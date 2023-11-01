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Proxy Cepat

Hardware AMD EPYC, uplink 80 Gbps, hingga 500 Mbps per proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas, pengiriman instan via API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket Anda dengan proxy cepat dan aman.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 berkecepatan tinggi IP pusat data di Eropa
  • Ekspor fast daftar proxy sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk berkecepatan tinggi layanan proxy
  • Tampilkan layanan proxy cepat yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk fast layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Proxy yang sangat baik. Saya telah menggunakan layanan ini selama sekitar sebulan sekarang. Saya tidak menyesal tentang langganan. relatif cepat, tidak ada keterlambatan, nyaman digunakan, konsultan menjawab dengan cepat, sangat berguna untuk pekerjaan dan hanya untuk surfing internet biasa. Bagi saya, harga sedikit terlalu mahal, tapi setidaknya kualitasnya sangat baik. Saya menempatkan proxy proyek 9 dari 10

KembyPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya

esta bazaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Seberapa cepat proxy FineProxy?700–800 Mbps

Dalam pengujian dunia nyata: hingga 500 Mbps pada koneksi rumah biasa, 700–800 Mbps saat diuji server-to-server dari datacenter. Kapasitas agregat server adalah 80 Gbps pada hardware AMD EPYC. Untuk sebagian besar tugas — scraping, download, streaming — batasnya adalah situs target atau ISP Anda, bukan proxy kami. Apa yang sebagian orang sebut turbo quick proxy bukan soal satu angka ajaib — melainkan performa konsisten saat load melonjak.

Mengapa beberapa proxy terasa lambat meskipun berlabel tidak high speed tidak?Ada tiga alasan

Ada tiga alasan umum. Provider menggunakan hardware bekas — chip Xeon Gold lama yang dibeli dengan harga rongsokan, dirakit menjadi server yang tidak mampu menangani TLS modern dan concurrent load. Mereka merutekan traffic melalui perantara, dan setiap hop tambahan menambah latensi. Atau mereka mengiklankan tidak up to 1 Gbps tidak tetapi di dokumentasi sebenarnya ternyata itu total uplink server yang dibagi ke semua IP di mesin tersebut. FineProxy menghilangkan ketiganya: server AMD EPYC milik sendiri, routing langsung, traffic tanpa batas di setiap paket.

SOCKS5 atau HTTP — mana yang lebih cepat?Pada hardware

Pada hardware modern, perbedaannya sangat kecil. SOCKS5 memiliki overhead sedikit lebih rendah karena tidak mem-parsing HTTP header, tetapi waktu TLS handshake mendominasi kedua protokol. Pilih mana pun yang paling didukung oleh tool Anda. FineProxy mendukung keduanya dengan harga sama tanpa perbedaan kecepatan.

Bisakah proxy benar-benar mempercepat koneksi saya?Dalam kasus tertentu

Dalam kasus tertentu, ya. Jika ISP Anda melakukan throttle pada jenis traffic tertentu (streaming, download besar), merutekan melalui proxy akan melewati throttle tersebut karena ISP Anda tidak dapat mengidentifikasi apa yang sedang Anda lakukan. Jika CDN sebuah website mengarahkan Anda ke server yang jauh, proxy di lokasi yang tepat terhubung ke CDN node yang lebih dekat. Selain itu, proxy menambahkan satu hop dan secara fisika tidak bisa mengalahkan koneksi langsung.

Bagaimana cara menguji kecepatan proxy saya?Unduh file uji

Unduh file uji melalui proxy dan ukur throughput-nya. Gunakan file dengan berbagai ukuran untuk mengecek kecepatan burst maupun sustained. Berikut perintah yang bisa langsung Anda salin — ganti IP:PORT dengan alamat proxy Anda:

Cek cepat (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

tidak Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n

tidak http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Tes throughput (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

tidak %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n

tidak http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Kecepatan berkelanjutan (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Jika proxy menggunakan login/password: curl -x http://user:pass@IP:PORT

tidak

Nilai speed_download dalam satuan byte per detik. Bagi dengan 125.000 untuk mendapatkan Mbps. TTFB (time to first byte) menunjukkan latensi — di bawah 100 ms untuk server satu region berarti proxy-nya solid. Jalankan setiap tes 3–5 kali dan ambil nilai mediannya.

Server uji Tele2 berada di Eropa; untuk region lain, gunakan Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin untuk US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin untuk Finlandia) atau OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat untuk Prancis).

Fast anonymous proxy dari FineProxy dapat dengan mudah menunjukkan hingga 400–500 Mbps dari koneksi rumah dalam pengujian ini. Jika Anda melihat angka yang jauh lebih rendah, periksa dulu kecepatan ISP Anda — proxy bukan batasnya.

Panduan

Apa yang Sebenarnya Membuat Proxy Cepat

5 mnt bacaTim jaringan FineProxy

FineProxy berjalan di prosesor kelas server AMD EPYC dengan uplink agregat 80 Gbps. Saat Anda membeli layanan fast proxy, kecepatan yang Anda dapatkan bergantung pada hardware yang dilalui traffic Anda, jarak antara Anda dan server, serta jumlah routing hop di antaranya. Label marketing seperti ernilai tidak memberi informasi apa pun. Spesifikasi server yang berbicara.

