcná, vstřícná a pracuje bez zbytečných průtahů. Už druhým rokem používám 30denní balíček s evropskými adresami. Po zaplacení se vše aktivuje okamžitě. Jiné možnosti jsem nezkoušel, protože tato mi stačí.
Mohu scrapovat bez placení za přístup k API?Ano
Ano, ale bezplatná úroveň API (bez OAuth) vám umožní pouze 10 požadavků za minutu sledovaných podle IP. S OAuth (nastavení zdarma) získáte 60 za minutu na aplikaci. Po změnách cen API v roce 2023 Reddit zachoval bezplatnou OAuth úroveň pro osobní a nekomerční použití, takže individuální vývojáři a malé projekty nejsou dotčeni. Každá další OAuth aplikace na vlastní proxy přidá dalších 60 požadavků za minutu k vaší celkové kapacitě. Pro většinu sběru dat bezplatné autentizované API plus několik Dedikované proxy to pokryje — není třeba platit za rozšířený přístup.
Jak Reddit detekuje propojené účty?Více signálů
Především prostřednictvím IP adresy a otisku prohlížeče. Pokud dva účty sdílejí stejnou IP, cookies, časovou zónu nebo rozlišení obrazovky — jsou propojeny. Záleží i na vzorcích chování: podobné časy příspěvků, stejné subreddity, vzájemné hlasování o obsahu. Samostatná proxy plus samostatný profil prohlížeče pro každý účet eliminuje většinu těchto signálů.
Dostanu za datacenter proxy ban účtu?Záleží na aktivitě
Pro prohlížení a čtení — ne. Pro aktivní publikování a komentování — zvyšuje to riziko. Spamové filtry Redditu věnují datacenter rozsahům větší pozornost, když jsou účty aktivně zapojené. ISP proxy jsou bezpečnější pro vše, co je spojeno s účtem. Datacenter proxy jsou v pořádku pro API scraping a jednoduchý přístup.
Jak nastavím proxy pro PRAW?Nastavte HTTPS_PROXY
Nastavte proměnnou prostředí HTTPS_PROXY před spuštěním vašeho skriptu: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW komunikuje s Redditem výhradně přes HTTPS, takže tato jediná proměnná pokrývá všechny požadavky. Pokud vaše proxy vyžaduje autentizaci, přidejte přihlašovací údaje do URL: http://user:pass@address:port. HTTPS proxy od FineProxy jsou dodávány s dedikovaným SSL certifikátem pro každou IP, takže každé spojení je správně šifrované hned od začátku.
Je bezpečné používat bezplatné webové proxy pro přístup?Ne pro přihlášení
Pro rychlý, jednorázový přístup — obvykle žádný problém. Pro pravidelné používání nebo cokoli, co vyžaduje přihlášení k účtu — ne. Bezplatné proxy mohou zaznamenávat váš provoz, vkládat reklamy nebo prozradit vaši skutečnou IP. Pro spolehlivý přístup je levná dedikovaná proxy spolehlivější a bezpečnější.
Mohu proxy používat s mobilní aplikací Reddit?Nastavte operační systém
Oficiální aplikace Reddit nemá vestavěné nastavení proxy. Chcete-li směrovat její provoz přes proxy, nakonfigurujte proxy na úrovni operačního systému: na Androidu otevřete nastavení Wi-Fi sítě a zadejte adresu a port proxy; na iOS přejděte do Nastavení → Wi-Fi → vaše síť → Konfigurovat proxy. Pro SOCKS5 proxy budete potřebovat aplikaci třetí strany (například Drony na Androidu nebo Shadowrocket na iOS), která tuneluje veškerý provoz zařízení. Jakmile je systémová proxy aktivní, aplikace Reddit — spolu se všemi ostatními aplikacemi — ji bude používat automaticky. Podrobné pokyny k nastavení na obou platformách najdete v našem Integration hub.