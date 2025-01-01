Kameleo proxy-integratie

Step 2

Configureer uw profiel

Kies het verbindingstype (SOCKS5) Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik Profiel aanmaken in het menu aan de rechterkant.