Hardware menentukan batas atas

Setiap request melibatkan enkripsi, routing, dan forwarding. Tiap langkah memakan CPU cycle. Pada hardware usang, cycle ini menumpuk — TLS handshake saja bisa menambahkan 5–15 ms per koneksi pada prosesor lama. Banyak penyedia proxy menggunakan chip Intel Xeon Gold bekas yang dibeli murah dari datacenter yang sudah dinonaktifkan. Prosesor ini memang top-tier lima tahun lalu, tetapi tertinggal jauh dibanding AMD EPYC modern dalam hal performa single-thread maupun TLS throughput. Chip AMD EPYC menangani ribuan operasi TLS bersamaan dengan akselerasi hardware khusus — overhead per-request tetap rendah bahkan di bawah beban berat.

Server FineProxy terhubung melalui channel 80 Gbps. Kebanyakan provider mengiklankan tidak up to 1 Gbps tidak di landing page mereka, tetapi jika Anda telusuri dokumentasi sebenarnya, Anda akan menemukan tidak ada informasi sama sekali atau catatan bahwa itu adalah uplink server yang dibagi ke semua IP di mesin tersebut. Dalam pengujian dunia nyata, proxy FineProxy menghasilkan hingga 500 Mbps pada koneksi rumah biasa dan 700–800 Mbps saat diuji dari remote server di datacenter. Kami meng-upgrade hardware secara rutin — generasi EPYC terbaru menggantikan generasi sebelumnya khusus untuk performa single-thread dan throughput TLS yang lebih baik.

Proxy server high speed tercepat bukanlah yang memiliki landing page paling mencolok. Melainkan yang hardware-nya memang dirancang untuk concurrent load, bukan dirakit dari komponen bekas.

Jarak dan routing — fisika yang tidak bisa Anda lewati

Cahaya dalam serat optik merambat sekitar 200 km per milidetik. New York ke Frankfurt menambahkan ~40 ms latensi dasar sebelum proses lain berjalan. Tidak ada hardware yang bisa memperbaiki ini. Satu-satunya solusi: pilih lokasi proxy yang dekat dengan target Anda.

Routing langsung dari provider sama pentingnya. Saat Anda melalui reseller, traffic Anda melewati: Anda → gateway reseller → upstream provider → target. Itu satu hop tambahan — berpotensi +10–30 ms. FineProxy memiliki server dan IP pool sendiri dengan lebih dari 100.000 alamat. Traffic Anda melewati: Anda → server kami → target. Satu hop. Tanpa routing perantara.

Untuk alamat IP dan port berbayar yang cepat, jalur fisik yang dilalui data Anda jauh lebih penting daripada label kecepatan di halaman penjualan mana pun.

Mengapa proxy datacenter adalah jenis tercepat

Proxy residential dialihkan melalui perangkat konsumen dan jaringan ISP. Proxy mobile dialihkan melalui menara seluler. Keduanya menambahkan latensi yang tidak dimiliki oleh proxy datacenter. Proxy datacenter berada di fasilitas dengan koneksi backbone langsung — jaringan kelas enterprise dengan hop minimal ke internet exchange utama.

IP datacenter FineProxy secara konsisten menghadirkan latensi terendah dan throughput tertinggi. Bukan trik software — hanya jalur data lebih pendek dan hardware lebih cepat. Untuk scraping, monitoring, download massal, atau tugas apa pun di mana kecepatan lebih penting daripada klasifikasi IP, datacenter menang setiap saat.

Bandwidth tanpa batas berarti tidak ada yang membatasi Anda

Provider yang mengenakan biaya per-GB punya insentif finansial untuk memperlambat Anda pada skala besar. Anda membayar berdasarkan volume — jika mereka throttle, Anda menghasilkan lebih sedikit biaya di jaringan mereka. FineProxy mengenakan biaya per IP, bukan per gigabyte. Kirim 10 GB atau 10 TB — kecepatan tetap sama. Satu hal yang perlu diperhatikan: setiap paket memiliki batas kecepatan yang direkomendasikan per proxy. Batas ini ada agar setiap klien mendapatkan kecepatan konsisten bahkan saat jam sibuk — bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk menjaga infrastruktur tetap adil bagi semua pengguna di server yang sama.

Proxy server cepat dan terjangkau dengan traffic tanpa batas ada karena biaya bandwidth aktual untuk proxy datacenter sangat minimal. Model per-GB adalah strategi margin, bukan keharusan.

Apa arti tidak cepat tidak untuk berbagai tugas

Streaming — proxy video yang cepat membutuhkan throughput berkelanjutan, bukan sekadar latensi rendah. Proxy yang mampu menangani burst tetapi tersedak pada stream HD kontinu tidak berguna di sini. Bandwidth tanpa batas dengan agregat 80 Gbps menjaga stream tetap lancar tanpa buffering.

Download — fast proxy untuk download berarti bandwidth mentah. File 2 GB Anda tidak seharusnya bersaing dengan ribuan pengguna lain untuk pipa sempit yang sama.

Buka blokir internet dengan cepat — mengakses konten yang dibatasi wilayah sebagian besar bergantung pada latensi. Pilih proxy di negara target dan koneksi terasa hampir seperti lokal.

Scraping dalam skala besar — ribuan concurrent request membutuhkan server yang tidak meng-queue-nya. Prosesor AMD EPYC menangani ini karena memang dirancang untuk jenis parallel workload seperti ini. Proxy yang berfungsi baik dan tidak macet di bawah load dalam jangka panjang lebih hemat biaya daripada proxy gratis yang menjatuhkan setengah koneksi Anda.

Ingin mencoba layanan dengan beban kerja Anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, lalu jalankan tolok ukur di atas pada tugas Anda sendiri.