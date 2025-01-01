Panduan integrasi
Integrasi proxy Kameleo
Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.
Cara mengatur dan menggunakan proxy di browser antidetect Kameleo
Buat profil
Klik pada Baru di menu profil.
Konfigurasikan profil Anda
Pilih jenis koneksi (SOCKS5) Masukkan alamat proxy dan port Anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik Buat Profil di menu sisi kanan.
Mulai sesi browsing
Klik tombol Start di profil proxy Anda. Jendela browsing akan terbuka.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Integrasi proxy Kameleo?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Integrasi proxy Kameleo berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Integrasi proxy Kameleo tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.