FineProxy berjalan di prosesor kelas server AMD EPYC dengan uplink agregat 80 Gbps. Saat Anda membeli layanan fast proxy, kecepatan yang Anda dapatkan bergantung pada hardware yang dilalui traffic Anda, jarak antara Anda dan server, serta jumlah routing hop di antaranya. Label marketing seperti ernilai tidak memberi informasi apa pun. Spesifikasi server yang berbicara.

Hardware menentukan batas atas

Setiap request melibatkan enkripsi, routing, dan forwarding. Tiap langkah memakan CPU cycle. Pada hardware usang, cycle ini menumpuk — TLS handshake saja bisa menambahkan 5–15 ms per koneksi pada prosesor lama. Banyak penyedia proxy menggunakan chip Intel Xeon Gold bekas yang dibeli murah dari datacenter yang sudah dinonaktifkan. Prosesor ini memang top-tier lima tahun lalu, tetapi tertinggal jauh dibanding AMD EPYC modern dalam hal performa single-thread maupun TLS throughput. Chip AMD EPYC menangani ribuan operasi TLS bersamaan dengan akselerasi hardware khusus — overhead per-request tetap rendah bahkan di bawah beban berat.

Server FineProxy terhubung melalui channel 80 Gbps. Kebanyakan provider mengiklankan tidak up to 1 Gbps tidak di landing page mereka, tetapi jika Anda telusuri dokumentasi sebenarnya, Anda akan menemukan tidak ada informasi sama sekali atau catatan bahwa itu adalah uplink server yang dibagi ke semua IP di mesin tersebut. Dalam pengujian dunia nyata, proxy FineProxy menghasilkan hingga 500 Mbps pada koneksi rumah biasa dan 700–800 Mbps saat diuji dari remote server di datacenter. Kami meng-upgrade hardware secara rutin — generasi EPYC terbaru menggantikan generasi sebelumnya khusus untuk performa single-thread dan throughput TLS yang lebih baik.

Proxy server high speed tercepat bukanlah yang memiliki landing page paling mencolok. Melainkan yang hardware-nya memang dirancang untuk concurrent load, bukan dirakit dari komponen bekas.

Jarak dan routing — fisika yang tidak bisa Anda lewati

Cahaya dalam serat optik merambat sekitar 200 km per milidetik. New York ke Frankfurt menambahkan ~40 ms latensi dasar sebelum proses lain berjalan. Tidak ada hardware yang bisa memperbaiki ini. Satu-satunya solusi: pilih lokasi proxy yang dekat dengan target Anda.

Routing langsung dari provider sama pentingnya. Saat Anda melalui reseller, traffic Anda melewati: Anda → gateway reseller → upstream provider → target. Itu satu hop tambahan — berpotensi +10–30 ms. FineProxy memiliki server dan IP pool sendiri dengan lebih dari 100.000 alamat. Traffic Anda melewati: Anda → server kami → target. Satu hop. Tanpa routing perantara.

Untuk alamat IP dan port berbayar yang cepat, jalur fisik yang dilalui data Anda jauh lebih penting daripada label kecepatan di halaman penjualan mana pun.

Mengapa proxy datacenter adalah jenis tercepat

Proxy residential dialihkan melalui perangkat konsumen dan jaringan ISP. Proxy mobile dialihkan melalui menara seluler. Keduanya menambahkan latensi yang tidak dimiliki oleh proxy datacenter. Proxy datacenter berada di fasilitas dengan koneksi backbone langsung — jaringan kelas enterprise dengan hop minimal ke internet exchange utama.

IP datacenter FineProxy secara konsisten menghadirkan latensi terendah dan throughput tertinggi. Bukan trik software — hanya jalur data lebih pendek dan hardware lebih cepat. Untuk scraping, monitoring, download massal, atau tugas apa pun di mana kecepatan lebih penting daripada klasifikasi IP, datacenter menang setiap saat.

Bandwidth tanpa batas berarti tidak ada yang membatasi Anda

Provider yang mengenakan biaya per-GB punya insentif finansial untuk memperlambat Anda pada skala besar. Anda membayar berdasarkan volume — jika mereka throttle, Anda menghasilkan lebih sedikit biaya di jaringan mereka. FineProxy mengenakan biaya per IP, bukan per gigabyte. Kirim 10 GB atau 10 TB — kecepatan tetap sama. Satu hal yang perlu diperhatikan: setiap paket memiliki batas kecepatan yang direkomendasikan per proxy. Batas ini ada agar setiap klien mendapatkan kecepatan konsisten bahkan saat jam sibuk — bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk menjaga infrastruktur tetap adil bagi semua pengguna di server yang sama.

Proxy server cepat dan terjangkau dengan traffic tanpa batas ada karena biaya bandwidth aktual untuk proxy datacenter sangat minimal. Model per-GB adalah strategi margin, bukan keharusan.

Apa arti tidak cepat tidak untuk berbagai tugas

Streaming — proxy video yang cepat membutuhkan throughput berkelanjutan, bukan sekadar latensi rendah. Proxy yang mampu menangani burst tetapi tersedak pada stream HD kontinu tidak berguna di sini. Bandwidth tanpa batas dengan agregat 80 Gbps menjaga stream tetap lancar tanpa buffering.

Download — fast proxy untuk download berarti bandwidth mentah. File 2 GB Anda tidak seharusnya bersaing dengan ribuan pengguna lain untuk pipa sempit yang sama.

Buka blokir internet dengan cepat — mengakses konten yang dibatasi wilayah sebagian besar bergantung pada latensi. Pilih proxy di negara target dan koneksi terasa hampir seperti lokal.

Scraping dalam skala besar — ribuan concurrent request membutuhkan server yang tidak meng-queue-nya. Prosesor AMD EPYC menangani ini karena memang dirancang untuk jenis parallel workload seperti ini. Proxy yang berfungsi baik dan tidak macet di bawah load dalam jangka panjang lebih hemat biaya daripada proxy gratis yang menjatuhkan setengah koneksi Anda.