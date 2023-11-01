NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy voor Twitter (X)

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor X.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-IP’s voor X accounts
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn X proxyservice
  • Exporteer mijn X proxylijst als JSON
  • Toon de locations beschikbaar voor ISP proxies voor X
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn X proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik gebruik fineproxy.org proxies voor sociale media, zorgen voor anonimiteit en het vermijden van account blokken. Betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken voor stabiele prestaties. Een gratis proefversie voor nieuwe gebruikers zou het nog beter maken, het aantrekken van meer klanten. Proxies van fineproxy.org zijn ook compatibel met verschillende platforms en bieden grote snelheid en veiligheid. Of voor persoonlijk gebruik of zakelijke behoeften, deze service is sterk aanbevolen voor de kwaliteit en functionaliteit.

Alexsander123SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Een zeer handige service voor degenen die proxies nodig hebben zonder ingewikkelde opstelling. Alles begint snel, er zijn verschillende landen beschikbaar, en een fatsoenlijke selectie van plannen. Ik gebruikte de proxy voor analytics en automatisering werk en was volledig tevreden met de resultaten

EvgeniyDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.

Anonymous UserTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

meer dan tevreden is een goede service Ik heb het Europese pakket en ik doe het goed goede snelheid dank u zeer Ik zal u 5 sterren bedanken

Johan GtIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe weet ik of ik geshadowband ben?Zoek naar uw

Zoek naar uw recente berichten terwijl u uitgelogd bent — als ze niet verschijnen, bent u waarschijnlijk geshadowband. Tools zoals Shadowban Test of Circleboom kunnen dit automatisch controleren. Shadowbans treden op wanneer het algoritme spamachtig gedrag detecteert: te snel posten, massaal volgen/ontvolgen, of identieke content over meerdere accounts. Ze zijn doorgaans tijdelijk als u het triggerende gedrag stopt.

Zijn datacenter-proxy's veilig voor X-accounts?Voor het beheren

Voor het beheren van accounts en posten — riskant. Het platform markeert actief datacenter-IP-reeksen bij inlogpogingen en engagement. Voor API-aanroepen via geauthenticeerde endpoints — prima. Het platform behandelt geauthenticeerd API-verkeer anders dan browsersessies.

Hoeveel accounts kan ik veilig per IP draaien?Eén

Eén. Meer en het platform koppelt ze aan elkaar. Zelfs inloggen op een tweede account “even om iets te controleren” vanaf hetzelfde adres creëert al een koppeling. Als u 20 accounts beheert, heeft u 20 afzonderlijke IP's nodig met 20 afzonderlijke browserprofielen.

Kan ik X scrapen zonder te betalen voor API-toegang?Technisch

Technisch gezien wel, maar het is op een andere manier kostbaar. Het platform werkt zijn verdedigingsmaatregelen elke 2-4 weken bij, waardoor scrapers regelmatig stukgaan. Gasttokens verlopen en zijn IP-gebonden. U besteedt meer engineeringuren aan het onderhoud van een scraper dan u zou uitgeven aan Basic API-toegang ($ 200/maand voor 10.000 berichten).

Wat is de goedkoopste manier om op te schalen op X?Voor posten: de

Voor posten: de eigen limieten van het platform (2.400 tweets/dag per account) zijn ruim genoeg voor de meeste use cases. Proxy's stellen u in staat meerdere accounts te draaien, elk binnen die limieten. Voor het lezen van data: de gratis API-tier (1.500 berichten/maand) plus een paar dedicated IP's dekt lichte monitoring. Voor serieuze volumes is de Basic-tier van $200/maand plus een API-proxysetup het meest kosteneffectieve pad.

Kan ik meerdere gratis API-sleutels gebruiken in plaats van te betalen voor een hogere tier?Ja

Ja, en het is de meest praktische manier om op API-kosten te besparen. Elke gratis sleutel geeft u 1.500 berichten per maand. Tien sleutels op tien afzonderlijke datacenter-proxy's — dat zijn 15.000 berichten gratis, meer dan het Basic-plan van $200/maand. API-calls verlopen server-to-server, dus datacenter-IP's werken hier perfect. De beperkende factor is de goedkeuring van X's ontwikkelaarsaccount — elke sleutel heeft een eigen account nodig met telefoonverificatie, dus opschalen naar honderden kost moeite. Maar zelfs 10-20 gratis sleutels dekken wat de meeste teams nodig hebben.

