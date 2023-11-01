NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy Kanada

Proxy statis Kanada IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Kanada dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Kanada lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy adalah layanan proxy yang dapat diandalkan yang dikenal karena jaringan IP yang luas dan rencana yang fleksibel. Ini menyediakan berbagai pilihan proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) dan mencakup beberapa lokasi global, menjadikannya cocok untuk berbagai tugas online seperti web scraping, penelusuran anonim, dan mengakses konten yang dibatasi secara geografis. Pengguna menghargai kecepatan koneksi yang cepat dan antarmuka yang mudah untuk menavigasi, serta opsi untuk memilih dari proxy bersama atau pribadi. Tim dukungan FineProxy responsif, memastikan bantuan kapan pun diperlukan. Meskipun mungkin sedikit lebih mahal daripada beberapa alternatif, kinerja dan stabilitasnya menjadikannya pilihan yang kuat bagi individu dan bisnis yang membutuhkan layanan proxy yang dapat diandalkan.

hamouPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah melampaui harapan saya! Proxy mereka cepat, aman, dan sangat dapat diandalkan. Pilihan yang luas untuk IP dan lokasi membuatnya mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan saya. Tim dukungan responsif dan membantu, memastikan masalah apa pun diselesaikan dengan cepat. Sangat direkomendasikan bagi siapa pun yang mencari layanan proxy yang dapat diandalkan!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

FineProxy adalah layanan yang sangat baik bagi mereka yang menghargai stabilitas dan keamanan. Proxy bekerja tanpa gangguan, dan tim dukungan selalu tersedia dan dengan cepat menyelesaikan masalah apa pun. Harga sangat terjangkau!

DarrelFaulknerSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sangat terkesan! Kecepatan luar biasa, memungkinkan saya untuk menjelajahi dan mengalir dengan lancar. Antarmuka pengguna intuitif, membuatnya mudah untuk beralih server. Jika Anda membutuhkan proxy yang cepat dan andal, ini yang harus Anda pilih!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah trik mengatasi blackout NHL menggunakan proxy dari provinsi lain benar-benar berhasil?Tergantung layanannya. Sportsnet+

Tergantung layanannya. Sportsnet+ Standard dan TSN memeriksa IP terhadap wilayah siaran. IP dari luar zona blackout — IP Vancouver untuk blackout Toronto — melewati pemeriksaan tersebut. Sportsnet+ Premium ($34,99/bulan) menghapus blackout sepenuhnya, sehingga beberapa orang mempertimbangkan biaya proxy vs. upgrade. Proxy ISP bekerja lebih andal untuk streaming dibanding datacenter. Deteksi TSN’s lebih ringan, Sportsnet lebih ketat.

CBC Gem dan Crave dari luar negeri?Keduanya dibatasi

Keduanya dibatasi secara geografis. CBC Gem menampilkan konten gratis dengan iklan hanya untuk IP domestik — ekspatriat dan pelancong adalah audiens utamanya. Crave (Bell Media) juga sama. Proxy ISP lebih konsisten lolos, sedangkan proxy datacenter lebih cepat terdeteksi khususnya di Crave. Halaman dukungan CBC sendiri menyarankan untuk menonaktifkan VPN atau proxy saat troubleshooting — mereka tahu orang-orang menggunakannya.

Apakah scraping situs lokal legal menurut PIPEDA?PIPEDA memperlakukan informasi

PIPEDA memperlakukan informasi pribadi yang tersedia secara publik tetap sebagai data yang dilindungi. Privacy Commissioner mengeluarkan pernyataan bersama pada 2024: organisasi wajib menerapkan perlindungan anti-scraping berlapis, scraping massal data pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang wajib dilaporkan. Untuk data non-pribadi — harga produk, metadata listing, lowongan kerja tanpa nama — risiko hukumnya lebih rendah. Namun situs-situs di sana cenderung menerapkan penegakan lebih ketat dibandingkan situs Amerika.

