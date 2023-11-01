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Proxy Rusia

Proxy statis IPv4 Rusia yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Rusia dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Rusia lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Berbagai lokasi yang ditawarkan oleh FineProxy fantastis. Ini memungkinkan saya untuk mengakses konten dan mensimulasikan browsing dari berbagai wilayah tanpa masalah. Ini sangat berguna untuk menguji situs web lokal.

Asad JanDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Harga murah, tingkat proxy yang rusak <10%, banyak geo dan subnet, koneksi stabil, IP statis dan pertukaran kolam gratis setiap minggu.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Sebelumnya, saya menggunakan layanan yang berbeda. Tapi berkat tips rekan-rekan, saya menemukan layanan ini. Kecepatan dan lalu lintas tak terbatas mengesankan (berbanding dengan layanan lain). Saya menggunakan enam bulan, sementara tidak ada masalah. Dukungan pelanggan selalu tersedia. Bahkan panel kontrol menyenangkan saya. Saya akan merekomendasikan kepada sisa kenalan saya. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah mencoba banyak layanan proxy, tapi tidak ada yang membuat saya terkesan seperti FineProxy. Kualitas, kecepatan, dan keandalan proxy mereka luar biasa. Plus, tim dukungan mereka selalu tersedia di chat, siap membantu. Ini adalah layanan yang fantastis!

nikhil patidarSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan proxy berkecepatan tinggi dan aman dengan bandwidth tak terbatas, harga terjangkau, serta pengalaman yang ramah pengguna bagi semua orang. Layanannya benar-benar bagus; saya merekomendasikan fineproxy.org 100%.

DJPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara scraping Wildberries tanpa diblokir setiap 50 request?WB langsung memblacklist

WB langsung memblacklist ASN cloud — jika IP Anda dari AWS, Hetzner, atau GCloud, selesai sebelum dimulai. Datacenter FineProxy berjalan di AS sendiri, jadi tidak masuk daftar tersebut. Di luar IP: batasi 30-40 permintaan per menit, rotasi User-Agent setiap session, teruskan cookie antar permintaan, pertahankan Accept-Language: ru-RU. WB memeriksa eksekusi JavaScript, jadi Playwright dengan stealth plugin bekerja lebih baik daripada HTTP mentah untuk halaman produk. Untuk scraping level katalog — hasil pencarian, listing kategori — HTTP dengan header yang tepat masih efektif selama Anda mengatur ritmenya.

Ozon terus menampilkan CAPTCHA. Haruskah saya menggunakan proxy datacenter atau ISP?Cloudflare Ozon lebih

Cloudflare Ozon lebih ketat daripada WB. Datacenter bisa digunakan untuk endpoint API publik dan feed kategori, tetapi halaman produk memicu CAPTCHA dengan cepat. Proxy ISP lebih tahan lama — Ozon memperlakukan IP terdaftar ISP lebih longgar karena terlihat seperti broadband biasa. Jika Anda menarik ribuan produk setiap hari, kombinasikan keduanya: ISP untuk halaman produk dengan sticky session, datacenter untuk sisanya.

Mengapa Avito jauh lebih sulit di-scrape dibandingkan Wildberries atau Ozon?Avito melakukan fingerprint

Avito melakukan fingerprint pada TLS handshake Anda (hash JA3/JA4), canvas, WebGL renderer, font, dan timezone. Rotating IP tidak mengubah apa pun jika fingerprint tetap identik. Playwright dengan Firefox (bukan Chromium) memberikan keragaman fingerprint yang lebih baik secara default. Atur jeda 10-15 detik antar listing. Waspadai silent shadowban: respons tetap datang, tapi data sudah basi atau tidak lengkap. Jika harga di seluruh listing terlihat beku, session Anda sudah ditandai.

Yandex memblokir saya hanya setelah beberapa pencarian. Apa yang salah?SmartCAPTCHA bersifat behavioral

SmartCAPTCHA bersifat behavioral — memeriksa resolusi layar, bahasa, timezone, pergerakan mouse, pola scroll, semuanya sebelum menampilkan challenge. Setup minimum: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensi layar asli, simulasi pergerakan mouse. Gunakan undetected-chromedriver atau Playwright stealth. Meskipun demikian, Yandex Search dibatasi maksimal 5-10 query per menit per IP. Yandex Maps dan API internal 2GIS tidak seagresif itu.

Auto.ru menampilkan 404 untuk listing yang saya tahu ada. Apakah proxy saya masalahnya?Ini adalah silent

Ini adalah silent block. Baik Auto.ru maupun Drom.ru menampilkan 404 untuk permintaan yang dicurigai otomatis, bukan CAPTCHA. Log scraper Anda mencatat " listing not found " padahal listing tersebut aktif. Verifikasi dengan membuka URL yang sama di browser. Auto.ru (milik Yandex) menggunakan logika SmartCAPTCHA. Drom.ru lebih sederhana — header yang benar, IP Rusia, jeda 3-5 detik antar permintaan biasanya sudah cukup. Pada keduanya: rotasi IP saat terkena ban, bukan setiap permintaan.

Apakah saya juga membutuhkan proxy untuk situs Rusia yang lebih kecil?Tergantung volume. HeadHunter

Tergantung volume. HeadHunter (hh.ru) melakukan rate-limit setelah ~100 permintaan. CIAN memblokir IP asing sepenuhnya dan rate-limit IP domestik. DNS-Shop, M.Video, Eldorado memiliki proteksi lebih ringan — datacenter dengan kecepatan moderat sudah cukup. Situs iklan baris regional (Farpost, IRR, Youla) sebagian besar hanya membutuhkan IP Rusia agar listing lokal yang benar muncul. Registry pemerintah (EGRUL, Rosreestr) menerapkan rate-limit tetapi tidak menjalankan deteksi bot canggih — pelan dan konsisten akan berhasil.