Handleiding

Waarvoor u op X daadwerkelijk proxy's nodig heeft

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Drie dingen brengen mensen bij het onderwerp proxy voor X (Twitter): het beheren van meerdere accounts, data ophalen via de API, en toegang krijgen waar het platform geblokkeerd is. Elk heeft zijn eigen regels, en het verkeerde proxytype kan u sneller een ban opleveren dan helemaal geen proxy.

Meerdere accounts beheren

X staat officieel maximaal 10 accounts per gebruiker toe, maar zodra u er meerdere vanaf hetzelfde IP inlogt, koppelt het platform ze aan elkaar. Eén account wordt gemarkeerd — alle gekoppelde accounts lopen risico. Voor SMM-teams die 30+ profielen beheren, is dat een serieus probleem.

Elk account heeft een eigen IP-adres nodig. Maar dat is slechts de helft — X volgt ook browserfingerprints, cookies, tijdzone-instellingen en gedragspatronen. Een proxy zonder sessieisolatie is als de voordeur op slot doen en het raam open laten staan. Antidetectbrowsers (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) creëren een aparte omgeving per account. Uw proxy regelt het IP, de browser regelt al het andere.

Voor accountbeheer zijn ISP-proxy's de veiligere keuze. Het platform markeert datacenter-ranges agressief tijdens het inloggen. ISP-adressen komen van echte providers en zien eruit als normale thuisverbindingen. Activiteitslimieten gelden nog steeds per account, ongeacht de proxy: 2.400 tweets per dag, 400 follows, 1.000 likes. Overschrijdt u deze, dan krijgt u een shadowban — uw berichten verschijnen niet meer in zoekresultaten en hashtagfeeds, maar u ontvangt geen melding. U wordt simpelweg onzichtbaar.

API-toegang

X heeft gratis API-toegang in februari 2023 afgeschaft. De huidige prijzen:

  • Free: 1.500 posts/maand (lezen), 50 tweets/dag (schrijven). Nauwelijks genoeg om te testen.
  • Basic ($200/mo): 10.000 posts/maand.
  • Pro ($ 5.000/maand): 1 miljoen posts/maand.
  • Enterprise ($42.000+/maand): 50 miljoen+.

Rate limits gelden per app en per venster van 15 minuten. Als u meerdere apps draait of een hogere doorvoer nodig heeft, verdeelt u de calls over meerdere API-sleutels — elk op een eigen dedicated proxy — waarmee u uw effectieve capaciteit vermenigvuldigt. Een API-proxy die tussen sleutels roteert, regelt dit automatisch. Omdat API-calls server-to-server verlopen, werken datacenter-proxy's hier prima — het platform markeert het IP-type niet bij geauthenticeerde API-verzoeken.

Scraping — de moeilijke manier

X scrapen zonder de API is een voortdurend gevecht. Het platform rolt elke 2-4 weken defensieve updates uit die bestaande scrapers breken. Gasttokens zijn IP-gebonden en verlopen om de paar uur. GraphQL-endpoints wijzigen regelmatig hun ID's. TLS-fingerprinting detecteert headless browsers. En datacenter-IP's worden vrijwel onmiddellijk geblokkeerd bij niet-geauthenticeerde toegang.

Het onderhouden van een zelfgebouwde scraper kost 10-15 uur per maand aan doorlopend werk. Voor de meeste teams is betalen voor API-toegang of het gebruik van een beheerde scrapingdienst goedkoper dan de engineeringtijd.

Toegang krijgen waar het geblokkeerd is

In sommige landen en op beperkte netwerken (scholen, kantoren) wordt X geblokkeerd op firewallniveau. Een proxy leidt uw verkeer via een ander adres, en het filter ziet de verbinding met het platform nooit. Voor ongeblokkeerde Twitter-toegang volstaat zelfs een eenvoudige HTTP-proxy met de juiste host en poort — de blokkade zit aan de netwerkzijde, niet bij X. U kunt de Twitter-webinterface op x.com gebruiken via elke browser waarin de proxy-instellingen zijn geconfigureerd.

De beste proxy voor Twitter-toegang hangt af van uw taak: ISP-proxy's voor accountbeheer, datacenter-proxy's voor API-werk, en beide typen om Twitter te deblokkeren op beperkte netwerken.