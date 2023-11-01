Proxy voor Twitter (X)

Drie dingen brengen mensen bij het onderwerp proxy voor X (Twitter): het beheren van meerdere accounts, data ophalen via de API, en toegang krijgen waar het platform geblokkeerd is. Elk heeft zijn eigen regels, en het verkeerde proxytype kan u sneller een ban opleveren dan helemaal geen proxy.
Meerdere accounts beheren
X staat officieel maximaal 10 accounts per gebruiker toe, maar zodra u er meerdere vanaf hetzelfde IP inlogt, koppelt het platform ze aan elkaar. Eén account wordt gemarkeerd — alle gekoppelde accounts lopen risico. Voor SMM-teams die 30+ profielen beheren, is dat een serieus probleem.
Elk account heeft een eigen IP-adres nodig. Maar dat is slechts de helft — X volgt ook browserfingerprints, cookies, tijdzone-instellingen en gedragspatronen. Een proxy zonder sessieisolatie is als de voordeur op slot doen en het raam open laten staan. Antidetectbrowsers (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) creëren een aparte omgeving per account. Uw proxy regelt het IP, de browser regelt al het andere.
Voor accountbeheer zijn ISP-proxy's de veiligere keuze. Het platform markeert datacenter-ranges agressief tijdens het inloggen. ISP-adressen komen van echte providers en zien eruit als normale thuisverbindingen. Activiteitslimieten gelden nog steeds per account, ongeacht de proxy: 2.400 tweets per dag, 400 follows, 1.000 likes. Overschrijdt u deze, dan krijgt u een shadowban — uw berichten verschijnen niet meer in zoekresultaten en hashtagfeeds, maar u ontvangt geen melding. U wordt simpelweg onzichtbaar.
API-toegang
X heeft gratis API-toegang in februari 2023 afgeschaft. De huidige prijzen:
- Free: 1.500 posts/maand (lezen), 50 tweets/dag (schrijven). Nauwelijks genoeg om te testen.
- Basic ($200/mo): 10.000 posts/maand.
- Pro ($ 5.000/maand): 1 miljoen posts/maand.
- Enterprise ($42.000+/maand): 50 miljoen+.
Rate limits gelden per app en per venster van 15 minuten. Als u meerdere apps draait of een hogere doorvoer nodig heeft, verdeelt u de calls over meerdere API-sleutels — elk op een eigen dedicated proxy — waarmee u uw effectieve capaciteit vermenigvuldigt. Een API-proxy die tussen sleutels roteert, regelt dit automatisch. Omdat API-calls server-to-server verlopen, werken datacenter-proxy's hier prima — het platform markeert het IP-type niet bij geauthenticeerde API-verzoeken.
Scraping — de moeilijke manier
X scrapen zonder de API is een voortdurend gevecht. Het platform rolt elke 2-4 weken defensieve updates uit die bestaande scrapers breken. Gasttokens zijn IP-gebonden en verlopen om de paar uur. GraphQL-endpoints wijzigen regelmatig hun ID's. TLS-fingerprinting detecteert headless browsers. En datacenter-IP's worden vrijwel onmiddellijk geblokkeerd bij niet-geauthenticeerde toegang.
Het onderhouden van een zelfgebouwde scraper kost 10-15 uur per maand aan doorlopend werk. Voor de meeste teams is betalen voor API-toegang of het gebruik van een beheerde scrapingdienst goedkoper dan de engineeringtijd.
Toegang krijgen waar het geblokkeerd is
In sommige landen en op beperkte netwerken (scholen, kantoren) wordt X geblokkeerd op firewallniveau. Een proxy leidt uw verkeer via een ander adres, en het filter ziet de verbinding met het platform nooit. Voor ongeblokkeerde Twitter-toegang volstaat zelfs een eenvoudige HTTP-proxy met de juiste host en poort — de blokkade zit aan de netwerkzijde, niet bij X. U kunt de Twitter-webinterface op x.com gebruiken via elke browser waarin de proxy-instellingen zijn geconfigureerd.
De beste proxy voor Twitter-toegang hangt af van uw taak: ISP-proxy's voor accountbeheer, datacenter-proxy's voor API-werk, en beide typen om Twitter te deblokkeren op beperkte netwerken.