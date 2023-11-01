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LinkedIn deblokkeren

Dedicated IPv4-proxy's voor LinkedIn: één IP per account, 100.000 datacenter-IP's voor scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, directe levering.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 ISP-IP’s voor LinkedIn accountbeheer
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijsten als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik werk met deze dienst voor meer dan een jaar en altijd alles is prima, geen verbod of meningsverschillen! Gemakkelijk te gebruiken, geen onnodige functies, is alles wat nodig is. Ik doe het in de douche! Ik vond geen gebreken in deze proxy.

Anton SmirnovIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

FineProxy is een solide proxy provider met een goede selectie van servers wereldwijd. Ik heb hun diensten gebruikt voor een aantal maanden, voornamelijk voor SEO tools en marktonderzoek, en de prestaties is consequent betrouwbaar. Aansluitingssnelheid is snel, en IP's worden zelden gemarkeerd of geblokkeerd. Hun dashboard is gemakkelijk te navigeren, en het opzetten van proxies is eenvoudig. Customer support is professioneel en antwoordt snel op vragen. De prijsstructuur is concurrerend, vooral voor bulk pakketten. Over het algemeen, fineproxy.org levert uitstekende waarde en betrouwbare service voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

KavieDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik ben erg tevreden met de service van FineProxy. Hun proxy netwerk is groot en krachtig, het verstrekken van een stabiele en snelle verbinding. Hun site is gemakkelijk te navigeren, en de technische ondersteuning is responsief en behulpzaam. Het is een solide keuze voor degenen die op zoek zijn naar hun surf- of bypass geo-beperkingen.

amarghezaliSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beste proxy service ooit gebruikt. Zeer aanbevolen. Met meer dan 8 maanden zonder problemen.

matTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Blokkeert LinkedIn datacenter-proxy's?Niet

Niet allemaal, maar het platform markeert wel IP-reeksen die toebehoren aan bekende hostingproviders. Gedeelde datacenter-IP's die door veel mensen tegelijk worden gebruikt, worden snel geblokkeerd. Dedicated datacenter-IP's — zoals die van FineProxy — houden veel beter stand, omdat u de enige gebruiker op dat adres bent. Voor alles wat inloggen op een account vereist, zijn residentiële of ISP-proxy's nog steeds de veiligste keuze.

Ik krijg een "403 Forbidden"-fout. Wat moet ik doen?Dit betekent meestal

Dit betekent meestal dat LinkedIn uw IP heeft geblokkeerd. Schakel over naar een andere proxy, wis uw cookies en wacht minstens een paar uur voordat u het opnieuw probeert. Als dit blijft gebeuren, zijn de IP's van uw proxyprovider waarschijnlijk verbrand bij LinkedIn — overweeg over te stappen naar een provider met de beste proxy voor LinkedIn-toegang, zoals FineProxy, waar IP's schoner zijn en niet oververkocht worden.

Kan ik één proxy gebruiken voor meerdere LinkedIn-accounts?Nee

Nee. LinkedIn houdt bij welke IP's welke accounts benaderen. Twee accounts op hetzelfde IP zien eruit als dezelfde persoon die het systeem probeert te manipuleren. Gebruik altijd één dedicated proxy per account.

Wat gebeurt er als mijn account wordt beperkt?Stop onmiddellijk

Stop onmiddellijk alle automatisering. Log uit bij elke tool. Wis uw browser. Wacht 48–72 uur — probeer gedurende deze periode niet in te loggen. Log na de wachtperiode handmatig in vanaf een schoon IP (residentieel of ISP). Als de beperking niet wordt opgeheven, neem dan contact op met LinkedIn-support met uw ID bij de hand.

Welk proxytype is het beste voor LinkedIn-scraping?Voor het scrapen

Voor het scrapen van openbare pagina's zonder in te loggen werken datacenter-proxy's met rotatie uitstekend. Voor scraping terwijl u bent ingelogd op een account gebruikt u residentiële proxy's — één per account. De datacenterpool van FineProxy (100.000 IP's) is een solide keuze voor grootschalige openbare dataverzameling waar u volume en snelheid nodig heeft.

Handleiding

Hoe LinkedIn u betrapt — en wat u eraan kunt doen

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

LinkedIn gaat niet vriendelijk om met automatisering. Of u nu outreach-campagnes draait, leaddata verzamelt of simpelweg uw account probeert te bereiken vanuit een regio waar het platform niet beschikbaar is — op een gegeven moment loopt u tegen beperkingen aan. Dit is wat er werkelijk gebeurt en hoe proxy's daarbij helpen.