Bisakah saya melakukan scraping realtor.ca untuk listing MLS?Secara teknis melanggar

Secara teknis melanggar ToS mereka. DDF milik CREA’s adalah kanal resmi, tetapi hanya mencakup 60-65% listing nasional — Saskatchewan dan Quebec dikecualikan, tidak semua brokerage berpartisipasi. Akses API memerlukan keanggotaan CREA dan lisensi brokerage. Tool scraping untuk data listing publik memang ada, tetapi realtor.ca memantau akses tidak sah. IP lokal diperlukan untuk melihat listing lengkap.

Apa yang membuat FineProxy berbeda dari provider lain?Sebagai layanan proxy

Sebagai layanan proxy Kanada (CA), FineProxy menjalankan ASN sendiri — IP datacenter bukan cloud-hosted, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. Untuk monitoring Shopify, Kijiji, dan situs tanpa pemeriksaan tipe IP. ISP IPv4 pada Rogers, Bell, Telus untuk streaming dan platform yang memfilter berdasarkan tipe koneksi. Rotating dengan CA dalam pool. Level negara. Sebagai penyedia alamat IP Kanada terbaik untuk pekerjaan volume besar — tanpa billing per-GB.

Proxy Kanada aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Kanada gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
505 online·Butuh lebih banyak? →
23.227.39.78:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.57 Mbps
99.9%
1 jam lalu
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 jam lalu
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 jam lalu
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 jam lalu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.66 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 jam lalu
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 jam lalu
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 jam lalu
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 jam lalu
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 jam lalu
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 jam lalu
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
922 Kbps
99.4%
1 jam lalu
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
928 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
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Panduan

Apa yang Sebenarnya Berubah dengan IP Kanada — Dari Harga Shopify hingga Blackout NHL

2 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Shopify mendukung lebih dari 1,7 juta toko, dan sebagian besar adalah toko Kanada. GeoIP bawaan Shopify’s mengarahkan pengunjung berdasarkan IP — IP lokal melihat harga CAD, opsi pengiriman domestik, terkadang ketersediaan produk yang berbeda. IP AS pada toko yang sama mendapatkan USD, pengiriman AS, mungkin katalog berbeda. Jika Anda memantau harga kompetitor, stok, atau waktu pengiriman di toko CA, Anda memerlukan server proxy Kanada atau Anda membandingkan data yang salah.

Blackout regional NHL adalah alasan lain orang mencari proxy CA. Liga mewajibkan pertandingan setiap tim di-blackout di wilayah siaran lokal mereka pada stream tertentu. Sportsnet+ Standard, TSN — semuanya memberlakukan hal ini. Toronto tidak bisa menonton pertandingan Leafs tertentu di feed nasional. Vancouver, sama untuk Canucks. IP dari provinsi berbeda melewati blackout lokal tanpa harus membayar Sportsnet+ Premium seharga $34,99 per bulan.

IP lokal juga penting untuk pengumpulan data. Kijiji (versi lokal Craigslist, milik Adevinta) memfilter listing berdasarkan wilayah menggunakan IP. Realtor.ca membatasi data MLS melalui DDF milik CREA’s — hanya 60-65% listing tersedia melalui API resmi, Saskatchewan dan Quebec dikecualikan sepenuhnya. PIPEDA (undang-undang privasi federal) memperlakukan informasi pribadi yang tersedia secara publik tetap sebagai data yang dilindungi — Privacy Commissioner mengeluarkan pernyataan bersama tentang scraping pada 2024. Scraping massal data pribadi dapat menjadi pelanggaran yang wajib dilaporkan. Lebih ketat dari AS, lebih mendekati standar EU.

Jika Anda membeli akses proxy Kanada dari FineProxy, Anda mendapatkan datacenter dan ISP IPv4. Datacenter pada ASN sendiri, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. ISP — terdaftar pada provider seperti Rogers, Bell, Telus — lolos pemeriksaan tipe IP pada layanan streaming. Setiap IP berfungsi sebagai anonymous proxy di Kanada: tanpa forwarding header, sertifikat SSL proxy individual. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, level negara.