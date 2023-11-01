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Proxy untuk Twitter (X)

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy X.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP statis untuk X akun
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk X layanan proxy
  • Ekspor X daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan lokasi yang tersedia untuk proxy ISP untuk X
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk X layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya menggunakan proxy fineproxy.org untuk media sosial, memastikan anonimitas dan menghindari pemblokiran akun. Dapat diandalkan, efisien, dan mudah digunakan untuk kinerja yang stabil. Percobaan gratis untuk pengguna baru akan membuatnya lebih baik, menarik lebih banyak pelanggan. Proxy dari fineproxy.org juga kompatibel dengan berbagai platform dan memberikan kecepatan dan keamanan yang besar. Apakah untuk penggunaan pribadi atau kebutuhan bisnis, layanan ini sangat direkomendasikan untuk kualitas dan fungsionalitasnya.

Alexsander123SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Layanan yang sangat nyaman bagi mereka yang membutuhkan proxy tanpa pengaturan yang rumit. Semuanya dimulai dengan cepat, ada berbagai negara yang tersedia, dan pilihan rencana yang layak. Saya menggunakan proxy untuk analisis dan pekerjaan otomatisasi dan benar-benar puas dengan hasil

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

lebih dari puas adalah layanan yang baik saya memiliki paket Eropa dan saya melakukan baik kecepatan baik terima kasih banyak saya akan memberikan Anda 5 bintang terima kasih

Johan GtPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara mengetahui apakah saya terkena shadowban?Cari postingan terbaru

Cari postingan terbaru Anda saat dalam kondisi logout — jika tidak muncul, kemungkinan besar Anda terkena shadowban. Tools seperti Shadowban Test atau Circleboom bisa melakukan pengecekan secara otomatis. Shadowban terjadi ketika algoritma mendeteksi perilaku mirip spam: posting terlalu cepat, follow/unfollow massal, atau konten identik di berbagai akun. Biasanya bersifat sementara jika Anda menghentikan perilaku pemicunya.

Apakah proxy datacenter aman untuk akun X?Untuk mengelola akun

Untuk mengelola akun dan memposting — berisiko. Platform secara aktif menandai rentang IP datacenter saat login dan engagement. Untuk panggilan API melalui endpoint yang terautentikasi — aman. Platform memperlakukan traffic API terautentikasi secara berbeda dari sesi browser.

Berapa banyak akun yang bisa saya jalankan dengan aman per IP?Satu

Satu. Lebih dari itu dan platform akan menghubungkannya. Bahkan login ke akun kedua te201Csekadar untuk mengecek sesuatu te201D dari alamat yang sama sudah membuat koneksi. Jika Anda mengelola 20 akun, Anda membutuhkan 20 IP terpisah dengan 20 profil browser terpisah.

Bisakah saya melakukan scraping X tanpa membayar akses API?Secara

Secara teknis bisa, tapi mahal dalam cara yang berbeda. Platform memperbarui pertahanannya setiap 2-4 minggu, sehingga scraper sering rusak. Guest token kedaluwarsa dan terikat IP. Anda akan menghabiskan lebih banyak jam engineering untuk memelihara scraper dibanding biaya akses Basic API ($200/bulan untuk 10.000 post).

Apa cara termurah untuk melakukan scaling di X?Untuk posting: batas

Untuk posting: batas dari platform sendiri (2.400 tweet/hari per akun) sudah cukup longgar untuk sebagian besar use case. Proxy memungkinkan Anda menjalankan banyak akun, masing-masing dalam batas tersebut. Untuk membaca data: tier Free API (1.500 post/bulan) ditambah beberapa dedicated IP sudah cukup untuk monitoring ringan. Untuk volume serius, tier Basic seharga $200/bulan ditambah setup API proxy adalah pilihan paling hemat biaya.

Bisakah saya menggunakan beberapa API key gratis alih-alih membayar tier yang lebih tinggi?Ya

Ya, dan ini cara paling praktis untuk menghemat biaya API. Setiap key gratis memberi Anda 1.500 post per bulan. Sepuluh key pada sepuluh proxy datacenter terpisah — itu 15.000 post gratis, lebih banyak dari paket Basic seharga $200/bulan. Panggilan API bersifat server-to-server, jadi IP datacenter bekerja sempurna di sini. Faktor pembatasnya adalah persetujuan developer account X — setiap key membutuhkan akunnya sendiri dengan verifikasi telepon, jadi scaling ke ratusan membutuhkan usaha. Tapi bahkan 10-20 key gratis sudah mencukupi kebutuhan sebagian besar tim.

