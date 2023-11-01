NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Centrum integrací

Centrum integrací

Jednotné návody pro nastavení v OS, prohlížečích, rozšířeních, anti-detect prohlížečích a ukázky kódu.

Návody27 veřejných konfigurací
PokrytíOS · prohlížeče · nástroje · kód

Vyberte si nastavení.
Postupujte podle jedné jasné cesty.

Každý návod má stejnou strukturu: nejprve požadavky, poté očíslované kroky se snímky obrazovky, řešení problémů a závěrečná kontrola připojení.

Používejte proxy pouze pro povolené cíle a workflow. Před nasazením si přečtěte naše zásady přijatelného použití .

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Nastavit na 48 hodin