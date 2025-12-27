Cara mengatur proxy di macOS

Di macOS, pengaturan proxy dikonfigurasi pada level jaringan, artinya pengaturan berlaku untuk koneksi spesifik yang Anda pilih (misalnya, Wi-Fi atau Ethernet). Ini bisa sangat praktis ketika Anda ingin beberapa aplikasi menggunakan proxy, tetapi perlu diingat bahwa pengaturan proxy sistem dapat memengaruhi lebih dari sekadar browser Anda—semua aplikasi yang bergantung pada pengaturan jaringan macOS bisa ikut terpengaruh.

Spesifikasi pengaturan proxy di macOS

Pengaturan proxy dikonfigurasi per antarmuka jaringan. Jika Anda mengatur proxy untuk Wi-Fi, pengaturan tersebut tidak akan otomatis berlaku untuk Ethernet, begitu pula sebaliknya.

macOS mendukung beberapa mode proxy, termasuk HTTP, HTTPS, dan SOCKS. Anda cukup mengaktifkan yang diperlukan, tergantung jenis proxy yang Anda gunakan.

Jika proxy Anda memerlukan autentikasi (username/password), macOS menangani ini secara terpisah untuk setiap jenis proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Pastikan Anda memasukkan kredensial di bagian yang sama tempat proxy diaktifkan.

Rekomendasi: gunakan proxy di level browser hanya untuk browsing web

Jika Anda hanya memerlukan proxy untuk browsing web (website, streaming video, dll.), biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy di dalam browser Anda (melalui extension). Cara ini menjaga pengaturan sistem macOS Anda tetap utuh dan tidak memengaruhi aplikasi lain. Pengaturan proxy di level sistem paling berguna ketika Anda ingin proxy diterapkan secara lebih luas—di berbagai aplikasi sekaligus. Cara mengatur proxy di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Kami akan memandu Anda melalui cara standar mengonfigurasi proxy di macOS menggunakan pengaturan jaringan bawaan sistem.

Pengaturan Proxy Klasik di macOS

Step 1 Buka Pengaturan Jaringan Buka System Settings di Mac Anda (menu Apple → System Settings) Buka Jaringan Pilih koneksi aktif Anda (biasanya Wi-Fi) Di samping jaringan yang sedang Anda gunakan, klik Details… (seperti yang ditunjukkan pada screenshot) Ini akan membuka pengaturan koneksi, di mana Anda dapat mengonfigurasi proxy di bagian Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Bagian Proxy Di jendela pengaturan koneksi, klik Proxies di sidebar kiri (lihat item yang ditandai pada screenshot) Anda akan melihat daftar jenis proxy yang tersedia: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), dan SOCKS proxy Untuk pengaturan SOCKS5, aktifkan SOCKS proxy (gunakan tombol di sebelah kanan) Setelah diaktifkan, macOS akan menampilkan kolom tambahan tempat Anda dapat memasukkan alamat server proxy, port, dan (jika diperlukan) username/password Click the image to view it in full size.

Step 3 Masukkan Detail SOCKS5 Proxy Anda Aktifkan SOCKS proxy Di kolom Server, masukkan alamat IP proxy atau hostname Anda Di kolom Port, masukkan 1080 (ini adalah port yang direkomendasikan untuk SOCKS5 proxy kami) Aktifkan Proxy server requires password (direkomendasikan) Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik OK untuk menerapkan perubahan Click the image to view it in full size.

Opsional: Routing Per Aplikasi

Jika Anda perlu mengarahkan hanya aplikasi tertentu melalui proxy (sementara yang lainnya tetap menggunakan koneksi langsung), Anda memerlukan tool pihak ketiga. Pengaturan proxy sistem macOS berlaku di level jaringan dan tidak menyediakan routing per aplikasi.