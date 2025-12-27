Panduan integrasi
Pengaturan Proxy macOS
Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.
Cara mengatur proxy di macOS
Di macOS, pengaturan proxy dikonfigurasi pada level jaringan, artinya pengaturan berlaku untuk koneksi spesifik yang Anda pilih (misalnya, Wi-Fi atau Ethernet). Ini bisa sangat praktis ketika Anda ingin beberapa aplikasi menggunakan proxy, tetapi perlu diingat bahwa pengaturan proxy sistem dapat memengaruhi lebih dari sekadar browser Anda—semua aplikasi yang bergantung pada pengaturan jaringan macOS bisa ikut terpengaruh.
Spesifikasi pengaturan proxy di macOS
- Pengaturan proxy dikonfigurasi per antarmuka jaringan. Jika Anda mengatur proxy untuk Wi-Fi, pengaturan tersebut tidak akan otomatis berlaku untuk Ethernet, begitu pula sebaliknya.
- macOS mendukung beberapa mode proxy, termasuk HTTP, HTTPS, dan SOCKS. Anda cukup mengaktifkan yang diperlukan, tergantung jenis proxy yang Anda gunakan.
- Jika proxy Anda memerlukan autentikasi (username/password), macOS menangani ini secara terpisah untuk setiap jenis proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Pastikan Anda memasukkan kredensial di bagian yang sama tempat proxy diaktifkan.
Rekomendasi: gunakan proxy di level browser hanya untuk browsing web
Jika Anda hanya memerlukan proxy untuk browsing web (website, streaming video, dll.), biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy di dalam browser Anda (melalui extension). Cara ini menjaga pengaturan sistem macOS Anda tetap utuh dan tidak memengaruhi aplikasi lain. Pengaturan proxy di level sistem paling berguna ketika Anda ingin proxy diterapkan secara lebih luas—di berbagai aplikasi sekaligus. Cara mengatur proxy di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
Kami akan memandu Anda melalui cara standar mengonfigurasi proxy di macOS menggunakan pengaturan jaringan bawaan sistem.
Pengaturan Proxy Klasik di macOS
Buka Pengaturan Jaringan
Buka System Settings di Mac Anda (menu Apple → System Settings) Buka Jaringan Pilih koneksi aktif Anda (biasanya Wi-Fi) Di samping jaringan yang sedang Anda gunakan, klik Details… (seperti yang ditunjukkan pada screenshot) Ini akan membuka pengaturan koneksi, di mana Anda dapat mengonfigurasi proxy di bagian Proxies
Buka Bagian Proxy
Di jendela pengaturan koneksi, klik Proxies di sidebar kiri (lihat item yang ditandai pada screenshot) Anda akan melihat daftar jenis proxy yang tersedia: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), dan SOCKS proxy Untuk pengaturan SOCKS5, aktifkan SOCKS proxy (gunakan tombol di sebelah kanan) Setelah diaktifkan, macOS akan menampilkan kolom tambahan tempat Anda dapat memasukkan alamat server proxy, port, dan (jika diperlukan) username/password
Masukkan Detail SOCKS5 Proxy Anda
Aktifkan SOCKS proxy Di kolom Server, masukkan alamat IP proxy atau hostname Anda Di kolom Port, masukkan 1080 (ini adalah port yang direkomendasikan untuk SOCKS5 proxy kami) Aktifkan Proxy server requires password (direkomendasikan) Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik OK untuk menerapkan perubahan
Opsional: Routing Per Aplikasi
Jika Anda perlu mengarahkan hanya aplikasi tertentu melalui proxy (sementara yang lainnya tetap menggunakan koneksi langsung), Anda memerlukan tool pihak ketiga. Pengaturan proxy sistem macOS berlaku di level jaringan dan tidak menyediakan routing per aplikasi.
Untuk routing per aplikasi yang lebih lanjut, lihat panduan Proxifier kami di sini.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan Proxy macOS?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan Proxy macOS berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan Proxy macOS tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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