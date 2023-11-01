Proxy pro Instagram
Spravujte více účtů na Instagramu, automatizujte růst a vyhněte se banům díky bezpečným statickým datacentrovým proxy.
Sestavte si tarif proxy pro Instagram.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou IP pro jeden účet Instagram
- Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby Instagram proxy
- Exportujte můj seznam Instagram proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby Instagram proxy měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte lokality dostupné pro vyhrazené Instagram proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Správa účtů
Používám tuto službu už více než pět let pro své projekty sběru dat a byla skvělá. Nabízejí rotační IP adresy, rychlou výkonnost a na rozdíl od mnoha jiných proxy serverů nejsou blokovány na sociálních platformách.
S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.
Lokality a zásoby
Dobře, ta služba je skvělá, protože jsem měl balíček USA a USA, předtím jsem měl balíček pouze USA, ale změnil jsem to na balíček a je to super rychlé 😉
Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další
Přístup přes API a agenty
Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!
Při vytváření aplikací, které vyžadují různorodost IP, byl FINEproxy.ORG spojencem. Jeho integrace API s našimi systémy byla bezproblémová. Rychlost a spolehlivost byly obecně dobré, s příležitostnými poklesy, které jejich tým rychle vyřešil.
Mohu použít jednu proxy pro více účtů?Jedna na účet
Technicky ano, ale důrazně doporučujeme jednu statickou IP na účet pro workflow založené na sezeních, jako je Instagram. Izolace účtů podle IP snižuje riziko křížových signálů (sdílené otisky, smíchané cookies) a udržuje konzistentní přihlášení, úpravy profilu i další akce. Pokud spravujete mnoho účtů, přiřaďte je 1:1 ke statickým IP a udržujte každý profil dlouhodobě na stejné adrese.
Budou tyto proxy fungovat s Instagram boty?Ano
Naše serverové proxy se integrují s většinou automatizačních nástrojů a vlastních skriptů, včetně Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin a AdsPower. Seznamy proxy můžete nahrát přímo, stáhnout je přes URL nebo využít naše REST API.
Nabízíte rezidenční nebo mobilní proxy?Statické ISP
Neprodáváme mobilní ani klasické rotující rezidenční proxy. Nabízíme však statické ISP (static-residential) IPv4 — IP adresy ohlášené spotřebitelskými ISP — užitečné v případech, kdy cílové servery přísněji kontrolují datacenter ASN. Pokud s automatizací teprve začínáte nebo chcete méně komplikací, statické ISP proxy mohou být ideální volbou.
Jedná se o sdílené, nebo dedikované proxy?Obojí
K dispozici jsou obě možnosti. Dedikované IP adresy jsou přiřazeny výhradně vám. Velké sdílené plány jsou společné a jednu IP adresu mohou současně využívat až 3 zákazníci. Dedikované IP volte pro citlivé nebo dlouhodobě používané účty; sdílené pooly se hodí pro nenáročné úkoly velkém měřítku.
Mohu si profil zaregistrovat z jiné země?Ano
Ano. Vyberte proxy v zemi, kterou potřebujete, a udržujte stejnou IP po celý průběh — přihlášení, ověření e-mailem/telefonem, první login, nastavení profilu. Regionální konzistence pomáhá zobrazit správný jazyk, měnu a projít bezpečnostními kontrolami.
Jak odblokovat webový Instagram na počítači?Nakonfigurujte prohlížeč
Otevřete síťová nastavení prohlížeče, zadejte adresu a port proxy, uložte a znovu načtěte Instagram. Nyní máte odblokované přihlášení na Instagram — stránka vidí polohu proxy, nikoli vaši. Žádný VPN software ani rozšíření prohlížeče nejsou potřeba. Proxy od FineProxy fungují v jakémkoli prohlížeči — Chrome, Firefox, Edge nebo Safari — bez dalšího softwaru.