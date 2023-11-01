Documentatie
Betaalmethoden & Levering
Geldig vanaf 17 augustus 2026
💳 Betaalopties#
Wij bieden diverse veilige en gemakkelijke betaalmethoden waarmee u uw proxy’s snel kunt activeren:
Cryptovaluta#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Bankkaarten & betaalproviders#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express en meer)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay en andere opties beschikbaar via Paddle)
- Directe kaartbetalingen (Visa, MasterCard en andere)
- UnionPay
Lokale betaalopties voor gebruikers in Rusland#
- Russische bankkaarten & SBP via FreeKassa
- Intercards (Russische bankkaarten)
- SBP
- WebMoney
Overige methoden#
- PayPal (indien beschikbaar)
- Bankoverschrijving / bankbetaling
Let op: Beschikbare betaalmethoden kunnen per land verschillen en zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg de meest actuele lijst tijdens het afrekenen of neem contact op met de klantenservice via het ticketsysteem.
Betaalopties
🚀 Levering & Activering#
FineProxy is een volledig digitale dienst. Proxies worden online geleverd en automatisch geactiveerd na succesvolle betalingsbevestiging.
Hoe het werkt:#
- Kies een proxypakket op onze website.
- Betaal met uw gewenste betaalmethode.
- Uw proxies worden automatisch geactiveerd zodra de betaling is bevestigd.
- Bekijk uw proxygegevens in uw dashboard, inclusief IP-adressen, poorten en inloggegevens of IP-autorisatie (IP-whitelisting).
📦 Wat is inbegrepen#
- Dedicated of gedeelde IP-pakketten (afhankelijk van uw abonnement)
- Protocolondersteuning: HTTP, HTTPS, SOCKS5 en UDP (voor specifieke abonnementen)
- Onbeperkte bandbreedte (tenzij anders vermeld)
- Klantendashboard met IP-rotatie, filtering en proxymonitoring (waar beschikbaar, afhankelijk van het abonnement)
- Technische ondersteuning via het ticketsysteem
❓ Hulp nodig?#
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met onze support via het ticketsysteem.
U kunt ons ook bereiken via 📩 [email protected]
💬 Livechat is direct beschikbaar op de website.