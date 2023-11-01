Proxy untuk Twitter (X)

Tiga hal yang membawa orang ke topik proxy untuk X (Twitter): mengelola banyak akun, menarik data melalui API, dan mendapatkan akses di wilayah yang memblokir platform ini. Masing-masing punya aturan tersendiri, dan tipe proxy yang salah bisa membuat Anda terkena ban lebih cepat dibanding tanpa proxy sama sekali.

Menjalankan beberapa akun sekaligus

X secara resmi mengizinkan hingga 10 akun per pengguna, tetapi begitu Anda login ke beberapa akun dari IP yang sama, platform langsung menghubungkannya. Satu akun ditandai — semua akun yang terhubung ikut berisiko. Untuk tim SMM yang mengelola 30+ profil, ini masalah serius.

Setiap akun membutuhkan IP address sendiri. Tapi itu baru setengahnya — X juga melacak fingerprint browser, cookie, pengaturan timezone, dan pola perilaku. Proxy tanpa isolasi session ibarat mengunci pintu depan tapi membiarkan jendela terbuka. Antidetect browser (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) membuat environment terpisah untuk setiap akun. Proxy Anda menangani IP, browser menangani sisanya.

Untuk pengelolaan akun, proxy ISP adalah pilihan yang lebih aman. Platform sangat agresif dalam menandai range datacenter saat login. Alamat ISP berasal dari provider asli dan terlihat seperti koneksi rumah biasa. Batas aktivitas tetap berlaku per akun terlepas dari proxy: 2.400 tweet per hari, 400 follow, 1.000 like. Melampaui batas ini dan Anda akan terkena shadowban — postingan Anda berhenti muncul di pencarian dan feed hashtag, tetapi Anda tidak mendapat notifikasi apa pun. Anda hanya menjadi tidak terlihat.

Akses API

X menghapus akses API gratis pada Februari 2023. Harga saat ini:

Free: 1.500 post/bulan (baca), 50 tweet/hari (tulis). Nyaris tidak cukup untuk testing.

Basic ($200/bln): 10.000 post/bulan.

Pro ($5.000/bln): 1 juta post/bulan.

Enterprise ($42.000+/bln): 50 juta+.

Rate limit berlaku per aplikasi dan per jendela waktu 15 menit. Jika Anda menjalankan beberapa aplikasi atau membutuhkan throughput lebih tinggi, mendistribusikan panggilan ke beberapa API key — masing-masing pada private proxy tersendiri — akan melipatgandakan kapasitas efektif Anda. API proxy yang merotasi antar key menangani ini secara otomatis. Karena panggilan API bersifat server-to-server, proxy datacenter bekerja dengan baik di sini — platform tidak menandai tipe IP untuk permintaan API yang sudah terautentikasi.

Scraping — cara yang sulit

Scraping X tanpa API adalah pertempuran tanpa henti. Platform ini merilis pembaruan defensif setiap 2-4 minggu yang merusak scraper yang sudah ada. Guest token terikat pada IP dan kedaluwarsa setiap beberapa jam. Endpoint GraphQL mengubah ID-nya secara berkala. TLS fingerprinting mendeteksi headless browser. Dan IP datacenter langsung diblokir hampir seketika untuk akses tanpa autentikasi.

Memelihara scraper buatan sendiri membutuhkan 10–15 jam kerja per bulan secara berkelanjutan. Bagi sebagian besar tim, membayar akses API atau menggunakan layanan scraping terkelola lebih hemat dibanding waktu engineering yang dihabiskan.

Mendapatkan akses ke situs yang diblokir

Di beberapa negara dan pada jaringan terbatas (sekolah, kantor), X diblokir di level firewall. Proxy mengarahkan traffic Anda melalui alamat yang berbeda, dan filter tidak pernah melihat koneksi ke platform tersebut. Untuk akses Twitter tanpa blokir, bahkan HTTP proxy sederhana dengan host dan port yang tepat sudah cukup — pemblokiran terjadi di sisi jaringan, bukan di X. Anda bisa menggunakan antarmuka web Twitter di x.com melalui browser apa pun dengan pengaturan proxy yang dikonfigurasi.