Het patroonprobleem

LinkedIn telt niet alleen uw acties. Het platform volgt hoe u zich gedraagt. De snelheid van klikken, de tijd tussen connectieverzoeken, hoe u door de pagina navigeert, of u scrolt of direct naar de „Connect“-knop springt. Als uw gedrag er mechanisch uitziet, kunnen zelfs 20 connecties per dag al een waarschuwing activeren.Vroege signalen dat u in de problemen zit: geforceerde logouts, „verifieer uw identiteit“-meldingen, sessies die zonder reden verlopen. Dit zijn geen bugs — dit is LinkedIn dat u vertelt om rustiger aan te doen.

Waarom uw IP ertoe doet

LinkedIn houdt lijsten bij van IP-reeksen die gekoppeld zijn aan datacenters. Als uw IP toebehoort aan een bekende hostingprovider, behandelt het platform elke actie vanaf dat adres met extra argwaan. Combineer een datacenter-IP met welke vorm van automatisering dan ook, en u vraagt om een 403-fout of een volledige accountbeperking.Dit is waarom residentiële proxy's de standaardkeuze zijn voor alles wat met accountactiviteit te maken heeft. Ze zien eruit als gewone thuisverbindingen, waardoor LinkedIn geen reden heeft om ze te markeren.Dat gezegd hebbende zijn datacenter-proxy's niet nutteloos. Voor het scrapen van openbare vacatures of bedrijfspagina's — taken waarbij u niet inlogt op een account — werken datacenter-IP's prima, zolang u ze roteert. FineProxy biedt dedicated datacenter-IP's die niet worden gedeeld met honderden gebruikers, en dat maakt een wezenlijk verschil.

De juiste proxy kiezen voor uw taak

Voor leadgeneratie en outreach: één statisch residentieel IP per account. Geen deling, geen wisselingen. LinkedIn koppelt uw account aan een locatie, en een plotselinge sprong van New York naar Singapore levert u direct een markering op.Voor scraping op grote schaal — roterende proxy's, waarbij het IP na elke 200-300 verzoeken wisselt. Datacenter-proxy's zijn snel en goedkoop hiervoor. De pool van FineProxy met 100.000 datacenter-IP's biedt u ruim voldoende mogelijkheden.Om LinkedIn te openen vanuit regio's met beperkingen volstaat een proxy waarmee u LinkedIn vanaf elke locatie kunt bereiken. Kies een server in een land waar het platform beschikbaar is. ISP-proxy's van FineProxy zijn hier een uitstekende optie, omdat ze de stabiliteit van datacentersnelheden combineren met IP-adressen die toebehoren aan echte internetproviders.

Vergeet browser fingerprinting niet

Een schoon IP alleen is niet genoeg. LinkedIn inspecteert ook uw browserfingerprint — User-Agent-string, HTTP-headers, schermresolutie, tijdzone en taalinstellingen. Als uw fingerprint niet overeenkomt met de geo van uw proxy of eruitziet als een standaard headless-browsersignatuur, wordt u zelfs op een residentieel IP gemarkeerd. Gebruik antidetect-browsers of zorg ervoor dat uw automatiseringstool (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, enz.) realistische headers stuurt die overeenkomen met uw proxylocatie. De proxy's van FineProxy werken naadloos samen met alle grote LinkedIn-automatiseringsplatforms, dus de IP-kant is gedekt — zorg er alleen voor dat de rest van uw setup klopt.

De opwarmregel

Nieuwe of slapende accounts hebben een opwarmperiode nodig. Sluit een vers account niet aan op een automatiseringstool en vuur op dag één 100 verzoeken af. Begin handmatig — blader, like een paar berichten, verstuur 5–10 connectieverzoeken met de hand. Verhoog geleidelijk over 2–3 weken. LinkedIn vergelijkt uw huidige activiteit met uw geschiedenis, dus een plotselinge piek van nul naar agressieve automatisering is de snelste manier om beperkt te worden.

Eén proxy, één account

Dit is de allerbelangrijkste regel voor multi-accountwerk. Elk LinkedIn-account heeft een eigen dedicated IP nodig. Als twee accounts hetzelfde IP delen, koppelt LinkedIn ze aan elkaar — en als één account wordt verbannen, volgt de ander.