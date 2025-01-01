Průvodce integrací
Integrace proxy do Kameleo
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit a používat proxy v antidetekčním prohlížeči Kameleo
Vytvořte profil
Klikněte na Nový v nabídce profilů.
Nakonfigurujte svůj profil
Zvolte typ připojení (SOCKS5) Zadejte adresu proxy a port (1080 pro SOCKS5) zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Klikněte Vytvořit profil v pravém bočním menu.
Spusťte relaci prohlížení
Klikněte na tlačítko Start ve vašem proxy profilu. Otevře se okno prohlížeče.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy do Kameleo?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy do Kameleo funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Integrace proxy do Kameleo nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.