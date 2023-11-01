Geldig vanaf 17 augustus 2026 Afdrukken

Wij bieden diverse veilige en gemakkelijke betaalmethoden waarmee u uw proxy’s snel kunt activeren:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Bankkaarten & betaalproviders#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express en meer)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay en andere opties beschikbaar via Paddle)

Directe kaartbetalingen (Visa, MasterCard en andere)

UnionPay

Lokale betaalopties voor gebruikers in Rusland#

Russische bankkaarten & SBP via FreeKassa

Intercards (Russische bankkaarten)

SBP

WebMoney

Overige methoden#

PayPal (indien beschikbaar)

Bankoverschrijving / bankbetaling

Let op: Beschikbare betaalmethoden kunnen per land verschillen en zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg de meest actuele lijst tijdens het afrekenen of neem contact op met de klantenservice via het ticketsysteem.

Betaalopties

🚀 Levering & Activering#

FineProxy is een volledig digitale dienst. Proxies worden online geleverd en automatisch geactiveerd na succesvolle betalingsbevestiging.

Hoe het werkt:#

Kies een proxypakket op onze website. Betaal met uw gewenste betaalmethode. Uw proxies worden automatisch geactiveerd zodra de betaling is bevestigd. Bekijk uw proxygegevens in uw dashboard, inclusief IP-adressen, poorten en inloggegevens of IP-autorisatie (IP-whitelisting).

📦 Wat is inbegrepen#

Dedicated of gedeelde IP-pakketten (afhankelijk van uw abonnement)

Protocolondersteuning: HTTP, HTTPS, SOCKS5 en UDP (voor specifieke abonnementen)

Onbeperkte bandbreedte (tenzij anders vermeld)

Klantendashboard met IP-rotatie, filtering en proxymonitoring (waar beschikbaar, afhankelijk van het abonnement)

Technische ondersteuning via het ticketsysteem

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met onze support via het ticketsysteem.

U kunt ons ook bereiken via 📩 [email protected]

💬 Livechat is direct beschikbaar op de website.