Panduan

Untuk Apa Sebenarnya Anda Membutuhkan Proxy di X

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Tiga hal yang membawa orang ke topik proxy untuk X (Twitter): mengelola banyak akun, menarik data melalui API, dan mendapatkan akses di wilayah yang memblokir platform ini. Masing-masing punya aturan tersendiri, dan tipe proxy yang salah bisa membuat Anda terkena ban lebih cepat dibanding tanpa proxy sama sekali.

Menjalankan beberapa akun sekaligus

X secara resmi mengizinkan hingga 10 akun per pengguna, tetapi begitu Anda login ke beberapa akun dari IP yang sama, platform langsung menghubungkannya. Satu akun ditandai — semua akun yang terhubung ikut berisiko. Untuk tim SMM yang mengelola 30+ profil, ini masalah serius.

Setiap akun membutuhkan IP address sendiri. Tapi itu baru setengahnya — X juga melacak fingerprint browser, cookie, pengaturan timezone, dan pola perilaku. Proxy tanpa isolasi session ibarat mengunci pintu depan tapi membiarkan jendela terbuka. Antidetect browser (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) membuat environment terpisah untuk setiap akun. Proxy Anda menangani IP, browser menangani sisanya.

Untuk pengelolaan akun, proxy ISP adalah pilihan yang lebih aman. Platform sangat agresif dalam menandai range datacenter saat login. Alamat ISP berasal dari provider asli dan terlihat seperti koneksi rumah biasa. Batas aktivitas tetap berlaku per akun terlepas dari proxy: 2.400 tweet per hari, 400 follow, 1.000 like. Melampaui batas ini dan Anda akan terkena shadowban — postingan Anda berhenti muncul di pencarian dan feed hashtag, tetapi Anda tidak mendapat notifikasi apa pun. Anda hanya menjadi tidak terlihat.

Akses API

X menghapus akses API gratis pada Februari 2023. Harga saat ini:

  • Free: 1.500 post/bulan (baca), 50 tweet/hari (tulis). Nyaris tidak cukup untuk testing.
  • Basic ($200/bln): 10.000 post/bulan.
  • Pro ($5.000/bln): 1 juta post/bulan.
  • Enterprise ($42.000+/bln): 50 juta+.

Rate limit berlaku per aplikasi dan per jendela waktu 15 menit. Jika Anda menjalankan beberapa aplikasi atau membutuhkan throughput lebih tinggi, mendistribusikan panggilan ke beberapa API key — masing-masing pada private proxy tersendiri — akan melipatgandakan kapasitas efektif Anda. API proxy yang merotasi antar key menangani ini secara otomatis. Karena panggilan API bersifat server-to-server, proxy datacenter bekerja dengan baik di sini — platform tidak menandai tipe IP untuk permintaan API yang sudah terautentikasi.

Scraping — cara yang sulit

Scraping X tanpa API adalah pertempuran tanpa henti. Platform ini merilis pembaruan defensif setiap 2-4 minggu yang merusak scraper yang sudah ada. Guest token terikat pada IP dan kedaluwarsa setiap beberapa jam. Endpoint GraphQL mengubah ID-nya secara berkala. TLS fingerprinting mendeteksi headless browser. Dan IP datacenter langsung diblokir hampir seketika untuk akses tanpa autentikasi.

Memelihara scraper buatan sendiri membutuhkan 10–15 jam kerja per bulan secara berkelanjutan. Bagi sebagian besar tim, membayar akses API atau menggunakan layanan scraping terkelola lebih hemat dibanding waktu engineering yang dihabiskan.

Mendapatkan akses ke situs yang diblokir

Di beberapa negara dan pada jaringan terbatas (sekolah, kantor), X diblokir di level firewall. Proxy mengarahkan traffic Anda melalui alamat yang berbeda, dan filter tidak pernah melihat koneksi ke platform tersebut. Untuk akses Twitter tanpa blokir, bahkan HTTP proxy sederhana dengan host dan port yang tepat sudah cukup — pemblokiran terjadi di sisi jaringan, bukan di X. Anda bisa menggunakan antarmuka web Twitter di x.com melalui browser apa pun dengan pengaturan proxy yang dikonfigurasi.

Proxy terbaik untuk mengakses Twitter tergantung pada kebutuhan Anda: proxy ISP untuk manajemen akun, proxy datacenter untuk pekerjaan API, dan salah satu dari keduanya untuk membuka blokir Twitter di jaringan yang dibatasi.