Apakah penting dari wilayah Rusia mana proxy saya berasal?Untuk

Untuk beberapa target — ya. WB dan Ozon menyesuaikan waktu pengiriman, stok, dan terkadang harga berdasarkan wilayah yang terdeteksi. CIAN sepenuhnya regional — listing Moskow tidak muncul pada kueri Krasnodar. IP Rusia dari FineProxy adalah level negara, tanpa pilihan kota, sebagian besar ter-geolokasi ke Moskow. Ini mencakup mayoritas kebutuhan. Untuk data Siberia atau Timur Jauh, kirimkan parameter wilayah dalam permintaan itu sendiri.

Jenis proxy Rusia apa saja yang ditawarkan FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — ASN sendiri, bukan di-hosting di cloud, tarif flat per IP, traffic tanpa batas. Tidak di-blacklist seperti AWS atau Hetzner. ISP IPv4 — terdaftar pada ISP konsumen Rusia (Rostelecom, Beeline, MTS), untuk target yang memeriksa jenis koneksi. Rotating dengan RU di pool — IP baru permintaan. Level negara. HTTP/HTTPS dan SOCKS5.

Proxy Rusia aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Rusia gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
28 online·Butuh lebih banyak? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 jam lalu
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 jam lalu
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 h lalu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 jam lalu
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 jam lalu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 jam lalu
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 jam lalu
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 jam lalu
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
93.5%
1 h lalu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 jam lalu
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 jam lalu
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
790 Kbps
100.0%
1 jam lalu
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
815 Kbps
98.5%
2 h lalu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
361 Kbps
96.4%
2 h lalu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
700 Kbps
92.8%
2 h lalu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 jam lalu
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 jam lalu
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
262 Kbps
62.7%
1 jam lalu
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 jam lalu
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 jam lalu
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 jam lalu
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 jam lalu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 jam lalu
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
342 Kbps
13.1%
14 jam lalu
Menampilkan 15 dari 28

Panduan

Mengapa Situs Rusia Memblokir IP Cloud — dan Apa yang Benar-Benar Berhasil untuk Scraping

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Website Rusia tidak menggunakan anti-bot Barat seperti situs .com atau .de. Perbedaan utamanya: marketplace dan situs iklan baris Rusia memelihara blacklist bukan hanya " IP datacenter " secara umum, tetapi ASN spesifik dari cloud provider — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. IP Anda bahkan tidak perlu berperilaku mencurigakan. Jika termasuk dalam AS cloud yang dikenal, koneksi langsung diputus sebelum halaman dimuat.

IP server proxy RU dari FineProxy’s adalah datacenter tetapi terdaftar di AS milik FineProxy’s sendiri — bukan perusahaan cloud hosting. Perbedaan itu penting di Wildberries, Ozon, Avito, dan puluhan target Rusia lainnya. IP tersebut tidak masuk dalam daftar hitam yang sudah dikompilasi sejak hari pertama.

Rusia menjalankan ekosistem internet sendiri. Yandex menggantikan Google, VK menggantikan Facebook, Wildberries dan Ozon menggantikan Amazon, Avito menggantikan Craigslist, CIAN menggantikan Zillow, Drom menggantikan AutoTrader. Masing-masing memiliki stack anti-bot tersendiri, dan mereka tidak melisensikan solusi Barat yang sama — Yandex membangun SmartCAPTCHA secara internal, Avito menjalankan TLS fingerprinting proprietary. Memahami cara kerja Cloudflare tidak sepenuhnya mempersiapkan Anda untuk scraping di sini.

Syarat minimum universal untuk semua target Rusia: timezone Moskow (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, fingerprint browser yang konsisten, dan IP Rusia. Hilangkan salah satu dari empat hal tersebut, dan volume request Anda sebelum diblokir akan turun drastis. Sebagian besar anti-bot Rusia memeriksa keempat elemen secara bersamaan — ketidakcocokan antara, misalnya, IP Rusia dan header bahasa Inggris sudah menjadi sinyal tersendiri.

Di luar lima besar (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), ada banyak target lain. HeadHunter untuk lowongan kerja, 2GIS untuk direktori bisnis, DNS-Shop dan M.Video untuk elektronik, Farpost dan IRR untuk iklan baris regional, registry pemerintah seperti EGRUL. Proteksi bervariasi dari agresif hingga hampir tidak ada, tetapi hampir semuanya memerlukan IP Rusia untuk mengembalikan data yang benar. Jika Anda membeli akses proxy Rusia dari FineProxy, Anda mendapatkan opsi datacenter dan ISP — datacenter untuk volume tinggi pada target ringan, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) untuk situs yang memeriksa jenis koneksi. Setiap IP adalah Russian anonymous proxy: tanpa forwarding header, sertifikat SSL individual, HTTP/HTTPS dan SOCKS5.

Satu keterbatasan: proxy Russia IP dari FineProxy hanya level negara. Tidak ada targeting kota atau wilayah. Sebagian besar terdeteksi di Moskow. Rusia membentang 11 zona waktu, dan beberapa situs — terutama Ozon, WB, CIAN — menampilkan harga, stok, dan opsi pengiriman berbeda berdasarkan wilayah. Jika Anda membutuhkan granularitas tersebut, kirim parameter wilayah di request body daripada mengandalkan IP.